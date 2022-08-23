Пешие туры на Алтай : 2
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Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам
Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 42800 ₽
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 52000 ₽
Прошедшие Пешие туры на Алтай : 3
К озерам Северо-Чуйского Хребта 2022
Северо-Чуйский хребет один из самых массивных хребтов Алтая, самая высокая вершина – пик Маашей-Баш (4177 м). Этот горный район по праву считается одним из самых красив...
Ближайший заезд:
c 28 июля по 08 августа
12 дней 11 ночей
от 28000 ₽
Треккинг к Мультинским озерам 2022
Этот маршрут проходит по Усть-Коксинскому району – одному из самых удивительных и загадочных мест Алтая, имеющему неповторимый высокогорный рельеф.
Ближайший заезд:
c 14 сентября по 21 сентября
8 дней 7 ночей
от 34000 ₽
К подножью Белухи в сопровождении вьючных коней 2022
10-ти дневный пеший маршрут с конным сопровождением к подножью Белухи.
Ближайший заезд:
c 30 августа по 08 сентября
10 дней 9 ночей
от 52000 ₽
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