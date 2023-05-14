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Туры в Карелию : 103

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Карелия 2022 г.2023 г.

Новый год и Рождество на базе отдыха "Серебро Онеги"

4-дневная программа на Новый год и Рождество для ценителей тихого отдыха. Проживание на загородной базе на берегу Онего. Доп. активности на выбор.

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 10500 ₽

Карелия 2023 г.

Выходные в Карелии на рафтах

Двухдневный активный тур выходного дня (суббота и воскресенье) - сплав по реке Шуя.Тур подходит всем, независимо от степени подготовки, не требует больших нагрузок.Дети...

Ближайший заезд:

c 28 мая по 29 мая

2 дня 1 ночь

от 7200 ₽

Карелия 2023 г.
(2)

Два дня на реке Шуя

Активный двухдневный тур - рафтинг (сплав) по реке Шуя.Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске.Маршрут сплава:2 день Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) ...

Ближайший заезд:

c 01 мая по 02 мая

2 дня 1 ночь

от 11700 ₽

Карелия 2023 г.
(4)

Трехдневный сплав по реке Шуя

Рафтинг в карелии. Трёхдневный сплав на рафтах по реке Шуя. Протяжённость сплава – 61 км. активного водного маршрута. Питание и ночёвки в полевых условиях. проживание в...

Ближайший заезд:

c 01 мая по 03 мая

3 дня 2 ночи

от 12200 ₽

Карелия 2023 г.

Неделя на Шуе

Пятидневный активный тур - рафтинг по реке Шуя. Прохождение маршрута сплава не требует спец. подготовки.Протяженность маршрута 90 км.На водном маршруте - прохождение по...

Ближайший заезд:

c 02 мая по 06 мая

5 дней 4 ночи

от 12800 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Выходные на реке Укса

Трёхдневный активный тур - сплав по р. Укса. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Подойдёт людям с хорошей физической подготовкой, так как предполагает прохо...

Ближайший заезд:

c 30 апреля по 02 мая

3 дня 2 ночи

от 13500 ₽

Карелия 2023 г.

Рождество в загородном комплексе Верховье

Рождественская сказка в загородном отеле Верховье. Расслабленный отдых и экскурсии на выбор за доп. плату. Рождественские посиделки с карельской сказочницей.

Ближайший заезд:

c 04 января по 07 января

4 дня 3 ночи

от 13600 ₽

Карелия 2023 г.

Сплав по реке Тумча

Река Тумча несет свои воды на севере Карелии и в Мурманской области, уже за Полярным кругом. Средства сплава катамараны и каяки. Возможны групповые заявки на рафты.

Ближайший заезд:

c 06 мая по 12 мая

7 дней 6 ночей

от 14500 ₽

Карелия 2023 г.
(3)

Сплав на катамаранах и рафтах по реке Укса, 4 дня

Активный четырёхдневный тур по Карелии - сплав по реке Укса.Подходит только для подготовленных туристов. Возрастное ограничение 16+В программе тура - прохождение порого...

Ближайший заезд:

c 30 апреля по 03 мая

4 дня 3 ночи

от 16700 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Февральские праздники в Карелии

Трёхдневный тур на февральские выходные, приуроченные ко Дню Защитника Отечества.Тур даёт прекрасную возможность за три дня посетить самые популярные достопримечательно...

Ближайший заезд:

c 23 февраля по 25 февраля

3 дня 2 ночи

от 16900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(3)

Новогодний колорит - 3 дня

Расслабленная экскурсионная программа с дополнительными активностями по желанию. Новогодняя ночь в одном из ресторанов Петрозаводска. В программе тура: Петрозаводск, ча...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 17900 ₽

Карелия 2023 г.

Рождественский колорит - 3 дня

Праздничная зимняя сказка в Карелии. Приглашаем в незабываемое путешествие по снежной красоте! Рождественский тур для всей семьи. Фиксированная программа и экскурсии на...

Ближайший заезд:

c 04 января по 06 января

3 дня 2 ночи

от 17900 ₽

Карелия 2023 г.

Новогодние каникулы на базе отдыха Марциальные ключи

Тур 4 дня на новогодние праздничные дни с размещением на базе отдыха Марциальные ключи. Тур подойдёт семьям с детьми от 3-х лет.В программе тура - этноориентированные з...

