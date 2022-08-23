Выходные в равновесии

Завтрак в отеле.

08:00 - ориентировочное время отправления на экскурсию.

Прибытие на курорт. Вы отправитесь в горы Домбая («зубр» в переводе с карачаевского языка) в путешествие к белоснежным вершинам Главного Кавказского Хребта. «Домбай» в переводе с карачаевского языка означает «зубр». Настоящий музей на лоне природы, Домбай исключительно богат флорой и фауной: многие растения и животные встречаются только здесь и более нигде в мире.



Панорама Кавказского Хребта и вечных ледников, обрамлённых реликтовыми пихтовыми лесами, поразит вас раз и навсегда. Отдельное удовольствие - любоваться видом с высоты 3002 метра над уровнем моря, куда можно добраться с помощью канатной дороги.

Отсуда вы сможете увидеть одно из самых уникальных строений в поселке Домбай - гостиницу «Тарелка», подаренную финскими архитекторами правительству России в знак дружбы в 1969 году. Эта конструкция не имеет аналогов и считается памятником мировой архитектуры XX века: её копия хранится в музее в Дюссельдорфе.

Подъём по канатной дороге осуществляется за дополнительную плату — 1600 руб./чел.

Обед с блюдами национальной кухни самостоятельно. Вы сможете попробовать настоящие карачаевские хичины, форель, приготовленную на мангале и, конечно, шашлык; выпить стакан прохладного айрана или чашечку горного травяного чая.

Посещение местного рынка, где продаются вещи ручной работы: шали, паутинки, тапочки, шарфы, шапки, варежки, а также различные травяные сборы, варенье и горный мед.

На обратном пути Вас ждет остановка в Тебердинском заповеднике, на берегу реки Уллу-Муруджу. Вода в реке чиста и прозрачна настолько, что её можно пить.

Остановитесь на купание в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа». Комплекс состоит из 8 бассейнов с гидромассажными установками. Вода в бассейнах разной температуры: от + 25 до +41 градусов. На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе.



Цена посещения взрослого, входной билет - от 350 руб/чел/час, оплата на месте. В комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.

Возвращение в г. Ессентуки вечером.

Ужин самостоятельно.