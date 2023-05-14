Туры по России : 207
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Новый год и Рождество на базе отдыха "Серебро Онеги"
4-дневная программа на Новый год и Рождество для ценителей тихого отдыха. Проживание на загородной базе на берегу Онего. Доп. активности на выбор.
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 10500 ₽
Выходные в Карелии на рафтах
Двухдневный активный тур выходного дня (суббота и воскресенье) - сплав по реке Шуя.Тур подходит всем, независимо от степени подготовки, не требует больших нагрузок.Дети...
Ближайший заезд:
c 28 мая по 29 мая
2 дня 1 ночь
от 7200 ₽
Два дня на реке Шуя
Активный двухдневный тур - рафтинг (сплав) по реке Шуя.Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске.Маршрут сплава:2 день Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) ...
Ближайший заезд:
c 01 мая по 02 мая
2 дня 1 ночь
от 11700 ₽
Трехдневный сплав по реке Шуя
Рафтинг в карелии. Трёхдневный сплав на рафтах по реке Шуя. Протяжённость сплава – 61 км. активного водного маршрута. Питание и ночёвки в полевых условиях. проживание в...
Ближайший заезд:
c 01 мая по 03 мая
3 дня 2 ночи
от 12200 ₽
Неделя на Шуе
Пятидневный активный тур - рафтинг по реке Шуя. Прохождение маршрута сплава не требует спец. подготовки.Протяженность маршрута 90 км.На водном маршруте - прохождение по...
Ближайший заезд:
c 02 мая по 06 мая
5 дней 4 ночи
от 12800 ₽
Выходные на реке Укса
Трёхдневный активный тур - сплав по р. Укса. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Подойдёт людям с хорошей физической подготовкой, так как предполагает прохо...
Ближайший заезд:
c 30 апреля по 02 мая
3 дня 2 ночи
от 13500 ₽
Рождество в загородном комплексе Верховье
Рождественская сказка в загородном отеле Верховье. Расслабленный отдых и экскурсии на выбор за доп. плату. Рождественские посиделки с карельской сказочницей.
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 13600 ₽
Сплав по реке Тумча
Река Тумча несет свои воды на севере Карелии и в Мурманской области, уже за Полярным кругом. Средства сплава катамараны и каяки. Возможны групповые заявки на рафты.
Ближайший заезд:
c 06 мая по 12 мая
7 дней 6 ночей
от 14500 ₽
Сплав на катамаранах и рафтах по реке Укса, 4 дня
Активный четырёхдневный тур по Карелии - сплав по реке Укса.Подходит только для подготовленных туристов. Возрастное ограничение 16+В программе тура - прохождение порого...
Ближайший заезд:
c 30 апреля по 03 мая
4 дня 3 ночи
от 16700 ₽
Февральские праздники в Карелии
Трёхдневный тур на февральские выходные, приуроченные ко Дню Защитника Отечества.Тур даёт прекрасную возможность за три дня посетить самые популярные достопримечательно...
Ближайший заезд:
c 23 февраля по 25 февраля
3 дня 2 ночи
от 16900 ₽
Дагестан - страна гор
Экспресс-тур в Дагестан на 3 дня из Пятигорска. Экскурсии, горы, природа. Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культуро...
Ближайший заезд:
c 24 февраля по 26 февраля
3 дня 2 ночи
от 17400 ₽
Приэльбрусье: все и сразу!
Всесезонный экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. 3 дня насыщены экскурсиями, поездками, природными красотами региона. Проживание в отеле. Начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 23 декабря по 25 декабря
3 дня 2 ночи
от 17500 ₽
Рождественский колорит - 3 дня
Праздничная зимняя сказка в Карелии. Приглашаем в незабываемое путешествие по снежной красоте! Рождественский тур для всей семьи. Фиксированная программа и экскурсии на...
