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Пешие туры на Алтай : 2

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Алтай 2023 г.

Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам

Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 42800 ₽

Алтай 2023 г.

Треккинг на Алтай. Мультинские озёра

Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 52000 ₽

Прошедшие Пешие туры на Алтай : 3

Алтай

К озерам Северо-Чуйского Хребта 2022

Северо-Чуйский хребет один из самых массивных хребтов Алтая, самая высокая вершина – пик Маашей-Баш (4177 м). Этот горный район по праву считается одним из самых красив...

Ближайший заезд:

c 28 июля по 08 августа

12 дней 11 ночей

от 28000 ₽

Алтай

Треккинг к Мультинским озерам 2022

Этот маршрут проходит по Усть-Коксинскому району – одному из самых удивительных и загадочных мест Алтая, имеющему неповторимый высокогорный рельеф.

Ближайший заезд:

c 14 сентября по 21 сентября

8 дней 7 ночей

от 34000 ₽

Алтай

К подножью Белухи в сопровождении вьючных коней 2022

10-ти дневный пеший маршрут с конным сопровождением к подножью Белухи.

Ближайший заезд:

c 30 августа по 08 сентября

10 дней 9 ночей

от 52000 ₽

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