Восхождения в Приэльбрусье : 2
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Восхождение на Эльбрус с севера
Восхождения на Эльбрус с севера - 10 дней.Невероятные красоты, здесь холмы сменяются камнями и скалами причудливых форм, за горизонтом зеленых полян виднеется снежный м...
Ближайший заезд:
c 09 июня по 18 июня
10 дней 9 ночей
от 55000 ₽
Восхождение на Эльбрус с юга за 8 дней
Во время восхождения участникам будут созданы максимально комфортные условия: групповые трансферы из/ в аэропорт, проживание в современной гостинице с бесплатным Wi-Fi,...
Ближайший заезд:
c 25 апреля по 02 мая
8 дней 7 ночей
от 62000 ₽
Прошедшие Восхождения в Приэльбрусье : 6
Из Северного Приэльбрусья в Южное Приэльбрусье - без рюкзаков
Маршруты походов по Приэльбрусью рассчитаны на различные физическую подготовку и возраст участников. Величие снежных вершин, пьянящий горный воздух, завораживающие леге...
Ближайший заезд:
c 10 августа по 15 августа
6 дней 5 ночей
от 34500 ₽
Из Южного Приэльбрусья в Северное Приэльбрусье без рюкзаков
Маршруты походов по Приэльбрусью рассчитаны на различные физическую подготовку и возраст участников. Величие снежных вершин, пьянящий горный воздух, завораживающие леге...
Ближайший заезд:
c 17 июля по 24 июля
8 дней 7 ночей
от 35900 ₽
Восхождение на Эльбрус 5642 м
Предлагаем совершить классическое восхождение на западную вершину Эльбруса 5642 метра! Этот маршрут очень интересный и живописный.
Ближайший заезд:
c 03 июня по 13 июня
11 дней 10 ночей
от 38000 ₽
Восхождение с юга на Эльбрус
Тур «Эльбрус с юга» составлена с учетом умного баланса активного отдыха и релакса, физической нагрузки и возможностями спокойно наслаждаться горным воздухом и природо...
Ближайший заезд:
c 24 мая по 31 мая
8 дней 7 ночей
от 39000 ₽
Восхождение на Эльбрус с юга "КОМФОРТ"
Мы предлагаем Вам комфортное Восхождение на Эльбрус с лучшим сервисом. Ничто не будет вас отвлекать от заветной вершины. Мы приложим все наши силы, опыт и ресурсы, для...
Ближайший заезд:
c 22 сентября по 30 сентября
9 дней 8 ночей
от 55000 ₽
Горный поход вокруг Эльбруса «Эльбрусское кольцо» без рюкзаков
Горные походы — очень популярный вид отдыха во всем мире. Величественные панорамы Кавказского хребта за окном гостиницы или палатки, свежайший воздух, целебные минераль...
Ближайший заезд:
c 31 июля по 09 августа
10 дней 9 ночей
от 59900 ₽
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