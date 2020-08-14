Туры на Алтай : 14
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Отдых в Манжероке
Зимний отдых в Горном Алтае с проживанием в ТК Манжерок. 6 дней: оздоровление и расслабленная экскурсионная программа.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 23 декабря
6 дней 5 ночей
от 25600 ₽
Новый год в Манжероке
Новогодний тур на Алтай - 4 дня. Расслабленный отдых и Все включено: комфортное размещение на базе отдыха Манжерок, развлекательная программа, новогодний банкет, увлека...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 26300 ₽
Алтайская неделя
Красоты Алтая за 8 дней в зимнем туре. Комфортное проживание на базе отдыха Манжерок. Оздоровительный отдых и экскурсии. По туру предполагается один свободный день.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 25 декабря
8 дней 7 ночей
от 34300 ₽
Сафари на снегоходах в долину Семи озер
Снегоходный тур на 3 дня к Каракольским озерам с проживанием на турбазе.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 20 декабря
3 дня 2 ночи
от 37500 ₽
Бесконечные миры Алтая
Путешествие по зимнему Алтаю - 5 дней. Экскурсионный тур поздней осенью и ранней весной. Комфортное проживание в гостиницах.
Ближайший заезд:
c 23 февраля по 27 февраля
5 дней 4 ночи
от 42100 ₽
Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам
Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 42800 ₽
Сафари на снегоходах по Восточному Алтаю
4-х дневный снегоходный маршрут по Восточному Алтаю. Проживание на базе отдыха. Маршрут не требует специальной физической подготовки.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 21 декабря
4 дня 3 ночи
от 43500 ₽
Горнолыжный тур Алтай-Шерегеш
8-дневный тур с катанием на лучших горнолыжных курортах Алтая: ГК Телецкий и Шерегеш. Проживание в комфортных гостиницах. Маршрут тура от Горно-Алтайска до Новокузнецка...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 23 декабря
8 дней 7 ночей
от 44300 ₽
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 52000 ₽
Здравствуй, Алтай!
Экскурсионный тур на 5 дней для первого знакомства с Алтаем, топ алтайских брендов в одной поездке. Сразу два субъекта РФ – Алтайский край и Республика Алтай. Тур начин...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 52900 ₽
Туманный Альбаган
Сафари на снегоходах к горе Альбаган. Зимний активный тур на 5 дней с проживанием на турбазе. Снежные просторы Алтая и море положительных эмоций.
Ближайший заезд:
c 25 декабря по 29 декабря
5 дней 4 ночи
от 54500 ₽
Алтай – место силы: зима-весна
Экскурсионный тур на Алтай зимой и весной на 8 дней. Новый Год, отдых в горах. Красоты Алтая. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске. 6+
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 25 декабря
8 дней 7 ночей
от 67600 ₽
Снежные легенды Алтая
Зимний экскурсионный тур на Алтай - 8 дней. Новый год и новогодние каникулы. Насыщенная экскурсионная программа по природным красотам. Комфортное проживание в гостиница...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 07 января
8 дней 7 ночей
от 75800 ₽
Экспедиция на снегоходах к вершинам и ледникам Северо - Чуйского хребта
Снегоходный тур по Северо-Чуйскому хребту с проживанием в горном центре Актру. 5 дней покорения горных просторов Алтая. Тур носит характер экспедиции.
Ближайший заезд:
c 02 января по 06 января
5 дней 4 ночи
от 88000 ₽
Прошедшие Туры на Алтай : 86
Сплав Аргут
Сплав по Аргуту – путешествие для настоящих экстремалов. Крупная доза адреналина гарантирована! Отличная рыбалка на реке и ее притоках. Вы сможете поймать ленка, таймен...
Ближайший заезд:
c 15 июня по 24 июня
10 дней 9 ночей
от 15000 ₽
Поход к подножию Белухи
Пеший поход, позволяющий за короткий промежуток времени побывать у подножия высшей точки Сибири - горы Белуха 4509 м, а также полюбоваться красотами Катунского хребта в...
Ближайший заезд:
c 04 сентября по 13 сентября
10 дней 9 ночей
от 16500 ₽
Шавлинские озера
Шавлинское озеро – одно из красивейших мест Горного Алтая. Располагается оно на высоте 2000 м над уровнем моря на Северо-Чуйском хребте в долине одноименной реки Шавла
Ближайший заезд:
c 04 сентября по 13 сентября
10 дней 9 ночей
от 16500 ₽
Купол трех озер 3556 м
Ущелье Актру находится в горах Северо-Чуйского хребта республики Алтай. Оно известно как один из центров альпинизма на Алтае, основанный еще в 1938 году, в послевоенное...
Ближайший заезд:
c 05 сентября по 11 сентября
7 дней 6 ночей
от 16500 ₽
Конный тур по Алтаю «Емурлинский водопад»
«Емурлинский водопад» — это идеально подходящий для начинающих путешественников конный поход по Алтаю.
