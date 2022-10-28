Туры в Приэльбрусье : 12
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Приэльбрусье: все и сразу!
Всесезонный экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. 3 дня насыщены экскурсиями, поездками, природными красотами региона. Проживание в отеле. Начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 23 декабря по 25 декабря
3 дня 2 ночи
от 17500 ₽
Сказочное Приэльбрусье
Восхитительное путешествие 6 дней по жемчужине Большого Кавказа – хлебосольной Кабардино-Балкарской Республике. Экскурсии, легкий треккинг. Начинается и заканчивается в...
Ближайший заезд:
c 08 мая по 13 мая
6 дней 5 ночей
от 28000 ₽
Кавказская мозаика
Экскурсионный тур по Приэльбрусью - 5 дней. Экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, в Чегемское ущелье, купание в термальных источниках. Проживание в отелях. Т...
Ближайший заезд:
c 19 декабря по 23 декабря
5 дней 4 ночи
от 29300 ₽
Новый год с видом на Эльбрус, Ессентуки
Новогодний тур в Ессентуках на 5 дней. Кисловодск, Пятигорск, Желехноводск, подъём на склон Эльбруса. Новогодний банкет. Тур начинается и заканчивается в Миниральных Во...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 03 января
5 дней 4 ночи
от 41000 ₽
Выходные в равновесии
Расслабленная, неспешная программа: экскурсии и оздоровление. 4 дня. Проживание в Ессентуках. Итальянские термы, Грязелечебница, термальные источники и т.д. Тур начинае...
Ближайший заезд:
c 05 января по 08 января
4 дня 3 ночи
от 41500 ₽
Кавказские каникулы с итальянским акцентом
Экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. Исследуем следы Италии. Итальянские термы, дегустации вина и сыра. Ессентуки, Железноводск и Пятигорск. Тур начинается и...
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 43500 ₽
Горнолыжный тур на Эльбрус
Лучшие трассы, красоты и развлечения Приэльбрусья в 7-ми дневном туре. Катание и экскурсии. Базовый уровень сложности. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчиваетс...
Ближайший заезд:
c 19 декабря по 25 декабря
7 дней 6 ночей
от 43800 ₽
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус
Зимний тур на 4 дня по трем ущельям Приэльбрусья с подъемом к Эльбрусу. Проведите новогодние каникулы и Рождество с комфортом! Тур начинается и заканчивается в Нальчике...
Ближайший заезд:
c 03 января по 06 января
4 дня 3 ночи
от 45000 ₽
Горнолыжный тур на Домбай
Горнолыжный тур на Домбай на 7 дней. Катание на Домбае и Архызе (1 день). Экскурсии и активности. Проживание в отеле.
Ближайший заезд:
c 21 декабря по 27 декабря
7 дней 6 ночей
от 45500 ₽
Восхождение на Эльбрус с севера
Восхождения на Эльбрус с севера - 10 дней.Невероятные красоты, здесь холмы сменяются камнями и скалами причудливых форм, за горизонтом зеленых полян виднеется снежный м...
Ближайший заезд:
c 09 июня по 18 июня
10 дней 9 ночей
от 55000 ₽
Восхождение на Эльбрус с юга за 8 дней
Во время восхождения участникам будут созданы максимально комфортные условия: групповые трансферы из/ в аэропорт, проживание в современной гостинице с бесплатным Wi-Fi,...
Ближайший заезд:
c 25 апреля по 02 мая
8 дней 7 ночей
от 62000 ₽
Сокровища Северного Кавказа: зима - весна
Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...
Ближайший заезд:
c 12 марта по 23 марта
12 дней 11 ночей
от 92300 ₽
Прошедшие Туры в Приэльбрусье : 14
Ближайший заезд:
c 11 июня по 14 июня
4 дня 3 ночи
от 19000 ₽
Ближайший заезд:
c 24 июня по 27 июня
4 дня 3 ночи
от 20000 ₽
Ближайший заезд:
c 21 августа по 23 августа
3 дня 2 ночи
от 23200 ₽
Приэльбрусье для всех
Вы посетите почти все достопримечательности Приэльбрусья, насладитесь видами бескрайних альпийских лугов и ледовых полей Эльбруса, посетите нарзанные источники, чья цел...
Ближайший заезд:
c 03 ноября по 08 ноября
6 дней 5 ночей
от 23800 ₽
Ближайший заезд:
c 07 сентября по 11 сентября
5 дней 4 ночи
от 24000 ₽
Из Северного Приэльбрусья в Южное Приэльбрусье - без рюкзаков
Маршруты походов по Приэльбрусью рассчитаны на различные физическую подготовку и возраст участников. Величие снежных вершин, пьянящий горный воздух, завораживающие леге...
Ближайший заезд:
c 10 августа по 15 августа
6 дней 5 ночей
от 34500 ₽
Из Южного Приэльбрусья в Северное Приэльбрусье без рюкзаков
Маршруты походов по Приэльбрусью рассчитаны на различные физическую подготовку и возраст участников. Величие снежных вершин, пьянящий горный воздух, завораживающие леге...
Ближайший заезд:
c 17 июля по 24 июля
8 дней 7 ночей
от 35900 ₽
Восхождение на Эльбрус 5642 м
Предлагаем совершить классическое восхождение на западную вершину Эльбруса 5642 метра! Этот маршрут очень интересный и живописный.
Ближайший заезд:
c 03 июня по 13 июня
11 дней 10 ночей
от 38000 ₽
Восхождение с юга на Эльбрус
Тур «Эльбрус с юга» составлена с учетом умного баланса активного отдыха и релакса, физической нагрузки и возможностями спокойно наслаждаться горным воздухом и природо...
Ближайший заезд:
c 24 мая по 31 мая
8 дней 7 ночей
от 39000 ₽
Ближайший заезд:
c 23 августа по 28 августа
6 дней 5 ночей
от 52000 ₽
Восхождение на Эльбрус с юга "КОМФОРТ"
Мы предлагаем Вам комфортное Восхождение на Эльбрус с лучшим сервисом. Ничто не будет вас отвлекать от заветной вершины. Мы приложим все наши силы, опыт и ресурсы, для...
Ближайший заезд:
c 22 сентября по 30 сентября
9 дней 8 ночей
от 55000 ₽
Ближайший заезд:
c 25 сентября по 02 октября
8 дней 7 ночей
от 57000 ₽
Горный поход вокруг Эльбруса «Эльбрусское кольцо» без рюкзаков
Горные походы — очень популярный вид отдыха во всем мире. Величественные панорамы Кавказского хребта за окном гостиницы или палатки, свежайший воздух, целебные минераль...
Ближайший заезд:
c 31 июля по 09 августа
10 дней 9 ночей
от 59900 ₽
Ближайший заезд:
c 13 ноября по 20 ноября
8 дней 7 ночей
от 64100 ₽
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