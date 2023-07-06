Огненные Вершины

Отличная программа для активного путешествия, чтобы увидеть Камчатку в классическом ее представлении – вулканы, океан, рыбалка, горячие источники и что-нибудь еще, по Вашему личному желанию. Оптимальное соотношение активности и спокойного отдыха.

3 дня среди Ключевской группы вулканов - крупнейшей в России, места, где совсем недавно кипела вулканическая лава, разливаясь на несколько километров;

отдых на минеральных источниках – Малках;

речная рыбалка на 2х-дневном сплаве и морская рыбалка на прогулке по Тихому океану с дегустацией морепродуктов;

восхождение на Мутновский вулкан, вид с высоты на центр его активности, ледник, обвал и новое озеро;

знакомство с вулканом Горелый и множеством его кратеров.

В этом туре нас ждет:В свободный день, у нас будет возможность посетить знаменитую на весь мир Долину Гейзеров или нерестовое озеро Курильское с множеством бурых медведей.Нить маршрута: SPA-отель (п. Паратунка) - Морская прогулка до б. Русская - Дачные источники + водопад Спокойный - вулкан Мутновский - вулкан Горелый - SPA-отель - свободный день (опционально: Долина Гейзеров / Курильское озеро) - вулкан Толбачик - п.Малки - сплав по р.Быстрая - Петропавловск-Камчатский.Программа под силу любому физически активному человеку, ведь между восхождениями есть время для отдыха и восстановления сил. Пеших переходов с рюкзаком по программе не предусмотрено, восхождения выполняются налегке. Минимальный возраст участников: от 7 лет.