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Туры в Дагестан : 5

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Дагестан 2023 г.

Дагестан - страна гор

Экспресс-тур в Дагестан на 3 дня из Пятигорска. Экскурсии, горы, природа. Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культуро...

Ближайший заезд:

c 24 февраля по 26 февраля

3 дня 2 ночи

от 17400 ₽

Дагестан 2022 г.

Тайны древнего Дербента

Главные достопримечательности Дагестана в экскурсионном туре на 3 дня. Посещение древнего города Дербента, экскурсии и отдых. Тур начинается и заканчивается в Махачкале...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 25500 ₽

Дагестан 2023 г.

Сказочные каникулы в Дагестане

Экскурсионный тур в Дагестан на новогодних каникулах. 4 дня. Главные достопримечательности древнего города Дербента и Махачкалы. Экскурсия в горы. Тур начинается и зака...

Ближайший заезд:

c 02 января по 05 января

4 дня 3 ночи

от 45000 ₽

Дагестан 2022 г.
(1)

Завораживающий Дагестан

Восьмидневный экскурсионный тур с началом и окончанием в г. Махачкала. Тур рекомендован детям с 10 лет, предполагает длительные автобусные переезды.В программе тура пос...

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 25 декабря

8 дней 7 ночей

от 49500 ₽

Дагестан 2023 г.

Сокровища Северного Кавказа: зима - весна

Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...

Ближайший заезд:

c 12 марта по 23 марта

12 дней 11 ночей

от 92300 ₽

Прошедшие Туры в Дагестан : 10

Дагестан

Святыни и древности

Ближайший заезд:

c 16 сентября по 19 сентября

4 дня 3 ночи

от 27000 ₽

Дагестан

Мой Дагестан

Ближайший заезд:

c 21 декабря по 26 декабря

6 дней 5 ночей

от 29500 ₽

Дагестан

Ворота шелкового пути

Ближайший заезд:

c 17 сентября по 19 сентября

3 дня 2 ночи

от 30000 ₽

Дагестан

Узоры на кинжале

Ближайший заезд:

c 10 сентября по 12 сентября

3 дня 2 ночи

от 30000 ₽

Дагестан

Орлиное гнездо

Ближайший заезд:

c 10 сентября по 12 сентября

3 дня 2 ночи

от 30000 ₽

Дагестан

Жемчужины Дагестана

Ближайший заезд:

c 27 августа по 29 августа

3 дня 2 ночи

от 30000 ₽

Дагестан

Восточная сказка Дагестана

Ближайший заезд:

c 10 апреля по 14 апреля

5 дней 4 ночи

от 32500 ₽

Дагестан

7 Чудес Дагестана

Ближайший заезд:

c 11 января по 17 января

7 дней 6 ночей

от 37000 ₽

Дагестан

Чарующий Дагестан

Ближайший заезд:

c 11 января по 18 января

8 дней 7 ночей

от 41000 ₽

Дагестан

Сокровища страны гор

Ближайший заезд:

c 26 сентября по 30 сентября

5 дней 4 ночи

от 50000 ₽

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