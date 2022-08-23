Сахалин-Монерон. Таинственные острова
В программе 9-ти дневного тура:
- обзорная экскурсия по г.Южно-Сахалинск
- восхождение на останец Лягушка
- прогулка по экологической тропе острова Монерон
- экскурсия в гроты и пещеры острова Монерон
- поездка на озеро Буссе и обед с местными деликатесами - устрицами
- джип-тур на мыс Великан и мыс Птичий
- морская экскурсия на знаменитый маяк Анива
- живописная бухта тихая
- гастрономические изыски, сбор янтаря на побережье и море захватывающих впечатлений!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в аэропорту г. Южно-Сахалинска.
Обзорная экскурсия «Островная столица».
Знакомство с достопримечательностями островной столицы, экскурс в историю и культуру острова:
2. Кафедральный собор Рождества Христова
3. Горный Воздух (по метеоусловиям)
4. Площадь Славы
5. Площадь Ленина
13:00 - 14:00 Обед в ресторане корейской кухни.
14:00 Заселение в отель. Свободное время.
18:00 Ужин приветственный.
Продолжительность: 4 часа. Общее расстояние: около 6,5 км. Расстояние пешком: около 4,5 км.
Маршрут: г. Южно-Сахалинск - п. Весточка - г. Южно-Сахалинск.
Завтрак в отеле. Далее свободное время.
14:00 - 18:00 Выезд на останец Лягушка. Останец Лягушка считается местом силы и особого притяжения, с каждым годом история обрастает новыми подробностями, вопросов и ответов.
Небольшое восхождение на останец Лягушка, также вы услышите легенду про шаманку и загадаете желание.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Маршрут: г. Южно-Сахалинск - п. Невельск - о. Монерон.
08:00 - 10:00 Выезд в Невельск.
Сивучи - длина тела самцов составляет 2,6-3,9 метра, самок - до 2,6 метра, масса - соответственно до 1100 и 350 килограммов. Сивучи обитают преимущественно в прибрежной зоне. На лежбище сивучи ведут себя неспокойно и постоянно ревут протяжным басом, напоминающим гудок парохода, их рев слышен за несколько километров.
10:00 - 12:00 Инструктаж по технике безопасности, посадка на катер. Отправление на о. Монерон.
12:00 - 13:30 Пешая прогулка по экологической тропе.
13:30 - 14:30 Обед на острове.
Свободное время.
18:00 Ужин на острове.
Ночь на острове.
Важно: по погодным условиям экскурсия может перенестись или отмениться.
Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Продолжительность поездки в одну сторону: 4 часа. Общее расстояние в одну сторону: около 160 км.
Маршрут: о. Монерон - п. Невельск – г. Южно-Сахалинск.
Завтрак на острове.
10:00 - 13:00 Морская прогулка по острову до гротов и пещер.
Остров Монерон представляет собой небольшой скальный (7,15х4") остров вулканического происхождения. Наивысшая точка - гора Старицкого 439 метров.
Природный парк "Остров Монерон" включает в себя остров Монерон, расположенный в акватории Татарского пролива, в 50 км от южной оконечности острова Сахалин, с прилегающими к нему в море островами.
13:00 - 14:00 Обед на острове.
15:00 - 17:00 Посадка на катер, возвращение в порт Невельск.
17:00 - 19:00 Трансфер до г. Южно-Сахалинска.
Заселение в отель.
Ужин в гостинице.
Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Время: 9:00 - 18:00 - зависит от отлива. Продолжительность: 9 часов. Общее расстояние: около 98 км. Расстояние пешком: около 2 км.
Маршрут: г. Южно-Сахалинск - Корсаков - лагуна Буссе. Транспорт: автобус.
Выезд из города. Прибытие в город Корсаков, Пригородное.
Озеро Буссе является особо охраняемой природной территорией. Вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера. Кроме того вы отведаете свежих и запеченных устриц, а также уху по-сахалински.
Буссе - живописная лагуна у северо-восточного берега залива Анива. Соленая морская вода смешивается здесь с пресной, в результате создаются благоприятные условия для жизни гребешка, трепанга, трубача, мидии, креветок и морского ежа.
