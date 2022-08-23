Топ 5 мест с комфортом

В предпоследний день перед завершением тура вам на выбор предлагается два маршрута: экскурсия в Долину гейзеров с посещением вулкана Узон и термальных источников Налычево, а также экскурсия на Курильское озеро с посещением вулкана Ксудач и Ходуткинских термальных вод. Оба маршрута дальние и предполагают полет на вертолете. Оба предлагают незабываемое зрелище и красивейшие виды. Трудный выбор.

Про Долину гейзеров слышали, кажется, все. Это памятник природы мирового значения, одно из самых впечатляющий мест на Земле. Расположенная в каньоне в бассейне реки Гейзерная, долина богата разнообразными выходами термальных вод и пара. Здесь есть булькающие грязевые ванны, но больше всего – пульсирующих фонтанов, выстреливающих из недр земли горячую воду. В Долине гейзеров сложилась своя экосистема, которую тщательно изучают ученые. Здесь есть такие организмы и растения, которых больше нигде не встретить. Чтобы не навредить хрупкой природе долины, туристы передвигаются только по специально проложенным тропам.

Полюбовавшись Долиной гейзеров, вы на вертолете прибываете прямо в кальдеру вулкана Узон. Она имеет в диаметре 10 км и, на первый взгляд, выглядит как равнина. Однако при ближайшем знакомстве открываются всякие чудеса вулканического происхождения – горячие фумаролы, грязевые котлы и красивейшие озера, наполненные водой или кислотой, отчего вода приобретает красивый яркий цвет. Поэтому, находясь в кальдере, надо вести себя очень осторожно. Здесь тоже сложилась своя экосистема, в которую встроены и животные. Можно увидеть, как мелкие виды, так и лисиц и даже медведей. При встрече с медведем надо создать как можно больше шума, это отпугнет косолапого.

После таких приключений самое время расслабиться и отдохнуть. В природном парке «Налычево» все устроено для этого. Тут есть горячие источники, в которых можно искупаться и получить заряд бодрости. Они имеют также оздоравливающий эффект. После ужина группа возвращается в город, чтобы ночевать в гостинице.

Второй маршрут – на Курильское озеро, столь же интересен, как и первый. Это заповедное место славится своей красотой и тем, что тут всегда можно встретить медведей. Особенно много этих животных в августе, когда начинается большой нерест. В Курильское озеро впадает река Озерная, и ее устье – как раз то место, которое соединяет озеро с океаном, и это единственный путь для нерестящейся рыбы, чтобы добраться до пресной воды. На этом месте находится научно-исследовательская база, специалисты которой изучают рыб и отслеживают процесс нереста. Они охотно познакомят вас со своей работой и расскажут о повадках и образе жизни обитающих тут животных.

Покинув берег Курильского озера, вы полетите к разрушенной взрывом кальдере вулкана Ксудач, облетая по дороге впечатляющие вершины вулканов Карымский и Малый Семячик. В кальдере можно наблюдать несколько кратеров, в одном из них расположилось Горячее озеро, вокруг которого вы совершите пешую прогулку. Открывающиеся виды неизменно вызывают восторг у каждого, кто их видит.

Приятным и расслабляющим завершением дня является посещение Ходуткинских горячих источников, купание в которых восстанавливает силы.

После ужина возвращаемся на место ночевки.