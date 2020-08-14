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Туры на Алтай : 14

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Алтай 2022 г.2023 г.

Отдых в Манжероке

Зимний отдых в Горном Алтае с проживанием в ТК Манжерок. 6 дней: оздоровление и расслабленная экскурсионная программа.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 23 декабря

6 дней 5 ночей

от 25600 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Новый год в Манжероке

Новогодний тур на Алтай - 4 дня. Расслабленный отдых и Все включено: комфортное размещение на базе отдыха Манжерок, развлекательная программа, новогодний банкет, увлека...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 26300 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Алтайская неделя

Красоты Алтая за 8 дней в зимнем туре. Комфортное проживание на базе отдыха Манжерок. Оздоровительный отдых и экскурсии. По туру предполагается один свободный день.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 25 декабря

8 дней 7 ночей

от 34300 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.
(1)

Сафари на снегоходах в долину Семи озер

Снегоходный тур на 3 дня к Каракольским озерам с проживанием на турбазе.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 20 декабря

3 дня 2 ночи

от 37500 ₽

Алтай 2023 г.

Бесконечные миры Алтая

Путешествие по зимнему Алтаю - 5 дней. Экскурсионный тур поздней осенью и ранней весной. Комфортное проживание в гостиницах.

Ближайший заезд:

c 23 февраля по 27 февраля

5 дней 4 ночи

от 42100 ₽

Алтай 2023 г.

Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам

Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 42800 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Сафари на снегоходах по Восточному Алтаю

4-х дневный снегоходный маршрут по Восточному Алтаю. Проживание на базе отдыха. Маршрут не требует специальной физической подготовки.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 21 декабря

4 дня 3 ночи

от 43500 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Горнолыжный тур Алтай-Шерегеш

8-дневный тур с катанием на лучших горнолыжных курортах Алтая: ГК Телецкий и Шерегеш. Проживание в комфортных гостиницах. Маршрут тура от Горно-Алтайска до Новокузнецка...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 23 декабря

8 дней 7 ночей

от 44300 ₽

Алтай 2023 г.

Треккинг на Алтай. Мультинские озёра

Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 52000 ₽

Алтай 2022 г.

Здравствуй, Алтай!

Экскурсионный тур на 5 дней для первого знакомства с Алтаем, топ алтайских брендов в одной поездке. Сразу два субъекта РФ – Алтайский край и Республика Алтай. Тур начин...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 52900 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Туманный Альбаган

Сафари на снегоходах к горе Альбаган. Зимний активный тур на 5 дней с проживанием на турбазе. Снежные просторы Алтая и море положительных эмоций.

Ближайший заезд:

c 25 декабря по 29 декабря

5 дней 4 ночи

от 54500 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Алтай – место силы: зима-весна

Экскурсионный тур на Алтай зимой и весной на 8 дней. Новый Год, отдых в горах. Красоты Алтая. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске. 6+

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 25 декабря

8 дней 7 ночей

от 67600 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Снежные легенды Алтая

Зимний экскурсионный тур на Алтай - 8 дней. Новый год и новогодние каникулы. Насыщенная экскурсионная программа по природным красотам. Комфортное проживание в гостиница...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 07 января

8 дней 7 ночей

от 75800 ₽

Алтай 2023 г.

Экспедиция на снегоходах к вершинам и ледникам Северо - Чуйского хребта

Снегоходный тур по Северо-Чуйскому хребту с проживанием в горном центре Актру. 5 дней покорения горных просторов Алтая. Тур носит характер экспедиции.

Ближайший заезд:

c 02 января по 06 января

5 дней 4 ночи

от 88000 ₽

Прошедшие Туры на Алтай : 86

Алтай

Сплав Аргут

Сплав по Аргуту – путешествие для настоящих экстремалов. Крупная доза адреналина гарантирована! Отличная рыбалка на реке и ее притоках. Вы сможете поймать ленка, таймен...

Ближайший заезд:

c 15 июня по 24 июня

10 дней 9 ночей

от 15000 ₽

Алтай

Поход к подножию Белухи

Пеший поход, позволяющий за короткий промежуток времени побывать у подножия высшей точки Сибири - горы Белуха 4509 м, а также полюбоваться красотами Катунского хребта в...

Ближайший заезд:

c 04 сентября по 13 сентября

10 дней 9 ночей

от 16500 ₽

Алтай

Шавлинские озера

Шавлинское озеро – одно из красивейших мест Горного Алтая. Располагается оно на высоте 2000 м над уровнем моря на Северо-Чуйском хребте в долине одноименной реки Шавла

Ближайший заезд:

c 04 сентября по 13 сентября

10 дней 9 ночей

от 16500 ₽

Алтай

Купол трех озер 3556 м

Ущелье Актру находится в горах Северо-Чуйского хребта республики Алтай. Оно известно как один из центров альпинизма на Алтае, основанный еще в 1938 году, в послевоенное...

Ближайший заезд:

c 05 сентября по 11 сентября

7 дней 6 ночей

от 16500 ₽

Алтай
(1)

Конный тур по Алтаю «Емурлинский водопад»

«Емурлинский водопад» — это идеально подходящий для начинающих путешественников конный поход по Алтаю.

