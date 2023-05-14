Новый год и Рождество на базе отдыха "Серебро Онеги"

Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха. 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера. Тур начинается в Спб, переезд на автобусе в Карелию...

Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...

Эко-тур на Рождество с размещением на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат.

3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.

Экскурсионный тур на Новый год в Карелию на 3 дня с размещением в отеле 4* (на выбор), отражающий национальный карельский колорит. Семейный тур даже для маленьких детей...

Новогодний автобусный тур на 3 дня из Санкт-Петербурга с банкетом и праздничной программой в музее живой истории викингов Бастион. Тур для семей с детьми от 9 лет. Разм...

Рафтинг в Карелии. Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море. Огромное количество порогов в сочетании с небольшими озерами. 2 днёвки.

Рождественский экскурсионный тур в Карелию на 3 дня с размещением в отеле 4* Петрозаводска на выбор. В программе тура - Петрозаводск, Киндасово, Кивач, питомник ездовых...

Тур 4 дня на новогодние праздничные дни с размещением на базе отдыха Марциальные ключи. Тур подойдёт семьям с детьми от 3-х лет.В программе тура - этноориентированные з...

Праздничная зимняя сказка в Карелии. Приглашаем в незабываемое путешествие по снежной красоте! Рождественский тур для всей семьи. Фиксированная программа и экскурсии на...

Расслабленная экскурсионная программа с дополнительными активностями по желанию. Новогодняя ночь в одном из ресторанов Петрозаводска. В программе тура: Петрозаводск, ча...

Активный четырёхдневный тур по Карелии - сплав по реке Укса.Подходит только для подготовленных туристов. Возрастное ограничение 16+В программе тура - прохождение порого...

Река Тумча несет свои воды на севере Карелии и в Мурманской области, уже за Полярным кругом. Средства сплава катамараны и каяки. Возможны групповые заявки на рафты.

Рождественская сказка в загородном отеле Верховье. Расслабленный отдых и экскурсии на выбор за доп. плату. Рождественские посиделки с карельской сказочницей.

Трёхдневный активный тур - сплав по р. Укса. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Подойдёт людям с хорошей физической подготовкой, так как предполагает прохо...

Рафтинг в карелии. Трёхдневный сплав на рафтах по реке Шуя. Протяжённость сплава – 61 км. активного водного маршрута. Питание и ночёвки в полевых условиях. проживание в...

Активный двухдневный тур - рафтинг (сплав) по реке Шуя.Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске.Маршрут сплава:2 день Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) ...

Двухдневный активный тур выходного дня (суббота и воскресенье) - сплав по реке Шуя.Тур подходит всем, независимо от степени подготовки, не требует больших нагрузок.Дети...

4-дневная программа на Новый год и Рождество для ценителей тихого отдыха. Проживание на загородной базе на берегу Онего. Доп. активности на выбор.

В ходе экскурсионного тура вы посмотрите столицу Карелии, посетите знаменитый водопад Кивач и древний вулкан Гирвас. А сплав по реке шуя на рафтах добавит адреналина и ...

Трёхдневный экскурсионный тур по Петрозаводску и его окрестностям с возможностью за доп. плату по желанию отправиться в поездку на о. Валаам.Тур начинается и заканчивае...

Трёхдневный экскурсионный тур в Карелию на майские праздничные дни - 7,8,9 мая.Питание - полупансион (завтраки и обеды). Доплат по туру не требуется.Тур предполагает дл...

Трёхдневный экскурсионный тур по Петрозаводску и его окрестностям с возможностью за доп. плату по желанию отправиться в поездку на о. Валаам и в горный парк Рускеала.Ту...

Экскурсионный тур на 3 дня на ноябрьские праздники с 4 по 6 ноября.Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Рассчитан на семьи с детьми от 6 лет. 1 день: Петроза...

3-х дневный автобусный тур из Санкт-Петербурга с насыщенной экскурсионной программой, который предполагает длительные переезды. В программе - посещение основных достопр...

рафтинг в карелии 2016 – река Пистайоки (Писта). На всем протяжении маршрута плесы и озера чередуются с мощными порогами и быстротоками. Средства сплава катамараны, кая...

Двухдневный насыщенный тур с посещением о. Кижи. Прекрасная возможность отправиться на выходные в уникальный музей-заповедник под открытым небом. Кижи - объект Всемирно...

Трёхдневный экскурсионный тур для всей семьи с насыщенной экскурсионной программой без лишних доплат с 2-х разовым питанием (завтраки и обеды).Тур начинается в Петрозав...

Трёхдневный тур на выходные дни в Карелию, который совмещает интересные экскурсии и активные развлечения. В программе тура - самые посещаемые достопримечательности: зап...

Проведите всеми любимый праздник в Карелии! В трехдневный тур входят все самые важные достопримечательности нашей республики. Размещение в современной и новой гостинице...

Трёхдневный автобусный экскурсионный тур из Санкт-Петербурга с размещением в отелях 3* или 4* в Петрозаводске - столице Карелии. Тур является победителем Всероссийской ...

Трёхдневный летний тур в Карелию с жд прибытием и отправлением. Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде. Третий день - свободный или эк...

Трёхдевный автобусный тур в район Северного Приладожья. Тур начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге.В основном объекты показа - природные достопримечательности6 г...

8 марта – трёхдневный тур в Карелию на праздники. Низкая цена позволит выбрать дополнительные экскурсии по вашему желанию. Петрозаводск, Кивач, Кижи, Рускеала - в прогр...

Пятидневный тур с насыщенной программой и множеством экскурсий по выбору за доп. плату с размещением в отеле Карелия2 3* в г. Кондопога. Тур начинается в понедельник за...

Пятидневный экскурсионный автобусный тур из Москвы. 1 день - заезда, последний - прибытия в свой город. Три активный насыщенных экскурсионных дня. Также предлагаются эк...

Двухдневный экскурсионный автобусный тур. Тур начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге.В программе тура не только значимые достопримечательности Карелии, но и возм...

Двухдневный экскурсионный тур по Северному Приладожью. Тур начинаетсч и заканчивается в Сортавале. Рассчитан прежде в сего на туристов из Санкт-Петербурга.Программа втр...

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