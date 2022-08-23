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Восхождения по России : 4

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Камчатка 2023 г.

Треккинг в Налычевскую долину

Пеший поход с рюкзаками по природному парку Налычево. 13 дней, проживание - палатки, домики, гостиница. Вас ждет преодоление перевалов, восхождения на вулканы, горячие ...

Ближайший заезд:

c 09 июля по 21 июля

13 дней 12 ночей

от 49000 ₽

Приэльбрусье 2023 г.

Восхождение на Эльбрус с севера

Восхождения на Эльбрус с севера - 10 дней.Невероятные красоты, здесь холмы сменяются камнями и скалами причудливых форм, за горизонтом зеленых полян виднеется снежный м...

Ближайший заезд:

c 09 июня по 18 июня

10 дней 9 ночей

от 55000 ₽

Приэльбрусье 2023 г.

Восхождение на Эльбрус с юга за 8 дней

Во время восхождения участникам будут созданы максимально комфортные условия: групповые трансферы из/ в аэропорт, проживание в современной гостинице с бесплатным Wi-Fi,...

Ближайший заезд:

c 25 апреля по 02 мая

8 дней 7 ночей

от 62000 ₽

Камчатка 2023 г.

Контрасты Камчатки

Активный летний тур на Камчатку на 12 дней. Тур без рюкзаков. 3 дня сплава, восхождения на вулканы, треккинги, морская прогулка, экскурсии. Проживание в гостиницах, дом...

Ближайший заезд:

c 03 июля по 14 июля

12 дней 11 ночей

от 115000 ₽

Прошедшие Восхождения по России : 7

Алтай

Восхождение на пик Актру

Восхождение на пик Актру. Маршрут для тех, кто хочет подняться на высоту более четырех тысяч метров и увидеть горы и степи Алтая с вершины Актру.

Ближайший заезд:

c 07 августа по 16 августа

10 дней 9 ночей

от 32000 ₽

Приэльбрусье

Из Северного Приэльбрусья в Южное Приэльбрусье - без рюкзаков

Маршруты походов по Приэльбрусью рассчитаны на различные физическую подготовку и возраст участников. Величие снежных вершин, пьянящий горный воздух, завораживающие леге...

Ближайший заезд:

c 10 августа по 15 августа

6 дней 5 ночей

от 34500 ₽

Приэльбрусье

Из Южного Приэльбрусья в Северное Приэльбрусье без рюкзаков

Маршруты походов по Приэльбрусью рассчитаны на различные физическую подготовку и возраст участников. Величие снежных вершин, пьянящий горный воздух, завораживающие леге...

Ближайший заезд:

c 17 июля по 24 июля

8 дней 7 ночей

от 35900 ₽

Приэльбрусье

Восхождение на Эльбрус 5642 м

Предлагаем совершить классическое восхождение на западную вершину Эльбруса 5642 метра! Этот маршрут очень интересный и живописный.

Ближайший заезд:

c 03 июня по 13 июня

11 дней 10 ночей

от 38000 ₽

Приэльбрусье

Восхождение с юга на Эльбрус

Тур  «Эльбрус с юга» составлена  с учетом умного баланса активного отдыха и релакса, физической нагрузки и возможностями спокойно наслаждаться горным воздухом и природо...

Ближайший заезд:

c 24 мая по 31 мая

8 дней 7 ночей

от 39000 ₽

Приэльбрусье

Восхождение на Эльбрус с юга "КОМФОРТ"

Мы предлагаем Вам комфортное Восхождение на Эльбрус с лучшим сервисом. Ничто не будет вас отвлекать от заветной вершины.  Мы приложим все наши силы, опыт и ресурсы, для...

Ближайший заезд:

c 22 сентября по 30 сентября

9 дней 8 ночей

от 55000 ₽

Приэльбрусье

Горный поход вокруг Эльбруса «Эльбрусское кольцо» без рюкзаков

Горные походы — очень популярный вид отдыха во всем мире. Величественные панорамы Кавказского хребта за окном гостиницы или палатки, свежайший воздух, целебные минераль...

Ближайший заезд:

c 31 июля по 09 августа

10 дней 9 ночей

от 59900 ₽

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