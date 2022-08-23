Топ 5 мест с комфортом
Красота Камчатки привлекает множество людей, но не все готовы к тяготам путешествия по девственным местам, когда надо спать в палатках, долго ходить пешком по горам, таскать на себе тяжелый рюкзак и т.п. Подобная романтика привлекает, в основном, подготовленных к ней людей. Тех же, кто предпочитает знакомство с природными красотами, ночуя при этом в комфортабельных условиях, приглашаем на тур «Топ 5 мест с комфортом».
Вы познакомитесь с самыми впечатляющими местами Камчатки, но при этом вам не нужно прилагать больших физических усилий, чтобы их увидеть. Вас ждут восхождения на Авачинский и Горелый вулканы, вы увидите также Курильское озеро (или Долину гейзеров, по желанию, за отдельную плату), добравшись туда на вертолете. С высоты можно будет полюбоваться и животным миром Камчатки, особенно ее знаменитыми медведями, которые довольно свободно гуляют по просторам полуострова. Жизнь морских животных вы сможете наблюдать во время десятичасовой прогулки на катере в бухту Русская.
Все время вас сопровождает профессиональный гид, который знает о Камчатке практически все и умеет рассказывать о ее достопримечательностях увлеченно и содержательно.
Вас ждет:
Программа тура
Вы прибываете в аэропорт Петропавловска-Камчатского, где вас уже ждет с табличкой гид. Он отвезет вас в гостиницу.
Смена часовых поясов, непривычный климат требуют хотя бы суточной акклиматизации, поэтому в день приезда никаких мероприятий не проводится. Вы отдыхаете, купаетесь в бассейне с термальной водой, ужинаете, постепенно адаптируясь к дальневосточным реалиям.
Начало содержательной части тура посвящено восхождению к кратерам вулкана Горелый.
Эта сопка находится не так далеко от Петропавловска-Камчатского и является популярным туристическим объектом. Вместе с вулканами Вилючинский, Мутновский и Асача, Горелый образует единый впечатляющий массив. Восхождение на вулкан проходит по маршруту, неоднократно пройденному разными людьми. Он не сложен и доступен даже детям. Впечатления остаются надолго.
Горелый живет своей вулканической жизнью, и его различные проявления доступны для обзора. Вы ощутите в воздухе запах серы, увидите воочию вырывающиеся из кратеров клубы пара и дыма. На вершине начинается самая захватывающая часть программы — обзор кратеров. Вы увидите кислотное озеро кратера «Активный», фумаролы — выходы сернистого газа, самый большой и красивый кратер «Голубое озеро» и другие кратеры интересных форм.
Темп восхождения удобен для всех, так что даже люди, не особо подготовленные физически, в состоянии добраться до нужной высоты и полюбоваться открывающимися видами. К вечеру вы вернетесь в отель.
Этот день посвящен водному путешествию. Протекающая по Камчатке река Большая имеет приток – речку Быструю, протяженность которой 270 метров. Она славится своим интересным рельефом и привлекает любителей рафтинга. Профессионалы выбирают наиболее сложные и бурные участки, но нашим гостям мы предлагаем спокойный сплав, сопряженный с рыбалкой.
Оснащение мы полностью берем на себя. Вы, предварительно пройдя инструктаж и облачившись в спасательные жилеты, сядете в надувные рафты, за веслами – наши опытные инструктора-гиды. Они направляют лодки по водной глади на небольшой скорости, чтобы вы могли спокойно полюбоваться открывающимся великолепным пейзажем, заметить животных, успеть все сфотографировать. Бассейн Быстрой знаменит как место нереста лососевых. Миллионы ценных рыб заходят сюда каждый сезон, чтобы оставить после себя потомство.
Начало маршрута – поселок Малки, конец – лиман реки Большая. Весь путь проходит в окружении дикой природы. Этот участок прекрасно подходит для рыбалки, так что вы, вооружившись удочками, сможете поймать отличную рыбу. Все лето здесь много гольца, в июне и июле хорошо ловится чавыча, но особенно богат на улов август – на крючок идут микижа, форель, хариус, кижуч. Дальневосточная рыбалка никого не оставляет равнодушным. Рыбалкой можно заняться только во время остановки на обед, 30-40 минут.
Во время водного путешествия следует помнить, что любая техническая аппаратура боится влаги, поэтому лучше обзавестись мини-гермомешками, в которых будет храниться фотоаппарат или видеокамера. После плодотворно проведенного дня возвращаемся в отель.
Этот день посвящен Авачинскому вулкану. Вы совершите восхождение на его вершину.
