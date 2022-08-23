Туры в Адыгею : 3
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Адыгея прошлого и настоящего
Зимне-весенний экскурсионный этно-тур в Адыгею на 7 дней. Культура, кухня, главные достопримечательности и красоты края. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 24 декабря
7 дней 6 ночей
от 40000 ₽
Новогодние праздники в горах
Новогодний тур в горах Адыгеи на 6 дней. Вас ожидает Вас ожидает снегоступинг, заповедные места, панорамы заснеженных вершин, а также новогодняя программа. Комфортное п...
Ближайший заезд:
c 29 декабря по 03 января
6 дней 5 ночей
от 60000 ₽
Новогодний отдых в горах Адыгеи!
6-ти дневный тур в горах Адыгеи,Тур подходит для семейного, индивидуального и группового отдыха. Проживание на территории гостевого дома «ДеГо» в поселке Каменномостски...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 04 января
6 дней 5 ночей
от 65000 ₽
Прошедшие Туры в Адыгею : 7
Ближайший заезд:
c 17 октября по 24 октября
8 дней 7 ночей
от 16300 ₽
Знаменитая "Тридцатка"
Фишт – это один из самых грандиозных и значимых памятников природы России, самые близкие к Москве высокие горы. Туристы налегке проходят все ландшафтные и климатические...
Ближайший заезд:
c 30 августа по 05 сентября
7 дней 6 ночей
от 18400 ₽
Экскурсионный тур в горы Адыгеи
Вы проедете к глубокому живописному ущелью Руфабго и пройдете 5 водопадов. Побываете в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдете маршрут для любителей акти...
Ближайший заезд:
c 31 августа по 06 сентября
7 дней 6 ночей
от 21200 ₽
Ближайший заезд:
c 03 октября по 10 октября
8 дней 7 ночей
от 21900 ₽
"Верхом по Адыгее"
Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях. Тур идеально подходит туристам с детьми и тем, кто хочет совместить активный и комфортный отдых в одном туре
Ближайший заезд:
c 31 августа по 05 сентября
6 дней 5 ночей
от 25800 ₽
Ближайший заезд:
c 29 декабря по 03 января
6 дней 5 ночей
от 31300 ₽
Рафтинг, каньонинг и треккинг в горах Адыгеи
Рафтинг по Белой реке, экскурсия в Хаджохскую теснину, посещение нескольких пещер, джиппинг к водопадам, каньонин посещение дольменов и это ещё не всё!
Ближайший заезд:
c 29 августа по 05 сентября
8 дней 7 ночей
от 32000 ₽
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