Ближайший заезд:

c 02 января по 05 января

4 дня 3 ночи

от 20900 ₽

Карелия 2023 г.

Рождественские хиты Карелии 3 дня

Рождественский экскурсионный тур в Карелию на 3 дня с размещением в отеле 4* Петрозаводска на выбор. В программе тура - Петрозаводск, Киндасово, Кивач, питомник ездовых...

Ближайший заезд:

c 04 января по 06 января

3 дня 2 ночи

от 21100 ₽

Карелия 2023 г.
(5)

Путь к Белому морю 7 дней на реке Кереть

Рафтинг в Карелии. Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море. Огромное количество порогов в сочетании с небольшими озерами. 2 днёвки.

Ближайший заезд:

c 17 июля по 23 июля

7 дней 6 ночей

от 21400 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Новогодний пир у викингов

Новогодний автобусный тур на 3 дня из Санкт-Петербурга с банкетом и праздничной программой в музее живой истории викингов Бастион. Тур для семей с детьми от 9 лет. Разм...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 21450 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Новогодние хиты Карелии 3 дня

Экскурсионный тур на Новый год в Карелию на 3 дня с размещением в отеле 4* (на выбор), отражающий национальный карельский колорит. Семейный тур даже для маленьких детей...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 21600 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зима по-карельски в Верховье: всё включено

3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 21800 ₽

Карелия 2023 г.

Рождество на базе отдыха Марциальные ключи

Эко-тур на Рождество с размещением на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат.

Ближайший заезд:

c 05 января по 08 января

4 дня 3 ночи

от 21900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Гуляй, Москва, в Карелии! зима

Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Долгожданный отпуск в Карелии зима

Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха. 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера. Тур начинается в Спб, переезд на автобусе в Карелию...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Прошедшие Туры в Карелию : 86

Карелия

По земле Калевалы 2022

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 07 января

7 дней 6 ночей

от 0 ₽

Карелия

7 чудес Карелии на Ретропоезде лето

Двухдневный экскурсионный тур по Северному Приладожью. Тур начинаетсч и заканчивается в Сортавале. Рассчитан прежде в сего на туристов из Санкт-Петербурга.Программа втр...

Ближайший заезд:

c 15 октября по 16 октября

2 дня 1 ночь

от 8350 ₽

Карелия

10 чудес Карелии лето

Двухдневный экскурсионный автобусный тур. Тур начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге.В программе тура не только значимые достопримечательности Карелии, но и возм...

Ближайший заезд:

c 15 октября по 16 октября

2 дня 1 ночь

от 8650 ₽

Карелия

В краю тысячи озёр 2022

Пятидневный экскурсионный автобусный тур из Москвы. 1 день - заезда, последний - прибытия в свой город. Три активный насыщенных экскурсионных дня. Также предлагаются эк...

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 05 января

5 дней 4 ночи

от 9850 ₽

Карелия

Карельская палитра 2022

Пятидневный тур с насыщенной программой и множеством экскурсий по выбору за доп. плату с размещением в отеле Карелия2 3* в г. Кондопога. Тур начинается в понедельник за...

Ближайший заезд:

c 12 сентября по 16 сентября

5 дней 4 ночи

от 10250 ₽

Карелия

8 марта в Карелии 2022

8 марта – трёхдневный тур в Карелию на праздники. Низкая цена позволит выбрать дополнительные экскурсии по вашему желанию. Петрозаводск, Кивач, Кижи, Рускеала - в прогр...

Ближайший заезд:

c 06 марта по 08 марта

3 дня 2 ночи

от 10800 ₽

Карелия

Рускеальская сказка лето

Трёхдевный автобусный тур в район Северного Приладожья. Тур начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге.В основном объекты показа - природные достопримечательности6 г...

Ближайший заезд:

c 15 октября по 17 октября

3 дня 2 ночи

от 12950 ₽

Карелия

Карельский экспресс-3 лето 2022

Трёхдневный летний тур в Карелию с жд прибытием и отправлением. Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде. Третий день - свободный или эк...

