Саамские каникулы. Снегоходный тур на выходные
Знакомство с удивительной природой Русской Лапландии, наблюдения за полярным сиянием, общение с северными оленями, катание на упряжке, катание на снегоходах, рыбалка на налима, посещение священного озера Сейдозеро, баня с купанием в снегу, национальная саамская кухня… Отличный отдых с семьей или друзьями!
Размещение в комфортном доме со всеми удобствами на берегу озера Ловозеро с прекрасным видом на Ловозерские тундры. Национальная кухня (блюда из ловозерской рыбы, оленины, местных овощей).
У вас будет возможность увидеть диких животных (куропатки, глухари, лисы, зайцы, олени); северное сияние.
Маршрут: Кировск - Умбозерский перевал - озеро Умбозеро - озеро Ловозеро - озеро Сейдозеро - вершина Маннепах - Кировск.
Интересное на маршруте: священное горное озеро Сейдозеро, катание на снегоходах, знакомство с бытом коренного населения Кольского полуострова, знакомство с ездовыми собаками и северными оленями, дровяная баня, бескрайние просторы Русского севера.
Общая протяженность маршрута: около 345 км на снегоходах.
Размер группы: от 4-х человек.
Возрастные ограничения: 12+, 18+ за рулем.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча гостей на микроавтобусе в Апатитах, трансфер на нашу снегоходную базу в Кировске (30 минут).
По пути завтрак в кафе.
Экипировка, инструктаж по вождению снегоходов.
Выезд по маршруту: Кировск - Умбозерский перевал, озеро Умбозеро, озеро Ловозеро.
В этот день участникам предстоит преодолеть перевалы горного массива Хибины, проехать по сказочному лесу и системам замерзших озер. Никаких следов цивилизации на всем пути.
Размещение в гостевом доме Юлинская Салма, ужин.
Дневной маршрут около 130 км.
Завтрак, поездка на снегоходах на озеро Сейдозеро.
Кольцевой маршрут по льду, осмотр скалы Куйва.
Обед в гостевом доме Юлинская Салма.
Во второй половине дня поездка в район села Ловозеро. Катание на собачьей упряжке, катание на оленьей упряжке, чай в чуме с интереснейшими рассказами про жизнь саамов от Анны Сорвановой. Знакомство с чудесными оленями, которых можно потрогать, погладить, покормить.
Возвращение в гостевой дом, баня на дровах с купанием в снегу, ужин.
Гостевой дом Юлинская Салма является одной из лучших локаций на Кольском полуострове для тех, кто мечтает увидеть Северное Сияние.
Дневной переезд на снегоходах 80 км.
Завтрак, старт в направлении Хибин.
Маршрут возвращения в Кировск отличается от маршрута первого дня. По возможности мы поднимемся на одну из высших точек Ловозерских тундр - гору Маннепах (950м) с шикарным видом на Умбозеро и Хибины, а в Хибинах проедем через Партомчоррский перевал.
Дневной маршрут около 150 км.
Возвращение в Кировск, ужин в кафе, отъезд.
Стоимость
Гостевой дом Юлинская салма
Гостевой дом расположен на мысу напротив озера Сейдозеро. Красивое место с прекрасным видом. Уютный дом со всеми удобствами, демократичная обстановка, домашняя кухня, приветливый персонал, хорошая баня. Размещение по 2-3 человека в комнатах.
Включено в стоимость
- проживание в гостевом доме
- питание по программе
- трансфер от ж/д вокзала в Апатитах до Кировска и обратно
- аренда снегохода, экипировка, топливо
- катание на оленьих и собачьих упряжках
- посещение бани
Оплачивается отдельно
- авиабилеты в Кировск или ж/д билеты в Апатиты
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