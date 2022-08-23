Вулканы и морская стихия

Тур без рюкзаков и палаток! Включает посещение трех и наиболее доступных и популярных активных вулканов, а также посещение побережья Тихого океана и морское путешествие на яхте до бухты Русской.

В программе:

восхождение на вулкан Мутновский;

восхождение на вулкан Горелый;

восхождение на вулкан Авачинский;

морская прогулка к бухте Русской;

Дачные горячие источники (Малая долина гейзеров);

термальный бассейн в Паратунке;

побережье Тихого океана;

опционально - вертолетная экскурсия (требуется дополнительный день).

По сложности: без ночевок в палатках; особой физической подготовки не требуется, но понадобится некоторая

степень выносливости и целеустремленности для восхождений на вулканы.