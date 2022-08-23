Пешие туры по России : 4
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Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам
Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 42800 ₽
Треккинг в Налычевскую долину
Пеший поход с рюкзаками по природному парку Налычево. 13 дней, проживание - палатки, домики, гостиница. Вас ждет преодоление перевалов, восхождения на вулканы, горячие ...
Ближайший заезд:
c 09 июля по 21 июля
13 дней 12 ночей
от 49000 ₽
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 52000 ₽
Вокруг Толбачиков + сплав в Эссо
14-ти дневный пеший тур по Камчатке с рюкзаками. Один из самых интересных походов. Восхождения на вулканы, Толбачинский дол, горячие источники, сплав.
Ближайший заезд:
c 03 июля по 16 июля
14 дней 13 ночей
от 71000 ₽
Прошедшие Пешие туры по России : 13
К озерам Северо-Чуйского Хребта 2022
Северо-Чуйский хребет один из самых массивных хребтов Алтая, самая высокая вершина – пик Маашей-Баш (4177 м). Этот горный район по праву считается одним из самых красив...
Ближайший заезд:
c 28 июля по 08 августа
12 дней 11 ночей
от 28000 ₽
Ближайший заезд:
c 05 августа по 12 августа
8 дней 7 ночей
от 31000 ₽
Ближайший заезд:
c 14 августа по 19 августа
6 дней 5 ночей
от 31800 ₽
Треккинг к Мультинским озерам 2022
Этот маршрут проходит по Усть-Коксинскому району – одному из самых удивительных и загадочных мест Алтая, имеющему неповторимый высокогорный рельеф.
Ближайший заезд:
c 14 сентября по 21 сентября
8 дней 7 ночей
от 34000 ₽
Ближайший заезд:
c 08 августа по 19 августа
12 дней 11 ночей
от 34800 ₽
Поход по острову Сахалин, побережью Охотского моря 2022
Поход на Сахалин откроет для Вас буйство растительного мира, уникальность фауны с кольчатыми нерпами и тюленями ларго. А ежедневные рыбалки с выловом крупной и жирной к...
Ближайший заезд:
c 22 августа по 04 сентября
14 дней 13 ночей
от 36900 ₽
Ближайший заезд:
c 04 сентября по 12 сентября
9 дней 8 ночей
от 41500 ₽
Ближайший заезд:
c 05 сентября по 15 сентября
11 дней 10 ночей
от 49800 ₽
Ближайший заезд:
c 04 сентября по 15 сентября
12 дней 11 ночей
от 51200 ₽
К подножью Белухи в сопровождении вьючных коней 2022
10-ти дневный пеший маршрут с конным сопровождением к подножью Белухи.
Ближайший заезд:
c 30 августа по 08 сентября
10 дней 9 ночей
от 52000 ₽
Поход по Курильским островам Кунашир и Шикотан 2022
Это один из самых интересных маршрутов . Максимальное разнообразие ландшафтов и первозданной природы: «живые» вулканы, «кипящие» озёра, красная рыба, мощные бамбуковые ...
Ближайший заезд:
c 19 сентября по 02 октября
14 дней 13 ночей
от 55900 ₽
Ближайший заезд:
c 07 августа по 21 августа
15 дней 14 ночей
от 65000 ₽
Ближайший заезд:
c 13 октября по 17 октября
5 дней 4 ночи
от 74500 ₽
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