Маршрут сложнее, чем на подъем на Горелый, и занимает больше времени, поэтому надо хорошо подготовиться. После раннего подъема и завтрака в 6:30 утра группа выезжает в направлении Авачинской сопки. Она возникла более десятка тысяч лет назад в результате мощнейшего извержения, который разнес вершину старого вулкана, находившегося тут ранее. Огромная котловина, образовавшаяся на месте взорвавшейся вершины (кальдера) стала основанием нового конуса, который и стал Авачинским вулканом.
Восхождение на его вершину не требует профессиональных навыков и специального альпинистского снаряжения. Для вас подобран самый щадящий маршрут, но и он непростой. Тем не менее, гид выбирает наиболее оптимальные пути и ту скорость, которая подойдет всем участникам похода. Поднимаясь все выше, вы увидите поразительную панораму, в том числе вид на береговую линию Тихого океана, на Петропавловск-Камчатский. Но главное – все ближе становятся вершины соседних гор.
Добравшись до цели (на это уходит 8 часов), вы обозреваете кратер вулкана. Такое зрелище невозможно забыть за всю свою жизнь. Ради этого стоит преодолеть склоны Авачи. Деятельность вулкана предстает во всей красе. В центре кратера находится застывшая лава, создающая фантастические очертания. На склонах дымят фумаролы.
После отдыха и перекуса начинается спуск. Он проходит легче, чем подъем, но надо иметь в виду, что мелкий шлак, по которому приходится идти, может забиться в обувь и натирать ноги. Поэтому надо быть обутым правильно, иметь высокие гетры.
После спуска ужин в столовой, садимся в машины и едем на ночевку на базу отдыха.
Морской круиз по Авачинской бухте с посещением острова Старичков и бухты Русской. Это путешествие займет около 10 часов, в течение которых вы увидите потрясающие картины природы. Выходя из Авачинской бухты на катере, можно любоваться горным пейзажем с нового ракурса, со стороны моря. Невозможно не обратить внимание на скалы «Три брата», которые, как стражи, стоят у входа в бухту. С ними связана древняя легенда, о которой непременно расскажет гид.
Над бухтой летают птицы, которые выхватывают рыбу прямо из воды. Чем ближе к острову Старичков, тем больше разных пернатых, а на самом острове – их шумная резиденция. Это заповедная территория, где располагаются птичьи базары и лежбища ластоногих. Любоваться животными можно только издали, высадка на остров запрещена. Посмотреть на лежбища сивуча и секача можно также на мысе Кекурный, мимо которого катер проходит на пути к бухте Русская.
Эта бухта раньше по-ительменски называлась Ахомен. Переименовали ее в 1952 году. Ее особенность – в очень удобном расположении и защищенности, что делает ее надежным пристанищем для кораблей. Еще в XVIII веке здесь от шторма прятались парусники. В годы Второй мировой войны в этой бухте располагалась морская база. Помимо стратегического значения бухта имеет и просто эстетическую значимость. Это одно из красивейших мест Камчатки. Находясь тут, люди воистину испытывают катарсис. Прямо над бухтой располагается озеро с большим содержанием серебра в воде – еще один уникальный штрих в палитру камчатской природы.
В районе бухты иногда можно увидеть китов и касаток, которые подплывают достаточно близко, чтобы их плавники были заметны над водой. А когда эти гиганты начинают кувыркаться, подобное зрелище невозможно забыть.
В бухте прекрасная рыбалка. Мы оснащаем вас необходимыми снастями, и вы сами ловите рыбу на ужин, и после поедания вкусной ухи и отдыха вернетесь обратно в Петропавловск-Камчатский.
В предпоследний день перед завершением тура вам на выбор предлагается два маршрута: экскурсия в Долину гейзеров с посещением вулкана Узон и термальных источников Налычево, а также экскурсия на Курильское озеро с посещением вулкана Ксудач и Ходуткинских термальных вод. Оба маршрута дальние и предполагают полет на вертолете. Оба предлагают незабываемое зрелище и красивейшие виды. Трудный выбор.
Про Долину гейзеров слышали, кажется, все. Это памятник природы мирового значения, одно из самых впечатляющий мест на Земле. Расположенная в каньоне в бассейне реки Гейзерная, долина богата разнообразными выходами термальных вод и пара. Здесь есть булькающие грязевые ванны, но больше всего – пульсирующих фонтанов, выстреливающих из недр земли горячую воду. В Долине гейзеров сложилась своя экосистема, которую тщательно изучают ученые. Здесь есть такие организмы и растения, которых больше нигде не встретить. Чтобы не навредить хрупкой природе долины, туристы передвигаются только по специально проложенным тропам.
