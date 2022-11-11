Сказка зимнего леса

Удивительное и суровое пятидневное снегоходное путешествие вдали от цивилизации. Тур для самых отважных и сильных духом людей. Большая часть этого маршрута проходит по ...

Проведите февральские выходные в Мурманске, где Вас ждут народные гулянья и ярмарка на главной площади, сити-тур по Мурманску, размещение вдали от города в уникальном к...

Весенние выходные в Мурманске - это размещение вдали от города в уникальном купольном эко-отеле «Аврора Вилладж», увлекательная фотоохота за Северным сиянием, экскурсия...

Самая долгая полярная, Новогодняя ночь ждет вас на Кольском полуострове. Встречайте Новый Год в далеком селе Краснощелье по традициям народов Севера, послушайте их песн...

Вы встречали Рождество под северным сиянием? Это чудо может случиться только в Заполярье. В засыпанном пушистым снегом дальнем селе Краснощелье вас ждет яркий праздник ...

Трехдневный тур в поселок Верхнетуломский, во время которого Вы отправитесь на снегоходах в самые атмосферные и непредсказуемые уголки природы. Насладитесь рыбалкой. Ус...

Трехдневное путешествие по Лапландии на Новый год. Снегоходный тур с этнографической составляющей. Строго 12+. Сложность средняя.

Авторский трехдневный тур по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу. А также незабываемая поездка в Териберку - старинн...

Снегоходный тур по Кольскому полуострову. Вы побываете в отдаленных уголках русского севера и насладитесь драйвом на мощных снегоходах. Тур подходит для опытных туристо...

Трёхдневный снегоходный тур по Кольскому полуострову в сердце живописных Хибинских гор с проживанием на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном месте ...

5 дней горнолыжного отдыха на курорте «BIGWOOD» Хибины (г. Кировск). Катание, работа с инструктором, экскурсии и охота за северным сиянием. Проживание на базе отдыха.

Охота за северным сиянием и побережье Северного Ледовитого океана в четырехдневном туре Арктические каникулы на Кольском полуострове.

Экскурсионный 3-х дневный тур по красотам Кольского полуострова. Охота на северное сияние. Начинается и заканчивается в Мурманске.

Трехдневная программа на одной из самых высоких точек Кольского полуострова. Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир Снежная деревня, Таинственный лес, а также...

Четырёхдневный тур на Кольский п-ов, который сочетает комфортное размещение в гостиницах 4* и активный отдых. 1-й день тура - день заезда. По туру не предусмотрены экск...

Самые экстремальные реки Кольского полуострова - Красненькая, Кутсайоки и Тумча, сплав только для опытных туристов-водников, которые проходили маршрут не менее 3 катего...

Данный тур специально создан для Транскарельской трофи-экспедиции и в ходе него туристы могут ознакомиться со всеми самыми интересными местами юга Кольского полуострова

Отправьтесь на снегоходах к местам, где древние цивилизации оставили свой след. Великан Куйва на священном Сейдозере останется в вашей памяти легендой Лапландии, а наск...

Духдневный снегоходный тур по Кольскому п-ву в сердце живописных Хибинских гор с размещением на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном средстве разме...

Летний тур на Кольский полуостров 4 дня сочетающий в себе активный и экскурсионный отдых. 1 день - день заезда. Программа тура начинается со 2-го дня. В программе: Лово...

Двухдневная поездка на полуострова Средний и Рыбачий с размещением на базе отдыха Большое озерко в в коттеджах до 4х человек в номере.

Сплав по реке Умба с выходом в Белое море - этот потрясающий маршрут, который проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.Т...

Сплав по рекам УМБА и КОЛВИЦА - этот потрясающий маршрут проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.

Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море - это отличная возможность получить неповторимое удовольствие от прохождения порогов на реке Кереть, увидеть красоту Белого ...

Семидневный активный тур - сплав по реке Тумча и реке Тунтсайоки на Кольском п-ве. Сплав для хорошо подготовленных, опытных туристов-водников, предполагает прохождение ...

Сплав по Рекам Индель – Варзуга это отличный семейный и спокойный отдых на Севере, для любителей закинуть удочку. Лицензионная рыбалка на Семгу, хариуса, щуку станет об...

Прекрасный тур для любителей активного отдыха. Река Тумча лежит в окружении прекрасной северной природы и кристально чистая вода бежит по порогам, шивермам и манит нас ...

Умба - одна из самых красивых рек Кольского полуострова, которая берет свое начало из озера Умбозеро находящееся между двумя горными массивами Хибины и Ловозерье

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