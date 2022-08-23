Экспедиция на снегоходах к вершинам и ледникам Северо - Чуйского хребта

До многих впечатляющих мест Байкала можно добраться только на джипах. Поэтому мы придумали для Вас это необычное путешествие.

Проехать там где и пройти то трудно, вот настоящий адреналин! Непроходимые болота, бурные горные реки, полное бездорожье и бурелом сибирской тайги...

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