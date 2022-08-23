Адыгея прошлого и настоящего

6-ти дневный тур в горах Адыгеи,Тур подходит для семейного, индивидуального и группового отдыха. Проживание на территории гостевого дома «ДеГо» в поселке Каменномостски...

Новогодний тур в горах Адыгеи на 6 дней. Вас ожидает Вас ожидает снегоступинг, заповедные места, панорамы заснеженных вершин, а также новогодняя программа. Комфортное п...

Зимне-весенний экскурсионный этно-тур в Адыгею на 7 дней. Культура, кухня, главные достопримечательности и красоты края. Проживание на базе отдыха.

Рафтинг по Белой реке, экскурсия в Хаджохскую теснину, посещение нескольких пещер, джиппинг к водопадам, каньонин посещение дольменов и это ещё не всё!

Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях. Тур идеально подходит туристам с детьми и тем, кто хочет совместить активный и комфортный отдых в одном туре

Вы проедете к глубокому живописному ущелью Руфабго и пройдете 5 водопадов. Побываете в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдете маршрут для любителей акти...

Фишт – это один из самых грандиозных и значимых памятников природы России, самые близкие к Москве высокие горы. Туристы налегке проходят все ландшафтные и климатические...

✈ Туры в Адыгею с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы