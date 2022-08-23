Для настоящих мужчин 2022
Что нужно для настоящих мужчин в путешествии? Хорошая компания, вскусная еда, дикая природа и, конечно, рыбалка. В этой программе под рыбалку (морскую и речную) выделены целых два дня. Помимо этого вас ждут невероятные природные красоты острова Сахалин. А гвоздем программы будет гастрономический пикник на озере Буссе с морскими деликатесами.
Вас ждет:
Программа тура
09:15 - Прибытие в Южно-Сахалинск (SU6283). Встреча группы в аэропорту г. Южно-Сахалинска.
14:00 - Заселение в отель в случае раннего прилета (раннее заселение оплачивается самостоятельно).
Обед - корейская кухня.
Сити-тур по г.Южно-Сахалинску: пл. Славы, Горнолыжный курорт «Горный воздух», пл. Победы, собор Рождества Христова, Краеведческий музей (вокруг музея).
Возвращение в отель. Свободное время.
Ужин самостоятельно.
08:00 – Завтрак в гостинице.
11:00 – Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление.
Маршрут начинается с города Южно-Сахалинск. Время в пути ориентировочно 2-3 часа. Расстояние – 140 км.
13:00 – Прибытие на место. Прогулка вдоль бухты Тихой и у подножия Хребта Жданко.
14:00 – Обед в бухте Тихой - пикник (уха из свежей рыбы, крабы, корейские салаты).
16:00 – Отправление в Южно-Сахалинск. 18:00 – Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.
Ужин (самостоятельно).
Морская рыбалка на катере: п. Лесное, протока озера Изменчивое, залив Мордвинова.
07:00 - 09:00 – завтрак в отеле. 10:00 – Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом.
Отправление в п.Лесное. Время в пути ориентировочно 1 час. Расстояние – 40 км.
11:00 – Прибытие на базу отдыха. Инструктаж по ТБ. Посадка на катер, отправление.
11:30 – 15:00 – Морская рыбалка на терпуг, минтай, треску, камбалу, окунь, рыбу-собаку.
15:30 – Обед в кафе на базе отдыха, меню из морепродуктов (свежий улов).
17:00 – Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.
Ужин (самостоятельно).
Речная рыбалка: река Найба, Бахура.
07:00 - 09:00 – завтрак в отеле. 10:00 – Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом.
Отправление из г. Южно-Сахалинска . Время в пути ориентировочно 1 час. Расстояние – 40 км.
11:00 – Прибытие на базу отдыха. Инструктаж по ТБ. Посадка на лодку, отправление.
11:30 – 15:00 – речная рыбалка.
15:30 – Обед в кафе на базе отдыха, меню (свежий улов).
17:00 – Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.
Ужин (самостоятельно).
07:00 – завтрак в отеле. 08:00 – Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление в Новиково.
10:00 – Прибытие на место. Инструктаж ТО. Посадка в лодки. Переход по морю на мыс Анива (Маяк Анива).
12:00 – Прибытие на маяк, экскурсия по маяку, осмотр.
13:00 – Отправление на мыс Мраморный. 14:00 – Отдых на мысе Мраморный. Прогулка. Обед (ланч бокс).
16:00 – Возвращение в Новиково.
18:00 – Возвращение в г. Южно-Сахалинск. 20:00 - Трансфер в отель.
Ужин (самостоятельно).
07:00 - 09:00 – завтрак в отеле. 10:00 – Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом.
Отправление. Время в пути ориентировочно 2 часа.
12:00 – Прибытие на мыс Евстафия. Экскурсия по окрестностям.
14:00 – Обед на берегу Охотского моря. Отдых.
15:00 – Отправление к Бирюзовым озерам.
16:00 – Прибытие к Бирюзовым озерам, экскурсия.
17:00 – Отправление в Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.
Ужин (самостоятельно).
07:00 - 09:00 – завтрак в отеле. 10:00 – Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом.
Отправление. Время в пути ориентировочно 2 часа. Протяженность маршрута 195 км.
12:00 – Прибытие на мыс Великан. Прогулка по морскому побережью.
13:00 – Обед на берегу Охотского моря.
15:00 – Свободное время (рыбалка/прогулка)
16:00 – Отправление в отель .
Ужин (самостоятельно).
Озеро Буссе (Лагуна). Гастрономическое наслаждение. Время экскурсии будет корректироваться по времени максимального отлива.
08:00 - 09:00 – завтрак в отеле. 10:00 – Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом.
Отправление. Время в пути ориентировочно 1,5 часа. Отправление через г. Корсаков, Пригородное, завод СПГ.
Проезжая п.Озерск и п.Береговое попадаем в живописную лагуну озера Буссе. Объехав озеро Буссе вокруг, доезжаем до протоки озера с морем. Отдых.
12:00 – сбор устриц.
13:00 – Возвращение на берег. Горячий обед (морепродукты: гребешок, рыбная нарезка, креветка, трубач).
16:00 - Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в гостинице. Сдача номеров.
Выселение в 12:00 (если поздний вылет, доплата за поздний выезд самостоятельно).
Сбор группы в лобби отеля. Выезд. Посещение рыбного рынка «Успех».
Трансфер в аэропорт. Проводы.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в г. Южно-Сахалинске в гостинице
- стандартные номера при двухместном размещении
- питание по программе завтрак +обед
- трансферы по программе
- экскурсии по программе с гидом–экскурсоводом/ гидом-проводником
Оплачивается отдельно
- перелет до Южно-Сахалинска
- личные расходы, не входящие в программу
- ужины
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