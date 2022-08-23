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Байкал
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Походы на Байкал : 0

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Прошедшие Походы на Байкал : 7

Байкал

Берег Байкала

Ближайший заезд:

c 05 августа по 12 августа

8 дней 7 ночей

от 31000 ₽

Байкал
(1)

Когда Байкал был юн..

Ближайший заезд:

c 14 августа по 19 августа

6 дней 5 ночей

от 31800 ₽

Байкал

Долина Вулканов

Ближайший заезд:

c 08 августа по 19 августа

12 дней 11 ночей

от 34800 ₽

Байкал

Байкальский переход

Ближайший заезд:

c 04 сентября по 12 сентября

9 дней 8 ночей

от 41500 ₽

Байкал

Путь к чистому Байкалу.

Ближайший заезд:

c 05 сентября по 15 сентября

11 дней 10 ночей

от 49800 ₽

Байкал

От сердца к сердцу. Поход по Байкалу летом

Ближайший заезд:

c 04 сентября по 15 сентября

12 дней 11 ночей

от 51200 ₽

Байкал

Большое путешествие вокруг Байкала

Ближайший заезд:

c 07 августа по 21 августа

15 дней 14 ночей

от 65000 ₽

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