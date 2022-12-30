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Новогодняя сказка в Карелии

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Новый год в Карелии — это отличный повод собраться в путешествие всей семьей, с друзьями и с детьми! Уникальная северная природа, эксклюзивные объекты, путешествие в горный парк Рускеала на ретро-поезде и множество сюрпризов. Вы проведете пять увлекательных дней в одном из красивейших регионов России, в атмосфере самого душевного праздника.

Вас ждёт:

  • Одна из самых популярных локаций Карелии – горный парк Рускеала
  • Подготовленная трасса для катания на собачьих упряжках
  • Экскурсия к северным оленям и посещение подворья Мезенских лошадей
  • Самый веселый Карельский Дед Мороз в программе
  • Карельские мастер-классы и дегустации
  • Большой выбор комфортных гостиниц для размещения по туру
  • Новогоднюю/Рождественскую ночь Вы можете встретить, забронировав банкет с программой в одном из лучших ресторанов города при покупке тура или в своем кругу друзей, родных и близких самостоятельно. Выбор всегда за Вами!

Программа тура

День 1
Сортавала + горный парк Рускеала

Встреча на ж/д вокзале г. Сортавала. Знакомство с гидом.

Завтрак в кафе города.

Авторская обзорная экскурсия по Сортавала – одному из древнейших городов Карелии.

Вы увидите районы города, расположенные на островах, что создает неповторимый ландшафт северного города на берегу Ладожского озера, самого крупного озера Европы. Узнаете, что в свое время город был частью Швеции и Финляндии, что не могло не отразиться на архитектуре Сортавала. Здесь Вы встретите много зданий, созданных финскими архитекторами, и поймете, чем же привлекали эти места художника, философа и писателя Николая Константиновича Рериха и других знаменитых людей.

10:40 - 11:55 Поездка в горный парк «Рускеала» из Сортавала на настоящем ретро-поезде на паровой тяге (Ж/д билеты на ретро-поезд не входят в стоимость тура, приобретаются самостоятельно заранее).

Это уникальная возможность погрузиться в прошлое, в эпоху императорской России. Интерьеры вагонов купе и ресторана выполнены в стиле Николаевского экспресса 19 века. И время в пути составляет всего лишь 1 час, за это время пейзажи за окном усилят эстетическое впечатление от происходящего.

Горный парк «Рускеала» — природный ансамбль, который прекрасен в любое время года.

Вдоль левого берега реки Тохмайоки (в переводе «бешеная») в процессе добычи мрамора образовались три карьера, соединенные штольнями и штреками. Добыча камня прекратилась, и старинные заброшенные каменоломни превратились в красивые горные озёра – беломраморные чаши, наполненные чистейшей голубовато-зелёной водой. Давно бездействующие шахты и штольни стали похожи на таинственные пещеры и гроты. Рускеальский мрамор цвета белых ночей, с зеленоватыми, похожими на северное сияние всполохами добывался для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины!

В пути - остановка у живописных водопадов Ахинкоски, популярной кинолокации у режиссёров, снимавших на этом месте фильмы «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир». Удивительное многообразие красок местной природы, журчание лесной речушки Тохмайоки на небольших ниспадающих водных каскадах, щедро одаривают уютом усталого путника.

Обед в пути следования.

Отправление в Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице в г. Петрозаводск. Отдых.

День 2
Петрозаводск + интерактивная программа

Завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия «Красота и очарование зимнего города Петрозаводска». Вас ждет прогулка по  старинным улицам города и главной достопримечательностью - набережной Онежского озера.  Вы узнаете, что делали петрозаводские красавицы, чтобы их жизнь сложилась по – царски, где находится «Московский дворик», почему В.И. Ленин в «зимнем» и многое другое.

Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому».

Вы совершите увлекательное путешествие во времени. Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами. Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий. Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание. Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем – ощипыванием ели.

Обед в ресторане города.

Возвращение в гостиницу.

За дополнительную плату: Новогодний банкет в ресторане (для заезда 30.12).

День 3
Свободный день или снегоходное сафари

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день.

Рекомендуем за дополнительную плату:

Снегоходное сафари. Стоимость с трансфером - 5500 руб./чел. при 2х-местном размещении на снегоходе, 6800 руб./чел. при одноместном размещении на снегоходе, детям до 12 лет скидка — 10%. Бронируется и оплачивается при покупке тура.

2-х часовая программа безопасного катания на снегоходах по специально подготовленной трассе. Ощутите драйв за рулем снегохода, получите максимум положительных эмоций от зимнего приключения в заснеженном карельском лесу. Экипировка, инструктаж по управлению и безопасности, а также сопровождение инструктора входит в стоимость.

День 4
Северные олени + питомник хаски + водопад Кивач

Завтрак в кафе/ресторане гостиницы.

Экскурсия на водопад Кивач.

Вам предстоит насладится красотой водопада «Кивач», который является самой известной туристической локацией одноименного заповедника. Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Даже зимой, скованный в глыбы льда, он впечатляет не менее, чем в любое другое время года.

Посещение карельского питомника ездовых собак с катанием на собачьих упряжках. В программе вас ждет экскурсия в питомник ездовых собак и катание на собачьей упряжке по подготовленной трассе в сопровождение опытного инструктора (2,5 км., по 2 человека на 1 упряжке).

Экскурсия к северным оленям и посещение подворья Мезенских лошадей. Вы испытаете притягательную силу общения с ними, покормите с рук и даже сфотографируетесь.

Чаепитие в гриль-беседке у живого огня.

Обед в пути следования.

Возвращение в гостиницу.

