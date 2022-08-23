4 горнолыжных курорта Кавказа
- Горнолыжный курорт Цей
- Эльбрус
- Горнолыжный курорт Романтик (Архыз)
- Домбай
Эльбрус зимой притягивает лыжников и сноубордистов, а также туристов, которые хотят насладится снежными пиками гор Кавказа.Вас ждут горнолыжные курорты, а также экскурсии по курортным городам Кавказских Миниральных вод - Пятигорска и Железноводска. Можно сказать с уверенностью - домой вы увезёте море впечатлений!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча: аэропорт г.Минеральные Воды или на ж/д вокзале г.Минеральные Воды или г.Пятигорска
Трансфер в гостиницу г.Пятигорска, размещение после 12:00. Номера стандарт.
Свободное время.
Ночь в гостинице «Машук» г.Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
6:00 Ранний выезд в Цейское ущелье (240 км), Цейское ущелье – край волшебных красот – величественных снежных вершин и ледников. Цей является узлом самых различных по сложности туристских, альпинистских, горнолыжных и экскурсионных маршрутов.
Катание и прогулки на горнолыжном курорте [доп.плата туристический подъем и спуск 400 руб./чел., ски-пасс 1500 руб./чел., обед доп.плата от 400 руб./чел.
Зона катания 1850 - 2870 м. над уровнем моря, протяженность трасс до 3 км.
Перепад высот верхней и нижней станции 500 м.
На обратном пути посещение термальных источников Бирагзанк (доп.плата 300 руб./чел.)
Возвращение в гостиницу города Пятигорска.
6:00 Ранний выезд в Приэльбрусье (180 км). Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря). Эльбрус зимой притягивает лыжников и сноубордистов, а также туристов, которые хотят насладится снежными пиками гор Кавказа.
Подъем и катание г.Эльбрус. Доп.палата: туристический подъем и спуск на канатной дороге взрослый 1400 руб./чел., дети с 6 до 13 лет включительно 900 руб. Ски-пасс: «ст. Азау- ст. Гара Баши» (3847 м. над у.м.) взрослый 2000 руб./чел., дети с 6 до 13 лет включительно 1300 руб. Перепад высот 2300-3847 метров над уровнем моря.
Обед (доп.плата от 600 руб./чел.).
После катания, термальные источники Гедуко (доп.плата 200 руб./чел.)
Возвращение в гостиницу города Пятигорска
День отдыха. В этот день мы предлагаем отправиться в один из прекрасных городов Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск. Обзорная экскурсия по городу Кисловодску. Курортный парк, Курортный бульвар.
Обед (доп.плата от 400 руб./чел).
Возвращение в гостиницу города Пятигорска
6:00 Ранний выезд с вещами в п.Архыз.
Катание и прогулки в Архызе, горнолыжный курорт «Романтик». Доп.палата, туристический подъем и спуск на канатной дороге взрослый 800 руб./чел., дети с 6 до 13 лет включительно 500 руб. Ски-пасс взрослый 2300 руб./чел., дети с 6 до 13 лет включительно 1450 руб. Перепад высот 1329-3144 метров над уровнем моря.
Вечером выезд в п.Домбай.
Размещение в гостинице г.Теберда (номера категории стандарт).
Ужин (входит в стоимость).
Ночь в гостинице.
Завтрак (входит в стоимость).
Домбай - известный горнолыжный курорт на Кавказе со своей легендарной историей.
Катание и прогулки в Домбае. Доп.плата, туристический подъем и спуск на канатной дороге взрослый билет 700-1600 руб./чел., дети с 3 до 10 лет включительно 500-1100 руб. (в зависимости от от количества подъемов). Ски-пасс взрослый 2000 руб./чел., дети с 3 до 10 лет включительно 1600 руб.. Перепад высот 1600-3012 метров над уровнем моря.
Обед (доп.плата от 600 руб./чел).
Возвращение в гостиницу города Пятигорска.
Завтрак (входит в стоимость).
День отдыха. Мы предлагаем этот день провести с экскурсией по курортным городам Кавказских Минеральных Вод - Пятигорска и Железноводска.
Обзорная экскурсия по городу Пятигорску. Гора Машук, Провал, беседка Эолова Арфа, парк Цветник, грот Дианы, место дуэли Лермонтова.
Обед (доп.плата от 400 руб./чел.)
Обзорная экскурсия по городу Железноводску. Курортный парк, дворец Эмира Бухарского, минеральные источники, Каскадная лестница, городское озеро.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал..
Стоимость
Проживание по программе
-
Место встречи: Аэропорт г. Минеральные Воды или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды или г. Пятигорска.
- Необходимые вещи: документы (паспорт/свидетельство о рождении, мед.полис), теплые вещи, купальные принадлежности.
- Размещение: гостиница «Машук» г. Пятигорска (номера категории стандарт), гостиница г. Теберда (номера категории стандарт).
Включено в стоимость
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проезд на комфортабельном микроавтобусе Мерседес
- Проживание 6 ночей в гостинице по программе, номера стандарт
- Завтраки по программе, 1 ужин в г.Теберде
- Сопровождающий
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты к месту начала тура и обратно
- Подъем на канатной дороге, ски-пассы, входные билеты на термальные источники (от 300 руб./чел.)
- Питание - обеды и ужины от 400 руб./чел.
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Горнолыжный тур на Эльбрус
Лучшие трассы, красоты и развлечения Приэльбрусья в 7-ми дневном туре. Катание и экскурсии. Базовый уровень сложности. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчиваетс...
Ближайший заезд:
c 19 декабря по 25 декабря
7 дней 6 ночей
от 43800 ₽
Горнолыжный тур на Домбай
Горнолыжный тур на Домбай на 7 дней. Катание на Домбае и Архызе (1 день). Экскурсии и активности. Проживание в отеле.
Ближайший заезд:
c 21 декабря по 27 декабря
7 дней 6 ночей
от 45500 ₽