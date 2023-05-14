ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую Общество с ограниченной ответственностью «Алем-Тур» может получить о клиенте или партнере во время использования сайта – https://www.alem-tour.ru/

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины и понятия:

«АДМИНИСТРАЦИЯ https://www.alem-tour.ru/ (далее – Администрация сайта)» – уполномоченные сотрудники на управления технологической платформы, действующие от имени https://www.alem-tour.ru/, которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому/юридическому лицу, необходимая Обществу в связи с исполнением им договорных обязательств перед Пользователем/Клиентом.

Кроме того к персональным данным отсятся данные, которые автоматически передаются Сервисам в процессе их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

«ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» - сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Клиентов.

«КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» - обязательное для соблюдения работниками Общества, получившими доступ к персональным данным, требование не допускать распространение персональных данных без согласия Клиента или иного законного основания.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Использование Пользователем/Клиентом сайта https://www.alem-tour.ru/ означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя/Клиента.

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь/Клиент должен прекратить использование сайта https://www.alem-tour.ru/.

2.3. Администрация сайта https://www.alem-tour.ru/ проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта.

2.4. Пользователь/Клиент при пользовании Сайтом https://www.alem-tour.ru/, подтверждает, что:

- обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию (создание учетной записи) и использовать услуги сайта https://www.alem-tour.ru/;

- указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для пользования услугами Сайта https://www.alem-tour.ru/, обязательные для заполнения поля для дальнейшего предоставления услуг сайта помечены специальным образом, вся иная информация предоставляется Пользователем/Клиентом по его собственному усмотрению.

- осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем/Клиентом о себе, может становиться доступной для третьих лиц не оговоренных в настоящей Политике и может быть скопирована и распространена ими;

- ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и принимает на себя указанные в ней права и обязанности. Ознакомление с условиями настоящей Политики и проставление галочки под ссылкой на данную Политику является письменным согласием Пользователя/Клиента на сбор, хранение, обработку и передачу третьим лицам персональных данных предоставляемых Пользователем/Клиентом.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые

Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при заполнении формы обратной связи на сайте https://www.alem-tour.ru/.

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем/Клиентом путём заполнения регистрационной формы на Сайте https://www.alem-tour.ru/. Администрация осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих пользователей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля законности проводимых рекламных компаний и финансовых платежей.

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Персональные данные Пользователя/Клиента Администрация сайта https://www.alem-tour.ru/ может использовать в целях:

 Создания учетной записи и дальнейшей аутентификации и предоставления Пользователю/Клиенту доступа к личному кабинету.

 Установления с Пользователем/Клиентом обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, рассылок, смс рассылок, касающихся использования Сайта и предложений Общества с ограниченной ответственностью «Алем-Тур».

 Определения места нахождения Пользователя/Клиента для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.

 Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем/Клиентом.

 Предоставления Пользователю/Клиенту эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сайта.

 Предоставления Пользователю/Клиенту с его согласия, обновлений сайта/системы, специальных предложений, новостной рассылки и иных сведений от имени Сайта.

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ

5.1. Обработка персональных данных Пользователя/Клиента осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

5.2. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя/Клиента об утрате или разглашении персональных данных.

5.3. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя/Клиента от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

5.4. Администрация сайта совместно с Пользователем/Клиентом принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя/Клиента.

5.5. В случае не согласия Пользователя/Клиента в получении информации от Общества с ограниченной ответственностью «Алем-Тур» и/или Аффилированных лиц Пользователь/Клиент может отписаться от рассылки:

- кликнув по ссылке Отписаться внизу письма;

- в личном кабинете на Сайте, путем снятия ранее выбранных опций;

- путем направления уведомления на электронную почту info@alem-tour.ru или при телефонном обращении в контакт-центр 8 (8142) 59-95-93 .

При поступлении уведомлений на электронную почту info@marketingtime.ru или при телефонном обращении в контакт-центр в специальном программном обеспечении для учета действий по соответствующему Пользователю/Клиенту, создается обращение по итогам полученной от Пользователя/Клиента информации. Обращение обрабатывается максимум в течение 24 часов. В результате информация о Пользователе/Клиенте не включается в сегмент рассылок.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Пользователь/Клиент обязан:

6.1.1. Предоставить актуальную информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом https://www.alem-tour.ru/.

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную Обществом с ограниченной ответственностью «Алем-Тур» информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.

6.2. Администрация сайта обязана:

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя/Клиента, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя/Клиента, за исключением требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя/Клиента согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.

6.2.4. Пользователь/Клиент может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, воспользовавшись функцией редактирования персональных данных в разделе, либо в персональном разделе соответствующего Сервиса. Пользователь/Клиент обязан заботится о своевременности внесения изменений в ранее предоставленную информацию, ее актуализации, в противном случае Общество с ограниченной ответственностью «Алем-Тур» не несет ответственности за неполучение уведомлений, товаров/услуг и т.п.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:

7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.

7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.

7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя/Клиента или самим Пользователем/Клиентом.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем/Клиентом сайта и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.3. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем/Клиентом и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя/Клиента.

9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать Администрации Сайта по телефону 8(8142)59-95-93 или на электронный адрес: info@alem-tour.ru.

9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу https://www.alem-tour.ru/152-fz-hranenie-dannyh/.

Общество с ограниченной ответственностью «Алем-Тур»

Юридический адрес: 185001, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.8.

ИНН: 1001139399 КПП: 100101001 ОГРН: 1021000509518

Р/С: 40702810010650006594

БАНК: Филиал №7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Санкт-Петербург