От Хибин до Сейдозера
Загадочное озеро Сейдозеро, Ловозерские тундры, потрясающие Хибины. Вы побываете в отдаленных уголках русского севера и насладитесь драйвом на мощных снегоходах. Тур подходит для опытных туристов, которые смогут обкатать самые интересные участки, а также для новичков с хорошей физической формой.
Протяженность маршрута: 270 км.
Возрастное ограничение: дети старше 14 лет могут участвовать в туре в качестве пассажиров, с 18 лет можно управлять снегоходом самостоятельно.
Вас ждет:
Программа тура
8:00 Встреча на ж/д вокзале г. Апатиты или 10:00 в аэропорту "Хибины". Трансфер в г. Кировск (20 км).
Завтрак в гостинице Тирвас (шведский стол).
Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви). Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
Выход на маршрут на снегоходах. В первый день Вы посетите самые живописные места Хибин.
В пути перекус: фрукты, бутерброды, горячий чай, сладости.
Нитка маршрута: Кировск - Ущелье Рамзая - база МЧС Куэльпор (обед) - г. Каскаснюнчорр (1100,9 метров) - Ущелье Рисчорр - озеро Академическое - Ведьмино ущелье - г. Тульйок (573,2 метров) - озеро Умбозеро - гостевой дом в пос. Пунча, 90 км.
Размещение в номерах, ужин на базе отдыха. Баня.
Завтрак.
Выход на снегоходный маршрут: озеро Умбозеро - озеро Ловозеро - сердце Ловозерских тундр - озеро Сейдозеро - база отдыха "Юлинская Салма".
Озеро Сейдозеро давно является объектом исследований различных учёных, уфологов и других специалистов по паранаучным знаниям.
В пути перекус: фрукты, бутерброды, горячий чай, сладости.
В этот день мы проедем вдоль красивейших Ловозерских гор, 80 км.
Ужин и ночевка на базе отдыха. Посещение бани по предварительному заказу.
Завтрак.
Возвращение в Кировск через Хибинские горы по частично измененному маршруту, 110 км.
В пути перекус: фрукты, бутерброды, горячий чай, сладости.
Прибытие в гостиницу Тирвас. Прощальный ужин.
21:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Апатиты.
Стоимость
Проживание по программе
1 ночь - гостевой дом "Пунча".
Двухэтажный дом находится между двух горных массивов: Хибин и Ловозерских тундр, на берегу красивейшего и самого глубокого на Кольском полуострове озера Умбозеро (110 метров).
Размещение по 2 человека в комнате ,кол-во 6-8 человек, кухня, комната отдыха, спутниковое ТВ, горячая вода, 2 санузла, душ, сауна, камин на дровах.
2 ночь - гостевой комплекс "Юлинская Салма".
Расположен вдали от цивилизации на берегу озера Ловозеро.
В состав комплекса входят 2 гостевых дома: размещение в комнатах по 1, 2, 3 человека.
На территории есть русская баня, беседка с очагом, крытый стол для пикника на 10 человек.
Важно:
- группа от 4 снегоходов
- для групп от 10 человек возможны любые даты
Включено в стоимость
- трансфер ж/д вокзал Апатиты - Кировск - ж/д вокзал Апатиты
- работа инструктора на отдельном снегоходе
- аренда снегоходов и ГСМ к ним
- прокат экипировки (комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, перчатки)
- трехразовое питание
- проживание в гостевых домах по программе
Оплачивается отдельно
- билеты от/до ж/д станции г. Апатиты
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