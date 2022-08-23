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Сахалин-Монерон. Таинственные острова

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Большой тур по основным достопримечательностям двух островов: Сахалина и острова Монерон!

В программе 9-ти дневного тура:
  • обзорная экскурсия по г.Южно-Сахалинск
  • восхождение на останец Лягушка
  • прогулка по экологической тропе острова Монерон
  • экскурсия в гроты и пещеры острова Монерон
  • поездка на озеро Буссе и обед с местными деликатесами - устрицами
  • джип-тур на мыс Великан и мыс Птичий
  • морская экскурсия на знаменитый маяк Анива
  • живописная бухта тихая
  • гастрономические изыски, сбор янтаря на побережье и море захватывающих впечатлений!


Программа тура

День 1
Прилет на остров Сахалин

Встреча группы в аэропорту г. Южно-Сахалинска.

Обзорная экскурсия «Островная столица».

Знакомство с достопримечательностями островной столицы, экскурс в историю и культуру острова:

1. Площадь Победы
2. Кафедральный собор Рождества Христова
3. Горный Воздух (по метеоусловиям)
4. Площадь Славы
5. Площадь Ленина

13:00 - 14:00 Обед в ресторане корейской кухни.

14:00  Заселение в отель. Свободное время.

18:00 Ужин приветственный.

День 2
Весточка и Останец Лягушка

Продолжительность: 4 часа. Общее расстояние: около 6,5 км. Расстояние пешком: около 4,5 км. 

Маршрут: г. Южно-Сахалинск - п. Весточка - г. Южно-Сахалинск.

Завтрак в отеле. Далее свободное время.

14:00 - 18:00 Выезд на останец Лягушка. Останец Лягушка считается местом силы и особого притяжения, с каждым годом история обрастает новыми подробностями, вопросов и ответов.

Небольшое восхождение на останец Лягушка, также вы услышите легенду про шаманку и загадаете желание.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

День 3
Невельск и остров Монерон
Время: 08:00 - 19:00 (следующего дня). Продолжительность поездки в одну сторону: 4 часа. Общее расстояние в одну сторону: около 160 км. 

Маршрут: г. Южно-Сахалинск - п. Невельск - о. Монерон.

08:00 - 10:00 Выезд в Невельск.

Сивучи - длина тела самцов составляет 2,6-3,9 метра, самок - до 2,6 метра, масса - соответственно до 1100 и 350 килограммов. Сивучи обитают преимущественно в прибрежной зоне. На лежбище сивучи ведут себя неспокойно и постоянно ревут протяжным басом, напоминающим гудок парохода, их рев слышен за несколько километров.
Примечание: выезд к сивучам в Невельске организовывается с мая по июнь.

10:00 - 12:00 Инструктаж по технике безопасности, посадка на катер. Отправление на о. Монерон.

12:00 - 13:30 Пешая прогулка по экологической тропе.

13:30 - 14:30 Обед на острове.

Свободное время.

18:00 Ужин на острове.

Ночь на острове.

Важно: по погодным условиям экскурсия может перенестись или отмениться.

Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

День 4
Монерон

Продолжительность поездки в одну сторону: 4 часа. Общее расстояние в одну сторону: около 160 км. 

Маршрут: о. Монерон - п. Невельск – г. Южно-Сахалинск.

Завтрак на острове.

10:00 - 13:00 Морская прогулка по острову до гротов и пещер.

Остров Монерон представляет собой небольшой скальный (7,15х4") остров вулканического происхождения. Наивысшая точка - гора Старицкого 439 метров.

Природный парк "Остров Монерон" включает в себя остров Монерон, расположенный в акватории Татарского пролива, в 50 км от южной оконечности острова Сахалин, с прилегающими к нему в море островами.

13:00 - 14:00 Обед на острове.

15:00 - 17:00 Посадка на катер, возвращение в порт Невельск.

17:00 - 19:00 Трансфер до г. Южно-Сахалинска.

Заселение в отель.

Ужин в гостинице.

Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

День 5
Лагуна Буссе

Время: 9:00 - 18:00 - зависит от отлива. Продолжительность: 9 часов. Общее расстояние: около 98 км. Расстояние пешком: около 2 км. 

Маршрут: г. Южно-Сахалинск - Корсаков - лагуна Буссе. Транспорт: автобус.

Выезд из города. Прибытие в город Корсаков, Пригородное.

Озеро Буссе является особо охраняемой природной территорией. Вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера. Кроме того вы отведаете свежих и запеченных устриц, а также уху по-сахалински.  

Буссе - живописная лагуна у северо-восточного берега залива Анива. Соленая морская вода смешивается здесь с пресной, в результате создаются благоприятные условия для жизни гребешка, трепанга, трубача, мидии, креветок и морского ежа.

