Саамский Новый год
Суровые северные горы, утопающий в пушистых снегах лес, сказочные пейзажи в синеватых красках короткого полярного дня. Сполохи северного сияния. Драйв от управления комфортным и проходимым снегоходом. Знакомство и общение с северными оленями, катание на оленьей упряжке, катание на упряжке с хаски. Атмосферные посиделки в чуме у костра. Уютный гостевой дом с баней.
В программе путешествия – трехдневный снегоходный маршрут от Кировска до села Ловозеро. Ночлег в гостевом доме Пунча на берегу озера Умбозеро.
Ежедневный пробег на снегоходах – 75-80 километров. Длина маршрута: 240 км. Сложность: средняя (12+)
В программе путешествия – трехдневный снегоходный маршрут от Кировска до села Ловозеро. Ночлег в гостевом доме Пунча на берегу озера Умбозеро.
Ежедневный пробег на снегоходах – 75-80 километров. Длина маршрута: 240 км. Сложность: средняя (12+)
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Встречаем гостей в Кировске, завтрак в кафе, экипировка и инструктаж в нашем снегоходном центре, выезд на маршрут.
Первый день пути пройдет по горам, сосновому лесу и по льду озера Умбозеро.
В пути полевой обед с бутербродами и чаем.
Прибытие в гостевой дом Пунча, баня, отдых.
Размещение по 2 человека в комнате. Все удобства.
Первый день пути пройдет по горам, сосновому лесу и по льду озера Умбозеро.
В пути полевой обед с бутербродами и чаем.
Прибытие в гостевой дом Пунча, баня, отдых.
Размещение по 2 человека в комнате. Все удобства.
День 2
Путь пройдет по южному подножью горного массива Ловозерские тундры, по лесным дорожкам и серии замерзших озер.
После лесного участка маршрут пойдет по льду озера Ловозеро. Неподалеку от села Ловозеро гостей ждет этнографическая программа. Живое общение с коренными жителями в чуме у костра, угощение местными деликатесами из оленины, ароматным тундровым чаем, знакомство и общение с домашними оленями, катание на оленьей упряжке и упряжке с ездовыми хаски.
Возвращение в гостевой дом.
После лесного участка маршрут пойдет по льду озера Ловозеро. Неподалеку от села Ловозеро гостей ждет этнографическая программа. Живое общение с коренными жителями в чуме у костра, угощение местными деликатесами из оленины, ароматным тундровым чаем, знакомство и общение с домашними оленями, катание на оленьей упряжке и упряжке с ездовыми хаски.
Возвращение в гостевой дом.
День 3
Возвращение в Кировск. Ужин в кафе. Трансфер.
Окончание снегоходной части программы в 17-18 часов.
Окончание снегоходной части программы в 17-18 часов.
Стоимость
Стоимость тура с человека
Item 1 of 1
1-местная посадка
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
75 000 ₽
2-хместная посадка
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
69 000 ₽
- Гостевой дом Пунча – комфортабельный дом со всеми удобствами, размещение по 2 человека в комнате, санузлы на этаже. Гостиница по-домашнему уютная, вкусная домашняя еда, приветливый персонал, отличная баня. Есть мобильная связь (Мегафон и МТС).
- В группе всего 7 гостей. Мы рекомендуем одноместное размещение на снегоходе как более комфортное и безопасное. Но в данной программе возможно и двухместное размещение. Скидки на детей не предоставляются. По нашему опыту мы не рекомендуем участие детей младше 12 лет (только в качестве пассажира).
- Город Кировск расположен в 25 км от ж/д вокзала и аэропорта г.Апатиты и в 200 км от ж/д вокзала и аэропорта Мурманска. Участников многодневных туров мы встречаем на железнодорожном вокзале или аэропорту города Апатиты. Также возможна встреча участников в аэропорту города Мурманска.
Включено в стоимость
- питание
- проживание в гостевом доме
- баня
- трансферы
- катание на упряжках
- этнографическая программа
- аренда снегоходов и экипировки
Оплачивается отдельно
- билеты до г. Кировск и обратно
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