3 в 1: Сахалин, Кунашир, Шикотан
Остров Сахалин
Сахалин — чудный край потрясающих мысов, умиротворяющих бухт и загадочных маяков. Отведайте морские деликатесы и покорите горные вершины. Здесь каждый может совершить подвиг или открытие.
Уникальность Сахалина, прежде всего, в том, что он находится далеко от центральной России, поэтому посетить его — уже подвиг. И не найдется ни одного человека, который бы разочаровался после знакомства с этим удивительным уголком земли. Остров славится разнообразным растительным миром, редкими животными, птицами и промысловой рыбой. Стоит ли говорить об особой чарующей атмосфере, которую невозможно передать даже на самых ярких снимках и видео?
Сахалин — загадочный и непредсказуемый мир.
Во время путешествия туристы узнают о японском периоде в жизни сахалинцев, о военных событиях, происходивших на его территории. Гости Сахалина знакомятся с достопримечательностями края.
Остров Кунашир
Чтобы узнать больше об острове Кунашир, надо познакомиться с главными его достопримечательностями.
Мыс Столбчатый.
Нельзя уехать с острова, не увидев это замечательное место. Название мыса говорит о том, что он состоит из столбиков, стоящих вплотную друг к дружке и образующих вертикальные стены. Самое удивительное, что эти столбы образовались в результате извержения вулкана из застывшей базальтовой лавы.
Кальдера-вулкан Головнина.
Характерной особенностью этого вулкана является отсуствие четко выраженного конуса - когда-то, тысячи лет назад, произошел гигантский взрыв, сравнимый со взрывом Тамбора или Кракатау.
В кальдере расположено два озера, одно из них носит имя Горячее, а второе, которое находится непосредственно в одном из кратеров - озеро Кипящее. В озерах присутствует большое количество серных и сульфидных соединений, а на Кипящем и вовсе плавает сульфидно-серная пена.
Фумарольное поле знаменитого вулкана Менделеева.
Фумаролы — это трещины, из которых громкими выхлопами выходят на поверхность вулканические газы. В их составе содержится сера, которая кристаллизуется и украшает выходы желтыми кружевными узорами. Необыкновенное и эффектное зрелище, от которого сложно оторваться!
Остров Шикотан
Во времена гидрографических описаний конца XVIII — начала XIX века остров также имел номерное обозначение в составе Курильской гряды — Двадцатый.
Название «Шикотан» (по-японски Сикотан) произошло от айнских слов «ши» – большой и «котан» – поселение, город. Это наиболее крупный остров малой гряды Курил.
Именно здесь снимался известный советский фильм "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо". И именно с него, с юго-восточной стороны, начинается Россия. Можно побывать здесь, и увидеть всё своими глазами!
Бухта Безымянная. С тех пор, как сняли фильм в 1972 году, ее все чаще называют бухтой Робинзона, но название это вряд ли приживется, потому что уже прижилось Безымянная. По мнению многих очевидцев- эта бухта является самым красивым природным местом острова.
Мыс Край Света высокий, волнообразный и длинный, как раскатанный шарф. Немного пройтись и перед вами открывается Тихий океан. Всё, Россия закончилась. Дальше – за 8 тыс. км воды - только Америка. Под ногами, на дне отвесной 50-м пропасти, бьются о камни тяжёлые волны. Сильный ветер дает о себе знать, почти срывая и заряжая энергией этого места.
Бухта Димитрова на первый взгляд не производит яркого впечатления. Но наш маршрут лежит вдоль бухты по полуострову Димитрова. Тихий океан, разбивающий свои грозные волны о каменные ворота – исполины полуострова, и тихая гавань бухты – это не забываемый контраст. Изрезанные, обрывистые скальные берега и уютная, ласковая глядь маленькой лагуны, разделяющей полуостров Димитрова и остров Дальний – это не просто впечатления, это целая палитра чувств, которые останутся с вами навсегда.