Ближайший заезд:
c 04 января по 06 января
3 дня 2 ночи
от 17900 ₽
Новогодний колорит - 3 дня
Расслабленная экскурсионная программа с дополнительными активностями по желанию. Новогодняя ночь в одном из ресторанов Петрозаводска. В программе тура: Петрозаводск, ча...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 17900 ₽
Новогодние каникулы на базе отдыха Марциальные ключи
Тур 4 дня на новогодние праздничные дни с размещением на базе отдыха Марциальные ключи. Тур подойдёт семьям с детьми от 3-х лет.В программе тура - этноориентированные з...
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 20900 ₽
Рождественские хиты Карелии 3 дня
Рождественский экскурсионный тур в Карелию на 3 дня с размещением в отеле 4* Петрозаводска на выбор. В программе тура - Петрозаводск, Киндасово, Кивач, питомник ездовых...
Ближайший заезд:
c 04 января по 06 января
3 дня 2 ночи
от 21100 ₽
Путь к Белому морю 7 дней на реке Кереть
Рафтинг в Карелии. Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море. Огромное количество порогов в сочетании с небольшими озерами. 2 днёвки.
Ближайший заезд:
c 17 июля по 23 июля
7 дней 6 ночей
от 21400 ₽
Новогодний пир у викингов
Новогодний автобусный тур на 3 дня из Санкт-Петербурга с банкетом и праздничной программой в музее живой истории викингов Бастион. Тур для семей с детьми от 9 лет. Разм...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 21450 ₽
Новогодние хиты Карелии 3 дня
Экскурсионный тур на Новый год в Карелию на 3 дня с размещением в отеле 4* (на выбор), отражающий национальный карельский колорит. Семейный тур даже для маленьких детей...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 21600 ₽
Зима по-карельски в Верховье: всё включено
3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 21800 ₽
Рождество на базе отдыха Марциальные ключи
Эко-тур на Рождество с размещением на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат.
Ближайший заезд:
c 05 января по 08 января
4 дня 3 ночи
от 21900 ₽
Прошедшие Туры по России : 464
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 07 января
7 дней 6 ночей
от 0 ₽
7 чудес Карелии на Ретропоезде лето
Двухдневный экскурсионный тур по Северному Приладожью. Тур начинаетсч и заканчивается в Сортавале. Рассчитан прежде в сего на туристов из Санкт-Петербурга.Программа втр...
Ближайший заезд:
c 15 октября по 16 октября
2 дня 1 ночь
от 8350 ₽
10 чудес Карелии лето
Двухдневный экскурсионный автобусный тур. Тур начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге.В программе тура не только значимые достопримечательности Карелии, но и возм...
Ближайший заезд:
c 15 октября по 16 октября
2 дня 1 ночь
от 8650 ₽
В краю тысячи озёр 2022
Пятидневный экскурсионный автобусный тур из Москвы. 1 день - заезда, последний - прибытия в свой город. Три активный насыщенных экскурсионных дня. Также предлагаются эк...
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 05 января
5 дней 4 ночи
от 9850 ₽
Карельская палитра 2022
Пятидневный тур с насыщенной программой и множеством экскурсий по выбору за доп. плату с размещением в отеле Карелия2 3* в г. Кондопога. Тур начинается в понедельник за...
Ближайший заезд:
c 12 сентября по 16 сентября
5 дней 4 ночи
от 10250 ₽
Ближайший заезд:
c 10 сентября по 12 сентября
3 дня 2 ночи
от 10300 ₽
Подари себе Карелию
Отличный подарок на праздники – активно-экскурсионная программа в Карелии! Водопад Кивач + Экскурсия по Петрозаводску Карельская столица,галерея Маленькая страна
Ближайший заезд:
c 22 мая по 24 мая
3 дня 2 ночи
от 10560 ₽
8 марта в Карелии 2022
8 марта – трёхдневный тур в Карелию на праздники. Низкая цена позволит выбрать дополнительные экскурсии по вашему желанию. Петрозаводск, Кивач, Кижи, Рускеала - в прогр...
