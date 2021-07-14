Туры на Камчатку : 20
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Треккинг в Налычевскую долину
Пеший поход с рюкзаками по природному парку Налычево. 13 дней, проживание - палатки, домики, гостиница. Вас ждет преодоление перевалов, восхождения на вулканы, горячие ...
Ближайший заезд:
c 09 июля по 21 июля
13 дней 12 ночей
от 49000 ₽
Вокруг Толбачиков + сплав в Эссо
14-ти дневный пеший тур по Камчатке с рюкзаками. Один из самых интересных походов. Восхождения на вулканы, Толбачинский дол, горячие источники, сплав.
Ближайший заезд:
c 03 июля по 16 июля
14 дней 13 ночей
от 71000 ₽
Осенние контрасты Камчатки
Активный тур на Камчатку в сентябре на 10 дней. 3 дня сплава, морская прогулка, восхождение на вулканы, треккинг. Проживание в палатках, домиках, гостиницах.
Ближайший заезд:
c 01 сентября по 10 сентября
10 дней 9 ночей
от 89000 ₽
В гостях у Кутха
Восьмидневный городской тур. Сочетание максимальной концентрации впечатлений и комфорта. Никаких палаток и сложных восхождений.
Ближайший заезд:
c 27 июня по 04 июля
8 дней 7 ночей
от 92800 ₽
Зима на Камчатке (Новый год, зима, весна)
Зимний обзорный тур на Камчатку, 6 дней. Разные виды активности: от классических экскурсии до джип-тура на вулканы и катания на собачьих упряжках. Возможность заказа ве...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 19 декабря
6 дней 5 ночей
от 95000 ₽
Камчатка лайт
Летний активный тур по главным красотам Камчатки. 9 дней без палаток и рюкзаков! Сплав, морская прогулка, восхождения к вулканам, этническая экскурсия и Малая долина ге...
Ближайший заезд:
c 15 июля по 23 июля
9 дней 8 ночей
от 99000 ₽
Камчатка зимой и весной
Проведите неделю на Камчатке интересно и доступно. Маршрут тура насыщенный, но при этом несложный, подходящий туристам любого возраста и подготовки. Вы обязательно влюб...
Ближайший заезд:
c 24 января по 30 января
7 дней 6 ночей
от 105000 ₽
В сердце Камчатки
Активный экскурсионный тур в самое сердце Камчатки. Насыщенная 12-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в гостинице и палатках. Треккинги к вулканам и сплав.
Ближайший заезд:
c 18 июля по 29 июля
12 дней 11 ночей
от 110000 ₽
Огненные Вершины
Отличная программа для активного путешествия, чтобы увидеть Камчатку в классическом ее представлении – вулканы, океан, рыбалка, горячие источники и что-нибудь еще, по В...
Ближайший заезд:
c 06 июля по 17 июля
12 дней 11 ночей
от 110700 ₽
Контрасты Камчатки
Активный летний тур на Камчатку на 12 дней. Тур без рюкзаков. 3 дня сплава, восхождения на вулканы, треккинги, морская прогулка, экскурсии. Проживание в гостиницах, дом...
Ближайший заезд:
c 03 июля по 14 июля
12 дней 11 ночей
от 115000 ₽
Зимняя Камчатка
В программе тура есть всё самое яркое и интересное из возможного в зимнее время: купание в горячих термальных источниках, общение с аборигенами, катание на собачьих упр...
Ближайший заезд:
c 02 января по 09 января
8 дней 7 ночей
от 118000 ₽
Топ 5 мест с комфортом
Тур по Камчатке без палаток по наиболее интересным и посещаемым достопримечательностям, которые, по нашему мнению, входят в топ 5 мест Камчатки. Это рыбалка, восхождени...
Ближайший заезд:
c 02 июля по 08 июля
7 дней 6 ночей
от 120000 ₽
Земля огнедышащих гор
Активный тур к самым интересным и и доступным для посещения вулканам Камчатки: Мутновский, Плоский Толбачик, Горелый, Авачинский. 13 дней. Тур без рюкзаков с проживание...
Ближайший заезд:
c 03 июля по 15 июля
13 дней 12 ночей
от 129000 ₽
На Камчатку - Легко!
Недельный тур на Камчатку. Насыщенная программа. Проживание в спа-отеле Лагуна в курортном районе Паратунка. Один рассвет вы встретите в глэмпинге на Халактырском пляже...
