«Алем-Тур»: самый широкий ассортимент пакетных и индивидуальных предложений по Карелии и России от одного из старейших туроператоров уникальной по красоте республики

Компания Алем-Тур (ООО «Алем-тур», Alem-Tour) – один из старейших туроператоров на рынке Республики Карелия. С 2002 года мы занимаемся разработкой и формированием экскурсионных, праздничных и иных пакетов для всех сезонов (в Едином Федеральном реестре ТО реестровый номер РТО 000877, фингарантии - 500000 р.).

В связи с постоянным расширением деятельности как турагент с 2018 года предлагаем пакетные продукты по всей России. Успешно сотрудничаем с такими крупными представителями туриндустрии, как «Дельфин», «Библио-Глобус», «Алеан».

В нашем каталоге есть туры экскурсионные, активные, тематические, оздоровительные, комбинированные, индивидуальные. С максимальным комфортом размещаем клиентов на турбазах, в отелях, загородных клубах, санаториях, пансионатах, домах отдыха.



История Алем-Тур и наши успехи

История «Алем-Тур» неразрывно связана со стремлением развивать внутренний туризм и активно продвигать свой уникальный, удивительный регион – Карелию. Все началось со строительства собственного загородного отеля, который мы назвали «Верховье». Открытие его состоялось в июле 2001 г. Именно тогда мы приняли первых гостей.

«Верховье» - небольшой отель на 35 мест удачно расположенный всего в 20 км от Петрозаводска. Проект создавался с учетом особенностей карельского туризма, с целью формирования атмосферы круглогодичного колоритного, но современного отдыха.



Номерной фонд – таунхаусы с отдельными входами, верандами и мини-кухнями, всеми удобствами. Интерьеры выдержаны в спокойном загородном стиле. Среди примечательных инфраструктурных объектов – настоящая баня, уютное кафе с блюдами от шеф-повара.



По сей день «Верховье» входит в список наиболее востребованных вариантов размещения гостей. На этом мы не остановились. После завершения строительства и запуска отеля в 2002 году мы создали свою фирму и занялись формированием пакетов для круглогодичного семейного, активного, экскурсионного отдыха в Карелии, а затем и по РФ.

Сегодня в нашей базе огромный выбор самых разнообразных вариантов поездок на 2-17 дней. Кроме нашего родного региона в каталоге представлены:

Алтай



Байкал



Сахалин



Камчатка



Приэльбрусье



Кольский полуостров



Плато Путорана



Дагестан



Адыгея



Мы начали охватывать и туристический рынок СНГ. Большой интерес вызывают путешествия по Грузии

С нами клиенты:

посещают святыни и уникальные природные места - водопады, включая ледовые, вулканы, заповедники;

знакомятся с необычными явлениями, такими как северное (полярное) сияние;

совершают восхождения, сплавляются по бурным рекам;

катаются на собачьих упряжках и снегоходах.

Это лишь малая часть того, что мы предлагаем выбрать в нашем каталоге! Всем обеспечиваем невероятное количество незабываемых ощущений и море впечатлений.

Как туроператоры продолжаем активно развиваться. Сотрудничаем практически со всеми туристско-рекреационными объектами нашей зоны. Это позволяет подобрать размещение, максимально соответствующее запросам клиентов (от эконом-класса до VIP) и особенностям выбранного путешественниками пакета.

За время своей деятельности мы обслужили свыше 100000 туристов. Цифра продолжает неуклонно расти, потому что мы успешно разрабатываем новые маршруты, расширяем список предложений, стараемся охватить интересы всех категорий путешественников.

Наша миссия и цель

Начиная строительство отеля «Верховье» и создавая затем туроператорскую компанию мы продумали миссию. Она заключается в том, чтобы сделать поездки по регионам РФ максимально популярными среди россиян и зарубежных гостей.

В глобальном смысле мы стремимся не просто активно развивать внутренний туризм Карелии и всей России, а выводить его на высокопрофессиональный уровень, формировать национальную культуру путешествий.

Позиционируем наши предложения как более увлекательные на фоне зарубежных, комфортные и доступные по стоимости. Сотрудничаем только с надежными партнерами, вытесняя с рынка неквалифицированные кадры и сомнительные турпакеты. Наша цель – стать одними из лидеров среди туроператоров и турагентов России.

Коллектив и принципы работы

В «Алем-Тур» работают профессионалы туриндустрии. Это сотрудники, влюбленные в свое дело, отлично знающие все направления и турпакеты. Они помогают выбирать оптимальный маршрут, соответствующий:

интересам групп и одиноких путешественников;

выбранному периоду отдыха;

финансовым возможностям.

Репутацию Alem-Tour создавали и поднимают на достойный уровень именно они – наши опытные специалисты. Костяк команды - 15 сотрудников, получивших дипломы в сфере туризма, менеджмента, гостиничного дела, маркетинга, социально-культурного сервиса, много лет трудившиеся в индустрии гостеприимства. Они:

разрабатывают и предлагают путешествия любой сложности;

обеспечивают высокий уровень обслуживания;

консультируют, рассказывают о правилах пребывания и поведения в выбранном регионе;

контролируют все процессы - от поиска до завершения поездки;

гарантируют отсутствие проблем во время экскурсионных поездок и отдыха;

оперативно решают вопросы при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

За свою работу сотрудники «Алем-Тур» получили множество дипломов, благодарностей, наград и положительных отзывов довольных клиентов.

Мы периодически расширяем штат специалистов за счет квалифицированных кадров. Проводим обучение тех, кто еще не имеет практического опыта в профильной сфере, но стремится по зову сердца стать ответственным и знающим представителем индустрии карельского и российского гостеприимства

Среди принципов работы всех сотрудников «Алем-Тур» – абсолютная открытость, достоверность информации, вежливое и внимательное отношение к клиентам. Для оперативности предоставления актуальных данных мы проводим модернизацию сайта, формируем удобную и интуитивно понятную систему быстрого поиска и бронирования туров.

Ценообразование, особенности выполнения заявок и сопровождения туристов

Компания «Алем-Тур» сотрудничает без посредников с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, самозанятыми. Развиваем агентскую сеть и всегда рады новым партнерам. Лично обсудим договор сотрудничества на постоянной основе. Оформляем полный пакет бухгалтерских документов.

Прямое взаимодействие с нами – это гарантия низких цен и высокой ответственности перед туристами. Дополнительные льготы делают условия сотрудничества еще более привлекательными. Наша программа лояльности включает:

акции раннего бронирования;

скидки постоянным клиентам;

подарочные сертификаты и начисление баллов;

возможность оплачивать туры частями, в удобное время.

К каждому обратившемуся находим индивидуальный подход при поиске тура. Внимательно выслушаем пожелания, дадим профессиональные рекомендации. Консультируем бесплатно.

У нас действует круглосуточная горячая линия. Менеджеры центра поддержки клиентов на связи в режиме 24/7. Они оперативно решат любые вопросы, возникающие в период бронирования, оплаты и проведения тура.

Оплатить заказы предлагаем любым удобным для вас способом: наличными, по безналу, на условиях предоплаты, рассрочки платежа.



Заявки принимаем через современную систему онлайн-бронирования на сайте, по телефону, в соцсетевых группах, через мессенджеры.

Заказывайте бесплатные консультации и отправляйтесь с «Алем-Тур» в увлекательные путешествия по просторам великолепной Карелии и бескрайней России!

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