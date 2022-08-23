Экспедиция на снегоходах От Хибин до Белого моря

Ландшафты центральной части Кольского – сотни километров лесотундры, огромные торфяные болота отделяют от цивилизации село Краснощелье, где участники экспедиции проведут целый день, знакомясь с жизнью этого уникального поселения.

Кроме всего прочего, в Краснощелье Вы попробуете деликатесную местную кухню, блюда из которой не подают ни в одном ресторане мира!

Завершение экспедиции в древнем поморском селе Варзуга, знаменитом своими деревянными храмами, в том числе, Успенской церковью, построенной в 1674 году «без единого гвоздя».

Протяженность маршрута: 520 км.

Возрастное ограничение 18+