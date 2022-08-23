3 в 1: Сахалин, Кунашир, Шикотан

Остров Сахалин

Сахалин — чудный край потрясающих мысов, умиротворяющих бухт и загадочных маяков. Отведайте морские деликатесы и покорите горные вершины. Здесь каждый может совершить подвиг или открытие.

Уникальность Сахалина, прежде всего, в том, что он находится далеко от центральной России, поэтому посетить его — уже подвиг. И не найдется ни одного человека, который бы разочаровался после знакомства с этим удивительным уголком земли. Остров славится разнообразным растительным миром, редкими животными, птицами и промысловой рыбой. Стоит ли говорить об особой чарующей атмосфере, которую невозможно передать даже на самых ярких снимках и видео?

Сахалин — загадочный и непредсказуемый мир.

Во время путешествия туристы узнают о японском периоде в жизни сахалинцев, о военных событиях, происходивших на его территории. Гости Сахалина знакомятся с достопримечательностями края.

Остров Кунашир

Чтобы узнать больше об острове Кунашир, надо познакомиться с главными его достопримечательностями.

Мыс Столбчатый.

Нельзя уехать с острова, не увидев это замечательное место. Название мыса говорит о том, что он состоит из столбиков, стоящих вплотную друг к дружке и образующих вертикальные стены. Самое удивительное, что эти столбы образовались в результате извержения вулкана из застывшей базальтовой лавы.

Кальдера-вулкан Головнина.

Характерной особенностью этого вулкана является отсуствие четко выраженного конуса - когда-то, тысячи лет назад, произошел гигантский взрыв, сравнимый со взрывом Тамбора или Кракатау.

В кальдере расположено два озера, одно из них носит имя Горячее, а второе, которое находится непосредственно в одном из кратеров - озеро Кипящее. В озерах присутствует большое количество серных и сульфидных соединений, а на Кипящем и вовсе плавает сульфидно-серная пена.

Фумарольное поле знаменитого вулкана Менделеева.

Фумаролы — это трещины, из которых громкими выхлопами выходят на поверхность вулканические газы. В их составе содержится сера, которая кристаллизуется и украшает выходы желтыми кружевными узорами. Необыкновенное и эффектное зрелище, от которого сложно оторваться!

Остров Шикотан

Во времена гидрографических описаний конца XVIII — начала XIX века остров также имел номерное обозначение в составе Курильской гряды — Двадцатый.

Название «Шикотан» (по-японски Сикотан) произошло от айнских слов «ши» – большой и «котан» – поселение, город. Это наиболее крупный остров малой гряды Курил.

Именно здесь снимался известный советский фильм "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо". И именно с него, с юго-восточной стороны, начинается Россия. Можно побывать здесь, и увидеть всё своими глазами!

Бухта Безымянная. С тех пор, как сняли фильм в 1972 году, ее все чаще называют бухтой Робинзона, но название это вряд ли приживется, потому что уже прижилось Безымянная. По мнению многих очевидцев- эта бухта является самым красивым природным местом острова.

Мыс Край Света высокий, волнообразный и длинный, как раскатанный шарф. Немного пройтись и перед вами открывается Тихий океан. Всё, Россия закончилась. Дальше – за 8 тыс. км воды - только Америка. Под ногами, на дне отвесной 50-м пропасти, бьются о камни тяжёлые волны. Сильный ветер дает о себе знать, почти срывая и заряжая энергией этого места.

Бухта Димитрова на первый взгляд не производит яркого впечатления. Но наш маршрут лежит вдоль бухты по полуострову Димитрова. Тихий океан, разбивающий свои грозные волны о каменные ворота – исполины полуострова, и тихая гавань бухты – это не забываемый контраст. Изрезанные, обрывистые скальные берега и уютная, ласковая глядь маленькой лагуны, разделяющей полуостров Димитрова и остров Дальний – это не просто впечатления, это целая палитра чувств, которые останутся с вами навсегда.

Гора Шикотан — самая высокая гора острова. Ее местное название Сопка-412, потому что её самая высокая точка, по мнению шикотанцев, 412 м, хотя на картах её высота значится в 405 м. Но кому как не местным старожилам знать истинную высоту своей самой высокой точки! В хорошую погоду с горы открывается завораживающий вид на символ о.Кунашир – вулкан Тятя и поселок Малокурильск.