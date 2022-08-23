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Экспедиции по России : 2

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Алтай 2023 г.

Экспедиция на снегоходах к вершинам и ледникам Северо - Чуйского хребта

Снегоходный тур по Северо-Чуйскому хребту с проживанием в горном центре Актру. 5 дней покорения горных просторов Алтая. Тур носит характер экспедиции.

Ближайший заезд:

c 02 января по 06 января

5 дней 4 ночи

от 88000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Белое безмолвие

Снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову к Баренцеву морю. 5 дней. Сложность маршрута - средняя, 18+. Маршрут 580 км. Одноместная посадка на снегоходах.

Ближайший заезд:

c 05 марта по 09 марта

5 дней 4 ночи

от 120000 ₽

Прошедшие Экспедиции по России : 2

Россия

Джип тур - В долину потухших вулканов

Проехать там где и пройти то трудно, вот настоящий адреналин! Непроходимые болота, бурные горные реки, полное бездорожье и бурелом сибирской тайги...

Ближайший заезд:

c 05 сентября по 17 сентября

13 дней 12 ночей

от 54800 ₽

Россия

Путешествие на джипах по Байкалу

До многих впечатляющих мест Байкала можно добраться только на джипах. Поэтому мы придумали для Вас это необычное путешествие.

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 07 января

7 дней 6 ночей

от 108000 ₽

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