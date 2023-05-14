СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ

Пользователь, оставляя свои данные на Интернет-сайте https://www.alem-tour.ru/, а также заполняя обратную форму с персональными данными, принимает настоящее Соглашение на обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является заполнение формы с персональными данными в форме обратной связи на Интернет-сайте по адресу: https://www.alem-tour.ru/.

Пользователь дает свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Алем-Тур» которому принадлежит Интернет-сайт https://www.alem-tour.ru/ и который расположен по адресу: https://www.alem-tour.ru/, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:

1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество; адрес регистрации и проживания; номера контактных телефонов; адреса электронной почты; сведения об аккаунтах в социальных сетях; сведения об интересах.

3. Цель обработки персональных данных: исполнение договорных обязательств, проведение рекламных кампаний и маркетинговых исследований, в том числе смс и e-mail рассылок.

4. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.

6. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных. Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных третьим лицам.

7. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Так же обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения. Срок или условие прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Алем-Тур», как юридического лица (ликвидация или реорганизация).

8. Согласие дается, в том числе на возможную трансграничную передачу персональных данных и информационные (рекламные) оповещения.

9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем направления письменного заявления Обществу с ограниченной ответственностью «Алем-Тур» или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.

10. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных Общество с ограниченной ответственностью «Алем-Тур» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.