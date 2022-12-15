Туры на Байкал : 24
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Здравствуй, Байкал! зима
Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24000 ₽
Застывшие волны Байкала
Зимний Байкал в экскурсионном туре на 4 дня. Февраль и март - лучшее время, чтобы полюбоваться неповторимым льдом Байкала. Экскурсии и поездка на хивусе. Проживание в л...
Ближайший заезд:
c 07 февраля по 10 февраля
4 дня 3 ночи
от 29000 ₽
Новый год: Зимняя сказка Ольхона
Новогодний тур на Байкал, 4 дня. Незабываемые дни на о. Ольхон. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 35000 ₽
Байкал и предгорье Саян
Экскурсионный тур на Байкал и предгорье Саян на 5 дней. Экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 5+
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 17 февраля
5 дней 4 ночи
от 38400 ₽
Антистресс на Байкале
5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 38500 ₽
Байкальская классика
Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 42000 ₽
Байкал хит лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...
Ближайший заезд:
c 27 мая по 01 июня
6 дней 5 ночей
от 42000 ₽
Байкальское путешествие зима-весна
Экскурсионная 7-дневная программа на Байкал. Интересная программа и экскурсии на выбор. Длительные переезды. Проживание в гостинице и на турбазе. 5+
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 22 декабря
7 дней 6 ночей
от 43000 ₽
Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода
Рождественский тур на Байкал, 5 дней. Незабываемые праздники на Байкале. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 02 января по 06 января
5 дней 4 ночи
от 43400 ₽
Байкал хит зима
Активный экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в отеле. Два дня тура - свободные, проходят на берегу Байкала с возмо...
Ближайший заезд:
c 12 февраля по 18 февраля
7 дней 6 ночей
от 43500 ₽
Байкальский лёд
Экскурсионный зимний тур на лед Байкала. Включены экскурсии на авто и хивусе. Зимние красоты, экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивает...
Ближайший заезд:
c 07 февраля по 11 февраля
5 дней 4 ночи
от 46000 ₽
В палитре красок блещет карнавал: Рождество
Рождественский тур на Байкал на 5 дней. Экскурсия и отдых на турбазе (2 свободных дня). Множество дополнительных экскурсий и активностей.
Ближайший заезд:
c 03 января по 07 января
5 дней 4 ночи
от 53000 ₽
Солнце за нас!
Тур на зимний Байкал: поселок Листвянка и остров Ольхон. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске...
Ближайший заезд:
c 14 января по 20 января
7 дней 6 ночей
от 55400 ₽
Рождество на Байкале - Листвянка и Ольхон
Рождество и новогодние каникулы на Байкале. 7-дневный экскурсионный тур для всей семьи. Богатая программа: Листвянка и Ольхон, байкальская кухня и бурятские традиции.
Ближайший заезд:
c 03 января по 09 января
7 дней 6 ночей
от 56800 ₽
Байкальское путешествие лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 11 июня по 19 июня
9 дней 8 ночей
от 59000 ₽
Горячие источники и лед Байкала
С востока на запад Байкала за 6 дней. Экскурсионный тур из Улан-Удэ до Иркутска. Посещение горячих источников и космический байкальский лед.
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 27 февраля
6 дней 5 ночей
от 62000 ₽
Новый год: Зимняя сказка Байкала
Новогодний экскурсионный тур на Байкал. 4-дневная программа с проживанием в эко-отеле. Праздничный ужин. Свободный день с доп. экскурсиями. Тур начинается и заканчивает...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 62000 ₽
Край настоящих зим
Недельный тур на Байкал в край морозных зим! Главные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки. Тур начинается и заканчивается в И...
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 24 декабря
7 дней 6 ночей
от 62400 ₽
Ледовый драйв
Активный тур на Байкал - 5 дней: джип-сафари, катание на квадрациклах и хивусе. Активный отдых, снежные красоты Байкала. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и зак...
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 26 февраля
5 дней 4 ночи
от 65000 ₽
Прошедшие Туры на Байкал : 67
Ближайший заезд:
c 01 августа по 04 августа
4 дня 3 ночи
от 20000 ₽
Встреча с Байкалом 2022
Маршрут выходного дня с посещением основных визитных карточек Байкала. 3 дня. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. Возможно продолжение отдыха.
Ближайший заезд:
c 09 сентября по 11 сентября
3 дня 2 ночи
от 20800 ₽
Место силы - Ольхон 2022
Короткий тур с посещением острова Ольхон. Остров является географическим, историческим и сакральным центром Байкала, место, считающееся обязательным для посещения.
Ближайший заезд:
c 20 сентября по 24 сентября
5 дней 4 ночи
от 24100 ₽
Ближайший заезд:
c 13 марта по 15 марта
3 дня 2 ночи
от 25000 ₽
Ближайший заезд:
c 08 октября по 09 октября
2 дня 1 ночь
от 26000 ₽
Ближайший заезд:
c 08 октября по 09 октября
2 дня 1 ночь
от 26500 ₽
Ближайший заезд:
c 19 марта по 22 марта
4 дня 3 ночи
от 29000 ₽
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 29000 ₽
Байкал кристальный 2022
Байкал кристальный - недорогой экскурсионный тур на Байкал летом. Оптимальный тур для краткого знакомства с Байкалом или повторного комфортного посещения. Красивые фото...
Ближайший заезд:
c 20 августа по 27 августа
8 дней 7 ночей
от 30100 ₽
К диким берегам Байкала
Нетронутые уголки природы, термальные источники, настоящая рыбалка, треккинг к ледниковому озеру, священные шаманские места.
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 08 января
8 дней 7 ночей
от 30700 ₽
Ближайший заезд:
c 05 августа по 12 августа
8 дней 7 ночей
от 31000 ₽
Ближайший заезд:
c 14 августа по 19 августа
6 дней 5 ночей
от 31800 ₽
Байкальские каникулы
Целая неделя отдыха на Байкале: теплые пляжи, прекрасные пейзажи, долгие прогулки и экскурсии. В туре вы посетите Малое море, где можно вдоволь накупаться и увезти с со...
Ближайший заезд:
c 10 августа по 15 августа
6 дней 5 ночей
от 32000 ₽
Ближайший заезд:
c 08 августа по 19 августа
12 дней 11 ночей
от 34800 ₽
Байкал и Саяны 2022
Два памятника природы в одном экскурсионном туре: оз. Байкал и Тункинские Альпы. Начало и окончание тура в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 18 сентября по 24 сентября
7 дней 6 ночей
от 35400 ₽
Ближайший заезд:
c 17 марта по 22 марта
6 дней 5 ночей
от 36000 ₽
Ближайший заезд:
c 08 октября по 09 октября
2 дня 1 ночь
от 36000 ₽
Ближайший заезд:
c 31 июля по 02 августа
3 дня 2 ночи
от 38500 ₽
Ближайший заезд:
c 12 сентября по 18 сентября
7 дней 6 ночей
от 38550 ₽
Экскурсионная программа по Байкалу
Круиз в Бухту Песчаная, путешествие на поезде по Старой Кругобайкальской Железной Дороге, однодневный тур в самое сердце Байкала- остров Ольхон, посещение одного из луч...
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 06 января
6 дней 5 ночей
от 40800 ₽
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