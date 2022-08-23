Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам

Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.

Этот маршрут проходит по Усть-Коксинскому району – одному из самых удивительных и загадочных мест Алтая, имеющему неповторимый высокогорный рельеф.

Северо-Чуйский хребет один из самых массивных хребтов Алтая, самая высокая вершина – пик Маашей-Баш (4177 м). Этот горный район по праву считается одним из самых красив...

✈ Пешие туры на Алтай с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы Алтая