Для настоящих мужчин 2022

Озеро Буссе (Лагуна). Гастрономическое наслаждение. Время экскурсии будет корректироваться по времени максимального отлива.

08:00 - 09:00 – завтрак в отеле. 10:00 – Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом.

Отправление. Время в пути ориентировочно 1,5 часа. Отправление через г. Корсаков, Пригородное, завод СПГ.

Проезжая п.Озерск и п.Береговое попадаем в живописную лагуну озера Буссе. Объехав озеро Буссе вокруг, доезжаем до протоки озера с морем. Отдых.

12:00 – сбор устриц.

13:00 – Возвращение на берег. Горячий обед (морепродукты: гребешок, рыбная нарезка, креветка, трубач).

16:00 - Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.

Ужин (самостоятельно).