Гора Шикотан — самая высокая гора острова. Ее местное название Сопка-412, потому что её самая высокая точка, по мнению шикотанцев, 412 м, хотя на картах её высота значится в 405 м. Но кому как не местным старожилам знать истинную высоту своей самой высокой точки! В хорошую погоду с горы открывается завораживающий вид на символ о.Кунашир – вулкан Тятя и поселок Малокурильск.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска с гидом.
Трансфер в гостиницу. Свободное время.
Заселение в гостиницу с 14:00 (раннее заселение по запросу, с доплатой).
15:00 Информационная встреча в холле гостиницы: все о предстоящем путешествии.
16:00 Экскурсия по самым красивым и знаковым местам Южно-Сахалинска.
Трансфер в ресторан.
18:30 Приветственный ужин из морепродуктов в одном из популярных ресторанов города.
19:30 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
09:00 Сбор вещей и трансфер в город-порт Корсаков.
10:00 Прибытие, регистрация на рейс.
12:00 Отправление на остров Шикотан
Что можно успеть сделать за 30 часов до Шикотана:
- встретить красивый рассвет и закат в море
- поближе познакомиться с группой
- насладиться свежим морским воздухом
- увидеть пейзажи береговой линии островов- поверить в удачу и встретить морских попутчиков – дельфинов
Завтрак и обед самостоятельно на судне.
На о.Шикотан идем через о.Кунашир. Первые кунаширские виды и самый главный - с вулканом Тятя. Стоянка в порту Южно-Курильска 4 часа.
18:00 Прибытие на о. Шикотан.
Трансфер в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
Отправление на Экскурсию в Бухту Безымянную и мыс Край света.
Джип-тур до мыса Край Света по лесной дороге.
Пешая прогулка по мысу Край света. Фотостоп.
Переезд на мыс Краб, наружный осмотр маяка Шпанберга.
Обед – ланч-бокс.
Отправление в бухту Безымянную. Фотостоп.
Прогулка по побережью Тихого океана.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Бухта Безымянная - с тех пор, как сняли фильм в 1972 году, ее все чаще называют бухтой Робинзона, но название это вряд ли приживется, потому что уже прижилось Безымянная. По мнению многих очевидцев эта бухта является самым красивым природным местом острова.
Мыс Край Света - высокий, волнообразный и длинный, как раскатанный шарф. Немного пройтись и перед вами открывается Тихий океан. Это самая отдаленная точка от столицы России, расстояние до Москвы по прямой чуть более 7 100 км.
Всё, Россия закончилась. Дальше – за 8 тыс. км воды - только Америка. Под ногами, на дне отвесной 50-м пропасти, бьются о камни тяжёлые волны. Сильный ветер дает о себе знать, почти срывая с места, заряжая энергией этого места.
Завтрак в гостинице.
Сбор и отправление к подножию горы Шикотан. Пеший маршрут примерно 4 км в обе стороны, в пути 1-1.5 часа.
Фотостоп на вершине горы.
Обед в гостинице.
Джип-тур в бухту Димитрова.
Пешая прогулка по бухте и побережью океана. Фотостоп.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Гора Шикотан – наивысшая точка острова, благодаря этому в советский период там располагались военные локаторы, сегодня от них остались лишь останки. Высота горы 412 м. над уровнем моря. В ясную погоду с вершины горы можно увидеть острова Кунашир и Итуруп.
Это место часто называют раной Шикотана. В 1994 году во время сильного землетрясения на горе за считанные секунды образовался разлом – она будто лопнула и разорвалась. В результате у подножья появилась расщелина с рваными краями и узким входом. На дне разлома столбы плитняка образовали фантастический ландшафт, который привлекает взгляды многих путешественников.
Бухта Димитрова и одноименный полуостров получили свое название в честь выдающегося деятеля болгарского рабочего движения и основателя Болгарской Народной Республики Димитрова Георгия Михайловича.
В районе бухты Димитрова когда-то жили японские рыбаки. Сейчас это место – исключительно природная достопримечательность. Высокие скалистые берега, виды океана, ароматы лугового разнотравья – эта бухта идеальна для фотопрогулок и уединения с природой.
Завтрак.
Сбор вещей и трансфер в порт.
Регистрация на рейс.