День 5
Карельский Дед Мороз + Марциальные воды + шунгитовое производство

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Вещи в автобус.

Отправляемся в сказочную карельскую деревню в гости к Деду Морозу Карелии, который живёт в глуши лесной (переезд около 60 минут, 50 км).

Посещение Марциальных вод и единственную в России церковь-корабль в честь морских побед России, которая была построена по чертежам Петра I. Рядом «бьют ключи» уникальных целебных источников, пробуем водичку, дабы окунуться в мир здоровья и прекрасной природы.

Загородная анимационная программа «Новогодние забавы у карельского Деда мороза».

Народные уличные гуляния и этническая программа «Крууга» познакомит Вас со старинными хороводами карел под национальную музыку – невероятное прикосновение к культуре древнего этноса. Вас ждут веселые конкурсы, хороводы, песни, пляски, да зимние забавы. Программа, которая зарядит своей энергией на весь год и никого не оставит равнодушным.

«ЧУМовые посиделки с карельским Дедом Морозом» у жаркого костра. Вас ждет гостеприимный и радушный прием: 50 гр для сугреву и хорошего настроения, горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой. А также игры, песни и хорошее настроение.

Сытный обед у жарко истопленной печи – лучшая награда после игр на свежем воздухе! Жаль, но придется расставаться. Надеемся, что ненадолго.

«Карелы без рыбы не живут», поэтому приглашаем Вас приобрести рыбные деликатесы с собой.

Посещение Шунгит центра. Уникальное сочетание музея, места для отдыха и оздоровления.

Вы сможете познакомиться с загадочным минералом шунгит и его свойствами, а так же приобрести изделия из этого камня по цене производителя. Экскурсионная программа включает в себя релаксацию в шунгитовой комнате, эксперимент с шунгитом, а также угощение чайным сбором из карельских трав и Иван-чая в фитобаре на шунгитовой воде.

Возвращение в город. Окончание программы на ж/д вокзале Петрозаводска.

Стоимость

Гостиница Северная

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Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
52 400 ₽
Двухместное размещение
45 600 ₽
Семейный
за 5 дней с человека
Трёхместное размещение
44 100 ₽
Апартаменты
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
54 700 ₽
за 5 дней с человека
Взрослый на доп.месте
38 400 ₽

Гостиница Фрегат

Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
70 700 ₽
Двухместное размещение
53 500 ₽
за 5 дней с человека
Взрослый на доп.месте
42 000 ₽

СПА отель Карелия

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Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
47 800 ₽
Двухместное размещение
45 300 ₽
за 5 дней с человека
Взрослый на доп.месте
39 000 ₽

Отель PiterInn

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Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
60 800 ₽
Двухместное размещение
48 400 ₽
Комфорт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
66 400 ₽
Двухместное размещение
51 200 ₽
за 5 дней с человека
Взрослый на доп.месте
41700 ₽

Гостиница Саквояж

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Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
56 200 ₽
Двухместное размещение
49 500 ₽
Семейный
за 5 дней с человека
Трёхместное размещение
44 700 ₽
Люкс
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
57 300 ₽
Апартаменты
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
57 300 ₽
за 5 дней с человека
Взрослый на доп.месте
40 100 ₽
Скидки детям:
  • от 6 до 12 лет – 2250 рублей
  • от 2 до 6 лет – 3650 рублей
  • от 0 до 2 лет без места в гостинице/автобусе/ питания – тур бесплатно!

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной гостинице 5 дней/4 ночи
  • питание по программе (5 завтраков, 4 обеда)
  • обзорная экскурсия по г. Сортавала
  • экскурсия в горный парк Рускеала
  • остановка у водопадов Ахинкоски
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому»
  • экскурсия на водопад Кивач
  • экскурсия в питомник хаски
  • катание на собачьих упряжках — 2,5 км.
  • экскурсия к северным оленям и посещение подворья Мезенских лошадей
  • посещение курорта Марциальные воды
  • анимационная программа «Новогодние забавы у карельского Деда мороза»
  • посещение шунгит центра
  • транспортное обслуживание и работа гида – экскурсовода по туру (автобус тур. класса)
  • входная плата и экскурсионное обслуживание на объектах по программе

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до города Сортавала, из Петрозаводска
  • ж/д билеты на ретропоезд Сортавала – Рускеала (по желанию на первый день тура)
  • Новогодний банкет (на заезд с 30.12.22):
    — «Питер Инн», стоимость: 7400 руб./взрослый от 18 лет, 4500 руб./дети и подростки от 5 до 18 лет, 0 руб./дети от 0 до 5 лет (без предоставления отдельного посадочного места)
    — «Северная», стоимость: 9000 руб./(первый этаж) и 8500 руб./(второй этаж) – взрослый тариф, от 18 лет включительно, 8500 руб./(первый этаж) и 8000 руб./(второй этаж) – детский тариф от 12 до 17 лет включительно, 2000 руб. – детский тариф от 0 до 12 лет включительно (заказ по детскому меню)
  • Рождественский ужин в ресторане гостиницы Северная (на заезд с 04.01.23), стоимость — 4500 руб./взрослые, 4250 руб./дети 12-18 лет, 1200 руб./дети до 12 лет
  • Снегоходное сафари, стоимость с трансфером — 5500 руб./чел. при 2х-местном размещении на снегоходе, 6800 руб./чел. при одноместном размещении на снегоходе, дети до 12 лет скидка — 10%.
  • Поездка на остров Кижи на воздушной подушке, стоимость — 7500 руб./взрослые, 7200 руб./дети 2-16 лет (на заезд с 04.01.23).

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