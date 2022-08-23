Саамский Новый год

Суровые северные горы, утопающий в пушистых снегах лес, сказочные пейзажи в синеватых красках короткого полярного дня. Сполохи северного сияния. Драйв от управления комфортным и проходимым снегоходом. Знакомство и общение с северными оленями, катание на оленьей упряжке, катание на упряжке с хаски. Атмосферные посиделки в чуме у костра. Уютный гостевой дом с баней.



В программе путешествия – трехдневный снегоходный маршрут от Кировска до села Ловозеро. Ночлег в гостевом доме Пунча на берегу озера Умбозеро.



Ежедневный пробег на снегоходах – 75-80 километров. Длина маршрута: 240 км. Сложность: средняя (12+)

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