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Кольский полуостров
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Кольский полуостров
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Туры на Кольский полуостров : 18

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Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Сказка зимнего леса

Трехдневная программа на одной из самых высоких точек Кольского полуострова. Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир Снежная деревня, Таинственный лес, а также...

Ближайший заезд:

c 23 декабря по 25 декабря

3 дня 2 ночи

от 24900 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Сияние Севера

Экскурсионный 3-х дневный тур по красотам Кольского полуострова. Охота на северное сияние. Начинается и заканчивается в Мурманске.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 28000 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Арктические каникулы

Охота за северным сиянием и побережье Северного Ледовитого океана в четырехдневном туре Арктические каникулы на Кольском полуострове.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 34900 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Горнолыжный «AuroraSki»

5 дней горнолыжного отдыха на курорте «BIGWOOD» Хибины (г. Кировск). Катание, работа с инструктором, экскурсии и охота за северным сиянием. Проживание на базе отдыха.

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 36000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Сердце Хибинских гор

Трёхдневный снегоходный тур по Кольскому полуострову в сердце живописных Хибинских гор с проживанием на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном месте ...

Ближайший заезд:

c 17 февраля по 19 февраля

3 дня 2 ночи

от 46000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

От Хибин до Сейдозера

Снегоходный тур по Кольскому полуострову. Вы побываете в отдаленных уголках русского севера и насладитесь драйвом на мощных снегоходах. Тур подходит для опытных туристо...

Ближайший заезд:

c 17 февраля по 19 февраля

3 дня 2 ночи

от 53500 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Верхнетуломский-Териберка

Авторский трехдневный тур по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу. А также незабываемая поездка в Териберку - старинн...

Ближайший заезд:

c 19 декабря по 21 декабря

3 дня 2 ночи

от 59500 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Саамские каникулы. Снегоходный тур на выходные

Снегоходное сафари на Кольском полуострове. Тур выходного дня. Программа с этнографической составляющей: культура и кухня саамского народа. Возраст 12+.

Ближайший заезд:

c 13 января по 15 января

3 дня 2 ночи

от 66000 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Саамский Новый год

Трехдневное путешествие по Лапландии на Новый год. Снегоходный тур с этнографической составляющей. Строго 12+. Сложность средняя.

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 01 января

3 дня 2 ночи

от 69000 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Семейные выходные в Верхнетуломском

Трехдневный тур в поселок Верхнетуломский, во время которого Вы отправитесь на снегоходах в самые атмосферные и непредсказуемые уголки природы. Насладитесь рыбалкой. Ус...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 75000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Рождество в Краснощелье

Вы встречали Рождество под северным сиянием? Это чудо может случиться только в Заполярье. В засыпанном пушистым снегом дальнем селе Краснощелье вас ждет яркий праздник ...

Ближайший заезд:

c 04 января по 08 января

5 дней 4 ночи

от 78500 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Новый год в Краснощелье

Самая долгая полярная, Новогодняя ночь ждет вас на Кольском полуострове. Встречайте Новый Год в далеком селе Краснощелье по традициям народов Севера, послушайте их песн...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 03 января

5 дней 4 ночи

от 78500 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Выходные марта в Мурманске

Весенние выходные в Мурманске - это размещение вдали от города в уникальном купольном эко-отеле «Аврора Вилладж», увлекательная фотоохота за Северным сиянием, экскурсия...

Ближайший заезд:

c 10 марта по 13 марта

4 дня 3 ночи

от 88000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Февральские выходные в Мурманске

Проведите февральские выходные в Мурманске, где Вас ждут народные гулянья и ярмарка на главной площади, сити-тур по Мурманску, размещение вдали от города в уникальном к...

Ближайший заезд:

c 23 февраля по 26 февраля

4 дня 3 ночи

от 96370 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Сердце Кольского

Красивый, насыщенный маршрут по центру Кольского полуострова. Ночевки в домиках. Маршрут 750 км. Повышенная сложность.

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 26 февраля

5 дней 4 ночи

от 103500 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Белое безмолвие

Снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову к Баренцеву морю. 5 дней. Сложность маршрута - средняя, 18+. Маршрут 580 км. Одноместная посадка на снегоходах.

Ближайший заезд:

c 05 марта по 09 марта

5 дней 4 ночи

от 120000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Экспедиция на снегоходах От Белого до Баренцева

Удивительное и суровое пятидневное снегоходное путешествие вдали от цивилизации. Тур для самых отважных и сильных духом людей. Большая часть этого маршрута проходит по ...

Ближайший заезд:

c 26 февраля по 02 марта

5 дней 4 ночи

от 120000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Экспедиция на снегоходах От Хибин до Белого моря

Шестидневная снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову. Сотни километров лесотундры. Маршрут 520 км. Повышенная сложность. Одноместная посадка на снегоходах. 18+

Ближайший заезд:

c 12 февраля по 17 февраля

6 дней 5 ночей

от 123000 ₽

Прошедшие Туры на Кольский полуостров : 26

Кольский полуостров

Сплав по красавице Умбе

Умба - одна из самых красивых рек Кольского полуострова, которая берет свое начало из озера Умбозеро находящееся между двумя горными массивами Хибины и Ловозерье

Ближайший заезд:

c 10 сентября по 15 сентября

6 дней 5 ночей

от 15500 ₽

Кольский полуостров

Активный тур по реке Тумча

Прекрасный тур для любителей активного отдыха. Река Тумча лежит в окружении прекрасной северной природы и кристально чистая вода бежит по порогам, шивермам и манит нас ...