Ближайший заезд:

c 05 октября по 10 октября

6 дней 5 ночей

от 18500 ₽

Алтай

Сплав Средняя Катунь 2022

Чуйскому тракту через перевалы Семинский и Чике-Таман. Маршрут -сплав по Катуни проходим по ее среднему течению (пороги «Ильгумень», «Шабаш», «Кадринская труба», «Тельд...

Ближайший заезд:

c 11 сентября по 14 сентября

4 дня 3 ночи

от 20000 ₽

Алтай

Конный тур к Туюкским озерам и горе Сарлык

Маршрут данного конного похода проходит от основной реки Горного Алтая - «Хозяйки» Катуни вплоть до Чуйского тракта через перевалы, долины и озера. Вашему взору будет п...

Ближайший заезд:

c 05 сентября по 13 сентября

9 дней 8 ночей

от 21000 ₽

Алтай

В страну высокогорных озер

Вы увидите Каракольские озера, поднимаемся к Замкам горных духов,спустимся в Каракокшинскую пещеру. пройдем у подножия Альбагана к Скалам Самоварам в Долину Тогусколь

Ближайший заезд:

c 25 июля по 06 августа

13 дней 12 ночей

от 22000 ₽

Алтай

Тур выходного дня. Чуйские истории

Чуйский тракт! Сколько человеческих судеб на протяжении огромного промежутка времени связала воедино, переплела эта уникальная дорога.

Ближайший заезд:

c 19 сентября по 22 сентября

4 дня 3 ночи

от 22000 ₽

Россия

Долина р. Чулышман: водопад Учар- Каменные грибы - Телецкое озеро

Вас ждет переезд до реки Чулышман минуя Красные ворота, Мертвые озеро, осмотр Пазырыкских курганов, выход на водопад Учар и к «Каменным грибам». Переезд до Телецкого оз...

Ближайший заезд:

c 21 сентября по 25 сентября

5 дней 4 ночи

от 22500 ₽

Алтай

Мультинские озера с автосопровождением

Пеший тур “Мультинские озера” с автосопровождением не только позволит провести Ваш отдых активно и увидеть красивейшие места Горного Алтая, но и впитать в себя энергию ...

Ближайший заезд:

c 16 августа по 22 августа

7 дней 6 ночей

от 23000 ₽

Алтай

«Мультинские озера» Уймонская долина

Этот маршрут рассчитан на тех, кто любит пешие горные походы и хочет наслаждаться красотой окружающего пейзажа в полной мере, без утомительного груза за спиной. Ваши ве...

Ближайший заезд:

c 11 августа по 17 августа

7 дней 6 ночей

от 23000 ₽

Алтай

По Чуйскому тракту, экскурсионный тур

«Алтай – сердце Евразии», вы увидите слияние рек Чемал и Катунь, Чемальская ГЭС и каменный остров Патмос, Ороктойский мост. Побываете на Алтайском Марсе и на Гейзерном ...

Ближайший заезд:

c 20 августа по 24 августа

5 дней 4 ночи

от 25000 ₽

Алтай

Велотур Алтайскими тропами

В рамках данного маршрута Вы совершите путешествие на велосипеде с посещением основных экскурсионных объектов Чемальского, Шебалинского и Онгудайского районов.

Ближайший заезд:

c 27 июля по 02 августа

7 дней 6 ночей

от 25000 ₽

Алтай

Сумультинский конный с рыбалкой

Берите удочки, во время похода в Сумульте можно поймать нашу самую вкусную рыбу, – хариуса!

Ближайший заезд:

c 15 августа по 23 августа

9 дней 8 ночей

от 26000 ₽

Алтай

Тур “К подножью Белухи”

Алтай — чарующая страна голубых озер и белоснежных горных вершин, воспетая поэтами и художниками

Ближайший заезд:

c 15 июля по 25 июля

11 дней 10 ночей

от 26000 ₽

Алтай

Сплав Чуя 2022

Рафт, катамаран, баня на Алтае! Сплав по р.Чуя - 5 дней, где каждый год проходят соревнования «Чуя-ралли».

Ближайший заезд:

c 17 августа по 21 августа

5 дней 4 ночи

от 27000 ₽

Алтай

Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак

Приглашаем Вас в поход по самому центру Северо-Чуйского хребта, который является одним из самых крупных на Алтае. Маршрут пролегает по долине реки Маашей до ледника Маа...

Ближайший заезд:

c 05 августа по 10 августа

6 дней 5 ночей

от 27000 ₽

Алтай

“Во владение синего волка”

Уч-Энмек - одна из центральных точек маршрута. Существует поверье, что гора открывается только людям с чистым сердцем, притом, не только открывается, но и исполняет зав...

Ближайший заезд:

c 09 августа по 16 августа

8 дней 7 ночей

от 27500 ₽

Алтай

К озерам Северо-Чуйского Хребта 2022

Северо-Чуйский хребет один из самых массивных хребтов Алтая, самая высокая вершина – пик Маашей-Баш (4177 м). Этот горный район по праву считается одним из самых красив...

Ближайший заезд:

c 28 июля по 08 августа

12 дней 11 ночей

от 28000 ₽

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