Ближайший заезд:
c 05 октября по 10 октября
6 дней 5 ночей
от 18500 ₽
Сплав Средняя Катунь 2022
Чуйскому тракту через перевалы Семинский и Чике-Таман. Маршрут -сплав по Катуни проходим по ее среднему течению (пороги «Ильгумень», «Шабаш», «Кадринская труба», «Тельд...
Ближайший заезд:
c 11 сентября по 14 сентября
4 дня 3 ночи
от 20000 ₽
Конный тур к Туюкским озерам и горе Сарлык
Маршрут данного конного похода проходит от основной реки Горного Алтая - «Хозяйки» Катуни вплоть до Чуйского тракта через перевалы, долины и озера. Вашему взору будет п...
Ближайший заезд:
c 05 сентября по 13 сентября
9 дней 8 ночей
от 21000 ₽
В страну высокогорных озер
Вы увидите Каракольские озера, поднимаемся к Замкам горных духов,спустимся в Каракокшинскую пещеру. пройдем у подножия Альбагана к Скалам Самоварам в Долину Тогусколь
Ближайший заезд:
c 25 июля по 06 августа
13 дней 12 ночей
от 22000 ₽
Тур выходного дня. Чуйские истории
Чуйский тракт! Сколько человеческих судеб на протяжении огромного промежутка времени связала воедино, переплела эта уникальная дорога.
Ближайший заезд:
c 19 сентября по 22 сентября
4 дня 3 ночи
от 22000 ₽
Долина р. Чулышман: водопад Учар- Каменные грибы - Телецкое озеро
Вас ждет переезд до реки Чулышман минуя Красные ворота, Мертвые озеро, осмотр Пазырыкских курганов, выход на водопад Учар и к «Каменным грибам». Переезд до Телецкого оз...
Ближайший заезд:
c 21 сентября по 25 сентября
5 дней 4 ночи
от 22500 ₽
Мультинские озера с автосопровождением
Пеший тур “Мультинские озера” с автосопровождением не только позволит провести Ваш отдых активно и увидеть красивейшие места Горного Алтая, но и впитать в себя энергию ...
Ближайший заезд:
c 16 августа по 22 августа
7 дней 6 ночей
от 23000 ₽
«Мультинские озера» Уймонская долина
Этот маршрут рассчитан на тех, кто любит пешие горные походы и хочет наслаждаться красотой окружающего пейзажа в полной мере, без утомительного груза за спиной. Ваши ве...
Ближайший заезд:
c 11 августа по 17 августа
7 дней 6 ночей
от 23000 ₽
По Чуйскому тракту, экскурсионный тур
«Алтай – сердце Евразии», вы увидите слияние рек Чемал и Катунь, Чемальская ГЭС и каменный остров Патмос, Ороктойский мост. Побываете на Алтайском Марсе и на Гейзерном ...
Ближайший заезд:
c 20 августа по 24 августа
5 дней 4 ночи
от 25000 ₽
Велотур Алтайскими тропами
В рамках данного маршрута Вы совершите путешествие на велосипеде с посещением основных экскурсионных объектов Чемальского, Шебалинского и Онгудайского районов.
Ближайший заезд:
c 27 июля по 02 августа
7 дней 6 ночей
от 25000 ₽
Сумультинский конный с рыбалкой
Берите удочки, во время похода в Сумульте можно поймать нашу самую вкусную рыбу, – хариуса!
Ближайший заезд:
c 15 августа по 23 августа
9 дней 8 ночей
от 26000 ₽
Тур “К подножью Белухи”
Алтай — чарующая страна голубых озер и белоснежных горных вершин, воспетая поэтами и художниками
Ближайший заезд:
c 15 июля по 25 июля
11 дней 10 ночей
от 26000 ₽
Сплав Чуя 2022
Рафт, катамаран, баня на Алтае! Сплав по р.Чуя - 5 дней, где каждый год проходят соревнования «Чуя-ралли».
Ближайший заезд:
c 17 августа по 21 августа
5 дней 4 ночи
от 27000 ₽
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Приглашаем Вас в поход по самому центру Северо-Чуйского хребта, который является одним из самых крупных на Алтае. Маршрут пролегает по долине реки Маашей до ледника Маа...
Ближайший заезд:
c 05 августа по 10 августа
6 дней 5 ночей
от 27000 ₽
“Во владение синего волка”
Уч-Энмек - одна из центральных точек маршрута. Существует поверье, что гора открывается только людям с чистым сердцем, притом, не только открывается, но и исполняет зав...
Ближайший заезд:
c 09 августа по 16 августа
8 дней 7 ночей
от 27500 ₽
К озерам Северо-Чуйского Хребта 2022
Северо-Чуйский хребет один из самых массивных хребтов Алтая, самая высокая вершина – пик Маашей-Баш (4177 м). Этот горный район по праву считается одним из самых красив...
Ближайший заезд:
c 28 июля по 08 августа
12 дней 11 ночей
от 28000 ₽
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