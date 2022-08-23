Сахалин. Островная зима

Сахалин зимой красив невероятно. Солнце яркое и сочное, синь неба, «вкусный» воздух и дороги в охапках хрустящего снега, завороженные сопки в белом сне и хребты с прожилками хвойных лесов, и море… Оно подо льдом, но ты слышишь его дыхание, чувствуешь характер и свободолюбивый нрав. Ему тесно, но оно терпит и ждет весны. Но Татарский пролив не замерзает и там вы обязательно будете.Конечно, горные лыжи и сноуборд, пикники на побережье, подледная крабалка, гастрономические специалитеты — все это в одном месте и сразу — только на Сахалине!

Вы побываете на всех побережьях и увидите Охотское море, Татарский пролив и залив Анива.

Вы испытаете невероятные эмоции и ощущения от сахалинских пейзажей, физической активности и гастрономии. Вы узнаете очень много интересного о нашем острове. Вы навсегда влюбитесь в Сахалин — мы знаем это точно!

«Горный воздух» — лучший дальневосточный горнолыжный комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием. Единственный горнолыжный комплекс, расположенный в черте города, в пешей доступности от которого находятся различного уровня отели.

Горнолыжный комплекс «Горный воздух» — это 14 трасс различного уровня сложности с перепадом высот до 600 м и максимальной длиной 4,4 км, совокупная длина трасс 25 км, устойчивый снежный покров с декабря до середины апреля. Рестораны, кафе, прокат, полный сервис по обслуживанию. Гондольно-кресельная канатная дорога Doppelmayer поднимает непосредственно из города на вершину горы Большевик (японское название Асахигаока — Холм Восходящего Солнца), откуда лучами рассыпаются трассы во все стороны.