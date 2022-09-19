Мы отдыхали с сыном, все было просто замечательно. Во-первых, приятно удивило то, что нам разрешили заехать вне обозначенного в рекламе графика. Такая гибкость у тур-операторов встречается нечасто. Во-вторых, мы чувствовали себя на хутора Верховье как дома. Персонал оказал всем гостям очень радушный прием. За 5 дней нашего пребывания блюда в меню не повторились ни разу! За что отдельное спасибо повару Виталию. Все блюда были очень вкусные. Нашего экскурсовода Анну хочется поблагодарить отдельно - очень душевный человек, вблюленный в свой родной край. И эту свою любовь она сумела привить и нам к этому чудесному краю под названием Карелия. Посещение художественной студии Маленькая страна - это что-то незабываемое. Единственное, немного разочаровала поездка на собаках. Начиная с того, что в упряжке были не сибирские хаски, а карельские, которые очень сильно напоминали дворняжек, и заканчивая тем, что все катание ограничилось одним кругом продолжительностью 3-4 минуты. В итоге, мне пришлось свой талончик на поездку отдать сыну. А во всем остальном - все просто замечательно. Теперь постараемся выбраться в Карелию летом