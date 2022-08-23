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Пешие туры по России : 4

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Алтай 2023 г.

Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам

Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 42800 ₽

Камчатка 2023 г.

Треккинг в Налычевскую долину

Пеший поход с рюкзаками по природному парку Налычево. 13 дней, проживание - палатки, домики, гостиница. Вас ждет преодоление перевалов, восхождения на вулканы, горячие ...

Ближайший заезд:

c 09 июля по 21 июля

13 дней 12 ночей

от 49000 ₽

Алтай 2023 г.

Треккинг на Алтай. Мультинские озёра

Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 52000 ₽

Камчатка 2023 г.

Вокруг Толбачиков + сплав в Эссо

14-ти дневный пеший тур по Камчатке с рюкзаками. Один из самых интересных походов. Восхождения на вулканы, Толбачинский дол, горячие источники, сплав.

Ближайший заезд:

c 03 июля по 16 июля

14 дней 13 ночей

от 71000 ₽

Прошедшие Пешие туры по России : 13

Алтай

К озерам Северо-Чуйского Хребта 2022

Северо-Чуйский хребет один из самых массивных хребтов Алтая, самая высокая вершина – пик Маашей-Баш (4177 м). Этот горный район по праву считается одним из самых красив...

Ближайший заезд:

c 28 июля по 08 августа

12 дней 11 ночей

от 28000 ₽

Байкал

Берег Байкала

Ближайший заезд:

c 05 августа по 12 августа

8 дней 7 ночей

от 31000 ₽

Байкал
(1)

Когда Байкал был юн..

Ближайший заезд:

c 14 августа по 19 августа

6 дней 5 ночей

от 31800 ₽

Алтай

Треккинг к Мультинским озерам 2022

Этот маршрут проходит по Усть-Коксинскому району – одному из самых удивительных и загадочных мест Алтая, имеющему неповторимый высокогорный рельеф.

Ближайший заезд:

c 14 сентября по 21 сентября

8 дней 7 ночей

от 34000 ₽

Байкал

Долина Вулканов

Ближайший заезд:

c 08 августа по 19 августа

12 дней 11 ночей

от 34800 ₽

Сахалин

Поход по острову Сахалин, побережью Охотского моря 2022

Поход на Сахалин откроет для Вас буйство растительного мира, уникальность фауны с кольчатыми нерпами и тюленями ларго. А ежедневные рыбалки с выловом крупной и жирной к...

Ближайший заезд:

c 22 августа по 04 сентября

14 дней 13 ночей

от 36900 ₽

Байкал

Байкальский переход

Ближайший заезд:

c 04 сентября по 12 сентября

9 дней 8 ночей

от 41500 ₽

Байкал

Путь к чистому Байкалу.

Ближайший заезд:

c 05 сентября по 15 сентября

11 дней 10 ночей

от 49800 ₽

Байкал

От сердца к сердцу. Поход по Байкалу летом

Ближайший заезд:

c 04 сентября по 15 сентября

12 дней 11 ночей

от 51200 ₽

Алтай

К подножью Белухи в сопровождении вьючных коней 2022

10-ти дневный пеший маршрут с конным сопровождением к подножью Белухи.

Ближайший заезд:

c 30 августа по 08 сентября

10 дней 9 ночей

от 52000 ₽

Сахалин

Поход по Курильским островам Кунашир и Шикотан 2022

Это один из самых интересных маршрутов . Максимальное разнообразие ландшафтов и первозданной природы: «живые» вулканы, «кипящие» озёра, красная рыба, мощные бамбуковые ...

Ближайший заезд:

c 19 сентября по 02 октября

14 дней 13 ночей

от 55900 ₽

Байкал

Большое путешествие вокруг Байкала

Ближайший заезд:

c 07 августа по 21 августа

15 дней 14 ночей

от 65000 ₽

Сахалин

Остров Итуруп

Ближайший заезд:

c 13 октября по 17 октября

5 дней 4 ночи

от 74500 ₽

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