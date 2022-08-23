4 горнолыжных курорта Кавказа

Завтрак (сухой паек).



6:00 Ранний выезд в Приэльбрусье (180 км). Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря). Эльбрус зимой притягивает лыжников и сноубордистов, а также туристов, которые хотят насладится снежными пиками гор Кавказа.



Подъем и катание г.Эльбрус. Доп.палата: туристический подъем и спуск на канатной дороге взрослый 1400 руб./чел., дети с 6 до 13 лет включительно 900 руб. Ски-пасс: «ст. Азау- ст. Гара Баши» (3847 м. над у.м.) взрослый 2000 руб./чел., дети с 6 до 13 лет включительно 1300 руб. Перепад высот 2300-3847 метров над уровнем моря.



Обед (доп.плата от 600 руб./чел.).



После катания, термальные источники Гедуко (доп.плата 200 руб./чел.)



Возвращение в гостиницу города Пятигорска