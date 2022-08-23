Сказка зимнего леса
Если Вы приходите в восторг от завораживающих и масштабных видов, то экскурсия в Кировск - лучший вариант получить новую порцию эмоций и незабываемых впечатлений.
Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир "Снежная деревня", которая с каждым годом привлекает все больше и больше туристов со всего мира. Эта экскурсия подарит Вам не только яркие эмоции, но и ощущение зимней сказки! А прогулка по заснеженному лесу на горе «Оспе» оставит Вам сказочные воспоминания о зимних пейзажах окрестностей. Во время тура Вы также услышите истории и легенды о коренных народах севера, пообщаетесь с северными оленями, посетите арт-парк "Таинственный лес" и многое многое другое.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча с нашей командой.
Заселение в номера с удобствами и видом на северную природу в загородном доме.
Обед по желанию (оплачивается самостоятельно).
Экскурсия в этническую деревню. Экскурсия в самом большом чуме в России!
Истории и легенды о коренных народах севера, активные игры на свежем воздухе. Общение с северными оленями, хаски и кроликами. Чаепитие местного чая на травах в чуме у очага. Катание на оленьей упряжке.
Дополнительно можно прокатиться на снегоходах от 1000 руб.
Возвращение на базу.
Ужин.
Вечерняя поездка на охоту за Северным Сиянием (по погодным условиям). Будем охотиться за чудесами.
Обзорная экскурсия по Кировску.
Посещение музейно-выставочного центра.
При благоприятных условиях, подъем на фуникулёре к самому высокогорному панорамному кафе, бару и ресторану на вершине северного склона горы Айкуайвенчорр в Кировске. Здание эксклюзивного архитектурного облика будет расположено между верхними станциями канатных дорог К4 и К6 горнолыжного курорта "Большой Вудьявр".
Посещение экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня».
Экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» – уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года. Как только в Хибинах выпал первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство. Подготовка к нему идет самая тщательная и кропотливая: заранее определяется тема «Снежной Деревни», готовится снег и съезжаются лучшие скульпторы со всех уголков России.
Поездка на Ski Bus в горную долину, невероятные виды горного массива Хибины.
Посещение арт-парка «Таинственный лес».
Таинственный лес — арт-парк, где в сказку погрузятся и дети, и взрослые. В свете вечерней подсветки вы найдете яйцо динозавра, руины космического корабля и каменных истуканов, а также сделаете сотни фантастических снимков.
Ужин на базе.
Вечерняя поездка на охоту за Северным Сиянием (по погодным условиям). Будем охотиться за чудесами.
Пешая прогулка на снегоступах на гору "Оспе" со сказочными видами и волшебным зимним лесом. Подходит для любого уровня подготовки.
Гора Оспе (в переводе с саамского – гора Осипа) – возвышенность в районе Экостровского пролива. Она находится рядом с территорией старинного саамского поселения и это придает ей особое величие и таинственность. С горы открывается прекрасный вид на Хибины, Имандру и Мончетундры.
Спуск на базу Экостровская. Посещение парка Хаски, живое общение с собаками.
Возвращение на базу.
Обед.
Выезд в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Стоимость
Проживание по программе
Проживание за городом в лесном массиве в коттедже европейского уровня с шикарными видами на самое большое озеро за полярным кругом – Имандра.
В Апатиты Вы можете попасть:
Авиасообщением
- Москва – Апатиты (Аэропорт Хибины) 2 часа
- Санкт – Петербург – Апатиты (Аэропорт Хибины) 1,5 часа
- Москва – Мурманск 2 часа + 2,5 часа трансфер
- Санкт – Петербург – Мурманск +2,5 часа трансфер
- Москва – Апатиты 32 часа
- Санкт – Петербург – Апатиты 24 часа
Включено в стоимость
- трансфер
- работа гида
- входные билеты
- завтраки
- проживание на базе (2-х, 3-х местное размещение)
Оплачивается отдельно
- заказ трансфера из Мурманска в Кировск
- катание на оленьих, собачьих упряжках
- питание оплачивается самостоятельно, кроме пометки входит в стоимость
- аренда снегоходов
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