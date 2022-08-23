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Саамские каникулы. Снегоходный тур на выходные

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Знакомство с удивительной природой Русской Лапландии, наблюдения за полярным сиянием, общение с северными оленями, катание на упряжке, катание на снегоходах, рыбалка на налима, посещение священного озера Сейдозеро, баня с купанием в снегу, национальная саамская кухня… Отличный отдых с семьей или друзьями!

Размещение в комфортном доме со всеми удобствами на берегу озера Ловозеро с прекрасным видом на Ловозерские тундры. Национальная кухня (блюда из ловозерской рыбы, оленины, местных овощей). 

У вас будет возможность увидеть диких животных (куропатки, глухари, лисы, зайцы, олени); северное сияние. 

Маршрут: Кировск - Умбозерский перевал - озеро Умбозеро - озеро Ловозеро - озеро Сейдозеро - вершина Маннепах - Кировск.

Интересное на маршруте: священное горное озеро Сейдозеро, катание на снегоходах, знакомство с бытом коренного населения Кольского полуострова, знакомство с ездовыми собаками и северными оленями, дровяная баня, бескрайние просторы Русского севера.

Общая протяженность маршрута: около 345 км на снегоходах.

Размер группы: от 4-х человек.

Возрастные ограничения: 12+, 18+ за рулем.

Программа тура

День 1
Маршрут Кировск - Ловозеро

Встреча гостей на микроавтобусе в Апатитах, трансфер на нашу снегоходную базу в Кировске (30 минут).

По пути завтрак в кафе.

Экипировка, инструктаж по вождению снегоходов.

Выезд по маршруту: Кировск - Умбозерский перевал, озеро Умбозеро, озеро Ловозеро.

В этот день участникам предстоит преодолеть перевалы горного массива Хибины, проехать по сказочному лесу и системам замерзших озер. Никаких следов цивилизации на всем пути.  

Размещение в гостевом доме Юлинская Салма, ужин. 

Дневной маршрут около 130 км.

День 2
Поездка на Сейдозеро. Ездовые собаки и северные олени

Завтрак, поездка на снегоходах на озеро Сейдозеро. 

Кольцевой маршрут по льду, осмотр скалы Куйва. 

Обед в гостевом доме Юлинская Салма. 

Во второй половине дня поездка в район села Ловозеро. Катание на собачьей упряжке, катание на оленьей упряжке, чай в чуме с интереснейшими рассказами про жизнь саамов от Анны Сорвановой. Знакомство с чудесными оленями, которых можно потрогать, погладить, покормить. 

Возвращение в гостевой дом, баня на дровах с купанием в снегу, ужин. 

Гостевой дом Юлинская Салма является одной из лучших локаций на Кольском полуострове для тех, кто мечтает увидеть Северное Сияние.  

Дневной переезд на снегоходах 80 км.


День 3
Хибины

Завтрак, старт в направлении Хибин. 

Маршрут возвращения в Кировск отличается от маршрута первого дня. По возможности мы поднимемся на одну из высших точек Ловозерских тундр - гору Маннепах (950м) с шикарным видом на Умбозеро и Хибины, а в Хибинах проедем  через Партомчоррский перевал. 

Дневной маршрут около 150 км. 

Возвращение в Кировск, ужин в кафе, отъезд.

Стоимость

Гостевой дом Юлинская салма

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1-местная посадка
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
72 000 ₽
Размещение на маршруте: Гостевой дом Юлинская салма на озере Ловозеро. 

Гостевой дом расположен на мысу напротив озера Сейдозеро. Красивое место с прекрасным видом. Уютный дом со всеми удобствами, демократичная обстановка, домашняя кухня, приветливый персонал, хорошая баня. Размещение по 2-3 человека в комнатах.

Включено в стоимость

  • проживание в гостевом доме
  • питание по программе
  • трансфер от ж/д вокзала в Апатитах до Кировска и обратно
  • аренда снегохода, экипировка, топливо 
  • катание на оленьих и собачьих упряжках
  • посещение бани

Оплачивается отдельно

  • авиабилеты в Кировск или ж/д билеты в Апатиты

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