Туры на Кольский полуостров : 18
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Сказка зимнего леса
Трехдневная программа на одной из самых высоких точек Кольского полуострова. Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир Снежная деревня, Таинственный лес, а также...
Ближайший заезд:
c 23 декабря по 25 декабря
3 дня 2 ночи
от 24900 ₽
Сияние Севера
Экскурсионный 3-х дневный тур по красотам Кольского полуострова. Охота на северное сияние. Начинается и заканчивается в Мурманске.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 28000 ₽
Арктические каникулы
Охота за северным сиянием и побережье Северного Ледовитого океана в четырехдневном туре Арктические каникулы на Кольском полуострове.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 34900 ₽
Горнолыжный «AuroraSki»
5 дней горнолыжного отдыха на курорте «BIGWOOD» Хибины (г. Кировск). Катание, работа с инструктором, экскурсии и охота за северным сиянием. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 36000 ₽
Сердце Хибинских гор
Трёхдневный снегоходный тур по Кольскому полуострову в сердце живописных Хибинских гор с проживанием на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном месте ...
Ближайший заезд:
c 17 февраля по 19 февраля
3 дня 2 ночи
от 46000 ₽
От Хибин до Сейдозера
Снегоходный тур по Кольскому полуострову. Вы побываете в отдаленных уголках русского севера и насладитесь драйвом на мощных снегоходах. Тур подходит для опытных туристо...
Ближайший заезд:
c 17 февраля по 19 февраля
3 дня 2 ночи
от 53500 ₽
Верхнетуломский-Териберка
Авторский трехдневный тур по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу. А также незабываемая поездка в Териберку - старинн...
Ближайший заезд:
c 19 декабря по 21 декабря
3 дня 2 ночи
от 59500 ₽
Саамские каникулы. Снегоходный тур на выходные
Снегоходное сафари на Кольском полуострове. Тур выходного дня. Программа с этнографической составляющей: культура и кухня саамского народа. Возраст 12+.
Ближайший заезд:
c 13 января по 15 января
3 дня 2 ночи
от 66000 ₽
Саамский Новый год
Трехдневное путешествие по Лапландии на Новый год. Снегоходный тур с этнографической составляющей. Строго 12+. Сложность средняя.
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 01 января
3 дня 2 ночи
от 69000 ₽
Семейные выходные в Верхнетуломском
Трехдневный тур в поселок Верхнетуломский, во время которого Вы отправитесь на снегоходах в самые атмосферные и непредсказуемые уголки природы. Насладитесь рыбалкой. Ус...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 75000 ₽
Рождество в Краснощелье
Вы встречали Рождество под северным сиянием? Это чудо может случиться только в Заполярье. В засыпанном пушистым снегом дальнем селе Краснощелье вас ждет яркий праздник ...
Ближайший заезд:
c 04 января по 08 января
5 дней 4 ночи
от 78500 ₽
Новый год в Краснощелье
Самая долгая полярная, Новогодняя ночь ждет вас на Кольском полуострове. Встречайте Новый Год в далеком селе Краснощелье по традициям народов Севера, послушайте их песн...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 03 января
5 дней 4 ночи
от 78500 ₽
Выходные марта в Мурманске
Весенние выходные в Мурманске - это размещение вдали от города в уникальном купольном эко-отеле «Аврора Вилладж», увлекательная фотоохота за Северным сиянием, экскурсия...
Ближайший заезд:
c 10 марта по 13 марта
4 дня 3 ночи
от 88000 ₽
Февральские выходные в Мурманске
Проведите февральские выходные в Мурманске, где Вас ждут народные гулянья и ярмарка на главной площади, сити-тур по Мурманску, размещение вдали от города в уникальном к...
Ближайший заезд:
c 23 февраля по 26 февраля
4 дня 3 ночи
от 96370 ₽
Сердце Кольского
Красивый, насыщенный маршрут по центру Кольского полуострова. Ночевки в домиках. Маршрут 750 км. Повышенная сложность.
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 26 февраля
5 дней 4 ночи
от 103500 ₽
Белое безмолвие
Снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову к Баренцеву морю. 5 дней. Сложность маршрута - средняя, 18+. Маршрут 580 км. Одноместная посадка на снегоходах.
Ближайший заезд:
c 05 марта по 09 марта
5 дней 4 ночи
от 120000 ₽
Экспедиция на снегоходах От Белого до Баренцева
Удивительное и суровое пятидневное снегоходное путешествие вдали от цивилизации. Тур для самых отважных и сильных духом людей. Большая часть этого маршрута проходит по ...
Ближайший заезд:
c 26 февраля по 02 марта
5 дней 4 ночи
от 120000 ₽
Экспедиция на снегоходах От Хибин до Белого моря
Шестидневная снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову. Сотни километров лесотундры. Маршрут 520 км. Повышенная сложность. Одноместная посадка на снегоходах. 18+
Ближайший заезд:
c 12 февраля по 17 февраля
6 дней 5 ночей
от 123000 ₽
Прошедшие Туры на Кольский полуостров : 26
Сплав по красавице Умбе
Умба - одна из самых красивых рек Кольского полуострова, которая берет свое начало из озера Умбозеро находящееся между двумя горными массивами Хибины и Ловозерье
Ближайший заезд:
c 10 сентября по 15 сентября
6 дней 5 ночей
от 15500 ₽
Активный тур по реке Тумча
Прекрасный тур для любителей активного отдыха. Река Тумча лежит в окружении прекрасной северной природы и кристально чистая вода бежит по порогам, шивермам и манит нас ...
