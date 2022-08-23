Туры в Дагестан : 5
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Дагестан - страна гор
Экспресс-тур в Дагестан на 3 дня из Пятигорска. Экскурсии, горы, природа. Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культуро...
Ближайший заезд:
c 24 февраля по 26 февраля
3 дня 2 ночи
от 17400 ₽
Тайны древнего Дербента
Главные достопримечательности Дагестана в экскурсионном туре на 3 дня. Посещение древнего города Дербента, экскурсии и отдых. Тур начинается и заканчивается в Махачкале...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 25500 ₽
Сказочные каникулы в Дагестане
Экскурсионный тур в Дагестан на новогодних каникулах. 4 дня. Главные достопримечательности древнего города Дербента и Махачкалы. Экскурсия в горы. Тур начинается и зака...
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 45000 ₽
Завораживающий Дагестан
Восьмидневный экскурсионный тур с началом и окончанием в г. Махачкала. Тур рекомендован детям с 10 лет, предполагает длительные автобусные переезды.В программе тура пос...
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 25 декабря
8 дней 7 ночей
от 49500 ₽
Сокровища Северного Кавказа: зима - весна
Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...
Ближайший заезд:
c 12 марта по 23 марта
12 дней 11 ночей
от 92300 ₽
Прошедшие Туры в Дагестан : 10
Ближайший заезд:
c 16 сентября по 19 сентября
4 дня 3 ночи
от 27000 ₽
Ближайший заезд:
c 21 декабря по 26 декабря
6 дней 5 ночей
от 29500 ₽
Ближайший заезд:
c 17 сентября по 19 сентября
3 дня 2 ночи
от 30000 ₽
Ближайший заезд:
c 10 сентября по 12 сентября
3 дня 2 ночи
от 30000 ₽
Ближайший заезд:
c 10 сентября по 12 сентября
3 дня 2 ночи
от 30000 ₽
Ближайший заезд:
c 27 августа по 29 августа
3 дня 2 ночи
от 30000 ₽
Ближайший заезд:
c 10 апреля по 14 апреля
5 дней 4 ночи
от 32500 ₽
Ближайший заезд:
c 11 января по 17 января
7 дней 6 ночей
от 37000 ₽
Ближайший заезд:
c 11 января по 18 января
8 дней 7 ночей
от 41000 ₽
Ближайший заезд:
c 26 сентября по 30 сентября
5 дней 4 ночи
от 50000 ₽
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