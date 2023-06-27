Дыхание Байкала на байдарках

После завтрака отправляемся на экскурсию по Листвянке



Посещение единственного в России музея о Байкале. В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере. Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.



Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.



В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды. Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!



На втором этаже вы сможете познакомиться с самыми крошечными обитателями Байкала. С помощью электронных микроскопов можно в мельчайших подробностях рассмотреть крохотных рачков, червей, икринки и т.д.



Также на Байкале установлены камеры, трансляции с которых вы можете увидеть в Байкальском музее. Вы можете понаблюдать за любимыми нерпами, мило греющимися на тёплых камнях Ушканьих островов.



Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского». Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.



Обед в кафе за свой счёт.



В завершении программы вас ожидает увлекательная экскурсия! Посещение этнографического музея Тальцы. Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре. В Тальцах вы сможете окунуться в культуру и быт сибирской деревни 17-19 веков.



Вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, Спасскую башню Илимского острога. Возле храма Казанской иконы Божьей Матери 17 века находится ярмарка - торговые ряды и площадь, где можно испытать свои силы в разных деревенских забавах, например, "подушечные" поединки или ходьба на ходулях.



Тальцы - прекрасное место для семейного отдыха. Как дети, так и взрослые с удовольствием качаются на сибирских качелях и катаются на лошадях, а зимой, ещё появляется любимая забава - покататься с горки на коровьей шкуре.



Здесь каждый может поучаствовать в мастер-классе по гончарному искусству, берестяному мастерству, изготовлению кукол и глиняной игрушки!



Трансфер Тальцы - Иркутск