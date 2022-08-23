От Хибин до Сейдозера

Загадочное озеро Сейдозеро, Ловозерские тундры, потрясающие Хибины. Вы побываете в отдаленных уголках русского севера и насладитесь драйвом на мощных снегоходах. Тур подходит для опытных туристов, которые смогут обкатать самые интересные участки, а также для новичков с хорошей физической формой.

Протяженность маршрута: 270 км.

Возрастное ограничение: дети старше 14 лет могут участвовать в туре в качестве пассажиров, с 18 лет можно управлять снегоходом самостоятельно.