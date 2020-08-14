Отдых в Манжероке

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Экскурсионный тур на 5 дней для первого знакомства с Алтаем, топ алтайских брендов в одной поездке. Сразу два субъекта РФ – Алтайский край и Республика Алтай. Тур начин...

Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.

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Снегоходный тур на 3 дня к Каракольским озерам с проживанием на турбазе.

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Зимний отдых в Горном Алтае с проживанием в ТК Манжерок. 6 дней: оздоровление и расслабленная экскурсионная программа.

Северо-Чуйский хребет один из самых массивных хребтов Алтая, самая высокая вершина – пик Маашей-Баш (4177 м). Этот горный район по праву считается одним из самых красив...

Уч-Энмек - одна из центральных точек маршрута. Существует поверье, что гора открывается только людям с чистым сердцем, притом, не только открывается, но и исполняет зав...

Приглашаем Вас в поход по самому центру Северо-Чуйского хребта, который является одним из самых крупных на Алтае. Маршрут пролегает по долине реки Маашей до ледника Маа...

Рафт, катамаран, баня на Алтае! Сплав по р.Чуя - 5 дней, где каждый год проходят соревнования «Чуя-ралли».

Берите удочки, во время похода в Сумульте можно поймать нашу самую вкусную рыбу, – хариуса!

В рамках данного маршрута Вы совершите путешествие на велосипеде с посещением основных экскурсионных объектов Чемальского, Шебалинского и Онгудайского районов.

«Алтай – сердце Евразии», вы увидите слияние рек Чемал и Катунь, Чемальская ГЭС и каменный остров Патмос, Ороктойский мост. Побываете на Алтайском Марсе и на Гейзерном ...

Этот маршрут рассчитан на тех, кто любит пешие горные походы и хочет наслаждаться красотой окружающего пейзажа в полной мере, без утомительного груза за спиной. Ваши ве...

Пеший тур “Мультинские озера” с автосопровождением не только позволит провести Ваш отдых активно и увидеть красивейшие места Горного Алтая, но и впитать в себя энергию ...

Вас ждет переезд до реки Чулышман минуя Красные ворота, Мертвые озеро, осмотр Пазырыкских курганов, выход на водопад Учар и к «Каменным грибам». Переезд до Телецкого оз...

Чуйский тракт! Сколько человеческих судеб на протяжении огромного промежутка времени связала воедино, переплела эта уникальная дорога.

Вы увидите Каракольские озера, поднимаемся к Замкам горных духов,спустимся в Каракокшинскую пещеру. пройдем у подножия Альбагана к Скалам Самоварам в Долину Тогусколь

Маршрут данного конного похода проходит от основной реки Горного Алтая - «Хозяйки» Катуни вплоть до Чуйского тракта через перевалы, долины и озера. Вашему взору будет п...

Чуйскому тракту через перевалы Семинский и Чике-Таман. Маршрут -сплав по Катуни проходим по ее среднему течению (пороги «Ильгумень», «Шабаш», «Кадринская труба», «Тельд...

Ущелье Актру находится в горах Северо-Чуйского хребта республики Алтай. Оно известно как один из центров альпинизма на Алтае, основанный еще в 1938 году, в послевоенное...

Шавлинское озеро – одно из красивейших мест Горного Алтая. Располагается оно на высоте 2000 м над уровнем моря на Северо-Чуйском хребте в долине одноименной реки Шавла

Пеший поход, позволяющий за короткий промежуток времени побывать у подножия высшей точки Сибири - горы Белуха 4509 м, а также полюбоваться красотами Катунского хребта в...

Сплав по Аргуту – путешествие для настоящих экстремалов. Крупная доза адреналина гарантирована! Отличная рыбалка на реке и ее притоках. Вы сможете поймать ленка, таймен...

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