Три счастливых дня на Кавказе
Также в программе экскурсия по Пятигорску и поездка в Кисловодск.
Добро пожаловать на Кавказ!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.
Трансфер в гостиницу г. Пятигорска (заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня).
14:20 Выезд на обзорную экскурсию по г. Пятигорску.
Пятигорск - город у подножия Машука (Парк Цветник, беседка Эолова Арфа, китайская Беседка, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Провал (пещера и подземное озеро), место Дуэли Лермонтова).
Возвращение в гостиницу г. Пятигорска. Свободное время.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
06:30 выезд в Приэльбрусье.
Приэльбрусье – одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа. На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа –Эльбруса (5642 м). Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м. Увидите дикие ущелья, теснины и ледники, из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса.
Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье.
Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп.плата 900 руб./чел.), г. Эльбрус (доп.плата 1400 руб./чел.)
Обед - национальная балкарская кухня (доп. плата).
Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья. Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.
20:00-21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
08:00 Завтрак (входит в стоимость).
Освобождение номеров.
08:30 Выезд на экскурсию г. Кисловодск: Гора Кольцо, Медовые Водопады, Чайный домик (бесплатная дегустация чая и варенья), Замок коварства и любви.
Прогулка по парковой зоне г. Кисловодска: Зеркальный пруд со стеклянной струей, мостик «Дамский каприз», памятник Пушкина, цветочный календарь, Лермонтовская площадка, нарзанная галерея, колоннада, курортный бульвар.
Обед (доп. плата).
Трансфер в г. Минеральные Воды (аэропорт) и г. Пятигорск (авто и ж/д вокзал).
Стоимость
Проживание по программе
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом.
Включено в стоимость
- питание по программе тура: 2 завтрака
- проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
- проживание 2 ночи в гостинице г. Пятигорска (номера категории стандарт)
- экскурсионное обслуживание по программе
Оплачивается отдельно
- билеты до г. Минеральные воды или г. Пятигорска и обратно
- курортный сбор 100 руб./чел. в сутки (оплата в гостинице)
- канатная дорога: г. Чегет - 900 руб./чел., г. Эльбрус - 1400 руб./чел., Медовые водопады – 100 руб./чел.
- питание
- сувениры
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