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Приэльбрусье
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Приэльбрусье
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Туры в Приэльбрусье : 12

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Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Приэльбрусье: все и сразу!

Всесезонный экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. 3 дня насыщены экскурсиями, поездками, природными красотами региона. Проживание в отеле. Начинается и заканч...

Ближайший заезд:

c 23 декабря по 25 декабря

3 дня 2 ночи

от 17500 ₽

Приэльбрусье 2023 г.

Сказочное Приэльбрусье

Восхитительное путешествие 6 дней по жемчужине Большого Кавказа – хлебосольной Кабардино-Балкарской Республике. Экскурсии, легкий треккинг. Начинается и заканчивается в...

Ближайший заезд:

c 08 мая по 13 мая

6 дней 5 ночей

от 28000 ₽

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Кавказская мозаика

Экскурсионный тур по Приэльбрусью - 5 дней. Экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, в Чегемское ущелье, купание в термальных источниках. Проживание в отелях. Т...

Ближайший заезд:

c 19 декабря по 23 декабря

5 дней 4 ночи

от 29300 ₽

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Новый год с видом на Эльбрус, Ессентуки

Новогодний тур в Ессентуках на 5 дней. Кисловодск, Пятигорск, Желехноводск, подъём на склон Эльбруса. Новогодний банкет. Тур начинается и заканчивается в Миниральных Во...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 03 января

5 дней 4 ночи

от 41000 ₽

Приэльбрусье 2023 г.

Выходные в равновесии

Расслабленная, неспешная программа: экскурсии и оздоровление. 4 дня. Проживание в Ессентуках. Итальянские термы, Грязелечебница, термальные источники и т.д. Тур начинае...

Ближайший заезд:

c 05 января по 08 января

4 дня 3 ночи

от 41500 ₽

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Кавказские каникулы с итальянским акцентом

Экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. Исследуем следы Италии. Итальянские термы, дегустации вина и сыра. Ессентуки, Железноводск и Пятигорск. Тур начинается и...

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 43500 ₽

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Горнолыжный тур на Эльбрус

Лучшие трассы, красоты и развлечения Приэльбрусья в 7-ми дневном туре. Катание и экскурсии. Базовый уровень сложности. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчиваетс...

Ближайший заезд:

c 19 декабря по 25 декабря

7 дней 6 ночей

от 43800 ₽

Приэльбрусье 2023 г.

Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус

Зимний тур на 4 дня по трем ущельям Приэльбрусья с подъемом к Эльбрусу. Проведите новогодние каникулы и Рождество с комфортом! Тур начинается и заканчивается в Нальчике...

Ближайший заезд:

c 03 января по 06 января

4 дня 3 ночи

от 45000 ₽

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Горнолыжный тур на Домбай

Горнолыжный тур на Домбай на 7 дней. Катание на Домбае и Архызе (1 день). Экскурсии и активности. Проживание в отеле.

Ближайший заезд:

c 21 декабря по 27 декабря

7 дней 6 ночей

от 45500 ₽

Приэльбрусье 2023 г.

Восхождение на Эльбрус с севера

Восхождения на Эльбрус с севера - 10 дней.Невероятные красоты, здесь холмы сменяются камнями и скалами причудливых форм, за горизонтом зеленых полян виднеется снежный м...

Ближайший заезд:

c 09 июня по 18 июня

10 дней 9 ночей

от 55000 ₽

Приэльбрусье 2023 г.

Восхождение на Эльбрус с юга за 8 дней

Во время восхождения участникам будут созданы максимально комфортные условия: групповые трансферы из/ в аэропорт, проживание в современной гостинице с бесплатным Wi-Fi,...

Ближайший заезд:

c 25 апреля по 02 мая

8 дней 7 ночей

от 62000 ₽

Дагестан 2023 г.

Сокровища Северного Кавказа: зима - весна

Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...

