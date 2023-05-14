Что такое файл cookies?

Файл cookie — это небольшой файл, содержащий строку символов и отправляемый в ваш браузер, когда вы заходите на определенную страницу. При повторном посещении нашего веб-сайта такой файл позволяет ему идентифицировать ваш браузер. Файлы cookie способны хранить настройки пользователя и другие сведения. Можно настроить браузер так, чтобы отклонять все файлы cookie или оповещать об их отправке.

Некоторые функции или службы веб-сайтов без файлов cookie могут работать неправильно. Никакие данные, собранные нами таким путем, не могут быть использованы для идентификации посетителя сайта. Не могут файлы cookie использоваться и для запуска программ или для заражения вашего компьютера вирусами.

Как мы используем файлы cookie?

На страницах нашего сайта используются "сессионные" файлы cookie, запоминающие, к примеру, выбор языка и настройки отображения (такие как параметры контрастности цветов или размер шрифта). Такие файлы cookie удаляются с вашего компьютера при закрытии браузера.

Мы также используем ограниченное количество постоянных файлов cookie. Такие файлы хранятся на вашем компьютере в течение некоторого времени до тех пор, пока вы не удалите их, или до момента их истечения, который наступает как правило через короткий промежуток времени.

Мы используем файлы cookie в целях контроля использования нашего сайта, сбора информации неличного характера о наших пользователях, сохранения ваших предпочтений и другой информации на вашем компьютере с тем, чтобы сэкономить ваше время за счет снятия необходимости многократно вводить одну и ту же информацию, а также в целях отображения для вас персонализированного содержания в ходе ваших последующих посещений нашего сайта. Эта информация также используется для статистических исследований, направленных на корректировку содержания в соответствии с предпочтениями пользователей.

Информация из файлов cookie не используется для идентификации вас лично, а данные о ваших действиях на сайте хранятся в полностью защищенных условиях.

Большинство используемых нами файлов cookie являются аналитическими. Они считают количество пользователей, помогают нам понять, как пользователи используют наши сайт, и улучшить его работу, например сделать результаты поиска более точными. Мы также используем определенные файлы cookie в рекламных целях для более эффективного управления презентацией наших продуктов на других платформах, с которых пользователи могут запрашивать услуги, например на Facebook.

На сайте используются следующие файлы cookie:

Поставщик услуг Название файла cookie Цель использования MetaQuotes Ltd. lang Позволяет запомнить информацию о выборе посетителем языка. MetaQuotes Ltd. uniq Позволяет идентифицировать пользователей. Используется для анонимной внутренней статистики использования веб-сайта. MetaQuotes Ltd. cookie_accept Позволяет запомнить выбор посетителей относительно согласия с Политикой в отношении файлов cookie. MetaQuotes Ltd. _fz_ssn Позволяет идентифицировать сессии посетителей. MetaQuotes Ltd. _fz_fvdt Позволяет запоминать информацию о посетителе. MetaQuotes Ltd. uniq Позволяют идентифицировать пользователей. MetaQuotes Ltd. _fz_uniq Позволяет идентифицировать пользователей. Используется для анонимной внешней статистики использования веб-сайта. Facebook Facebook pixel Сторонние пиксели позволяют донести соответствующий контент до существующей аудитории в сети Facebook. Такие файлы хранятся от 30 до 180 дней. Для получения дополнительной информации об использовании файлов cookie Facebook ознакомьтесь с политикой компании Facebook: Политика в отношении файлов cookie Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies

Политика использования данных Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Как настроить / отключить файлы cookie

Информация о том, как удалить файлы cookie или настроить веб-браузер для удаления или отказа от файлов cookie, приведена в справочных материалах вашего веб-браузера. Обратите внимание, что при удалении файлов cookie или их блокировке вы можете потерять доступ к некоторым функциям сайта, запоминание ваших предпочтений будет невозможным, а также некоторые страницы могут отображаться неправильно.

Вы можете отказаться от приема файлов cookie Facebook Pixel в настройках рекламы вашего аккаунта Facebook.

Связь с нами

При возникновении вопросов, связанных с настоящей Политикой в отношении файлов cookie или обработкой и использованием ваших персональных данных в связи с использованием наших Программных приложений или сайтов, свяжитесь с нами . Ваш запрос обязательно должен включать имя и иную информацию, необходимую для идентификации и всестороннего и полного рассмотрения вашего запроса.