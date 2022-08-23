На Камчатку - Легко!
Вы совершите восхождение на вулканы, увидите, в том числе, действующие. Помимо пеших походов вас ждет морская прогулка. Она познакомит с близкого расстояния с жизнью пернатых обитателей острова Старичков, где птицы собираются шумный базар. Тут же недалеко располагается лежбище ластоногих. Эти спокойные морские животные – давнишние жители региона, их привлекает сюда обилие рыбы.
Издревле на Камчатке жили люди. Коренные жители полуострова создали свою своеобразную, богатую культуру, поэтичную мифологию. И сейчас они стараются сохранить свои традиции, знакомить с ней другие народы. Вы посетите специально созданное с такой целью стойбище коряков. Здесь можно посмотреть народные танцы, послушать песни и попробовать традиционные блюда.
Богатый животный мир Камчатки – еще одна привлекательная сторона этого изумительного края. Разнообразие рыбы, богатство морских обитателей, включая китов и косаток, которых можно увидеть в океанских просторах, если повезет – не единственные представители камчатской фауны. Уже упоминалось о многочисленных пернатых. Они обитают как на островах, так и на самом полуострове. На суше живут различные животные, среди которых особое место занимает медведь. Увидеть косолапых в их естественной среде обитания, находясь на безопасном расстоянии – абсолютно реальная возможность на Камчатке.
В начале тура вы прибываете в Петропавловск-Камчатский и базируетесь в гостинице в Паратунке. Каждый день предлагаются интересные экскурсии, они все однодневные. Поэтому вам не нужно ночевать в палатках. Походные условия подходят не всем, и мы знаем это. Мягкий режим позволяет любому здоровому человеку стать участником тура, в том числе детям старше 7 лет, ведь не будет утомительных длительных переездов, многочасового пребывания в машине. Все это благодаря тому, что достопримечательности, вошедшие в программу, находятся не так далеко от Петропавловска-Камчатского. Пешая часть тура рассчитана таким образом, чтобы держать неспешный темп, время от времени делая остановки в окружении впечатляющего пейзажа.
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Программа тура
Приближаясь к камчатской земле, вы можете окинуть взглядом край, в котором вас ждут новые, незабываемые впечатления. Если повезет, нет тумана и сплошных облаков, вы увидите сказочную панораму. В ней выделяются горные массивы и вершины вулканов, в том числе дымящиеся.
Выйдя из самолета, с первым же вздохом камчатского воздуха вы ощутите особенную атмосферу этих мест. Чистый воздух с нотками морских ветров врывается в легкие, буквально освежая и исцеляя, придавая новые силы. На выходе из зоны прилета вас встретит наш представитель и отвезет в гостиницу в Паратунке, по пути отвечая на все возникающие вопросы.
Среди камчатских вулканов Вилючинский выделяется своей особенно классической формой. Он расположен на берегу Авачинской бухты и виден во всей своей красе прямо из центра Петропавловска-Камчатского. Его достаточно близкое расположение к городу позволяет посещать это впечатляющее природное сооружение, не тратя много времени на дорогу. Прямое расстояние до вулкана от столицы края – примерно 50 км. Но путь пролегает не по прямой.
Последнее извержение Вилючинский испытал около десяти тысяч лет назад, и после этого перешел на спокойное существование. Именно такой режим способствовал сохранению правильной формы конуса, поражающей всех своим эстетичным видом. На вершине вулкана образовались ледники. Зимой тут просто раздолье для любителей лыжного спорта и сноубордов. Летом снег и лед тают, зато с перевала открывается отличный вид, ради которого сюда устремляется множество людей.
Позавтракав, вы поедете в сопровождении гида на Вилючинский перевал. Транспорт – машины или автобус, в зависимости от количества людей. На перевал ведет обустроенная автомобильная дорога.
Добравшись до перевала, сделаем остановку. Здесь, на высокой точке, оборудована смотровая площадка. Она устроена так, чтобы возвышающаяся громада Вилючинского вулкана была максимально доступна для обозрения. На площадке находятся скамейки, есть информационные стенды, рассказывающие о фауне Камчатки. Органично смотрятся деревянные фигуры тотемов, оживляя своим присутствием пейзаж и напоминая о том, насколько древний этот край, и что издавна тут жили люди.
Вилючинский достигает в высоту почти 2200 метров, и с перевала виден во всей своей красе. Своеобразный рельеф склонов образован барранкосами, разбегающимися с вершины вниз. Барранкосы – это овраги, возникающие из-за дождей и таяния ледников, а также в результате схода сухих лавин, которые могут скатываться из кратера.