Полюбовавшись Долиной гейзеров, вы на вертолете прибываете прямо в кальдеру вулкана Узон. Она имеет в диаметре 10 км и, на первый взгляд, выглядит как равнина. Однако при ближайшем знакомстве открываются всякие чудеса вулканического происхождения – горячие фумаролы, грязевые котлы и красивейшие озера, наполненные водой или кислотой, отчего вода приобретает красивый яркий цвет. Поэтому, находясь в кальдере, надо вести себя очень осторожно. Здесь тоже сложилась своя экосистема, в которую встроены и животные. Можно увидеть, как мелкие виды, так и лисиц и даже медведей. При встрече с медведем надо создать как можно больше шума, это отпугнет косолапого.
После таких приключений самое время расслабиться и отдохнуть. В природном парке «Налычево» все устроено для этого. Тут есть горячие источники, в которых можно искупаться и получить заряд бодрости. Они имеют также оздоравливающий эффект. После ужина группа возвращается в город, чтобы ночевать в гостинице.
Второй маршрут – на Курильское озеро, столь же интересен, как и первый. Это заповедное место славится своей красотой и тем, что тут всегда можно встретить медведей. Особенно много этих животных в августе, когда начинается большой нерест. В Курильское озеро впадает река Озерная, и ее устье – как раз то место, которое соединяет озеро с океаном, и это единственный путь для нерестящейся рыбы, чтобы добраться до пресной воды. На этом месте находится научно-исследовательская база, специалисты которой изучают рыб и отслеживают процесс нереста. Они охотно познакомят вас со своей работой и расскажут о повадках и образе жизни обитающих тут животных.
Покинув берег Курильского озера, вы полетите к разрушенной взрывом кальдере вулкана Ксудач, облетая по дороге впечатляющие вершины вулканов Карымский и Малый Семячик. В кальдере можно наблюдать несколько кратеров, в одном из них расположилось Горячее озеро, вокруг которого вы совершите пешую прогулку. Открывающиеся виды неизменно вызывают восторг у каждого, кто их видит.
Приятным и расслабляющим завершением дня является посещение Ходуткинских горячих источников, купание в которых восстанавливает силы.
После ужина возвращаемся на место ночевки.
Содержательный, разнообразный тур завершается.
Прощание, проводы в аэропорт.
До новых встреч на Камчатке!
Стоимость
Спа-отель Лагуна
- непромокаемые и непродуваемые куртка со штанами
- высокие непромокаемые треккинговые ботинки (если ботинки новые, их обязательно нужно разносить до тура)
- гамаши
- перчатки и теплая шапка
- флиска
- сменная обувь, например кроссовки
- термобелье
- головной убор легкий от солнца, очки и крем, защищающие от солнца
- рюкзак для переноски личных вещей и перекусов на маршрутах
- термос объемом от 0,5 л.
- средство от комаров
- купальный костюм
- личная аптечка
Необходимо обратить внимание туристов на то, что по программе включено два восхождения на вулканы Авачинский и Горелый. Восхождения хоть и не имеют альпинистской категории, но все равно требуют физическую выносливость, в особенности вулкан Авачинский! Подъем затяжной, а во время спусков основная нагрузка приходится на коленный сустав. Ниже представлена информация о восхождениях.
Горелый вулкан:
Восхождение и спуск по времени занимает около 6 часов в зависимости от темпа группы.
Маршрут в одну сторону составляет от 5 до 10 километров в зависимости от того, насколько близко сможет подъехать машина.
Набор высоты – около 900 метров.
Авачинский вулкан:
Восхождение и спуск по времени занимает около 12 часов в зависимости от темпа группы.
Маршрут в одну сторону составляет около 11 километров.
Набор высоты – 1 700 метров. С высоты 1 500 метров дует непрерывный ветер. На спуске сыпучая порода забивается в ботинки поэтому на это восхождение обязательно иметь гамаши.
Включено в стоимость
- экскурсии в сборной группе по программе
- групповой трансфер по программе на базе автомобилей КАМаз/Урал/ЗИЛ
- завтраки в гостинице
- обеды на активной части маршрута в Дни: 2-5
- проживание в гостиничном комплексе «Лагуна», двухместное размещение
- работа гидов на активных маршрутах
- посещение особо охраняемых территорий
- базовое туристское снаряжение
Оплачивается отдельно
- перелет до Петропавловска-Камчатского и обратно
- посещение бассейна в гостинице
- обеды и ужины в гостинице (заказываются по меню)
- посещение аквацентра в гостинице СПА-Лагуна
- страховка (обязательно)
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