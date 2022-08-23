Сахалин. Островная зима
Конечно, горные лыжи и сноуборд, пикники на побережье, подледная крабалка, гастрономические специалитеты — все это в одном месте и сразу — только на Сахалине!
Вы побываете на всех побережьях и увидите Охотское море, Татарский пролив и залив Анива.
Вы испытаете невероятные эмоции и ощущения от сахалинских пейзажей, физической активности и гастрономии. Вы узнаете очень много интересного о нашем острове. Вы навсегда влюбитесь в Сахалин — мы знаем это точно!
«Горный воздух» — лучший дальневосточный горнолыжный комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием. Единственный горнолыжный комплекс, расположенный в черте города, в пешей доступности от которого находятся различного уровня отели.
Горнолыжный комплекс «Горный воздух» — это 14 трасс различного уровня сложности с перепадом высот до 600 м и максимальной длиной 4,4 км, совокупная длина трасс 25 км, устойчивый снежный покров с декабря до середины апреля. Рестораны, кафе, прокат, полный сервис по обслуживанию. Гондольно-кресельная канатная дорога Doppelmayer поднимает непосредственно из города на вершину горы Большевик (японское название Асахигаока — Холм Восходящего Солнца), откуда лучами рассыпаются трассы во все стороны.
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Программа тура
09:15 Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в отель. Необходимо иметь ввиду, что заселение в гостиницы в 14:00 или при желании забронировать и оплатить ранний заезд.
12:00–15:00 Едем здороваться с Охотским морем. По прибытию вас уже будет ждать гастрономическое приветствие на побережье с согревающим глинтвейном и в теплом уютном шатре. Экскурсионная поездка с гидом.
15:00–18:00 Обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу Южно-Сахалинск. Зимний Южно-Сахалинск чрезвычайно нарядно выглядит, блестит и переливается как новогодняя елка. А в вечернее время, когда освещены горнолыжные трассы и включена иллюминация особенно великолепные виды.
Ужин (самостоятельно).
В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней, информацию о которых мы предоставляем по прилету.
Завтрак в отеле
Поездка в бухту «Тихая», побережье Охотского моря – одно из самых впечатляющих мест в зимний период. Время в пути 2.5 - 3 часа, 135 км в одну сторону, федеральная асфальтированная трасса.
По пути японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко. В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед. Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледопадов, звенящий морской воздух…
Пешая прогулка 2 км по побережью. Обед горячий – рыба на мангале, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.
Вечером возвращение в отель. Ужин (самостоятельно).
Завтрак в отеле
В гости к хаскам и оленям. Катание на собачьих упряжках
08:30 Отправление в питомник к хаскам, в пути 1.5 часа. Поездка с гидом, который весь путь туда и обратно расскажет много интересного.
10:00 Встреча гостей. Знакомство с сахалинскими северными ездовыми оленями, которых в природе почти не осталось. Знакомство с собачками профессиональными марафонцами, спринтерами и с рабочими собаками. Собачки невероятно дружелюбны, ориентированы на ласковое общение с людьми и дарят много любви и тепла. Общий сбор на подготовку к маршруту, инструктаж.
После возвращения в питомник в юрте вас угостят вкуснейшей ухой, рыбной нарезкой и домашними блинами с чаем. Увидите экспозицию собачьей истории времен Карафуто, экспонатам от 80 до 120 лет.
На обратном пути заедем на залив Анива (не замерзает). Подышим морем.
16:00 – 16:30 Возвращение в отель. Ужин (самостоятельно).
При желании вечернее катание на горных лыжах/сноуборде. Ужин (самостоятельно).
Завтрак в отеле
Где зимуют раки мы не знаем, но мы знаем где зимуют крабы.
Выезд на подледный вылов КРАБОВ!
Выбор места вылова в зависимости от погоды и ледовой обстановки.
В пути ~1 – 1.5 часа. Ловим, варим, наслаждаемся вкусами, отдыхаем.
В шатре будет организован обед из свежесваренных «ваших!» крабов, горячий обед, чай.
16:00 - 17:00 Возвращение в отель.
При желании вечернее катание на горных лыжах/сноуборде. Ужин (самостоятельно).
Завтрак в отеле
Путешествие в Сахалинские горы. Зимы на Сахалине снежные, снег глубокий, поэтому идем на снегоступах. Мы не стремимся к спортивному маршруту, главное, это удовольствие от движения, созерцания зачарованного леса, наслаждения от чистейшего воздуха и кружки ароматного горячего чая в руках… Пейзажи впечатлят даже искушенных.
На перекус брускеты с лососем и горячий чай с сахалинскими ягодами.
Возвращение в отель. Ужин (самостоятельно).
При желании вечернее катание на горных лыжах/сноуборде. Ужин (самостоятельно).
Завтрак в отеле
Отдых. При желании катание на горных лыжах/сноуборде.
Обед/перекус (самостоятельно).
13:00 Поездка с гидом на западное побережье – Татарский пролив, в г. Невельск, федеральная асфальтированная трасса, 90 км. На серпантине через Ловецкий перевал откроются взору красивые распадки и островные сопки. Невельск - небольшой портовый город. Пожалуй, единственный город, который целых двадцать лет был одновременно и русским городом, и японским. С 1855 по 1875 годы в Хонто (так тогда назывался Невельск) была двойная администрация. Это один из трех городов в мире, где в черте города на брекватере с января по июль устраивают свое лежбище краснокнижные сивучи – крупнейший представитель ушастых тюленей. Экскурсия по городу.
Размещение в гостевом доме, расположенном на берегу, откуда хорошо виден брекватер с сивучами, и вы сможете услышать их «душевные разговоры». Прогулка по берегу с потрясающими видами на море, подсвеченное закатным солнцем. После этого сауна с открытым бассейном и ужин.
Проедем вдоль побережья Татарского пролива и возвращаемся в Южно-Сахалинск. Размещение в отеле.
Свободный день.
Рекомендуем посетить Сахалинский краеведческий музей и Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий http://pobeda-sakhalin.ru/. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России. А также оздоровительные комплексы SPAradise – восточные ванны и сауны. Непременно посетите Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать.
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт. Вылет
Стоимость
Гостиница Гагарин
Гостиница Мега Палас
Последовательность маршрутов может быть изменена по погодным условиям и ледовой обстановке.
Включено в стоимость
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
- проживание в отеле «Гагарин» 3* в Южно-Сахалинске, 2-х местное размещение;
- питание согласно программе;
- услуги гида-экскурсовода;
- проводник на маршрутах;
- транспортное сопровождение на маршрутах;
- аренда рыболовных снастей;
- аренда снегоступов.
Оплачивается отдельно
- авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно;
- ужины в Южно-Сахалинске;
- медицинская страховка.
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