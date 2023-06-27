Дыхание Байкала на байдарках
Любоваться Байкалом лучше всего с воды. Путешествуя по озеру на байдарках вы получите массу незабываемых впечатлений, сможете побывать в самых укромных уголках и в полной мере почувствовать единение с уникальным природным миром Байкала!
В туре Вас ожидает:
В туре Вас ожидает:
- Незабываемое байдарочное путешествие наедине с Байкалом;
- Песни у костра;
- Песчаные пляжи бухты Песчаной, бухты Бабушка;
- Знакомство с "Ходульными деревьями";
- Прогулка в дельту реки Голоустной;
- Подъём на обзорную вершину в п. Большое Голоустное;
- Горячая сибирская банька;
- Прогулка к Сухому озеру;
- Посещение древних археологических пород утёса Скрипер;
- Экскурсия "Листвянка - визитная карточка Байкала"
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Встреча с Байкалом
Сбор группы на вокзале или в аэропорту г. Иркутска (указано в маршрутном листе).
Трансфер Иркутск - Бугульдейка (небольшой бурятский посёлок в устье реки Бугульдейка). Переезд занимает 4-5 часов.
Обед в кафе, где вы сможете познакомиться с национальной бурятской кухней (за свой счёт).
Сегодня нам предстоит собрать Байдарки и подготовиться к предстоящему путешествию и, конечно, отметить нашу первую, такую долгожданную встречу с Байкалом!
Размещение в кэмпинге
Трансфер Иркутск - Бугульдейка (небольшой бурятский посёлок в устье реки Бугульдейка). Переезд занимает 4-5 часов.
Обед в кафе, где вы сможете познакомиться с национальной бурятской кухней (за свой счёт).
Сегодня нам предстоит собрать Байдарки и подготовиться к предстоящему путешествию и, конечно, отметить нашу первую, такую долгожданную встречу с Байкалом!
Размещение в кэмпинге
День 2
Начало сплава
Инструктаж по технике безопасности.
Путешествие начинается!
Учимся управлять байдаркой, работать в экипаже и не забываем любоваться красотами Байкала.
Справа от нас во всём своём великолепии предстал Приморский хребет. Всё наше путешествие он будет удивлять нас своими скальными утёсами, таёжными склонами, незабываемыми пейзажами.
Остановимся на ночь в живописном месте (зависит от возможностей группы, погодных условий).
Путешествие начинается!
Учимся управлять байдаркой, работать в экипаже и не забываем любоваться красотами Байкала.
Справа от нас во всём своём великолепии предстал Приморский хребет. Всё наше путешествие он будет удивлять нас своими скальными утёсами, таёжными склонами, незабываемыми пейзажами.
Остановимся на ночь в живописном месте (зависит от возможностей группы, погодных условий).
День 3
Бухта Песчаная
Продолжаем путешествие.
Мы увидим мыс Дыроватый, известный своей аркой, под которой можно пройти на байдарке.
Сегодня мы прибываем в удивительное место - в бухту Песчаную! Как две сторожевые башни бухту обрамляют пирамидальные скалы - Малая и Большая колокольни.
Размещение в кэмпинге
Мы увидим мыс Дыроватый, известный своей аркой, под которой можно пройти на байдарке.
Сегодня мы прибываем в удивительное место - в бухту Песчаную! Как две сторожевые башни бухту обрамляют пирамидальные скалы - Малая и Большая колокольни.
Размещение в кэмпинге
День 4
Подъем на обзорную скалу
Подъём на Скалу обзора (2-2,5 часа), откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!
Живописный песчаный пляж в нашем распоряжении.
В бухте Песчаной ещё остались знаменитые "ходульные" деревья, но к сожалению уже не самые большие экземпляры.
Осмотр окрестностей.
Размещение в кэмпинге
Живописный песчаный пляж в нашем распоряжении.
В бухте Песчаной ещё остались знаменитые "ходульные" деревья, но к сожалению уже не самые большие экземпляры.
Осмотр окрестностей.
Размещение в кэмпинге
День 5
Отдых в Б. Голоустном
Продолжаем наше путешествие по Байкалу.
В 4 км от Малой колокольни расположена скала Бакланий камень, по форме напоминающая сторожевую башню. Наш путь проходит мимо неё.
Сегодня прибываем в Большое Голоустное в местность, которую называют Подкамень.
Размещение в кэмпинге
В 4 км от Малой колокольни расположена скала Бакланий камень, по форме напоминающая сторожевую башню. Наш путь проходит мимо неё.
