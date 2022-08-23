Конный поход из Южного в Северное Приэльбрусье

Приэльбрусье
Конные туры
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Ближайший заезд:
c 23 августа по 28 августа
6 дней 5 ночей
от 52000 ₽
Ближайший заезд:
c 25 сентября по 02 октября
8 дней 7 ночей
от 57000 ₽
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✈ Конные туры в Приэльбрусье с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы