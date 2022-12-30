Новогодняя сказка в Карелии

Встреча на ж/д вокзале г. Сортавала. Знакомство с гидом.

Завтрак в кафе города.

Авторская обзорная экскурсия по Сортавала – одному из древнейших городов Карелии.

Вы увидите районы города, расположенные на островах, что создает неповторимый ландшафт северного города на берегу Ладожского озера, самого крупного озера Европы. Узнаете, что в свое время город был частью Швеции и Финляндии, что не могло не отразиться на архитектуре Сортавала. Здесь Вы встретите много зданий, созданных финскими архитекторами, и поймете, чем же привлекали эти места художника, философа и писателя Николая Константиновича Рериха и других знаменитых людей.

10:40 - 11:55 Поездка в горный парк «Рускеала» из Сортавала на настоящем ретро-поезде на паровой тяге (Ж/д билеты на ретро-поезд не входят в стоимость тура, приобретаются самостоятельно заранее).

Это уникальная возможность погрузиться в прошлое, в эпоху императорской России. Интерьеры вагонов купе и ресторана выполнены в стиле Николаевского экспресса 19 века. И время в пути составляет всего лишь 1 час, за это время пейзажи за окном усилят эстетическое впечатление от происходящего.

Горный парк «Рускеала» — природный ансамбль, который прекрасен в любое время года.

Вдоль левого берега реки Тохмайоки (в переводе «бешеная») в процессе добычи мрамора образовались три карьера, соединенные штольнями и штреками. Добыча камня прекратилась, и старинные заброшенные каменоломни превратились в красивые горные озёра – беломраморные чаши, наполненные чистейшей голубовато-зелёной водой. Давно бездействующие шахты и штольни стали похожи на таинственные пещеры и гроты. Рускеальский мрамор цвета белых ночей, с зеленоватыми, похожими на северное сияние всполохами добывался для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины!

В пути - остановка у живописных водопадов Ахинкоски, популярной кинолокации у режиссёров, снимавших на этом месте фильмы «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир». Удивительное многообразие красок местной природы, журчание лесной речушки Тохмайоки на небольших ниспадающих водных каскадах, щедро одаривают уютом усталого путника.

Обед в пути следования.

Отправление в Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице в г. Петрозаводск. Отдых.