14:00 Отправление на о. Кунашир.
Обед самостоятельно на судне.
18:00 Прибытие на о. Кунашир.
Трансфер в гостиницу.
Ужин. Свободное время.
Завтрак.
Отправление до начала трекингового маршрута.
Там, где не справляются машины – идем пешком.
Трекинговый маршрут до кальдеры вулкана Головнина, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 7 км (туда – обратно 14 км).
Спуск в кальдеру.
Осмотр озер Горячее и Кипящее. Фотостоп.
Обед на маршруте – пикник.
Возвращение к месту стоянки транспорта. Посадка в транспорт.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Свободное время.
Характерной особенностью вулкана Головнина является отсуствие четко выраженного конуса - когда-то, тысячи лет назад, произошел гигантский взрыв, сравнимый со взрывом Тамбора или Кракатау.
В кальдере расположено два озера, одно из них носит имя Горячее, а второе, которое находится непосредственно в одном из кратеров - озеро Кипящее. В озерах присутствует большое количество серных и сульфидных соединений, а на Кипящем и вовсе плавает сульфидно-серная пена.
Завтрак.
Трансфер к месту начала маршрута.
Начало маршрута от стоянки автомобилей.
Отправление на маршрут по лесной тропе через заросли бамбука. Трекинговый маршрут, от места стоянки транспорта до фумарольных полей составляет 3,5 км (туда – обратно 7 км).
Маршрут проходит через бамбук высотой около 1,5 – 2 метра.
Прибытие на фумарольное поле. Осмотр фумарол.
По желанию возможно принятие естественных природных термальных ванн.
Обед – пикник на маршруте.
Возвращение к месту стоянки транспорта. Посадка в транспорт.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Свободное время.
Фумаролы — это трещины, из которых громкими выхлопами выходят на поверхность вулканические газы. В их составе содержится сера, которая кристаллизуется и украшает выходы желтыми кружевными узорами. Необыкновенное и эффектное зрелище, от которого сложно оторваться!
Завтрак.
Джип-тур до побережья.
Трекинговый маршрут по берегу, протяженностью в 7 км.
Экскурсия по мысу Столбчатый. Отдельно подскажем самые лучшие ракурсы.
Обед-пикник на берегу Охотского моря
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Свободное время.
Мыс Столбчатый одна из визитных карточек о. Кунашир и всей Сахалинской области. Мыс образовался в результате извержения вулкана Менделеева. Вся порода состоит из шестигранных и пятигранных правильных столбиков, которые поражают своей формой. В некоторых местах высота столбов достигает 50 метров.
Мыс Столбчатый занесен в реестр ЮНЕСКО, как памятник мирового значения.
Завтрак в гостинице.
Трансфер в порт. Регистрация на рейс.
14:00 Отправление судна.
Обед и ужин самостоятельно на судне.
Ночевка на судне.
Завтрак, обед и ужин самостоятельно на судне.
20:00 Прибытие судна в порт г. Корсаков.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время
07:00 отправление в п. Новиково.
По пути следования санитарная остановка в пос. Озерский.
09:00 Прибытие в п. Новиково.
Перекус, инструктаж, посадка на лодки и отправление на маяк Анива.
10:30 Прибытие на маяк, осмотр маяка.
12:00 Отправление на мыс Мраморный, осмотр, перекус.
13:30 Отправление в п. Новиково.
14:30 Прибытие в п. Новиково, высадка, отправление в Южно-Сахалинск.
16:30 Прибытие в гостиницу, свободное время.
Ужин самостоятельно.
Важно:
- экскурсия на маяк Анива осуществляется в составе сборной группы.
- морская экскурсия на маяк Анива осуществляется на надувных резиновых лодках.
- в зависимости от погодных условий может меняться время прибытия и отбытия с маяка.
Завтрак в гостинице.
9:00 Отправление в п. Стародубское.
Прибытие в п. Стародубское, остановка на Охотском побережье, сбор янтаря.
Отправление в п. Взморье.
Прибытие в п. Взморье.
Остановка, осмотр ворот тории бывшего синтоистского храма.
