Сахалин и остров Белых скал
Сахалин в переводе с маньчжурского - «Скалы черной реки», в период японского правления, остров носил название Карафуто. Самый крупный остров в России, имеет форму рыбы, расположен между Японией и Камчаткой. Омывается Охотским и Японскими морями, не имеет вулканов, составлен средневысотными горами и низменными равнинами. Термальные источники есть только в районе пос. Ноглики (север острова) и в Углегорском районе.
За последние 100 лет пережил четыре правления: Российская Империя – до 1905 года, Япония – с 1905-1945, Советский Союз – с 1945 до 1991 года, Российская Федерация с 1991 год и по настоящее время.
Рыбалка на корюшку, вкуснейший краб, устрицы, потрясающей красоты мысы и бухты, маяки и горнолыжный курорт – притягивают людей как магнит к Сахалину. Мы с вами увидим не весь Сахалин, но вы познакомитесь с самыми красивыми местами, а на маршруте вас будут сопровождать удивительные люди: водители, гиды, экскурсоводы – все, кто любит край и влюбляет в него своих гостей.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение.
Внимание! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).
15:00 Обзорная экскурсия по городу (3 часа).
Во время экскурсии мы расскажем, как рос и развивался город в период японского правления (тогда он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена.
Познакомитесь с самыми яркими местами современного Южно-Сахалинска и основными достопримечательностями островной столицы: площадь Ленина, музейно-мемориальный комплекс «Победа», кафедральный собор Рождества Христова, Площадь Славы, смотровая площадка СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город (Внимание! Подъем на среднюю площадку осуществляется автотранспортом).
В Сахалинском областном краеведческом музее, построенном в 1937 году японским архитектором, вы познакомитесь с историей открытия Сахалина и периодами правления, пережитыми островом.
18:00 Приветственный ужин по-сахалински. Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов (папоротник, лопух).
За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину и Курильским островам. Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик. Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.
Cамостоятельное возвращение в гостиницу. Отдых.
07:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы (если завтрак входит в стоимость номера).
07:30 Выезд на экскурсию джип-тур Мыс Птичий и мыс Великан.
Отправление из Южно-Сахалинска. Движение в сторону мыса с остановкой в поселке Охотское. Время в пути ~ 2,5 часа.
10:00 Прибытие на мыс, выходим на пешеходную прогулку. Вашему взгляду предстанет множество скал, сотворённых матушкой Природой. Вы выйдете к самому главному останцу, которой получил свое название Великан.
Мыс Великан - одно из самых красивых и удивительных морских побережий Сахалина. Возле берега находится множество останцев в виде арок и каменных столбов, на которых располагаются птичьи колонии. В прибрежных скалах скрываются террасы, гроты и небольшие пещеры, а на пляжах мыса Великан довольно часто можно встретить тюленей.
Причудливые гигантские надводные надстройки поражают впечатление своими очертаниями, и названия им под стать – Великан, боец! На вершинах скал и арок суетятся крикливые чайки, гордо восседают бакланы и снуют стрижи. Вдоль узкой полосы песчаного пляжа протянулись елово-пихтовые леса на морской террасе, где елочки старательно прячутся от холодного морского ветра, повернувшись к Охотскому морю "спиной".
Место отдаленное, но уединенным его назовешь не всегда. Уж очень много желающих полюбоваться местными красотами! И даже бездорожье никого не пугает. Берег на мысе обрывистый и заканчивается лесом из почти что мачтовых сосен. А дальше горы, покрытые дремучими темнохвойными лесами с преобладанием пихты.
Для тех, кто никогда не был у моря и родился на равнинной местности, оно покажется весьма необычным. Некоторый считают мыс Великан "Местом Силы".
12:30 Походный обед. Отдых на берегу моря.
14:00 Отправление в аэропорт.
16:30 Прибытие в аэропорт, регистрация на рейс
18:20 Вылет из Южно-Сахалинска.
19:25 Прибытие в Курильск. Встреча. Трансфер на ужин.
Итуруп на языке айнов означает «большой лосось». Самый крупный остров в архипелаге Курильской островной гряды.
Величественные вулканы, 12 из которых действующие, — «авторы» созданного рельефа и настоящих достопримечательностей острова: застывшие реки лавовых потоков, многочисленные озера, в том числе с горячие, вулканы с кратерами, заполненными водой, фумарольные поля, красивые скалы, водопады, грязевые котлы, термальные болота и источники! Часть из них мы собрали в данном путешествии для знакомства с островом!
20:00 Ужин в кафе «Альянс».
20:40 Трансфер в гостиницу, размещение.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, для желающих искупаться - купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
08:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».
09:15 Трансфер в краеведческий музей.
09:30 По традиции, начинаем знакомство с островом в краеведческом музее, где Вас встречают профессионалы, любящие свой край и знающие историю о.Итуруп люди.
