Сказка зимнего леса

Если Вы приходите в восторг от завораживающих и масштабных видов, то экскурсия в Кировск - лучший вариант получить новую порцию эмоций и незабываемых впечатлений.

Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир "Снежная деревня", которая с каждым годом привлекает все больше и больше туристов со всего мира. Эта экскурсия подарит Вам не только яркие эмоции, но и ощущение зимней сказки! А прогулка по заснеженному лесу на горе «Оспе» оставит Вам сказочные воспоминания о зимних пейзажах окрестностей. Во время тура Вы также услышите истории и легенды о коренных народах севера, пообщаетесь с северными оленями, посетите арт-парк "Таинственный лес" и многое многое другое.