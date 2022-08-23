Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам

14-ти дневный пеший тур по Камчатке с рюкзаками. Один из самых интересных походов. Восхождения на вулканы, Толбачинский дол, горячие источники, сплав.

Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.

Пеший поход с рюкзаками по природному парку Налычево. 13 дней, проживание - палатки, домики, гостиница. Вас ждет преодоление перевалов, восхождения на вулканы, горячие ...

Это один из самых интересных маршрутов . Максимальное разнообразие ландшафтов и первозданной природы: «живые» вулканы, «кипящие» озёра, красная рыба, мощные бамбуковые ...

Поход на Сахалин откроет для Вас буйство растительного мира, уникальность фауны с кольчатыми нерпами и тюленями ларго. А ежедневные рыбалки с выловом крупной и жирной к...

Этот маршрут проходит по Усть-Коксинскому району – одному из самых удивительных и загадочных мест Алтая, имеющему неповторимый высокогорный рельеф.

Северо-Чуйский хребет один из самых массивных хребтов Алтая, самая высокая вершина – пик Маашей-Баш (4177 м). Этот горный район по праву считается одним из самых красив...

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