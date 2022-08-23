Выходные в равновесии
Высокие горы, покрытые нежной зелёной травой, Эльбрус, постоянно присутствующий на горизонте, треккинги к труднодоступным местам, джиппинг по горным хребтам… Всё это - активный отдых, но далеко не всегда мы хотим покорять горные вершины; иногда достаточно просто расслабиться - в спокойном темпе исследовать новые места, наслаждаясь теми вариантами времяпрепровождения, которые они могут предложить.
Специально для таких путешествий - релаксационных, неспешных, осмысленных - мы создали тур «Выходные в равновесии»: в нём собраны все самые интересные места Кавказа, в которых вы сможете не только по-настоящему отдохнуть, но и наполниться энергией гор, оздоровить своё тело и очистить разум от повседневных забот и привычек.
Знаменитые «Итальянские термы» и другие термальные комплексы, грязевые ванны, пешеходные прогулки по высокогорным просторам, пробы минеральных вод - всё это и многое другое уже ждёт вас - на Кавказе.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в отель Курортный 4*. Личные вещи остаются в камере хранения отеля.
Обед с блюдами национальной кухни.
Размещение в номерах выбранной категории - после 14:00. При заезде в отеле взимается курортный сбор наличными - 50 руб./чел./сутки, оплата на месте.
После обеда вас ждет лёгкая пешеходная экскурсия по курортному парку. Вы увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, и попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
18:00 - отправление в термальный комплекс «Итальянские термы». Итальянские термы - отдых для эстетов и ценителей европейского комфорта в лучших традициях мировых термальных курортов. Их воды заботятся о вашем здоровье, согревают, корректируют фигуру и расслабляют.
На территории площадью 2.5 га вы найдете разнообразные возможности для релакса: открытые и закрытые бассейны с водой 100% и 50% минерализации, 3 бассейна, сауны (солевая, арома и финская), бани (с панорамными окнами, римская), душ впечатлений, дорожка Кнейпа, снегогенератор, хаммам, комнаты релакса.
18:30 - 20:30 - посещение спа-комлекса.
Возвращение в Ессентуки.
Посещение Цандеровского института механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером в конце XIX века. Как ни удивительно, из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 55! Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека, что оказывает глубокое лечебное воздействие - в этом вы сможете убедиться на своём опыте.
Экскурсия по Грязелечебнице, где вы познакомитесь с историей её строительства и развития, посетите основной зал ожидания «Атриум»; он является важнейшим атрибутом древнеримских бань, украшен плафоном верхнего света, отделанным античным барельефом, и скульптурами, которые связывают помещение с исторической эпохой античности.
После прогулки вы спуститесь в самое «сердце» грязелечебницы, где увидите процесс доставления грязи из недр Тамбуковского озера. Вас познакомят с химическим составом грязи и расскажут о её лечебных свойствах.
Далее вас ждет VIP процедура грязелечения по «Кавказскому методу» (полное или частичное обертывание грязью) или минеральная ванна. После процедур Вас ждет релаксация в залах отдыха, разграниченных по половой принадлежности, где вы сможете насладиться травяным чаем и кислородными коктейлями.
При предоставлении VIP-услуги выдаются необходимых принадлежности для прохождения процедуры: полотенце, тапочки, шапочка. При необходимости возможна консультация врача.
Свободное время на курорте.
Завтрак в отеле.
08:00 - ориентировочное время отправления на экскурсию.
Прибытие на курорт. Вы отправитесь в горы Домбая («зубр» в переводе с карачаевского языка) в путешествие к белоснежным вершинам Главного Кавказского Хребта. «Домбай» в переводе с карачаевского языка означает «зубр». Настоящий музей на лоне природы, Домбай исключительно богат флорой и фауной: многие растения и животные встречаются только здесь и более нигде в мире.
Панорама Кавказского Хребта и вечных ледников, обрамлённых реликтовыми пихтовыми лесами, поразит вас раз и навсегда. Отдельное удовольствие - любоваться видом с высоты 3002 метра над уровнем моря, куда можно добраться с помощью канатной дороги.
Отсуда вы сможете увидеть одно из самых уникальных строений в поселке Домбай - гостиницу «Тарелка», подаренную финскими архитекторами правительству России в знак дружбы в 1969 году. Эта конструкция не имеет аналогов и считается памятником мировой архитектуры XX века: её копия хранится в музее в Дюссельдорфе.
