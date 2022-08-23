Сахалин-Монерон. Таинственные острова

Время: 08:00 - 19:00 (следующего дня). Продолжительность поездки в одну сторону: 4 часа. Общее расстояние в одну сторону: около 160 км.



Маршрут: г. Южно-Сахалинск - п. Невельск - о. Монерон.



08:00 - 10:00 Выезд в Невельск.

Примечание: выезд к сивучам в Невельске организовывается с мая по июнь.



Сивучи - длина тела самцов составляет 2,6-3,9 метра, самок - до 2,6 метра, масса - соответственно до 1100 и 350 килограммов. Сивучи обитают преимущественно в прибрежной зоне. На лежбище сивучи ведут себя неспокойно и постоянно ревут протяжным басом, напоминающим гудок парохода, их рев слышен за несколько километров.10:00 - 12:00 Инструктаж по технике безопасности, посадка на катер. Отправление на о. Монерон.

12:00 - 13:30 Пешая прогулка по экологической тропе.

13:30 - 14:30 Обед на острове.

Свободное время.

18:00 Ужин на острове.

Ночь на острове.

Важно: по погодным условиям экскурсия может перенестись или отмениться.

Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.