Ближайший заезд:
c 03 июля по 10 июля
8 дней 7 ночей
от 130000 ₽
Зимняя сказка Камчатки
В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, джип-тур Вилючинский перевал, Дачные источники (Мини Долина гейзеров), ка...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 21 декабря
8 дней 7 ночей
от 130000 ₽
Новогодний тур на Камчатке на 8 дней
В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, наблюдение за стадом сивучей, однодневный тур на снегоходах к подножию Ав...
Ближайший заезд:
c 27 декабря по 03 января
8 дней 7 ночей
от 150000 ₽
Вулканы Камчатки
Тур без рюкзаков с восхождением на вулканы Плоский Толбачик, конусы Северного прорыва, Мутновский, Горелый. Возрастное ограничение 14+. Проживание в глэмпингах и гостин...
Ближайший заезд:
c 01 августа по 11 августа
11 дней 10 ночей
от 170000 ₽
Горячий край
Насыщенный и активный тур с акцентом на вулканической и лесной природе. В маршруте восхождения на два действующих вулкана, катания по нерестовой реке и морская прогулка...
Ближайший заезд:
c 11 июля по 23 июля
13 дней 12 ночей
от 205000 ₽
Легенды Севера
Полное погружение в контрастную Камчатку: Вы проведете по несколько дней в вулканической пустыне, в гостях у медведей и в Тихом океане. Путешествие по дикой природе раз...
Ближайший заезд:
c 19 июля по 01 августа
14 дней 13 ночей
от 240000 ₽
Медведи, вулканы, косатки
Все богатства Камчатского края только для Вас этом туре. Вы увидите все самое интересное в Южно-Камчатском федеральном заказнике. Посмотрите, как рыбачат в Курильском о...
Ближайший заезд:
c 11 августа по 24 августа
14 дней 13 ночей
от 260000 ₽
Прошедшие Туры на Камчатку : 12
Ближайший заезд:
c 06 сентября по 07 сентября
2 дня 1 ночь
от 16000 ₽
Ближайший заезд:
c 26 сентября по 09 октября
14 дней 13 ночей
от 45000 ₽
Ближайший заезд:
c 27 августа по 31 августа
5 дней 4 ночи
от 50000 ₽
Ближайший заезд:
c 10 сентября по 12 сентября
3 дня 2 ночи
от 55000 ₽
Неделя на Камчатке
Данная программа предназначена для тех туристов, кто хочет открыть для себя красоты Камчатки, побывать во всех местах must see, но при этом обойтись без долгих пеших ...
Ближайший заезд:
c 31 августа по 06 сентября
7 дней 6 ночей
от 75400 ₽
Ближайший заезд:
c 06 января по 13 января
8 дней 7 ночей
от 79000 ₽
По красотам Камчатки
Вы будете жить в гостинице и ежедневно совершать радиальные выезды в живописные места недалеко от города. Вы удивитесь, но даже на расстоянии 50 км от столицы есть дост...
Ближайший заезд:
c 31 августа по 07 сентября
8 дней 7 ночей
от 85500 ₽
Неделя на Камчатке. Зимнее путешествие 2022
Во время тура вы получите возможность побывать на самых популярных зимних экскурсиях Камчатки, побывать под склоном вулкана, искупаться в термальных источниках зимой по...
Ближайший заезд:
c 27 апреля по 03 мая
7 дней 6 ночей
от 94500 ₽
Романтика нехоженых троп
Маршрут пролегает через Пиначевский перевал, с его шикарными пейзажами, к центральной базе Налычево, где для туристов созданы все условия для отдыха, купания в целебных...
Ближайший заезд:
c 10 августа по 21 августа
12 дней 11 ночей
от 96000 ₽
Страна медведей и вулканов
Вы пересечете Камчатку с Юга на Север и, перемещаясь из одной климатической зоны в другую, попадете в Центральную Камчатку, в место расположения крупнейших вулканов Ев...
Ближайший заезд:
c 23 июля по 01 августа
10 дней 9 ночей
от 169000 ₽
Снегоходный тур по Камчатке 6 в 1 2022
Объекты, которые вы посетите в рамках программы: Авачинский перевал, гора Верблюд;Мыс Маячный, смотровая площадка на скалы Три брата; Авачинский перевал, вершина Углова...
Ближайший заезд:
c 25 апреля по 01 мая
7 дней 6 ночей
от 198000 ₽
Ближайший заезд:
c 14 августа по 27 августа
14 дней 13 ночей
от 230000 ₽
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