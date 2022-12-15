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Туры на Байкал : 24

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Байкал 2022 г.2023 г.

Здравствуй, Байкал! зима

Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24000 ₽

Байкал 2023 г.

Застывшие волны Байкала

Зимний Байкал в экскурсионном туре на 4 дня. Февраль и март - лучшее время, чтобы полюбоваться неповторимым льдом Байкала. Экскурсии и поездка на хивусе. Проживание в л...

Ближайший заезд:

c 07 февраля по 10 февраля

4 дня 3 ночи

от 29000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Новый год: Зимняя сказка Ольхона

Новогодний тур на Байкал, 4 дня. Незабываемые дни на о. Ольхон. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 35000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал и предгорье Саян

Экскурсионный тур на Байкал и предгорье Саян на 5 дней. Экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 5+

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 38400 ₽

Байкал 2023 г.

Антистресс на Байкале

5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 38500 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская классика

Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 42000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал хит лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...

Ближайший заезд:

c 27 мая по 01 июня

6 дней 5 ночей

от 42000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Байкальское путешествие зима-весна

Экскурсионная 7-дневная программа на Байкал. Интересная программа и экскурсии на выбор. Длительные переезды. Проживание в гостинице и на турбазе. 5+

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 22 декабря

7 дней 6 ночей

от 43000 ₽

Байкал 2023 г.

Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода

Рождественский тур на Байкал, 5 дней. Незабываемые праздники на Байкале. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 02 января по 06 января

5 дней 4 ночи

от 43400 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал хит зима

Активный экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в отеле. Два дня тура - свободные, проходят на берегу Байкала с возмо...

Ближайший заезд:

c 12 февраля по 18 февраля

7 дней 6 ночей

от 43500 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальский лёд

Экскурсионный зимний тур на лед Байкала. Включены экскурсии на авто и хивусе. Зимние красоты, экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивает...

Ближайший заезд:

c 07 февраля по 11 февраля

5 дней 4 ночи

от 46000 ₽

Байкал 2023 г.

В палитре красок блещет карнавал: Рождество

Рождественский тур на Байкал на 5 дней. Экскурсия и отдых на турбазе (2 свободных дня). Множество дополнительных экскурсий и активностей.

Ближайший заезд:

c 03 января по 07 января

5 дней 4 ночи

от 53000 ₽

Байкал 2023 г.

Солнце за нас!

Тур на зимний Байкал: поселок Листвянка и остров Ольхон. Насыщенная 7-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске...

Ближайший заезд:

c 14 января по 20 января

7 дней 6 ночей

от 55400 ₽

Байкал 2023 г.

Рождество на Байкале - Листвянка и Ольхон

Рождество и новогодние каникулы на Байкале. 7-дневный экскурсионный тур для всей семьи. Богатая программа: Листвянка и Ольхон, байкальская кухня и бурятские традиции.

Ближайший заезд:

c 03 января по 09 января

7 дней 6 ночей

от 56800 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальское путешествие лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 11 июня по 19 июня

9 дней 8 ночей

от 59000 ₽

Байкал 2023 г.

Лёд

Весенне-зимний экскурсионный тур на лед Байкала. Насыщенная 5-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Увидим наплески, торосы, гладкий лед, пузыри, лед...

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 26 февраля

5 дней 4 ночи

от 59900 ₽

Байкал 2023 г.

Горячие источники и лед Байкала

С востока на запад Байкала за 6 дней. Экскурсионный тур из Улан-Удэ до Иркутска. Посещение горячих источников и космический байкальский лед.

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 27 февраля

6 дней 5 ночей

от 62000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Новый год: Зимняя сказка Байкала

Новогодний экскурсионный тур на Байкал. 4-дневная программа с проживанием в эко-отеле. Праздничный ужин. Свободный день с доп. экскурсиями. Тур начинается и заканчивает...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 62000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Край настоящих зим

Недельный тур на Байкал в край морозных зим! Главные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки. Тур начинается и заканчивается в И...

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 24 декабря

7 дней 6 ночей

от 62400 ₽

Байкал 2023 г.

