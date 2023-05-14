Контактная информация
Работаем с пн-пт, с 10:00-18:00 (Мск)
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Реквизиты
!!! Деньги на расчетный счет принимаются только от юрлиц по выставленному счету
|
ИНН
|
1001139399
|
КПП
|
100101001
|
ОКПО
|
24896834
|
ОКОХН
|
9-1620
|
р/сч
|
40702810610650006594
|
кор/сч
|
30101810145250000411
|
Банк
|
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
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БИК
|
044525411
|
ОГРН
|
1021000509518
Как к нам проехать в Петрозаводске
Республика Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский проспект, д.8
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