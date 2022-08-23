Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Сердце Хибинских гор

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Снегоходный тур по северным красотам, с захватывающим дух, преодолением перевалов. Подходит для истинных ценителей горной северной природы, ищущих яркие эмоции и впечатления, готовых с головой окунуться в мир невероятных ощущений красоты и мощности Хибин!

Вы будете проезжать красивые горные ущелья, скальные обрывы и речки, а если повезет, то увидите невероятное природное явление - северное сияние.

Протяженность маршрута: 230 км.

Программа тура

День 1
Кировск - озеро Большой Вудъяр -  ущелье Рамзая - заброшенные нефритовые скважины - озеро Имандра - база отдыха Куэльпорр

Встреча на ж/д вокзале г. Апатиты (поезд 092А в 4-25 или № 120В в 7-59).

Трансфер в гостиницу-санаторий «Тирвас» г. Кировска (16 км от ж/д вокзала, 32 км из аэропорта "Хибины", Апатиты).

Завтрак шведский стол.

Подбор экипировки, основы управления снегоходом и инструктаж по технике безопасности.

Выезд на снегоходах по маршруту: гостиница «Тирвас» – озеро Большой Вудъяр -  ущелье Рамзая - заброшенные нефритовые скважины на реке Малая Белая - озеро Имандра – база отдыха Куэльпорр (80 км).

Ланч-перекус в пути (горячий чай, бутерброды, сухофрукты).

Прибытие на базу. Ужин.

День 2
Ведьменное ущелье - озеро Академическое - Умбозерский перевал

Завтрак на базе.

Выход на снегоходах на радиальный маршрут: Ведьменное ущелье - озеро Академическое - Умбозерский перевал (90 км).

Перекус в пути (чай ,кофе, бутерброды, сухофрукты, угощения к чаю).

Маршрут пройдет по самому сердцу Хибин.

Возвращение на базу. Ужин. Баня.

День 3
Озеро Гольцовое

Завтрак на базе. 

Выход на радиальный маршрут: база отдыха - озеро Гольцовое - база отдыха (60 км).

Обед на базе отдыха.

Продолжение маршрута до г. Кировск.

Ужин шведский стол.

Трансфер в г. Апатиты на ж/д вокзал или аэропорт.

Стоимость

База отдыха Куэльпорр

Item 1 of 1
2-хместная посадка
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
46 000 ₽
1-местная посадка
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
65 000 ₽

Размещение в туре:

На маршруте вы будете проживать 2 ночи на базе отдыха «Куэльпорр», уникальность которой в ее местоположении, это пока единственное место в самом сердце Хибин, где есть всё для комфортного проживания.

Категории номеров:

«Стандарт» - светлые 2-3-местные комнаты на 1 этаже, душ/туалет в номере.
«Эконом» - просторные 2-6-местные комнаты с двухъярусными кроватями на первом и мансардном этажах, душ/туалет на этаже.

Мы стараемся селить только в номера "Стандарт", если их нет, всегда предупреждаем и даем скидку на тур, при заселении в "Эконом".

Важно:
  • группа от 4 снегоходов
  • для групп от 10 человек возможны любые даты

Включено в стоимость

  • аренда снегоходов
  • прокат экипировки (комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, перчатки)
  • ГСМ на снегоходы
  • трансфер по программе (встреча в Апатитах)
  • проживание в 2-х местных номерах
  • завтрак и ужин в кафе, обед заменен перекусом в пути (чай в термосе, бутерброды, сладости)
  • работа инструкторов
  • баня во второй день

Оплачивается отдельно

  • билеты от/до ж/д станции г. Апатиты

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Кольский полуостров 2023 г.

От Хибин до Сейдозера

Снегоходный тур по Кольскому полуострову. Вы побываете в отдаленных уголках русского севера и насладитесь драйвом на мощных снегоходах. Тур подходит для опытных туристо...

Ближайший заезд:

c 17 февраля по 19 февраля

3 дня 2 ночи

от 53500 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Саамские каникулы. Снегоходный тур на выходные

Снегоходное сафари на Кольском полуострове. Тур выходного дня. Программа с этнографической составляющей: культура и кухня саамского народа. Возраст 12+.

Ближайший заезд:

c 13 января по 15 января

3 дня 2 ночи

от 66000 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Саамский Новый год

Трехдневное путешествие по Лапландии на Новый год. Снегоходный тур с этнографической составляющей. Строго 12+. Сложность средняя.

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 01 января

3 дня 2 ночи

от 69000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Сердце Кольского

Красивый, насыщенный маршрут по центру Кольского полуострова. Ночевки в домиках. Маршрут 750 км. Повышенная сложность.

Ближайший заезд:

c 22 февраля по 26 февраля

5 дней 4 ночи

от 103500 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Белое безмолвие

Снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову к Баренцеву морю. 5 дней. Сложность маршрута - средняя, 18+. Маршрут 580 км. Одноместная посадка на снегоходах.

Ближайший заезд:

c 05 марта по 09 марта

5 дней 4 ночи

от 120000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Экспедиция на снегоходах От Белого до Баренцева

Удивительное и суровое пятидневное снегоходное путешествие вдали от цивилизации. Тур для самых отважных и сильных духом людей. Большая часть этого маршрута проходит по ...

Ближайший заезд:

c 26 февраля по 02 марта

5 дней 4 ночи

от 120000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Экспедиция на снегоходах От Хибин до Белого моря

Шестидневная снегоходная экспедиция по Кольскому полуострову. Сотни километров лесотундры. Маршрут 520 км. Повышенная сложность. Одноместная посадка на снегоходах. 18+

Ближайший заезд:

c 12 февраля по 17 февраля

6 дней 5 ночей

от 123000 ₽