Ближайший заезд:

c 25 июня по 30 июня

6 дней 5 ночей

от 16500 ₽

Кольский полуостров

Сплав и рыбалка по рекам Индель - Варзуа

Сплав по Рекам Индель – Варзуга это отличный семейный и спокойный отдых на Севере, для любителей закинуть удочку. Лицензионная рыбалка на Семгу, хариуса, щуку станет об...

Ближайший заезд:

c 20 августа по 25 августа

6 дней 5 ночей

от 19000 ₽

Кольский полуостров

Тур на квадроциклах по Кольскому полуострову «Квадро-Хибины»

Ближайший заезд:

c 14 ноября по 15 ноября

2 дня 1 ночь

от 20000 ₽

Кольский полуостров

Сплав для экстремалов по реке Тумча 2022

Семидневный активный тур - сплав по реке Тумча и реке Тунтсайоки на Кольском п-ве. Сплав для хорошо подготовленных, опытных туристов-водников, предполагает прохождение ...

Ближайший заезд:

c 22 августа по 28 августа

7 дней 6 ночей

от 20400 ₽

Кольский полуостров

Cплав по реке Кереть с выходом в Белое море 2022

Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море - это отличная возможность получить неповторимое удовольствие от прохождения порогов на реке Кереть, увидеть красоту Белого ...

Ближайший заезд:

c 28 августа по 03 сентября

7 дней 6 ночей

от 20500 ₽

Кольский полуостров

Сплав по рекам Умба и Колвица

Сплав по рекам УМБА и КОЛВИЦА - этот потрясающий маршрут проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.

Ближайший заезд:

c 03 сентября по 11 сентября

9 дней 8 ночей

от 22000 ₽

Кольский полуостров

Сплав по реке Умба с выходом в Белое море 2022

Сплав по реке Умба с выходом в Белое море - этот потрясающий маршрут, который проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.Т...

Ближайший заезд:

c 22 августа по 28 августа

7 дней 6 ночей

от 22100 ₽

Россия

Фотоохота за северным сиянием на Кольском полуострове

Заполярье славится своими северными сияниями, тысячи туристов едут сюда, чтобы собственными глазами увидеть это чудо

Ближайший заезд:

c 20 марта по 22 марта

3 дня 2 ночи

от 22200 ₽

Кольский полуостров

Терский берег, Умба и Варзуга 2022

Двухдневный экскурсионный тур на Терский берег Белого моря. Прохождение тура не требует спец. подготовки, осуществляется пешком, переезды - на комфортабельных минивенах...

Ближайший заезд:

c 24 августа по 25 августа

2 дня 1 ночь

от 25000 ₽

Кольский полуостров

Тур на полуострова Средний и Рыбачий 2022

Двухдневная поездка на полуострова Средний и Рыбачий с размещением на базе отдыха Большое озерко в в коттеджах до 4х человек в номере.

Ближайший заезд:

c 17 сентября по 18 сентября

2 дня 1 ночь

от 25000 ₽

Кольский полуостров

Арктическое лето 2022

Летний тур на Кольский полуостров 4 дня сочетающий в себе активный и экскурсионный отдых. 1 день - день заезда. Программа тура начинается со 2-го дня. В программе: Лово...

Ближайший заезд:

c 18 августа по 21 августа

4 дня 3 ночи

от 25000 ₽

Кольский полуостров

Мурманск и Териберка

Окунуться в Баренцево море прямо из бани, Отведать морепродуктов,Увидеть северное сияние, Выпить глинтвейна на берегу океана.

Ближайший заезд:

c 30 января по 02 февраля

4 дня 3 ночи

от 27000 ₽

Кольский полуостров

Два дня в сердце Хибин 2022

Духдневный снегоходный тур по Кольскому п-ву в сердце живописных Хибинских гор с размещением на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном средстве разме...

Ближайший заезд:

c 26 марта по 27 марта

2 дня 1 ночь

от 32000 ₽

Россия

По следам древних цивилизаций

Отправьтесь на снегоходах к местам, где древние цивилизации оставили свой след. Великан Куйва на священном Сейдозере останется в вашей памяти легендой Лапландии, а наск...

Ближайший заезд:

c 08 марта по 11 марта

4 дня 3 ночи

от 35000 ₽

Кольский полуостров

Тур в Териберку «Северное сияние»

Ближайший заезд:

c 16 апреля по 21 апреля

6 дней 5 ночей

от 39000 ₽

Кольский полуостров

Джип-тур на Кольский полуостров

Данный тур специально создан для Транскарельской трофи-экспедиции и в ходе него туристы могут ознакомиться со всеми самыми интересными местами юга Кольского полуострова

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 05 января

5 дней 4 ночи

от 41000 ₽

Кольский полуостров

Красненькая - Кутсайоки - Тумча - Экстремальный сплав для опытных! 2022

Самые экстремальные реки Кольского полуострова - Красненькая, Кутсайоки и Тумча, сплав только для опытных туристов-водников, которые проходили маршрут не менее 3 катего...

Ближайший заезд:

c 19 июня по 25 июня

7 дней 6 ночей

от 42000 ₽

Кольский полуостров

Тайны Сейдозера 2022

Четырёхдневный тур на Кольский п-ов, который сочетает комфортное размещение в гостиницах 4* и активный отдых. 1-й день тура - день заезда. По туру не предусмотрены экск...

Ближайший заезд:

c 25 августа по 28 августа

4 дня 3 ночи

от 42900 ₽

Кольский полуостров

Охота на северное сияние

Попасть на дебютное представление – это бесценно. Представляем Осенний сезон Северного Сияния на берегу Баренцева моря.

Ближайший заезд:

c 31 октября по 03 ноября

4 дня 3 ночи

от 48000 ₽

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