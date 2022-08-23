Вулканы и морская стихия
Тур без рюкзаков и палаток! Включает посещение трех и наиболее доступных и популярных активных вулканов, а также посещение побережья Тихого океана и морское путешествие на яхте до бухты Русской.
В программе:
- восхождение на вулкан Мутновский;
- восхождение на вулкан Горелый;
- восхождение на вулкан Авачинский;
- морская прогулка к бухте Русской;
- Дачные горячие источники (Малая долина гейзеров);
- термальный бассейн в Паратунке;
- побережье Тихого океана;
- опционально - вертолетная экскурсия (требуется дополнительный день).
степень выносливости и целеустремленности для восхождений на вулканы.
Вас ждет:
Программа тура
В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.
В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.
Обед и ужин в этот день самостоятельно.
Время возможных встреч в аэропорту указано.
Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).
После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники). Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол. При желании можно принять ванну в купальне с голубой глиной.
Возвращаемся в турприют.
Ужин, костер, гитара.
Восхождение на кромку кратера занимает обычно около 2 часов, перепад высоты - 700 метров. Нам откроется вид на фумарольные поля кратера, на ледник, нависающий с восточных стен кратера, на Активную воронку, откуда вырывается огромный столб парогазовой смеси.
На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон Опасный мощным водопадом.
К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку.
Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое иногда бывает, обычно в июле), то программа будет изменена.
Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие - это кратеры Голубое озеро и Активный. Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами. Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию - на дне его находится озеро ярко-голубого цвета. В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы.
Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в гостиницу в курортной зоне Паратунка, купание в бассейне с термальной водой.
Во время этого путешествия вы увидите Камчатку со стороны моря, с огромной вероятностью вам удастся наблюдать морских животных: косаток, китов, сивучей, каланов, нерп.
Обязательно будет морская рыбалка и питание из морепродуктов, в том числе отведаете и крабов.
После морской экскурсии переезжаем к подножиям Авачинского и Корякского вулканов.
Ночлег в многоместных домиках под вулканом (по 6-10 человек в домике, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).
Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки.
Высота вулкана - 2741 м. над у.м. В хорошую погоду на кромке кратера (на вершине) открываются обширные панорамы на города Петропавловск-Камчатский и Елизово, Авачинскую бухту, вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, на Налычевскую долину и вулканы Дзензур и Жупановский.
Отчетливо виден восточный сосед вулкана "Авачи" - вулкан Козельский (2190 м. над у.м.). А на протяжении всего восхождения за нами строго наблюдает грозным конусом западный сосед и старший брат "Авачи" – вулкан Корякский (3456 м. над у.м.).
В кратере наблюдаем фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара), греемся на теплом грунте и спускаемся в лагерь.
Ночлег в многоместных домиках под вулканом.
Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.
К вечеру переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице.
Ужин в этот день самостоятельно.
Также этот день может использоваться как запасной для восхождения на Авачинский вулкан – в таком случае посещение Халактырского пляжа будет вечером.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт. До новых встреч на Камчатке!
Время возможных трансферов в аэропорт указано в условиях (ниже программы)
Стоимость
Проживание по программе
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия": рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30; рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10; рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30 (время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Отказ от трансфера не компенсируется.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок: выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731; выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 1733 и 1735
(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Отказ от трансфера не компенсируется.
Если вы прилетаете раньше и/или улетаете позже:
- если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
- если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
- вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
- в случае штормовой погоды морская экскурсия к бухте Русской будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте либо к острову Старичков, при этом возврат составит 4000 рублей на человека.
- при отсутствии подъезда на Мутновский вулкан (такое иногда бывает, обычно в июле), программа трехдневного сегмента тура "Мутновско-Горелая группа вулканов" будет построена следующим образом:
День 2 Малая Долина гейзеров (Дачные горячие источники).
День 3 Мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (высотой 40метров), расположенному на склонах вулкана Вилючинский.
Программа данного сегмента тура может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки. А также в эти 3 дня возможно посещение водопада "Косы Вероники" и лавовых пещер при благоприятных погодных, дорожных и прочих условиях восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.
Включено в стоимость
- транспортные услуги по программе (на вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66);
- двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском - 2 ночи;
- двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) - 1 ночь;
- многоместное размещение в домиках под Авачинским вулканом (2 ночи);
- многоместное размещение в домике в районе вулканов Горелый и Мутновский (2 ночи);
- морская прогулка на яхте к бухте Русской;
- питание;
- услуги гидов-инструкторов и повара.
Оплачивается отдельно
- ужины в городе (во время двух ночевок - в начале и в конце тура);
- туристическая страховка;
- спиртные напитки;
- авиабилеты.
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