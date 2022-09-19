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Карелия 2022 г.

Новогодние хиты Карелии из Москвы

Новогодний отдых в Карелии с выездом из Москвы. Тур начинается в Петрозаводске, завершается по умолчанию в Санкт-Петербурге. В Москву можно отправиться и поездом из Сор...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 04 января

4 дня 3 ночи

от 37550 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Легенды Карелии зима

Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней. Тур начинается в Петрозаводске, заканчивается в г. Сортавала.

Ближайший заезд:

c 28 апреля по 03 мая

5 дней 4 ночи

от 50200 ₽

Отзывы наших клиентов

Екатерина

Тур: Новый год в загородном комплексе Верховье


Здравствуйте. Все очень замечательно. Очень нам понравилась администратор Татьяна, которая в очках. Очень внимательная и общительная. Единственный момент! У вас нет шкафов в номерах. Сделайте, пожалуйста, побольше крючков в самих номерах и в туалете. Планируем к вам вернуться.

Корнетов Юрий

Тур: Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (2 дня)


Большое спасибо за прекрасно организованный тур 04.-08. июля 2019 года. На самом деле на уровне лучших мировых стандартов. Отличная работа гидов, подбор туристических объектов, программа. Желающим посетить Карелию и Соловецкие острова рекомендую. не пожалеете.

Ирина Пилипенко

Тур: Карельские путешествия


Все очень понравилось. Масса положительных впечатлений. Взяли все экскурсии и развлечения, которые нам предложили и всем остались очень довольны. Спасибо вам за отдых.

Шаповал Наталья

Тур: Зимние забавы в Карелии 2022


Куда поехать в отпуск, чтобы и не особо далеко и было интересно? Свой выбор остановила на Карелии благодаря тур фирме alem-tour, которая предлагает разнообразные экскурсии, программы и туры. Определилась на программе Зимние забавы,на 5 дней, что включала несколько экскурсий, мастер класс по национальному блюду Карелии, проживание в прекрасной загородной турбазе Верховье. Заповедник и водопад Кивач. Природа здесь просто завораживает,невозможно наглядеться на эту снежную красоту. Особенно удивил водопад, что даже в - 22 играет своими водами. Поездка к хаскам. Милые, умные, добрые животные. А катание в упряжке с ними - весело и задорно. База отдыха Верховье. Очень хорошее место для отдыха как семьёй, так и одному,- разобраться в своих мыслях, отдохнуть от шума и насладиться сдешней красотой. Большая благодарность Анне, нашему Экскурсовод. Очень интересно и со всей душой проводила экскурсии. Человек своего дела!!! Также, благодарность персоналу базы Верховье: всё сделано для уюта и душевного отдыха, отзывчивые, приветливые администраторы Татьяны. Обязательно буду рекомендовать - замечательное место.Наталия Шаповал. Отдых с 21 по 25 января

Наталья

Тур: Зимние забавы в Карелии 2022


Мы отдыхали с сыном, все было просто замечательно. Во-первых, приятно удивило то, что нам разрешили заехать вне обозначенного в рекламе графика. Такая гибкость у тур-операторов встречается нечасто. Во-вторых, мы чувствовали себя на хутора Верховье как дома. Персонал оказал всем гостям очень радушный прием. За 5 дней нашего пребывания блюда в меню не повторились ни разу! За что отдельное спасибо повару Виталию. Все блюда были очень вкусные. Нашего экскурсовода Анну хочется поблагодарить отдельно - очень душевный человек, вблюленный в свой родной край. И эту свою любовь она сумела привить и нам к этому чудесному краю под названием Карелия. Посещение художественной студии Маленькая страна - это что-то незабываемое. Единственное, немного разочаровала поездка на собаках. Начиная с того, что в упряжке были не сибирские хаски, а карельские, которые очень сильно напоминали дворняжек, и заканчивая тем, что все катание ограничилось одним кругом продолжительностью 3-4 минуты. В итоге, мне пришлось свой талончик на поездку отдать сыну. А во всем остальном - все просто замечательно. Теперь постараемся выбраться в Карелию летом

Павел

Тур: Новый год в загородном комплексе Верховье


Побывали с мамой впервые в Карелии! Красивая природа, интересные места, незабываемые впечатления, положительные и яркие эмоции))) Были в Марциальных водах, заповеднике Кивач, на Шуйских скалах, питомнике ездовых собак Талви Укко, в городе Петрозаводске и многое другое))) Везде очень понравилось, очень интересные и познавательные экскурсии. Отдельно хочется отметить отель Верховье. Все чисто, уютно, сделано со вкусом. Приятный дизайн, новая мебель, белоснежные пушистые полотенца. Персонал вежливый и дружелюбный. К уборке нареканий не было. Был приятно удивлен бесплатным вай-фаем с хорошей скоростью и наличием парковки. Кормят хорошо, готовят там же, на территории отеля свои повара. Отдельное спасибо администратору Татьяне (в очках), очень общительная женщина, всегда подскажет, всегда поможет. Все классно, рекомендую)))

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