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От Хибин до Сейдозера

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Загадочное озеро Сейдозеро, Ловозерские тундры, потрясающие Хибины. Вы побываете в отдаленных уголках русского севера и насладитесь драйвом на мощных снегоходах. Тур подходит для опытных туристов, которые смогут обкатать самые интересные участки, а также для новичков с хорошей физической формой.

Протяженность маршрута: 270 км.

Возрастное ограничение: дети старше 14 лет могут участвовать в туре в качестве пассажиров, с 18 лет можно управлять снегоходом самостоятельно.

Программа тура

День 1
Кировск - поселок Пунча

8:00 Встреча на ж/д вокзале г. Апатиты или 10:00 в аэропорту "Хибины". Трансфер в г. Кировск (20 км).

Завтрак в гостинице Тирвас (шведский стол).

Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви). Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.

Выход на маршрут на снегоходах. В первый день Вы посетите самые живописные места Хибин.

В пути перекус: фрукты, бутерброды, горячий чай, сладости.

Нитка маршрута: Кировск - Ущелье Рамзая - база МЧС Куэльпор (обед) - г. Каскаснюнчорр (1100,9 метров) - Ущелье Рисчорр - озеро Академическое - Ведьмино ущелье - г. Тульйок (573,2 метров) - озеро Умбозеро - гостевой дом в пос. Пунча, 90 км.

Размещение в номерах, ужин на базе отдыха. Баня.

День 2
Озеро Умбозеро - озеро Сейдозеро

Завтрак.

Выход на снегоходный маршрут: озеро Умбозеро  - озеро Ловозеро - сердце Ловозерских тундр - озеро Сейдозеро - база отдыха "Юлинская Салма".

Озеро Сейдозеро давно является объектом исследований различных учёных, уфологов и других специалистов по паранаучным знаниям.

В пути перекус: фрукты, бутерброды, горячий чай, сладости.

В этот день мы проедем вдоль красивейших Ловозерских гор, 80 км.

Ужин и ночевка на базе отдыха. Посещение бани по предварительному заказу.

День 3
Хибины

Завтрак.

Возвращение в Кировск через Хибинские горы по частично измененному маршруту, 110 км.

В пути перекус: фрукты, бутерброды, горячий чай, сладости.

Прибытие в гостиницу Тирвас. Прощальный ужин.

21:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Апатиты.

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 1
2-хместная посадка
за 3 дня с человека
53 500 ₽
1-местная посадка
за 3 дня с человека
67 800 ₽
Размещение в туре:

1 ночь - гостевой дом "Пунча".

Двухэтажный дом находится между двух горных массивов: Хибин и Ловозерских тундр, на берегу красивейшего и самого глубокого на Кольском полуострове озера Умбозеро (110 метров).

Размещение по 2 человека в комнате ,кол-во 6-8 человек, кухня, комната отдыха, спутниковое ТВ, горячая вода, 2 санузла, душ, сауна, камин на дровах. 

2 ночь - гостевой комплекс "Юлинская Салма".

Расположен вдали от цивилизации на берегу озера Ловозеро.  
В состав комплекса входят 2 гостевых дома: размещение в комнатах по 1, 2, 3 человека.
На территории есть русская баня, беседка с очагом, крытый стол для пикника на 10 человек.

Важно:
  • группа от 4 снегоходов
  • для групп от 10 человек возможны любые даты

Включено в стоимость

  • трансфер ж/д вокзал Апатиты - Кировск - ж/д вокзал Апатиты
  • работа инструктора на отдельном снегоходе
  • аренда снегоходов и ГСМ к ним
  • прокат экипировки (комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, перчатки)
  • трехразовое питание
  • проживание в гостевых домах по программе

Оплачивается отдельно

  • билеты от/до ж/д станции г. Апатиты

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