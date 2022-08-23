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4 горнолыжных курорта Кавказа

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Проведите незабываемую неделю на снежных склонах!
  • Горнолыжный курорт Цей
  • Эльбрус
  • Горнолыжный курорт Романтик (Архыз)
  • Домбай

Эльбрус зимой притягивает лыжников и сноубордистов, а также туристов, которые хотят насладится снежными пиками гор Кавказа.

Вас ждут горнолыжные курорты, а также экскурсии по курортным городам Кавказских Миниральных вод - Пятигорска и Железноводска. Можно сказать с уверенностью - домой вы увезёте море впечатлений!

Программа тура

День 1

Встреча: аэропорт г.Минеральные Воды или на ж/д вокзале г.Минеральные Воды или г.Пятигорска

Трансфер в гостиницу г.Пятигорска, размещение после 12:00. Номера стандарт.

Свободное время.

Ночь в гостинице «Машук» г.Пятигорска.

День 2

Завтрак (сухой паек).

6:00 Ранний выезд в Цейское ущелье (240 км), Цейское ущелье – край волшебных красот – величественных снежных вершин и ледников. Цей является узлом самых различных по сложности туристских, альпинистских, горнолыжных и экскурсионных маршрутов.

Катание и прогулки на горнолыжном курорте [доп.плата туристический подъем и спуск 400 руб./чел., ски-пасс 1500 руб./чел., обед доп.плата от 400 руб./чел.

Зона катания 1850 - 2870 м. над уровнем моря, протяженность трасс до 3 км.

Перепад высот верхней и нижней станции 500 м.

На обратном пути посещение термальных источников Бирагзанк (доп.плата 300 руб./чел.)

Возвращение в гостиницу города Пятигорска.

День 3
Завтрак (сухой паек).

6:00 Ранний выезд в Приэльбрусье (180 км). Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря). Эльбрус зимой притягивает лыжников и сноубордистов, а также туристов, которые хотят насладится снежными пиками гор Кавказа.

Подъем и катание г.Эльбрус. Доп.палата: туристический подъем и спуск на канатной дороге взрослый 1400 руб./чел., дети с 6 до 13 лет включительно 900 руб. Ски-пасс: «ст. Азау- ст. Гара Баши» (3847 м. над у.м.) взрослый 2000 руб./чел., дети с 6 до 13 лет включительно 1300 руб. Перепад высот 2300-3847 метров над уровнем моря.

Обед (доп.плата от 600 руб./чел.).

После катания, термальные источники Гедуко (доп.плата 200 руб./чел.)

Возвращение в гостиницу города Пятигорска 
День 4
Завтрак (входит в стоимость).

День отдыха. В этот день мы предлагаем отправиться в один из прекрасных городов Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск. Обзорная экскурсия по городу Кисловодску. Курортный парк, Курортный бульвар.

Обед (доп.плата от 400 руб./чел).

Возвращение в гостиницу города Пятигорска
День 5

Завтрак (сухой паек).

6:00 Ранний выезд с вещами в п.Архыз.

Катание и прогулки в Архызе, горнолыжный курорт «Романтик». Доп.палата, туристический подъем и спуск на канатной дороге взрослый 800 руб./чел., дети с 6 до 13 лет включительно 500 руб. Ски-пасс взрослый 2300 руб./чел., дети с 6 до 13 лет включительно 1450 руб. Перепад высот 1329-3144 метров над уровнем моря.

Вечером выезд в п.Домбай.

Размещение в гостинице г.Теберда (номера категории стандарт).

Ужин (входит в стоимость).

Ночь в гостинице.

День 6

Завтрак (входит в стоимость).

Домбай - известный горнолыжный курорт на Кавказе со своей легендарной историей.

Катание и прогулки в Домбае. Доп.плата, туристический подъем и спуск на канатной дороге взрослый билет 700-1600 руб./чел., дети с 3 до 10 лет включительно 500-1100 руб. (в зависимости от от количества подъемов). Ски-пасс взрослый 2000 руб./чел., дети с 3 до 10 лет включительно 1600 руб.. Перепад высот 1600-3012 метров над уровнем моря.

Обед (доп.плата от 600 руб./чел).

Возвращение в гостиницу города Пятигорска.

День 7

Завтрак (входит в стоимость).

День отдыха. Мы предлагаем этот день провести с экскурсией по курортным городам Кавказских Минеральных Вод - Пятигорска и Железноводска. 

Обзорная экскурсия по городу Пятигорску. Гора Машук, Провал, беседка Эолова Арфа, парк Цветник, грот Дианы, место дуэли Лермонтова.

Обед (доп.плата от 400 руб./чел.)

Обзорная экскурсия по городу Железноводску. Курортный парк, дворец Эмира Бухарского, минеральные источники, Каскадная лестница, городское озеро.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал..

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 1
Стандарт
за 7 дней с человека
Двухместное размещение
28 900 ₽
Ребенок
26 900 ₽
  • Место встречи: Аэропорт г. Минеральные Воды или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды или г. Пятигорска.
  • Необходимые вещи: документы (паспорт/свидетельство о рождении, мед.полис), теплые вещи, купальные принадлежности.
  • Размещение: гостиница «Машук» г. Пятигорска (номера категории стандарт), гостиница г. Теберда (номера категории стандарт). 



Включено в стоимость

  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проезд на комфортабельном микроавтобусе Мерседес
  • Проживание 6 ночей в гостинице по программе, номера стандарт
  • Завтраки по программе, 1 ужин в г.Теберде
  • Сопровождающий

Оплачивается отдельно

  • Авиа или ж/д билеты к месту начала тура и обратно
  • Подъем на канатной дороге, ски-пассы, входные билеты на термальные источники (от 300 руб./чел.)
  • Питание - обеды и ужины от 400 руб./чел.

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