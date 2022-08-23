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Саамский Новый год

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Суровые северные горы, утопающий в пушистых снегах лес, сказочные пейзажи в синеватых красках короткого полярного дня. Сполохи северного сияния. Драйв от управления комфортным и проходимым снегоходом. Знакомство и общение с северными оленями, катание на оленьей упряжке, катание на упряжке с хаски. Атмосферные посиделки в чуме у костра. Уютный гостевой дом с баней.

В программе путешествия – трехдневный снегоходный маршрут от Кировска до села Ловозеро. Ночлег в гостевом доме Пунча на берегу озера Умбозеро.

Ежедневный пробег на снегоходах – 75-80 километров. Длина маршрута: 240 км. Сложность: средняя (12+)

Программа тура

День 1
Встречаем гостей в Кировске, завтрак в кафе, экипировка и инструктаж в нашем снегоходном центре, выезд на маршрут.

Первый день пути пройдет по горам, сосновому лесу и по льду озера Умбозеро.

В пути полевой обед с бутербродами и чаем.

Прибытие в гостевой дом Пунча, баня, отдых.

Размещение по 2 человека в комнате. Все удобства.
День 2
Путь пройдет по южному подножью горного массива Ловозерские тундры, по лесным дорожкам и серии замерзших озер.

После лесного участка маршрут пойдет по льду озера Ловозеро. Неподалеку от села Ловозеро гостей ждет этнографическая программа. Живое общение с коренными жителями в чуме у костра, угощение местными деликатесами из оленины, ароматным тундровым чаем, знакомство и общение с домашними оленями, катание на оленьей упряжке и упряжке с ездовыми хаски.

Возвращение в гостевой дом.
День 3
Возвращение в Кировск. Ужин в кафе. Трансфер.

Окончание снегоходной части программы в 17-18 часов.

Стоимость

Стоимость тура с человека

Item 1 of 1
1-местная посадка
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
75 000 ₽
2-хместная посадка
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
69 000 ₽
  • Гостевой дом Пунча – комфортабельный дом со всеми удобствами, размещение по 2 человека в комнате, санузлы на этаже. Гостиница по-домашнему уютная, вкусная домашняя еда, приветливый персонал, отличная баня. Есть мобильная связь (Мегафон и МТС).
  • В группе всего 7 гостей. Мы рекомендуем одноместное размещение на снегоходе как более комфортное и безопасное. Но в данной программе возможно и двухместное размещение. Скидки на детей не предоставляются. По нашему опыту мы не рекомендуем участие детей младше 12 лет (только в качестве пассажира).
  • Город Кировск расположен в 25 км от ж/д вокзала и аэропорта г.Апатиты и в 200 км от ж/д вокзала и аэропорта Мурманска. Участников многодневных туров мы встречаем на железнодорожном вокзале или аэропорту города Апатиты. Также возможна встреча участников в аэропорту города Мурманска.

Включено в стоимость

  • питание
  • проживание в гостевом доме
  • баня
  • трансферы
  • катание на упряжках
  • этнографическая программа
  • аренда снегоходов и экипировки

Оплачивается отдельно

  • билеты до г. Кировск и обратно

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