Подъём по канатной дороге осуществляется за дополнительную плату — 1600 руб./чел.
Обед с блюдами национальной кухни самостоятельно. Вы сможете попробовать настоящие карачаевские хичины, форель, приготовленную на мангале и, конечно, шашлык; выпить стакан прохладного айрана или чашечку горного травяного чая.
Посещение местного рынка, где продаются вещи ручной работы: шали, паутинки, тапочки, шарфы, шапки, варежки, а также различные травяные сборы, варенье и горный мед.
На обратном пути Вас ждет остановка в Тебердинском заповеднике, на берегу реки Уллу-Муруджу. Вода в реке чиста и прозрачна настолько, что её можно пить.
Остановитесь на купание в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа». Комплекс состоит из 8 бассейнов с гидромассажными установками. Вода в бассейнах разной температуры: от + 25 до +41 градусов. На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе.
Цена посещения взрослого, входной билет - от 350 руб/чел/час, оплата на месте. В комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.
Возвращение в г. Ессентуки вечером.
Ужин самостоятельно.
Экскурсию по городу-памятнику Пятигорску: он пережил множество исторических событий, был гостеприимен для огромного количества великих людей. Среди выдающихся личностей, посетивших курорт, были Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин.
Но, конечно, знаковой фигурой для Пятигорска стал великий русский поэт Михаил Лермонтов. Многие места города всё ещё хранят следы пребывания автора «Героя нашего времени». Вместе с гидом вы посетите Дом-музей Лермонтова (домик Лермонтова): он остался неизменным с XIX века. На месте дуэли, закончившейся для поэта трагически, установлен памятник - одна из главных достопримечательностей города.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по парку «Цветник» - излюбленному месту отдыха и туристов, и местных жителей. Парк был спроектирован братьями Джузеппе и Джованни Бернардацци, как и многие другие архитектурные сооружения города. У самого входа в парк вы встретитесь с героем романа Ильфа и Петрова - Кисой Воробьяниновым. Он словно вышел со страниц произведения: стоит с поникшей головой перед перевернутой шляпой, прося милостыню у прохожих. Здесь же, в парке, находится знаменитая скульптура Орла - визитная карточка как самого Пятигорска, так и всех КМВ.
Обед.
Продолжение экскурсии. Вы подниметесь к Эоловой Арфе, откуда полюбуетесь видом на город и Кавказский хребет. Далее гид проводит вас к знаменитому подземному озеру Провал. Совсем неподалеку находятся «Бесстыжие ванны» - в них набирается теплая вода из источника, поэтому нередко здесь можно увидеть купающихся, оздоравливающих и телом, и духом.
При ясной погоде мы также предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук, чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря. Подъём по канатной дороге осуществляется за дополнительную плату — 400 руб./чел.
Групповой трансфер в аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные воды к вечерним рейсам после 19:00.
Стоимость
Отель Курортный
Транспорт: Автобус
Питание: Питание по программе тура (завтраки в отеле, 1 обед комплекс, 1 обед национальной кухни).
Важно: Турфирма оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.
Возраст: 8+
Включено в стоимость
- Групповой трансфер «аэропорт–гостиница-аэропорт»;
- Размещение на 3 ночи в номере выбранной категории c завтраком;
- Питание по программе тура (завтраки в отеле, 1 обед комплекс, 1 обед национальной кухни);
- Обзорные экскурсии с местным гидом: Железноводск, Ессентуки, Пятигорск, экскурсия и входной билет в Музей Лермонтова, зал механотерапии*;
- Экосборы;
- Трансфер до термального комплекса «Жемчужины Кавказа» и обратно.
Оплачивается отдельно
- Дополнительные услуги на местах размещения;
- Спиртные напитки;
- Поднос багажа;
- Дополнительные экскурсии;
- Поездка на Суворовские термальные источники (850 руб. + входной билет);
- Входной билеты в комплекс «Жемчужина Кавказа» (450 руб.);
- Подъем по канатной дороге (Домбай - 1600 руб., гора Машук - 400 руб.);
- Курортный сбор (50 руб./чел. в сутки, оплачивается в отеле по прибытию).
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