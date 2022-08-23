Сердце Хибинских гор

Снегоходный тур по северным красотам, с захватывающим дух, преодолением перевалов. Подходит для истинных ценителей горной северной природы, ищущих яркие эмоции и впечатления, готовых с головой окунуться в мир невероятных ощущений красоты и мощности Хибин!

Вы будете проезжать красивые горные ущелья, скальные обрывы и речки, а если повезет, то увидите невероятное природное явление - северное сияние.

Протяженность маршрута: 230 км.