Туры на Плато Путорана : 2
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В гостях у белого Шамана
10-дневный тур на Плато Путорана. Путорана это перевернутые горы, необычный вид, красота гор, рек, водопаов и озер. Проживание на турбазе и в гостинице в Норильске. Нач...
Ближайший заезд:
c 01 июля по 10 июля
10 дней 9 ночей
от 152000 ₽
Великолепие северного сияния
10-ти дневный активный тур с возможностью неоднократно любоваться северными сияниями, которые регулярно бывают в этом районе в сентябре и октябре.
Ближайший заезд:
c 02 сентября по 11 сентября
10 дней 9 ночей
от 152000 ₽
Прошедшие Туры на Плато Путорана : 10
Территория Плато Путорана 2022
15-ти дневный поход в край горных вершин и водопадов для опытных путешественников.
Ближайший заезд:
c 11 августа по 25 августа
15 дней 14 ночей
от 66000 ₽
Верхний мир Плато Путорана 2022
Авторский маршрут, длящийся 17 дней, 8 из которых мы проведем не просто в предгориях, а на самом плато Путорана. Большая часть пути пройдет по краю гигантских каньонов.
Ближайший заезд:
c 01 августа по 17 августа
17 дней 16 ночей
от 73000 ₽
Ближайший заезд:
c 01 сентября по 06 сентября
6 дней 5 ночей
от 79000 ₽
Под полярным небом плато Путорана 2022
Возможность побывать в мире без следов присутствия человека! Только мы и первозданная природа. Сотни водопадов. Ущелья, в которых едва видно дно. Радуги на полнеба. Сур...
Ближайший заезд:
c 29 августа по 09 сентября
12 дней 11 ночей
от 84300 ₽
Ближайший заезд:
c 15 июля по 22 июля
8 дней 7 ночей
от 85000 ₽
Палаточный лагерь озеро Лама 2022
В этом туре Вы попробуете северную кухню, увидите множество Водопадов. Перевернутые горы и каньоны. Запечатлим Северное сияние. Порыбачим и поедим свежую уху. Попаримся...
Ближайший заезд:
c 01 сентября по 07 сентября
7 дней 6 ночей
от 109900 ₽
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 08 января
8 дней 7 ночей
от 110000 ₽
Лама. Страна тысячи водопадов 2022
Комбинированный недельный пеше-водный поход на Плато Путорана. Не требует специальной подготовки!
Ближайший заезд:
c 28 июля по 04 августа
8 дней 7 ночей
от 114000 ₽
Водопады Плато Путорана 2022
Переход на катере по Курейскому водохранилищу Посещение. Выходы к водопадам: «Два Брата», «Чашки», «Гагарья-1», «Домашний», «Аметистовый-1», «Аметистовый-2», «Лазурный»...
Ближайший заезд:
c 06 сентября по 13 сентября
8 дней 7 ночей
от 119000 ₽
Тур на Плато Путорана
Плато Путорана – это одно из самых удивительных мест в России, располагающееся на северо-западе Среднесибирского плоскогорья.
Ближайший заезд:
c 13 сентября по 20 сентября
8 дней 7 ночей
от 155000 ₽
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