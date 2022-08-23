В гостях у белого Шамана

10-ти дневный активный тур с возможностью неоднократно любоваться северными сияниями, которые регулярно бывают в этом районе в сентябре и октябре.

10-дневный тур на Плато Путорана. Путорана это перевернутые горы, необычный вид, красота гор, рек, водопаов и озер. Проживание на турбазе и в гостинице в Норильске. Нач...

Плато Путорана – это одно из самых удивительных мест в России, располагающееся на северо-западе Среднесибирского плоскогорья.

В этом туре Вы попробуете северную кухню, увидите множество Водопадов. Перевернутые горы и каньоны. Запечатлим Северное сияние. Порыбачим и поедим свежую уху. Попаримся...

Возможность побывать в мире без следов присутствия человека! Только мы и первозданная природа. Сотни водопадов. Ущелья, в которых едва видно дно. Радуги на полнеба. Сур...

Авторский маршрут, длящийся 17 дней, 8 из которых мы проведем не просто в предгориях, а на самом плато Путорана. Большая часть пути пройдет по краю гигантских каньонов.

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