Сегодня прибываем в Большое Голоустное в местность, которую называют Подкамень.
Размещение в кэмпинге
День 6
День отдыха и экскурсий
Завтрак.
Сегодня мы преодолеем 6-и километровое устье реки Голоустная. Она впадает в Байкал красивейшей дельтой!
Прибываем в п.Большое Голоустное.
Размещаемся на турбазе.
Экскурсии на выбор, если этот день остался незадействованным:
- подъём на обзорную вершину, откуда открывается живописный вид на огромную дельту реки Голоустной и реликтовую тополиную рощу.
- прогулка (пешеходная часть около 8 км) по живописной лесной тропе к притаившемуся в глубине таёжного леса озеру, которое лишь один раз в 4 года наполняется родниковой водой, имеющей целебные свойства. В остальное время озеро остаётся безводным, и больше похоже на поляну, усыпанную луговыми цветами.
Вечером можно заказать баню.
Сегодня мы преодолеем 6-и километровое устье реки Голоустная. Она впадает в Байкал красивейшей дельтой!
Прибываем в п.Большое Голоустное.
Размещаемся на турбазе.
Экскурсии на выбор, если этот день остался незадействованным:
- подъём на обзорную вершину, откуда открывается живописный вид на огромную дельту реки Голоустной и реликтовую тополиную рощу.
- прогулка (пешеходная часть около 8 км) по живописной лесной тропе к притаившемуся в глубине таёжного леса озеру, которое лишь один раз в 4 года наполняется родниковой водой, имеющей целебные свойства. В остальное время озеро остаётся безводным, и больше похоже на поляну, усыпанную луговыми цветами.
Вечером можно заказать баню.
День 7
Сплав до мыса Кадильного
Продолжение сплава до мыса Кадильного.
Организация лагеря.
Обед.
Мы поднимемся на обзорную точку, гору Кадильная.
Осмотрим место обитания древнего человека – пещеру «Часовня».
Возвращение в лагерь
Организация лагеря.
Обед.
Мы поднимемся на обзорную точку, гору Кадильная.
Осмотрим место обитания древнего человека – пещеру «Часовня».
Возвращение в лагерь
День 8
Утес Скрипер
После завтрака и сборов продолжаем наше путешествие по Байкалу.
Обязательно сделаем остановку и полюбуемся великолепием утеса Скрипер, который интересен тем, что является песчаной породой, именно поэтому скалы легко разрушаются под действием ветра и воды, образуя разнообразные живописные формы выветривания - полости, выемки, пещерки. Данная редкая на Байкале минеральная порода называется юрский конгломерат.
Утёс также знаменит тем, что на его склонах найден вход в довольно большую пещеру, состоящую из двух залов площадью около 60 кв.м. Сложно представить, но эта пещера была жилищем древнего человека! Ведь в ней найдены древние орудия труда, посуда, украшения, относящиеся к железному и каменному веку. Вход в пещеру хорошо виден с озера, а также слева от тропы при спуске к Байкалу с горы Скрипер в сторону мыса Большого Кадильного.
Прибытие в пос. Большие Коты. Посёлок, который известен биологической научно – исследовательской станцией Иркутского университета, основанной в 1916 году для изучения живого мира на Байкале, базой летней практики студентов.
Организация лагеря.
Вечером прогулка на гору Скрипер. Тропа очень живописна, а виды восхитительны!
Обязательно сделаем остановку и полюбуемся великолепием утеса Скрипер, который интересен тем, что является песчаной породой, именно поэтому скалы легко разрушаются под действием ветра и воды, образуя разнообразные живописные формы выветривания - полости, выемки, пещерки. Данная редкая на Байкале минеральная порода называется юрский конгломерат.
Утёс также знаменит тем, что на его склонах найден вход в довольно большую пещеру, состоящую из двух залов площадью около 60 кв.м. Сложно представить, но эта пещера была жилищем древнего человека! Ведь в ней найдены древние орудия труда, посуда, украшения, относящиеся к железному и каменному веку. Вход в пещеру хорошо виден с озера, а также слева от тропы при спуске к Байкалу с горы Скрипер в сторону мыса Большого Кадильного.
Прибытие в пос. Большие Коты. Посёлок, который известен биологической научно – исследовательской станцией Иркутского университета, основанной в 1916 году для изучения живого мира на Байкале, базой летней практики студентов.
Организация лагеря.
Вечером прогулка на гору Скрипер. Тропа очень живописна, а виды восхитительны!
