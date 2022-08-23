Берег Байкала

Походы на Байкал : 0
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Прошедшие Походы на Байкал : 7
Ближайший заезд:
c 05 августа по 12 августа
8 дней 7 ночей
от 31000 ₽
Ближайший заезд:
c 14 августа по 19 августа
6 дней 5 ночей
от 31800 ₽
Ближайший заезд:
c 08 августа по 19 августа
12 дней 11 ночей
от 34800 ₽
Ближайший заезд:
c 04 сентября по 12 сентября
9 дней 8 ночей
от 41500 ₽
Ближайший заезд:
c 05 сентября по 15 сентября
11 дней 10 ночей
от 49800 ₽
Ближайший заезд:
c 04 сентября по 15 сентября
12 дней 11 ночей
от 51200 ₽
Ближайший заезд:
c 07 августа по 21 августа
15 дней 14 ночей
от 65000 ₽
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