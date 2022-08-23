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Адыгея
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Туры в Адыгею : 3

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Адыгея 2022 г.2023 г.

Адыгея прошлого и настоящего

Зимне-весенний экскурсионный этно-тур в Адыгею на 7 дней. Культура, кухня, главные достопримечательности и красоты края. Проживание на базе отдыха.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 24 декабря

7 дней 6 ночей

от 40000 ₽

Адыгея 2022 г.2023 г.

Новогодние праздники в горах

Новогодний тур в горах Адыгеи на 6 дней. Вас ожидает Вас ожидает снегоступинг, заповедные места, панорамы заснеженных вершин, а также новогодняя программа. Комфортное п...

Ближайший заезд:

c 29 декабря по 03 января

6 дней 5 ночей

от 60000 ₽

Адыгея 2022 г.2023 г.

Новогодний отдых в горах Адыгеи!

6-ти дневный тур в горах Адыгеи,Тур подходит для семейного, индивидуального и группового отдыха. Проживание на территории гостевого дома «ДеГо» в поселке Каменномостски...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 04 января

6 дней 5 ночей

от 65000 ₽

Прошедшие Туры в Адыгею : 7

Адыгея

Тхачи и Ачешбоки - спрятанные Боги Адыгеи

Ближайший заезд:

c 17 октября по 24 октября

8 дней 7 ночей

от 16300 ₽

Адыгея

Знаменитая "Тридцатка"

Фишт – это один из самых грандиозных и значимых памятников природы России, самые близкие к Москве высокие горы. Туристы налегке проходят все ландшафтные и климатические...

Ближайший заезд:

c 30 августа по 05 сентября

7 дней 6 ночей

от 18400 ₽

Адыгея

Экскурсионный тур в горы Адыгеи

Вы проедете к глубокому живописному ущелью Руфабго и пройдете 5 водопадов. Побываете в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдете маршрут для любителей акти...

Ближайший заезд:

c 31 августа по 06 сентября

7 дней 6 ночей

от 21200 ₽

Адыгея

Три вершины Адыгеи

Ближайший заезд:

c 03 октября по 10 октября

8 дней 7 ночей

от 21900 ₽

Адыгея

"Верхом по Адыгее"

Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях. Тур идеально подходит туристам с детьми и тем, кто хочет совместить активный и комфортный отдых в одном туре

Ближайший заезд:

c 31 августа по 05 сентября

6 дней 5 ночей

от 25800 ₽

Адыгея

Новый Год в горной Адыгее

Ближайший заезд:

c 29 декабря по 03 января

6 дней 5 ночей

от 31300 ₽

Адыгея

Рафтинг, каньонинг и треккинг в горах Адыгеи

Рафтинг по Белой реке, экскурсия в Хаджохскую теснину, посещение нескольких пещер, джиппинг к водопадам, каньонин посещение дольменов и это ещё не всё!

Ближайший заезд:

c 29 августа по 05 сентября

8 дней 7 ночей

от 32000 ₽

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