Возвращение в город.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки, купальные костюмы, полотенце. средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Время: 9:00 - 18:00. Продолжительность: 9 часов. Общее расстояние: около 135 км. Расстояние пешком: около 2-3 км.
Маршрут: г. Южно-Сахалинск - п. Весточка - п. Охотское - мысы Птичий и Великан. Транспорт: джип (3-4 человека), микроавтобус «Мицубиси Делика» (вместимость 5-6 пассажиров).
07:00 - 09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление. Время в пути ориентировочно 2,5 часа. Протяженность маршрута 195 км.
12:00 Прибытие на мыс Великан. Прогулка по морскому побережью.
13:00 Обед - пикник на берегу Охотского моря (уха из сезонной рыбы, восточные салаты, нарезка из копченной красной рыбы, чай/кофе, сахалинские сладости).
15:00 Свободное время, прогулка.
Мыс Птичий расположен в Корсаковском районе на южном побережье Охотского моря. По пути к нему открываются панорамы острова и многочисленных озёр. На мысе можно насладиться невероятными пейзажами скальных кекуров, камней и останцев, на которых располагаются птичьи колонии. Великолепный пляж, прогулки по лесу, сбор ягод и грибов, рыбалка - здесь каждый найдет себе занятие по вкусу.
18:00 Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Время: 6:00 - 17:00. Продолжительность: 11 часов. Общее расстояние на транспорте: около 118 км. Расстояние по морю: около 36 км.
Маршрут: г. Южно-Сахалинск – с. Новиково. Транспорт: автобус.
06:00 Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление в Новиково.
08:00 Прибытие на место. Инструктаж по технике безопасности. Посадка в лодки. Переход по морю на мыс Анива (Маяк Анива).
10:00 Прибытие на маяк, экскурсия по маяку, осмотр. Маяк Анива - самый известный маяк Сахалина. К заброшенному маяку трудно подступиться: он установлен на небольшой скале Сивучья возле скалистого мыса Анива.
11:00 Отправление на мыс Мраморный.
12:00 Отдых на мысе Мраморный. Прогулка. Обед (ланч-бокс).
14:00 Возвращение в Новиково.
17:00 Возвращение в г. Южно-Сахалинск.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Время: 9:00 - 18:00. Продолжительность: 9 часов. Общее расстояние: около 130 км. Расстояние пешком: около 2-3 км.
Маршрут: г. Южно-Сахалинск - с. Стародубское - п. Весточка - ворота Тории - Бухта Тихая. Транспорт: автобус.
07:00 - 09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление.
10:00 - 11:00 Прибытие в с. Стародубское, сбор янтаря.
11:00 - 12:00 Прибытие ворота Тории, крабовый рынок.
13:30 Прибытие в бухту Тихую. Бухта Тихая - уникальный природный уголок, бережно укрытый от ветров и тайфунов, расположен в Макаровском районе.
"Тихой" бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн. На территории бухты растет морской шиповник, термопсис, аралия, мертензия и другая растительность.
13:30 - 14:30 Обед в бухте Тихой (суп «Хемультан», камчатские крабы, восточные салаты из дикоросов, чай/кофе, сахалинские сладости).
16:00 Отправление в Южно-Сахалинск.
18:00 Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Завтрак в гостинице.
Сбор группы в лобби отеля. Выезд на рынок «Успех», сувениры.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Москву.
Стоимость
Проживание по программе
Рекомендации по форме одежды:
- треккинговые ботинки (кроссовки, сапоги) - сменная обувь
- головной убор (кепка или шапка)
- купальные костюмы
- не продуваемая куртка (по погоде, дождевики, зонты)
- длинные брюки
- репелленты, солнцезащитный крем.
- сушка для обуви, хлопчатобумажные перчатки
- фотоаппарат, пауэрбанк.
Включено в стоимость
- трансферы из/в аэропорт, трансферы по программе;
- проживание в г. Южно-Сахалинск в гостинице 4* при 2-х местном размещении;
- проживание в гостевом доме при 2-х местном размещении;
- питание по программе;
- гид-экскурсовод на экскурсии/гид-проводник;
- входные билеты по программе;
- оформление пограничных пропусков.
Оплачивается отдельно
- билеты к месту начала тура и обратно
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