День 9
Завершение сплава
Завтрак.
Заключительный день сплава.
Уже видны следы цивилизации, всё чаще попадаются катера и корабли.
Мы приближаемся к туристическому центру Байкала - Листвянке.
Ночлег в Листвянке в гостевом доме.
Разбираем байдарки, собираем снаряжение
Заключительный день сплава.
Уже видны следы цивилизации, всё чаще попадаются катера и корабли.
Мы приближаемся к туристическому центру Байкала - Листвянке.
Ночлег в Листвянке в гостевом доме.
Разбираем байдарки, собираем снаряжение
День 10
Экскурсия по окрестностям Листвянки
После завтрака отправляемся на экскурсию по Листвянке
Посещение единственного в России музея о Байкале. В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере. Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.
Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.
В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды. Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!
На втором этаже вы сможете познакомиться с самыми крошечными обитателями Байкала. С помощью электронных микроскопов можно в мельчайших подробностях рассмотреть крохотных рачков, червей, икринки и т.д.
Также на Байкале установлены камеры, трансляции с которых вы можете увидеть в Байкальском музее. Вы можете понаблюдать за любимыми нерпами, мило греющимися на тёплых камнях Ушканьих островов.
Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского». Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Обед в кафе за свой счёт.
В завершении программы вас ожидает увлекательная экскурсия! Посещение этнографического музея Тальцы. Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре. В Тальцах вы сможете окунуться в культуру и быт сибирской деревни 17-19 веков.
Вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, Спасскую башню Илимского острога. Возле храма Казанской иконы Божьей Матери 17 века находится ярмарка - торговые ряды и площадь, где можно испытать свои силы в разных деревенских забавах, например, "подушечные" поединки или ходьба на ходулях.
Тальцы - прекрасное место для семейного отдыха. Как дети, так и взрослые с удовольствием качаются на сибирских качелях и катаются на лошадях, а зимой, ещё появляется любимая забава - покататься с горки на коровьей шкуре.
Здесь каждый может поучаствовать в мастер-классе по гончарному искусству, берестяному мастерству, изготовлению кукол и глиняной игрушки!
Трансфер Тальцы - Иркутск
Посещение единственного в России музея о Байкале. В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере. Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.
Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.
В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды. Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!
На втором этаже вы сможете познакомиться с самыми крошечными обитателями Байкала. С помощью электронных микроскопов можно в мельчайших подробностях рассмотреть крохотных рачков, червей, икринки и т.д.
Также на Байкале установлены камеры, трансляции с которых вы можете увидеть в Байкальском музее. Вы можете понаблюдать за любимыми нерпами, мило греющимися на тёплых камнях Ушканьих островов.
Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского». Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Обед в кафе за свой счёт.
В завершении программы вас ожидает увлекательная экскурсия! Посещение этнографического музея Тальцы. Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре. В Тальцах вы сможете окунуться в культуру и быт сибирской деревни 17-19 веков.
Вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, Спасскую башню Илимского острога. Возле храма Казанской иконы Божьей Матери 17 века находится ярмарка - торговые ряды и площадь, где можно испытать свои силы в разных деревенских забавах, например, "подушечные" поединки или ходьба на ходулях.
Тальцы - прекрасное место для семейного отдыха. Как дети, так и взрослые с удовольствием качаются на сибирских качелях и катаются на лошадях, а зимой, ещё появляется любимая забава - покататься с горки на коровьей шкуре.
Здесь каждый может поучаствовать в мастер-классе по гончарному искусству, берестяному мастерству, изготовлению кукол и глиняной игрушки!
Трансфер Тальцы - Иркутск
День 11
Возвращение домой
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Стоимость
Проживание по программе
Item 1 of 1
за 11 дней с человека
Двухместное размещение
55 000 ₽
Включено в стоимость
- Размещение по программе: палаточный лагерь + турбазы;
- Питание по программе - походное трёхразовое (кроме питания в кафе по желанию туристов);
- Трансфер, указанный в маршруте;
- Услуги инструктора;
- Оплата за Разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка;
- Аренда общего походного снаряжения: байдарки, гермомешки, спасательные жилеты, 2, 3, 4х местные палатки, костровое оборудование;
- Баня (один раз по программе)
- Экскурсионная программа в Листвянке.
Оплачивается отдельно
- Авиабилеты, жд билеты;
- аренда спальника, рюкзака, коврика, драйбэга;
- Проживание в Иркутске до начала тура;
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе).
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