Ближайший заезд:
c 06 марта по 08 марта
3 дня 2 ночи
от 10800 ₽
Дивная весна
Отдых в Карелии весной 2017. Трёхдневный тур с посещением водопада Кивач и питомника ездовых собак. Проживание в гостинице города.
Ближайший заезд:
c 07 мая по 09 мая
3 дня 2 ночи
от 11100 ₽
Путешествие в Карелию. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Только на этом автобусном туре Вы сможете посетить не только столицу Карелии, а ещё и мужской монастырь Александра Свирского. отдых в Карелии на майские праздники хорош...
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 03 января
3 дня 2 ночи
от 11500 ₽
Рускеальская сказка лето
Трёхдевный автобусный тур в район Северного Приладожья. Тур начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге.В основном объекты показа - природные достопримечательности6 г...
Ближайший заезд:
c 15 октября по 17 октября
3 дня 2 ночи
от 12950 ₽
Карельский экспресс-3 лето 2022
Трёхдневный летний тур в Карелию с жд прибытием и отправлением. Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде. Третий день - свободный или эк...
Ближайший заезд:
c 15 октября по 17 октября
3 дня 2 ночи
от 12950 ₽
Гран-тур Вся Карелия Лето 2022
Трёхдневный автобусный экскурсионный тур из Санкт-Петербурга с размещением в отелях 3* или 4* в Петрозаводске - столице Карелии. Тур является победителем Всероссийской ...
Ближайший заезд:
c 31 августа по 02 сентября
3 дня 2 ночи
от 13350 ₽
Карелия для милых дам! 2022
Проведите всеми любимый праздник в Карелии! В трехдневный тур входят все самые важные достопримечательности нашей республики. Размещение в современной и новой гостинице...
Ближайший заезд:
c 06 марта по 08 марта
3 дня 2 ночи
от 14100 ₽
Башни Сванетии + море
Сванетия – горный район Грузии. Эта часть страны не просто так славится среди туристов. Это очень живописный край. Здесь Вы можете увидеть величественные горные вершины...
Ближайший заезд:
c 05 сентября по 13 сентября
9 дней 8 ночей
от 14200 ₽
Выходные в Карелии весна 2022
Трёхдневный тур на выходные дни в Карелию, который совмещает интересные экскурсии и активные развлечения. В программе тура - самые посещаемые достопримечательности: зап...
Ближайший заезд:
c 22 апреля по 24 апреля
3 дня 2 ночи
от 14900 ₽
Сплав Аргут
Сплав по Аргуту – путешествие для настоящих экстремалов. Крупная доза адреналина гарантирована! Отличная рыбалка на реке и ее притоках. Вы сможете поймать ленка, таймен...
Ближайший заезд:
c 15 июня по 24 июня
10 дней 9 ночей
от 15000 ₽
Майские праздники в Карелии 2022
Трёхдневный экскурсионный тур для всей семьи с насыщенной экскурсионной программой без лишних доплат с 2-х разовым питанием (завтраки и обеды).Тур начинается в Петрозав...
Ближайший заезд:
c 08 мая по 10 мая
3 дня 2 ночи
от 15400 ₽
Тур выходного дня с ночевкой в Кижских шхерах 2022
Двухдневный насыщенный тур с посещением о. Кижи. Прекрасная возможность отправиться на выходные в уникальный музей-заповедник под открытым небом. Кижи - объект Всемирно...
Ближайший заезд:
c 20 августа по 21 августа
2 дня 1 ночь
от 15400 ₽
Сплав по красавице Умбе
Умба - одна из самых красивых рек Кольского полуострова, которая берет свое начало из озера Умбозеро находящееся между двумя горными массивами Хибины и Ловозерье
Ближайший заезд:
c 10 сентября по 15 сентября
6 дней 5 ночей
от 15500 ₽
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