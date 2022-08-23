Сердце Хибинских гор
Снегоходный тур по северным красотам, с захватывающим дух, преодолением перевалов. Подходит для истинных ценителей горной северной природы, ищущих яркие эмоции и впечатления, готовых с головой окунуться в мир невероятных ощущений красоты и мощности Хибин!
Вы будете проезжать красивые горные ущелья, скальные обрывы и речки, а если повезет, то увидите невероятное природное явление - северное сияние.
Протяженность маршрута: 230 км.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале г. Апатиты (поезд 092А в 4-25 или № 120В в 7-59).
Трансфер в гостиницу-санаторий «Тирвас» г. Кировска (16 км от ж/д вокзала, 32 км из аэропорта "Хибины", Апатиты).
Завтрак шведский стол.
Подбор экипировки, основы управления снегоходом и инструктаж по технике безопасности.
Выезд на снегоходах по маршруту: гостиница «Тирвас» – озеро Большой Вудъяр - ущелье Рамзая - заброшенные нефритовые скважины на реке Малая Белая - озеро Имандра – база отдыха Куэльпорр (80 км).
Ланч-перекус в пути (горячий чай, бутерброды, сухофрукты).
Прибытие на базу. Ужин.
Завтрак на базе.
Выход на снегоходах на радиальный маршрут: Ведьменное ущелье - озеро Академическое - Умбозерский перевал (90 км).
Перекус в пути (чай ,кофе, бутерброды, сухофрукты, угощения к чаю).
Маршрут пройдет по самому сердцу Хибин.
Возвращение на базу. Ужин. Баня.
Завтрак на базе.
Выход на радиальный маршрут: база отдыха - озеро Гольцовое - база отдыха (60 км).
Обед на базе отдыха.
Продолжение маршрута до г. Кировск.
Ужин шведский стол.
Трансфер в г. Апатиты на ж/д вокзал или аэропорт.
Стоимость
База отдыха Куэльпорр
На маршруте вы будете проживать 2 ночи на базе отдыха «Куэльпорр», уникальность которой в ее местоположении, это пока единственное место в самом сердце Хибин, где есть всё для комфортного проживания.
Категории номеров:
«Стандарт» - светлые 2-3-местные комнаты на 1 этаже, душ/туалет в номере.
«Эконом» - просторные 2-6-местные комнаты с двухъярусными кроватями на первом и мансардном этажах, душ/туалет на этаже.
Мы стараемся селить только в номера "Стандарт", если их нет, всегда предупреждаем и даем скидку на тур, при заселении в "Эконом".
Важно:
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группа от 4 снегоходов
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для групп от 10 человек возможны любые даты
Включено в стоимость
- аренда снегоходов
- прокат экипировки (комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, перчатки)
- ГСМ на снегоходы
- трансфер по программе (встреча в Апатитах)
- проживание в 2-х местных номерах
- завтрак и ужин в кафе, обед заменен перекусом в пути (чай в термосе, бутерброды, сладости)
- работа инструкторов
- баня во второй день
Оплачивается отдельно
- билеты от/до ж/д станции г. Апатиты
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