Ближайший заезд:

c 12 марта по 23 марта

12 дней 11 ночей

от 92300 ₽

Прошедшие Туры в Приэльбрусье : 14

Приэльбрусье

Встречаем лето правильно!

Ближайший заезд:

c 11 июня по 14 июня

4 дня 3 ночи

от 19000 ₽

Приэльбрусье

Эльбрус и рододендроны

Ближайший заезд:

c 24 июня по 27 июня

4 дня 3 ночи

от 20000 ₽

Приэльбрусье

Астротур на Архыз

Ближайший заезд:

c 21 августа по 23 августа

3 дня 2 ночи

от 23200 ₽

Приэльбрусье

Приэльбрусье для всех

Вы посетите почти все достопримечательности Приэльбрусья, насладитесь видами бескрайних альпийских лугов и ледовых полей Эльбруса, посетите нарзанные источники, чья цел...

Ближайший заезд:

c 03 ноября по 08 ноября

6 дней 5 ночей

от 23800 ₽

Приэльбрусье

Лайт на 5 дней

Ближайший заезд:

c 07 сентября по 11 сентября

5 дней 4 ночи

от 24000 ₽

Приэльбрусье

Из Северного Приэльбрусья в Южное Приэльбрусье - без рюкзаков

Маршруты походов по Приэльбрусью рассчитаны на различные физическую подготовку и возраст участников. Величие снежных вершин, пьянящий горный воздух, завораживающие леге...

Ближайший заезд:

c 10 августа по 15 августа

6 дней 5 ночей

от 34500 ₽

Приэльбрусье

Из Южного Приэльбрусья в Северное Приэльбрусье без рюкзаков

Маршруты походов по Приэльбрусью рассчитаны на различные физическую подготовку и возраст участников. Величие снежных вершин, пьянящий горный воздух, завораживающие леге...

Ближайший заезд:

c 17 июля по 24 июля

8 дней 7 ночей

от 35900 ₽

Приэльбрусье

Восхождение на Эльбрус 5642 м

Предлагаем совершить классическое восхождение на западную вершину Эльбруса 5642 метра! Этот маршрут очень интересный и живописный.

Ближайший заезд:

c 03 июня по 13 июня

11 дней 10 ночей

от 38000 ₽

Приэльбрусье

Восхождение с юга на Эльбрус

Тур  «Эльбрус с юга» составлена  с учетом умного баланса активного отдыха и релакса, физической нагрузки и возможностями спокойно наслаждаться горным воздухом и природо...

Ближайший заезд:

c 24 мая по 31 мая

8 дней 7 ночей

от 39000 ₽

Приэльбрусье

Конный поход из Южного в Северное Приэльбрусье

Ближайший заезд:

c 23 августа по 28 августа

6 дней 5 ночей

от 52000 ₽

Приэльбрусье

Восхождение на Эльбрус с юга "КОМФОРТ"

Мы предлагаем Вам комфортное Восхождение на Эльбрус с лучшим сервисом. Ничто не будет вас отвлекать от заветной вершины.  Мы приложим все наши силы, опыт и ресурсы, для...

Ближайший заезд:

c 22 сентября по 30 сентября

9 дней 8 ночей

от 55000 ₽

Приэльбрусье

Конный тур «Кубанское кольцо»

Ближайший заезд:

c 25 сентября по 02 октября

8 дней 7 ночей

от 57000 ₽

Приэльбрусье

Горный поход вокруг Эльбруса «Эльбрусское кольцо» без рюкзаков

Горные походы — очень популярный вид отдыха во всем мире. Величественные панорамы Кавказского хребта за окном гостиницы или палатки, свежайший воздух, целебные минераль...

Ближайший заезд:

c 31 июля по 09 августа

10 дней 9 ночей

от 59900 ₽

Приэльбрусье

Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе

Ближайший заезд:

c 13 ноября по 20 ноября

8 дней 7 ночей

от 64100 ₽

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