Ледовый драйв

Активный тур на Байкал - 5 дней: джип-сафари, катание на квадрациклах и хивусе. Активный отдых, снежные красоты Байкала. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и зак...

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 26 февраля

5 дней 4 ночи

от 65000 ₽

Прошедшие Туры на Байкал : 67

Байкал

Путешествие до Ольхона

Ближайший заезд:

c 01 августа по 04 августа

4 дня 3 ночи

от 20000 ₽

Байкал

Встреча с Байкалом 2022

Маршрут выходного дня с посещением основных визитных карточек Байкала. 3 дня. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. Возможно продолжение отдыха.

Ближайший заезд:

c 09 сентября по 11 сентября

3 дня 2 ночи

от 20800 ₽

Байкал

Место силы - Ольхон 2022

Короткий тур с посещением острова Ольхон. Остров является географическим, историческим и сакральным центром Байкала, место, считающееся обязательным для посещения.

Ближайший заезд:

c 20 сентября по 24 сентября

5 дней 4 ночи

от 24100 ₽

Байкал

Зимние забавы Байкала

Ближайший заезд:

c 13 марта по 15 марта

3 дня 2 ночи

от 25000 ₽

Байкал
(1)

Таежные тропы

Ближайший заезд:

c 08 октября по 09 октября

2 дня 1 ночь

от 26000 ₽

Россия

Тажеранские степи. Ольхон

Ближайший заезд:

c 08 октября по 09 октября

2 дня 1 ночь

от 26500 ₽

Байкал

Зимние чудеса Ольхона

Ближайший заезд:

c 19 марта по 22 марта

4 дня 3 ночи

от 29000 ₽

Байкал

Новый год в Листвянке

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 29000 ₽

Байкал

Байкал кристальный 2022

Байкал кристальный - недорогой экскурсионный тур на Байкал летом. Оптимальный тур для краткого знакомства с Байкалом или повторного комфортного посещения. Красивые фото...

Ближайший заезд:

c 20 августа по 27 августа

8 дней 7 ночей

от 30100 ₽

Байкал

К диким берегам Байкала

Нетронутые уголки природы, термальные источники, настоящая рыбалка, треккинг к ледниковому озеру, священные шаманские места.

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 08 января

8 дней 7 ночей

от 30700 ₽

Байкал

Берег Байкала

Ближайший заезд:

c 05 августа по 12 августа

8 дней 7 ночей

от 31000 ₽

Байкал
(1)

Когда Байкал был юн..

Ближайший заезд:

c 14 августа по 19 августа

6 дней 5 ночей

от 31800 ₽

Байкал

Байкальские каникулы

Целая неделя отдыха на Байкале: теплые пляжи, прекрасные пейзажи, долгие прогулки и экскурсии. В туре вы посетите Малое море, где можно вдоволь накупаться и увезти с со...

Ближайший заезд:

c 10 августа по 15 августа

6 дней 5 ночей

от 32000 ₽

Байкал

Долина Вулканов

Ближайший заезд:

c 08 августа по 19 августа

12 дней 11 ночей

от 34800 ₽

Байкал

Байкал и Саяны 2022

Два памятника природы в одном экскурсионном туре: оз. Байкал и Тункинские Альпы. Начало и окончание тура в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 18 сентября по 24 сентября

7 дней 6 ночей

от 35400 ₽

Байкал

Байкальская зима

Ближайший заезд:

c 17 марта по 22 марта

6 дней 5 ночей

от 36000 ₽

Байкал
(1)

Дорогами контрабандистов

Ближайший заезд:

c 08 октября по 09 октября

2 дня 1 ночь

от 36000 ₽

Россия

Три истории

Ближайший заезд:

c 31 июля по 02 августа

3 дня 2 ночи

от 38500 ₽

Байкал

Байкальский звездопад

Ближайший заезд:

c 12 сентября по 18 сентября

7 дней 6 ночей

от 38550 ₽

Байкал

Экскурсионная программа по Байкалу

Круиз в Бухту Песчаная, путешествие на поезде по Старой Кругобайкальской Железной Дороге, однодневный тур в самое сердце Байкала- остров Ольхон, посещение одного из луч...

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 06 января

6 дней 5 ночей

от 40800 ₽

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