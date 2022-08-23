Саамские каникулы. Снегоходный тур на выходные

Знакомство с удивительной природой Русской Лапландии, наблюдения за полярным сиянием, общение с северными оленями, катание на упряжке, катание на снегоходах, рыбалка на налима, посещение священного озера Сейдозеро, баня с купанием в снегу, национальная саамская кухня… Отличный отдых с семьей или друзьями!

Размещение в комфортном доме со всеми удобствами на берегу озера Ловозеро с прекрасным видом на Ловозерские тундры. Национальная кухня (блюда из ловозерской рыбы, оленины, местных овощей).

У вас будет возможность увидеть диких животных (куропатки, глухари, лисы, зайцы, олени); северное сияние.

Маршрут: Кировск - Умбозерский перевал - озеро Умбозеро - озеро Ловозеро - озеро Сейдозеро - вершина Маннепах - Кировск.

Интересное на маршруте: священное горное озеро Сейдозеро, катание на снегоходах, знакомство с бытом коренного населения Кольского полуострова, знакомство с ездовыми собаками и северными оленями, дровяная баня, бескрайние просторы Русского севера.

Общая протяженность маршрута: около 345 км на снегоходах.

Размер группы: от 4-х человек.

Возрастные ограничения: 12+, 18+ за рулем.