Ближайший заезд:

c 15 октября по 17 октября

3 дня 2 ночи

от 12950 ₽

Карелия
(2)

Гран-тур Вся Карелия Лето 2022

Трёхдневный автобусный экскурсионный тур из Санкт-Петербурга с размещением в отелях 3* или 4* в Петрозаводске - столице Карелии. Тур является победителем Всероссийской ...

Ближайший заезд:

c 31 августа по 02 сентября

3 дня 2 ночи

от 13350 ₽

Карелия

Карелия для милых дам! 2022

Проведите всеми любимый праздник в Карелии! В трехдневный тур входят все самые важные достопримечательности нашей республики. Размещение в современной и новой гостинице...

Ближайший заезд:

c 06 марта по 08 марта

3 дня 2 ночи

от 14100 ₽

Карелия

Выходные в Карелии весна 2022

Трёхдневный тур на выходные дни в Карелию, который совмещает интересные экскурсии и активные развлечения. В программе тура - самые посещаемые достопримечательности: зап...

Ближайший заезд:

c 22 апреля по 24 апреля

3 дня 2 ночи

от 14900 ₽

Карелия
(1)

Майские праздники в Карелии 2022

Трёхдневный экскурсионный тур для всей семьи с насыщенной экскурсионной программой без лишних доплат с 2-х разовым питанием (завтраки и обеды).Тур начинается в Петрозав...

Ближайший заезд:

c 08 мая по 10 мая

3 дня 2 ночи

от 15400 ₽

Карелия
(1)

Тур выходного дня с ночевкой в Кижских шхерах 2022

Двухдневный насыщенный тур с посещением о. Кижи. Прекрасная возможность отправиться на выходные в уникальный музей-заповедник под открытым небом. Кижи - объект Всемирно...

Ближайший заезд:

c 20 августа по 21 августа

2 дня 1 ночь

от 15400 ₽

Карелия
(1)

Сплав по реке Пистайоки

рафтинг в карелии 2016 – река Пистайоки (Писта). На всем протяжении маршрута плесы и озера чередуются с мощными порогами и быстротоками. Средства сплава катамараны, кая...

Ближайший заезд:

c 19 июня по 26 июня

8 дней 7 ночей

от 15500 ₽

Карелия

Гран-тур Вся Карелия осень

3-х дневный автобусный тур из Санкт-Петербурга с насыщенной экскурсионной программой, который предполагает длительные переезды. В программе - посещение основных достопр...

Ближайший заезд:

c 30 ноября по 02 декабря

3 дня 2 ночи

от 15750 ₽

Карелия

На ноябрьские праздники в Карелию 2022

Экскурсионный тур на 3 дня на ноябрьские праздники с 4 по 6 ноября.Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Рассчитан на семьи с детьми от 6 лет. 1 день: Петроза...

Ближайший заезд:

c 04 ноября по 06 ноября

3 дня 2 ночи

от 16900 ₽

Карелия

Краски севера - выходные лето 2022

Трёхдневный экскурсионный тур по Петрозаводску и его окрестностям с возможностью за доп. плату по желанию отправиться в поездку на о. Валаам и в горный парк Рускеала.Ту...

Ближайший заезд:

c 16 сентября по 18 сентября

3 дня 2 ночи

от 17250 ₽

Карелия

Майские каникулы в Карелии 2022

Трёхдневный экскурсионный тур в Карелию на майские праздничные дни - 7,8,9 мая.Питание - полупансион (завтраки и обеды). Доплат по туру не требуется.Тур предполагает дл...

Ближайший заезд:

c 07 мая по 09 мая

3 дня 2 ночи

от 17300 ₽

Карелия
(6)

Краски севера - будни лето 2022

Трёхдневный экскурсионный тур по Петрозаводску и его окрестностям с возможностью за доп. плату по желанию отправиться в поездку на о. Валаам.Тур начинается и заканчивае...

Ближайший заезд:

c 07 сентября по 09 сентября

3 дня 2 ночи

от 17500 ₽

Карелия

Карелия на Майские праздники 2022

В ходе экскурсионного тура вы посмотрите столицу Карелии, посетите знаменитый водопад Кивач и древний вулкан Гирвас. А сплав по реке шуя на рафтах добавит адреналина и ...

Ближайший заезд:

c 30 апреля по 03 мая

4 дня 3 ночи

от 17500 ₽

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