Экспедиция на снегоходах От Хибин до Белого моря
Ландшафты центральной части Кольского – сотни километров лесотундры, огромные торфяные болота отделяют от цивилизации село Краснощелье, где участники экспедиции проведут целый день, знакомясь с жизнью этого уникального поселения.
Кроме всего прочего, в Краснощелье Вы попробуете деликатесную местную кухню, блюда из которой не подают ни в одном ресторане мира!
Завершение экспедиции в древнем поморском селе Варзуга, знаменитом своими деревянными храмами, в том числе, Успенской церковью, построенной в 1674 году «без единого гвоздя».
Протяженность маршрута: 520 км.
Возрастное ограничение 18+
Вас ждет:
Программа тура
Трансфер на микроавтобусе до места старта г. Кировск (25 км), завтрак в кафе гостиницы Тирвас (шведский стол).
Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви). Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
Старт на снегоходах в направлении гостевого дома Куэльпорр - база МЧС.
Обед на базе.
Снегоходный маршрут по окрестностям: ущелье Рисчорра - гора Каскаснюнчорр (1100) - озеро Академическое - возвращение на турбазу.
Ужин.
Размещение в двухместных номерах.
Дневной переезд на снегоходах 60 км.
Старт на снегоходах в направлении озера Умбозеро.
Обед - перекус на берегу озера с видом на Ловозерские тундры.
После обеда скоростной участок по льду, замершим болотам и тундре до озера Ловозеро.
Ужин и ночевка в гостевом доме "Юлинская Салма".
Размещение по 2-4 чел. в комнате.
При хорошей видимости возможно наблюдать северное сияние.
Дневной переезд на снегоходах 110 км.
Выход на маршрут: озеро Ловозеро – поселок Краснощелье.
В процессе движения будем пересекать следы гусеничных вездеходов.
В связи с удаленностью и труднодоступностью, незаменимым транспортом являются вездеходы.
Маршрут проходит по нетронутым ландшафтам центральной части Кольского полуострова.
Перекус с горячим чаем в пути.
Приезд в село Краснощелье, размещение, баня, ужин (с элементами национальной кухни).
Дневной переезд на снегоходах 140 км.
Осмотр достопримечательностей села, посещение местного музея, школы, экскурсия по окрестностям.
Обед.
Выезд на снегоходах на озеро Среднее, подлёдная рыбалка на крупного окуня.
Возвращение на базу отдыха.
Ужин. Ночевка.
Дневной переезд на снегоходах 40 км.
Выезд по маршруту село Краснощелье – поселок Варзуга.
Нитка маршрута этого дня дважды пересекает реку Варзугу, а так же Северный полярный круг.
Ночлег в древнем поморском селе Варзуга в гостевом доме.
Ужин из блюд поморской кухни.
Вечером баня.
Дневной переезд на снегоходах 130 км.
Экскурсия по селу Варзуга, осмотр знаменитых варзугских церквей, поездка на снегоходах к устью реки Варзуги – осмотр старинной деревни Кузомень, торжественный выезд на лед Белого моря.
Возвращение в Варзугу.
Обед.
Окончание маршрута – трансфер в г. Кандалакшу на ж/д вокзал (250 км) или в Мурманск в аэропорт (480 км - за доп. плату).
Дневной переезд на снегоходах 40 км.
Стоимость
Проживание по программе
База отдыха "Куэльпорр"
Номер категории «Эконом» - просторные 2-6-местные комнаты с двухъярусными кроватями на первом и мансардном этажах, душ/туалет на этаже.
База отдыха "Юлинская Салма"
Два гостевых дома (с комнатами по 1,2,3,4 человек), в которых может комфортно разместиться до 30 человек отдыхающих, русская баня, беседка с очагом, крытый стол для пикника на 10 человек, причал для лодок.
Гостевой дом в Краснощелье
Три комнаты: комната №1 – две широкие кровати + одна двухъярусная; комнаты №2 и №3 – две двухъярусные кровати. Отопление печное. Электричество 220 ВТ, с 6 утра до 12 ночи. В праздничные дни ночью электричество не отключается.
Гостевой дом в Варзуга
Горячая и холодная вода, полностью оборудованный санузел с унитазом и душем, холодильник, телевизор с большим количеством каналов, доступ в интернет.
В домике есть все необходимое, начиная от посуды и заканчивая полотенцами, постельным бельем.
Важно:
- Маршрут проходит в обоих направлениях. Возможен старт из Хибин и из Варзуги.
- Посадка - 1 человек на снегоходе.
- Группа от 4 снегоходов.
- Для групп от 10 человек возможны любые сроки.
Включено в стоимость
- трансфер г. Апатиты - г. Кировск (начало тура)
- трансфер пос. Варзуга - г. Кандалакша (окончание тура)
- проживание и питание по программе
- аренда снегоходов
- ГСМ
- прокат экипировки (комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, перчатки)
- работа инструктора
Оплачивается отдельно
- Билеты до ж/д станции г. Апатиты
- Билеты от жд станции г. Кандалакша
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