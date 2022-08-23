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Для настоящих мужчин 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Что нужно для настоящих мужчин в путешествии? Хорошая компания, вскусная еда, дикая природа и, конечно, рыбалка. В этой программе под рыбалку (морскую и речную) выделены целых два дня. Помимо этого вас ждут невероятные природные красоты острова Сахалин. А гвоздем программы будет гастрономический пикник на озере Буссе с морскими деликатесами.

Программа тура

День 1
Южно-Сахалинск

09:15 - Прибытие в Южно-Сахалинск (SU6283). Встреча группы в аэропорту г. Южно-Сахалинска.

14:00 - Заселение в отель в случае раннего прилета (раннее заселение оплачивается самостоятельно).

Обед - корейская кухня.

Сити-тур по г.Южно-Сахалинску: пл. Славы, Горнолыжный курорт «Горный воздух», пл. Победы, собор Рождества Христова, Краеведческий музей (вокруг музея).

Возвращение в отель. Свободное время.

Ужин самостоятельно.

День 2
Сахалин - бухта Тихая - хребет Жданко

08:00 –  Завтрак в гостинице. 

11:00 – Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление.

Маршрут начинается с города Южно-Сахалинск. Время в пути ориентировочно 2-3 часа. Расстояние – 140 км. 

13:00 – Прибытие на место. Прогулка вдоль бухты Тихой и у подножия Хребта Жданко.

14:00 – Обед в бухте Тихой - пикник (уха из свежей рыбы, крабы, корейские салаты). 

16:00 – Отправление в Южно-Сахалинск. 18:00 – Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.

Ужин (самостоятельно).

День 3
Морская рыбалка

Морская рыбалка на катере: п. Лесное, протока озера Изменчивое, залив Мордвинова.

07:00 - 09:00 – завтрак в отеле. 10:00 – Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом.

Отправление в п.Лесное. Время в пути ориентировочно 1 час. Расстояние – 40 км.

11:00 – Прибытие на базу отдыха. Инструктаж по ТБ. Посадка на катер, отправление.

11:30 – 15:00 – Морская рыбалка на терпуг, минтай, треску, камбалу, окунь, рыбу-собаку.

15:30 – Обед в кафе на базе отдыха, меню из морепродуктов (свежий улов).

17:00 – Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.

Ужин (самостоятельно).

День 4
Речная рыбалка

Речная рыбалка: река Найба, Бахура.

07:00 - 09:00 – завтрак в отеле. 10:00 – Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом.

Отправление из г. Южно-Сахалинска . Время в пути ориентировочно 1 час. Расстояние – 40 км.

11:00 – Прибытие на базу отдыха. Инструктаж по ТБ. Посадка на лодку, отправление.

11:30 – 15:00 – речная  рыбалка.

15:30 – Обед в кафе на базе отдыха, меню (свежий улов).

17:00 – Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.

Ужин (самостоятельно).

День 5
Маяк Анива - мыс Мраморный

07:00 – завтрак в отеле. 08:00 – Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление в Новиково.

10:00 – Прибытие на место. Инструктаж ТО. Посадка в лодки. Переход по морю на мыс Анива (Маяк Анива).

12:00 – Прибытие на маяк, экскурсия по маяку, осмотр.

13:00 – Отправление на мыс Мраморный. 14:00 – Отдых на мысе Мраморный. Прогулка. Обед (ланч бокс).

16:00 – Возвращение в Новиково.

18:00 – Возвращение в г. Южно-Сахалинск. 20:00 - Трансфер в отель. 

Ужин (самостоятельно).

День 6
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера

07:00 - 09:00 – завтрак в отеле. 10:00 – Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом.

Отправление. Время в пути ориентировочно 2 часа. 

12:00 – Прибытие на мыс Евстафия. Экскурсия по окрестностям.

14:00 – Обед на берегу Охотского моря. Отдых.

15:00 – Отправление к Бирюзовым озерам.

16:00 – Прибытие к Бирюзовым озерам, экскурсия.

17:00 – Отправление в Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.

Ужин (самостоятельно).

День 7
Мыс Великан - мыс Птичий

07:00 - 09:00 – завтрак в отеле. 10:00 – Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом.

Отправление. Время в пути ориентировочно 2 часа. Протяженность маршрута 195 км. 

12:00 – Прибытие на мыс Великан. Прогулка по морскому побережью.

13:00 – Обед на берегу Охотского моря.

15:00 – Свободное время (рыбалка/прогулка)

16:00 – Отправление в отель .

Ужин (самостоятельно).

День 8
Озеро Буссе

Озеро Буссе (Лагуна). Гастрономическое наслаждение. Время экскурсии будет корректироваться по времени максимального отлива.

08:00 - 09:00 – завтрак в отеле. 10:00 – Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом.

Отправление. Время в пути ориентировочно 1,5 часа. Отправление через г. Корсаков, Пригородное, завод СПГ.

Проезжая п.Озерск и п.Береговое попадаем в живописную лагуну озера Буссе. Объехав озеро Буссе вокруг, доезжаем до протоки озера с морем. Отдых.

12:00 – сбор устриц.

13:00 – Возвращение на берег. Горячий обед (морепродукты: гребешок, рыбная нарезка, креветка, трубач).

16:00 - Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.

Ужин (самостоятельно).

День 9
День отъезда

Завтрак в гостинице. Сдача номеров.

Выселение в 12:00 (если поздний вылет, доплата за поздний выезд самостоятельно).

Сбор группы в лобби отеля. Выезд. Посещение рыбного рынка «Успех».

Трансфер в аэропорт. Проводы.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в г. Южно-Сахалинске в гостинице
  • стандартные номера при двухместном размещении
  • питание по программе завтрак +обед
  • трансферы по программе
  • экскурсии по программе с гидом–экскурсоводом/ гидом-проводником

Оплачивается отдельно

  • перелет до Южно-Сахалинска
  • личные расходы, не входящие в программу
  • ужины

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