Возвращение в город.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки, купальные костюмы, полотенце. средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

День 6
Мыс Великан и Мыс Птичий

Время: 9:00 - 18:00. Продолжительность: 9 часов. Общее расстояние: около 135 км. Расстояние пешком: около 2-3 км. 

Маршрут: г. Южно-Сахалинск - п. Весточка - п. Охотское - мысы Птичий и  Великан. Транспорт: джип (3-4 человека), микроавтобус «Мицубиси Делика» (вместимость 5-6 пассажиров).

07:00 - 09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление. Время в пути ориентировочно 2,5 часа. Протяженность маршрута 195 км.

12:00 Прибытие на мыс Великан. Прогулка по морскому побережью.

13:00 Обед - пикник на берегу Охотского моря (уха из сезонной рыбы, восточные салаты, нарезка из копченной красной рыбы, чай/кофе, сахалинские сладости).

15:00 Свободное время, прогулка.

Мыс Птичий расположен в Корсаковском районе на южном побережье Охотского моря. По пути к нему открываются панорамы острова и многочисленных озёр. На мысе можно насладиться невероятными пейзажами скальных кекуров, камней и останцев, на которых располагаются птичьи колонии. Великолепный пляж, прогулки по лесу, сбор ягод и грибов, рыбалка - здесь каждый найдет себе занятие по вкусу.

18:00 Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

День 7
Морская экскурсия "Маяк Анива"

Время: 6:00 - 17:00. Продолжительность: 11 часов. Общее расстояние на транспорте: около 118 км. Расстояние по морю: около 36 км. 

Маршрут: г. Южно-Сахалинск – с. Новиково. Транспорт: автобус.

06:00 Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление в Новиково.

08:00 Прибытие на место. Инструктаж по технике безопасности. Посадка в лодки. Переход по морю на мыс Анива (Маяк Анива).

10:00 Прибытие на маяк, экскурсия по маяку, осмотр. Маяк Анива - самый известный маяк Сахалина. К заброшенному маяку трудно подступиться: он установлен на небольшой скале Сивучья возле скалистого мыса Анива.

11:00 Отправление на мыс Мраморный.

12:00 Отдых на мысе Мраморный. Прогулка. Обед (ланч-бокс).

14:00 Возвращение в Новиково.

17:00 Возвращение в г. Южно-Сахалинск.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки,  средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

День 8
Бухта Тихая

Время: 9:00 - 18:00. Продолжительность: 9 часов. Общее расстояние: около 130 км. Расстояние пешком: около 2-3 км. 

Маршрут: г. Южно-Сахалинск - с. Стародубское - п. Весточка - ворота Тории - Бухта Тихая. Транспорт: автобус.

07:00 - 09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление.

10:00 - 11:00 Прибытие в с. Стародубское, сбор янтаря.

11:00 - 12:00 Прибытие ворота Тории, крабовый рынок.

13:30 Прибытие в бухту Тихую. Бухта Тихая - уникальный природный уголок, бережно укрытый от ветров и тайфунов, расположен в Макаровском районе.

"Тихой" бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн. На территории бухты растет морской шиповник, термопсис, аралия, мертензия и другая растительность.

13:30 - 14:30 Обед в бухте Тихой (суп «Хемультан», камчатские крабы, восточные салаты из дикоросов, чай/кофе, сахалинские сладости).

16:00 Отправление в Южно-Сахалинск.

18:00 Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

День 9
Возвращение домой

Завтрак в гостинице.

Сбор группы в лобби отеля. Выезд на рынок «Успех», сувениры.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Москву.

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 1
за 9 дней с человека
Двухместное размещение
195 800 ₽
Одноместное размещение
219 800 ₽
Экскурсионная программа зависит от погодных условий.

Рекомендации по форме одежды:

  • треккинговые ботинки (кроссовки, сапоги) - сменная обувь
  • головной убор (кепка или шапка)
  • купальные костюмы
  • не продуваемая куртка (по погоде, дождевики, зонты)
  • длинные брюки
  • репелленты, солнцезащитный крем.
  • сушка для обуви, хлопчатобумажные перчатки
  • фотоаппарат, пауэрбанк.



Включено в стоимость

  • трансферы из/в аэропорт, трансферы по программе;
  • проживание в г. Южно-Сахалинск в гостинице 4* при 2-х местном размещении;
  • проживание в гостевом доме при 2-х местном размещении;
  • питание по программе;
  • гид-экскурсовод на экскурсии/гид-проводник;
  • входные билеты по программе;
  • оформление пограничных пропусков.

Оплачивается отдельно

  • билеты к месту начала тура и обратно

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