11:00 Выезд сторону Тихого океана, в залив Касатка. Первая остановка на смотровой площадке у реки Куйбышевка: осмотр карьера, военной техники. Далее остановимся на «зеркальном» пляже, похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
13:00 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
15:00 Отправление в Курильск.
16:00 Обед в кафе «Альянс».
17:45 Трансфер на термальные источники.
18:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки).
19:30 Обратный трансфер в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). При неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».
10:00 Трансфер в бухту Оля (пос.Рейдово). Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку.
11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами. Протяженность скал около 28 км. Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
13:00 Первая бухта нашей экскурсии – Парусная. Высаживаемся на берег. В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.
Высадка в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное (при высокой волне высадка невозможна! В этом случае морская прогулка вдоль побережья). Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду.
14:00 Высадка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Отправление на лодке к Черным камням.
15:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, костровой чай, нарезка из рыбы).
16:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам.
17:00 После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
18:30 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промокнуть, не забудьте взять плащ, обувь можно одеть обычную, высокие резиновые сапоги (выдадут перед отправлением на морскую прогулку), шапку, перчатки, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).
Внимание! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.
Важно: в период с 31 мая – 05 июня и с 13 сентября по 18 октября морская прогулка будет заменена на джип-тур по маршруту: Белые скалы – бухта Парусная – водопад «Девичьи косы» - бухта Торная.
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы «Итуруп».
10:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 5 часов).
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками. Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
10:30 Посещение смотровой площадки.
10:45 Посещение поля грязевых котлов.
12:30 Спуск к Бирюзовым озерам. Прогулка. Фотосессия. Варим яйца и дегустируем с икрой. Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, колбасы и сыра).
14:00 Прогулка вниз по термальному ручью. Фотосессия.
15:00 Выезд к источникам.
15:30 Купание в термальных источниках. Отдых.
17:00 Трансфер в Курильск.
18:00 Прибытие в Курильск.
Ужин (самостоятельно).
Внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). Экскурсия проходит на автотранспорте.
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп». Сдача номеров.
11:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
13:30 Остановка на смотровой площадке в пос.Китовый.
13:50 Трансфер в аэропорт.
14:20 Регистрация на рейс.
15:50 Вылет из Курильска.
17:05 Прибытие в Южно-Сахалинск. Встреча. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.
Рекомендации: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.
05:45 Подача машин в отель, отправление к месту общего сбора группы на маяк Анива.
Важно! Накануне вечером закажите свой завтрак с собой на рецепции гостиницы.
06:00 Выезд из Южно-Сахалинска до п. Новиково.
08:30 Прибытие в пос. Новиково. Инструктаж, подготовка к выходу в море.
09:00 Выход в море из п. Новиково на моторных лодках из ПВХ.
11:00 Прибытие на маяк Анива.
12:00 Переход к мысу Мраморный. Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, тюленей, дельфинов и косаток.
13:00 Прибытие к мысу Мраморный. Прогулка, фотосессия.
13:30 Отправление в пос. Новиково.
14:30 Прибытие в пос. Новиково. Подготовка к выезду в поселок Муравьево (лагуна Буссе).
14:45 Трансфер в лагуну Буссе.
15:15 – 18:00 Пребывание на побережье лагуны.
Мастер-класс по открыванию устриц. Фотосессия.
Обед из свежевыловленных морепродуктов и диких устриц. Устриц будет много!
Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
В меню: ½ бокала вина, свежий гребешок, красная икра, нарезка из рыбы, дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом; запеченные устрицы под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); уха по-сахалински; свежие овощи; морс; чай/кофе.
18:00 Трансфер из лагуны Буссе в Южно-Сахалинск.
20:00 Окончание экскурсии в г.Южно-Сахалинск. Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Внимание! Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации. Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания. Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или проведена замена на автотур к мысу Евстафия.
Рекомендации:
Маяк Анива - на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки.
Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
07:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы (если завтрак входит в стоимость номера).
Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.
Внимание! Время сдачи номеров до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Стоимость
Гостиница Гагарин
Гостиница Юбилейная
Отель Санта Ризот
Гостиница Юность
- Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
- В случае возникновения свободного времени из-за изменения расписания теплохода и авиарейсов между о. Сахалин и Курильскими островами, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.
- При выборе гостиницы Юность (г. Южно-Сахалинск) завтраки оплачиваются дополнительно
Включено в стоимость
- экскурсии по программе
- трансферы по программе
- проживание на о. Итуруп стандартные номера в гостевом доме «Касатка», в гостинице «Итуруп»
- питание по программе
- транспортное обслуживание на маршрутах
- сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
- входные билеты в музеи и источники
- оформление погранпропуска на о. Итуруп
- страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
- плащ-дождевик
Оплачивается отдельно
- авиабилет по маршруту Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск (доплата при оформлении тура): взрослый - 14 800 руб., ребенок 2-12 лет - 7900 руб.
- ужины на о. Итуруп, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
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