Ближайший заезд:
c 25 июня по 30 июня
6 дней 5 ночей
от 16500 ₽
Сплав и рыбалка по рекам Индель - Варзуа
Сплав по Рекам Индель – Варзуга это отличный семейный и спокойный отдых на Севере, для любителей закинуть удочку. Лицензионная рыбалка на Семгу, хариуса, щуку станет об...
Ближайший заезд:
c 20 августа по 25 августа
6 дней 5 ночей
от 19000 ₽
Ближайший заезд:
c 14 ноября по 15 ноября
2 дня 1 ночь
от 20000 ₽
Сплав для экстремалов по реке Тумча 2022
Семидневный активный тур - сплав по реке Тумча и реке Тунтсайоки на Кольском п-ве. Сплав для хорошо подготовленных, опытных туристов-водников, предполагает прохождение ...
Ближайший заезд:
c 22 августа по 28 августа
7 дней 6 ночей
от 20400 ₽
Cплав по реке Кереть с выходом в Белое море 2022
Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море - это отличная возможность получить неповторимое удовольствие от прохождения порогов на реке Кереть, увидеть красоту Белого ...
Ближайший заезд:
c 28 августа по 03 сентября
7 дней 6 ночей
от 20500 ₽
Сплав по рекам Умба и Колвица
Сплав по рекам УМБА и КОЛВИЦА - этот потрясающий маршрут проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.
Ближайший заезд:
c 03 сентября по 11 сентября
9 дней 8 ночей
от 22000 ₽
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море 2022
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море - этот потрясающий маршрут, который проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.Т...
Ближайший заезд:
c 22 августа по 28 августа
7 дней 6 ночей
от 22100 ₽
Фотоохота за северным сиянием на Кольском полуострове
Заполярье славится своими северными сияниями, тысячи туристов едут сюда, чтобы собственными глазами увидеть это чудо
Ближайший заезд:
c 20 марта по 22 марта
3 дня 2 ночи
от 22200 ₽
Терский берег, Умба и Варзуга 2022
Двухдневный экскурсионный тур на Терский берег Белого моря. Прохождение тура не требует спец. подготовки, осуществляется пешком, переезды - на комфортабельных минивенах...
Ближайший заезд:
c 24 августа по 25 августа
2 дня 1 ночь
от 25000 ₽
Тур на полуострова Средний и Рыбачий 2022
Двухдневная поездка на полуострова Средний и Рыбачий с размещением на базе отдыха Большое озерко в в коттеджах до 4х человек в номере.
Ближайший заезд:
c 17 сентября по 18 сентября
2 дня 1 ночь
от 25000 ₽
Арктическое лето 2022
Летний тур на Кольский полуостров 4 дня сочетающий в себе активный и экскурсионный отдых. 1 день - день заезда. Программа тура начинается со 2-го дня. В программе: Лово...
Ближайший заезд:
c 18 августа по 21 августа
4 дня 3 ночи
от 25000 ₽
Мурманск и Териберка
Окунуться в Баренцево море прямо из бани, Отведать морепродуктов,Увидеть северное сияние, Выпить глинтвейна на берегу океана.
Ближайший заезд:
c 30 января по 02 февраля
4 дня 3 ночи
от 27000 ₽
Два дня в сердце Хибин 2022
Духдневный снегоходный тур по Кольскому п-ву в сердце живописных Хибинских гор с размещением на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном средстве разме...
Ближайший заезд:
c 26 марта по 27 марта
2 дня 1 ночь
от 32000 ₽
По следам древних цивилизаций
Отправьтесь на снегоходах к местам, где древние цивилизации оставили свой след. Великан Куйва на священном Сейдозере останется в вашей памяти легендой Лапландии, а наск...
Ближайший заезд:
c 08 марта по 11 марта
4 дня 3 ночи
от 35000 ₽
Ближайший заезд:
c 16 апреля по 21 апреля
6 дней 5 ночей
от 39000 ₽
Джип-тур на Кольский полуостров
Данный тур специально создан для Транскарельской трофи-экспедиции и в ходе него туристы могут ознакомиться со всеми самыми интересными местами юга Кольского полуострова
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 05 января
5 дней 4 ночи
от 41000 ₽
Красненькая - Кутсайоки - Тумча - Экстремальный сплав для опытных! 2022
Самые экстремальные реки Кольского полуострова - Красненькая, Кутсайоки и Тумча, сплав только для опытных туристов-водников, которые проходили маршрут не менее 3 катего...
Ближайший заезд:
c 19 июня по 25 июня
7 дней 6 ночей
от 42000 ₽
Тайны Сейдозера 2022
Четырёхдневный тур на Кольский п-ов, который сочетает комфортное размещение в гостиницах 4* и активный отдых. 1-й день тура - день заезда. По туру не предусмотрены экск...
Ближайший заезд:
c 25 августа по 28 августа
4 дня 3 ночи
от 42900 ₽
Охота на северное сияние
Попасть на дебютное представление – это бесценно. Представляем Осенний сезон Северного Сияния на берегу Баренцева моря.
Ближайший заезд:
c 31 октября по 03 ноября
4 дня 3 ночи
от 48000 ₽
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