Прибытие в бухту Тихую. Экскурсия – знакомство с бухтой.
Горячий обед с морепродуктами.
Отправление в Южно-Сахалинск.
18:00 Прибытие в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
И. Ф. Крузенштерн — знаменитый русский мореплаватель — назвал бухту Тихой неспроста. Она находится на востоке Сахалина, а с запада ее прикрывает хребет Жданко. Это поистине райское местечко.
Достопримечательностью этого места можно назвать отдельно стоящий скальный островок. У него широкое основание и плоская вершина. Подхода к островку нет. Однако он очень сильно выделяется и заметен даже издали, именно поэтому он получил столь красноречивое название — Заметный. Это место облюбовали шумные чайки, но кроме них никто и ничто не нарушает здесь естественную тишину.
По дороге в Бухту мы делаем остановку на побережье для сбора янтаря и посещаем знаменитые ворота Тории с п. Взморье, которые в период Карафуто претворяли дорогу в синтоистский храм.
Завтрак в гостинице.
Выписка из гостиницы.
Посещение рыбного рынка.
Трансфер в аэропорт.
Стоимость
Проживание по программе
Стоимость тура с 4 по 17 августа – 176 900 рублей с человека.Важно:
- Минимальное количество людей в группе – 6 человек.
- Погода на островах очень переменчива, из-за туманов и непогоды некоторые локации могут быть недоступны. В связи с этим принимающая сторона оставляет за собой право замены локаций.
- Туроператор не несет ответственности за действия авиаперевозчика, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы тура будет напрямую зависеть от информации, предоставляемой авиаперевозчиком.
- Ввиду того, что данный тур групповой, а также в связи с наличием в туре достаточно продолжительных переходов по пересеченной местности участие детей младше 14 лет не рекомендуется.
- В связи с наличием в туре достаточно продолжительных переходов по пересеченной местности с осторожностью допускается участие туристов старше 65 лет. Для данных туристов страхование от несчастного случая рассчитывается индивидуально.
- треккинговая обувь (желательно не промокаемую) с хорошей фиксацией стопы
- спортивная одежда удобная для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности
- ветровка
- сменная одежда и обувь
- ветрозащитный костюм
- фотоаппарат
- средство от укусов комаров и клещей
- средство защиты от солнца
- перчатки (для защиты от листьев курильского бамбука и для помощи себе при прохождении маршрута)
- шлепанцы
Включено в стоимость
- Трансферы по программе
- 3-х разовое питание на Курильских островах (Шикотан и Кунашир)
- Экскурсионное обслуживание на о. Сахалин. Сопровождение проводником на Курильских островах (Шикотан и Кунашир)
- Южно-Сахалинск - двухместное размещение в гостинице Мега Палас 4 звезды (номер Twin или Double)
- Южно-Курильск – двухместное размещение в гостевом доме «Кунашир» (номер Twin или Double, удобства в номере) в даты заезда с 23 июня по 6 июля и с 15 по 28 сентября; двухместное размещение в хостеле «Дом Дружбы» (номер Twin, удобства на этаже) в даты заезда с 4 по 17 августа
- Малокурильское – двухместное размещение в гостинице «Звезда» (Twin или Double, удобства в номере)
- Страхование от несчастного случая (сумма покрытия до 2 000 000 рублей)
- Оформление пограничного пропуска на Курильские острова
Оплачивается отдельно
- Доплата за одноместное размещение в Южно-Сахалинске (о. Сахалин) – 19 000 рублей
- Доплата за одноместное размещение в Южно-Курильске (о. Кунашир) – 14 500 рублей
- Доплата за одноместное размещение в Малокурильске (о. Шикотан) – 8 125 рублей
- Теплоход: билет по маршруту порт Корсаков – порт Малокурильское – порт Южно–Курильск – порт Корсаков в каюте 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте) – 9 550 рублей с человека
- Портовый сбор (2 раза) за доставку от морвокзала до судна и от судна до морвокзала – 200 рублей (2 раза – 400 рублей) оплачивается на месте
- Питание, не входящее в программу
- Авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно
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