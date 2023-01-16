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Туры на Сахалин : 7

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Сахалин 2023 г.

Яркая зима на Сахалине

Яркий зимний тур на Сахалин. 4 дня на краю земли! В программе: экскурсии, подледная рыбалка, катание на снегоходах, корейская баня, гастрономические изыски.

Ближайший заезд:

c 16 января по 19 января

4 дня 3 ночи

от 47900 ₽

Сахалин 2023 г.

Зимний пакет Мега

Пятидневный зимний мега-тур на Сахалин. Экскурсии, подледная рыбалка, корейская баня, снегоходы, ледопады. Заезды по понедельникам.

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 71000 ₽

Сахалин 2023 г.

Волшебный Сахалин

Активный экскурсионный тур на Сахалин зимой на 4 дня. Насыщенная программа: крабалка, горные лыжи, снегоходы. Проживание в гостинице 4*. Без доплат.

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 16 февраля

4 дня 3 ночи

от 92200 ₽

Сахалин 2023 г.

Зимний калейдоскоп

Экскурсионный тур на 5 дней на о.Сахалин зимой. Зимний калейдоскоп - это природа, крабалка, поездка на снегоходах, ледопады, дальневосточная кухня и многое другое. Один...

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 98600 ₽

Сахалин 2023 г.

Сахалин. Островная зима

Проведите 8 насыщенных дней на Сахалине. Горные лыжи и сноуборд, пикники на побережье, подледная крабалка, гастрономические специалитеты — все это в одном месте и сразу...

Ближайший заезд:

c 19 февраля по 26 февраля

8 дней 7 ночей

от 119000 ₽

Сахалин 2023 г.

Два Острова

Два острова - Сахалин и Итуруп - за 7 дней. Насыщенная программа: термальные источники, вулканы, заливы, экскурсии, местная кухня. Посещение острова Итуруп проходит в ф...

Ближайший заезд:

c 01 июля по 07 июля

7 дней 6 ночей

от 142700 ₽

Сахалин 2023 г.

Сахалин-Монерон. Таинственные острова

Большой тур по Сахалину и острову Монерон. 9 активных дней и посещение основных достопримечательностей - лагуна Буссе, джип-тур на Мыс Птичий и Мыс Великан, морская экс...

Ближайший заезд:

c 27 мая по 04 июня

9 дней 8 ночей

от 195800 ₽

Прошедшие Туры на Сахалин : 16

Сахалин

Поход по острову Сахалин, побережью Охотского моря 2022

Поход на Сахалин откроет для Вас буйство растительного мира, уникальность фауны с кольчатыми нерпами и тюленями ларго. А ежедневные рыбалки с выловом крупной и жирной к...

Ближайший заезд:

c 22 августа по 04 сентября

14 дней 13 ночей

от 36900 ₽

Сахалин

Зимний Сахалин 2022

Сахалин - единственный регион России, расположенный на островах, чья удаленность от материковой части нашей страны и исторические особенности развития поспособствовали ...

Ближайший заезд:

c 07 марта по 12 марта

6 дней 5 ночей

от 51000 ₽

Сахалин

Сахалин. Горнолыжный тур 2022

«Горный воздух» - лучший дальневосточный горнолыжный комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием. Единст...

Ближайший заезд:

c 13 марта по 20 марта

8 дней 7 ночей

от 55000 ₽

Сахалин

Поход по Курильским островам Кунашир и Шикотан 2022

Это один из самых интересных маршрутов . Максимальное разнообразие ландшафтов и первозданной природы: «живые» вулканы, «кипящие» озёра, красная рыба, мощные бамбуковые ...

Ближайший заезд:

c 19 сентября по 02 октября

14 дней 13 ночей

от 55900 ₽

Сахалин

Зимняя сказка на Итурупе 2022

Вулканы, кипящие реки, фумарольные поля, океан  - перечислять изюминки самого большого острова Курильской гряды можно бесконечно. Зачем мечтать о том, что можно легко у...

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 03 января

3 дня 2 ночи

от 56500 ₽

Сахалин

Активная зима на Сахалине 2022

Проведите 6 активных дней на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет полный набор активностей: снегоходы, снегоступы, катание на превосходных трассах горнолыжного ...

Ближайший заезд:

c 21 марта по 26 марта

6 дней 5 ночей

от 70500 ₽

Сахалин

Остров Итуруп

Ближайший заезд:

c 13 октября по 17 октября

5 дней 4 ночи

от 74500 ₽

Россия

Дикая рыбалка на Сахалине

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 07 января

7 дней 6 ночей

от 80000 ₽

Сахалин

Неделя на Сахалине и Итурупе 2022

Побывайте на краю земли! За неделю этого увлекательного путешествия вы посетите сразу два острова - Сахалин и Итуруп. Увидите невообразимые красоты этих дальних мест. В...

Ближайший заезд:

c 06 марта по 12 марта

7 дней 6 ночей

от 85700 ₽

Сахалин

«Остров Тюлений. Мыс Терпения»

Единицы людей на земле бывали в таких местах. Подобные путешествия, если случаются, то скорее, один раз в жизни, в этом их исключительность. Но впечатления настолько си...

Ближайший заезд:

c 17 сентября по 20 сентября

4 дня 3 ночи

от 86000 ₽

Сахалин

Лыжи и крабы на Сахалине 2022

Проведите неделю на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет множество удивительных экскурсии, подледная ловля рыбы и крабалка. Путешествие на снегоходе придаст адр...

Ближайший заезд:

c 06 марта по 12 марта

7 дней 6 ночей

от 87800 ₽

Сахалин

Авиатур на остров Итуруп

Сахалин и Курилы. Эти загадочные острова на протяжении веков привлекали внимание землепроходцев, мореплавателей, Исследователей.Здесь начало нашей земли и ее край.

Ближайший заезд:

c 09 сентября по 13 сентября

5 дней 4 ночи

от 92000 ₽

Сахалин
(1)

Сахалинская кругосветка

Только в этой программе два самых красивых мыса острова — Крильон и Анива и побережья Охотского моря, Татарского пролива, залива Анива и пролива Лаперуза.

Ближайший заезд:

c 12 сентября по 19 сентября

8 дней 7 ночей

от 99000 ₽

Сахалин

Сахалин. Лед и пламя 2022

Сахалин зимой красив невероятно. Солнце яркое и сочное, синь неба и волнующееся море, «вкусный» воздух и дороги в охапках хрустящего снега, завороженные сопки в белом с...

Ближайший заезд:

c 02 января по 09 января

8 дней 7 ночей

от 119000 ₽

Сахалин

Для настоящих мужчин 2022

Большой насыщенный тур с посещением всех достопримечательностей Сахалина + 2 дня рыбалки. Проживание в гостинице Южно-Сахалинска. Экскурсии по природным красотам, гастр...

Ближайший заезд:

c 20 августа по 28 августа

9 дней 8 ночей

от 137950 ₽

Сахалин

Три острова: Сахалин + Итуруп + Кунашир 2022

Приглашаем вас в насыщенный 12-ти дневный тур по трем островам Дальнего Востока - Сахалину, Итуруп и Кунашир. Огромное количество природных красот - водопады, бухты, за...

Ближайший заезд:

c 28 августа по 08 сентября

12 дней 11 ночей

от 174500 ₽

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