Недалеко от Вилючинского стоят громады Горелого и Мутновского вулканов. Все вместе они образуют впечатляющую группу. Горелый является действующим вулканом, ему почти 40 тысяч лет. За это время он пережил множество катаклизмов. Мутновский – тоже действующий, и очень активен в своей фумарольной деятельности. Фумаролы – это трещины в разных местах вулкана, откуда вырываются газы.
Далее наше путешествие продолжится к верховью Вилючинской долины, откуда мы прогуляемся к величественному водопаду Косы Вероники. Это один из красивейших водопадов полуострова, расположенный на ручье Спокойном. Он берет начало на склоне вулкана Горелого.
Высота водопада составляет 16 м, а ширина падающего потока 5 м. Водопад обрамляют крутые скалистые берега, покрытые кустами ольховника и каменной березы.
К вечеру вы вернетесь в гостиницу, где вас ждет спокойный отдых после полного впечатлениями дня.
Утром после завтрака вы вместе с гидом отправитесь в путь в направлении природного парка Налычево. По удобной трассе Паратунка-Елизово транспорт едет 30 км, затем сворачивает и едет вдоль русла Сухой речки. Граница парка обозначена шлагбаумом, за которым простирается охранная территория. Пейзаж впечатляет своей первозданностью.
Добравшись до подножия Авачинского вулкана, туристы покидают транспорт. Здесь начинается пешая часть маршрута.
Как и Вилючинская сопка, Авача прекрасно видна из Петропавловска-Камчатского. Ее высота более 2700 метров над уровнем моря. Являясь действующим вулканом, Авачинский ведет активную жизнь. Оказавшись рядом, зримо чувствуешь дыхание земных недр.
Когда-то здесь стоял вулкан-гигант, испытавший очень мощное извержение, из-за которого полностью разрушилась его вершина. Вместо него остался кольцевой вал, внутри которого возник молодой конус. Такой тип вулкана называется сомма-везувий.
Находящийся недалеко от Авачинского Корякский вулкан является стратовулканом. Его высота около трех с половиной тысяч метров над уровнем моря. Конус имеет ребристую срезанную форму. Это активный вулкан, время от времени выбрасывающий из своих фумарол пепел и дым. В последний раз подобное произошло в 2008 году.
Между Авачинской и Корякской сопками находится небольшая гора Верблюд, возникшая в результате наложения вязких лав, вытекавших из Корякского вулкана. Некоторые вулканологи убеждены, что Авачинский тоже дал материал для роста этой экструзии.
Название ей дали по внешнему сходству с двугорбым верблюдом. Высота 1200 м над уровнем моря. Горы такого типа образуются у подножий вулканов рядом с тем местом, где начинается сама постройка.
Восхождение на Верблюд не требует больших усилий. К одной из его вершин ведет нахоженная тропа, проходя по которой вы любуетесь все шире и шире открывающейся панорамой. Вершина представляет собой скалу, на которой растут рододендроны и другие цветы, трава. Это место является обиталищем мелких зверьков, особенно бросается в глаза сурок тарбаган. Узнать его легко по черному пятну на голове. Кажется, что зверек надел шапочку, чтобы выглядеть франтом.
Поднявшись на «горб» Верблюда, вы получите потрясающее впечатление. Буквально рядом находятся два больших вулкана, и этот горный пейзаж, открывающийся с высоты, поражает своей величественностью. В душе возникает непередаваемое чувство приобщения к чему-то исконному, мощному, вечному. Если везет на ясную погоду, то можно увидеть еще вдали Жупановский вулкан. Открывается также вид на Петропавловск-Камчатский и Елизово.
Пережив незабываемую встречу с двумя вулканами, вы вернетесь в гостиницу на отдых.
После завтрака вы поедете в морской порт Петропавловска-Камчатского, чтобы оттуда совершить интересную морскую экскурсию по Авачинской бухте с выходом в залив.
Эта бухта относится к наиболее крупным подобным водоемам в мире и сейчас играет большую роль в хозяйственной жизни Камчатки. Она также является важным судоходным объектом. Берега этой акватории очень живописны, они образованы более мелкими бухточками, здесь водится много рыбы, на островах живут птицы, тут расположены лежбища ластоногих. Пресная вода поступает в бухту из впадающих в нее рек Авача и Паратунка.
История открытия Авачинской бухты русскими моряками интересна и драматична. В первый раз они оказались здесь в 1703 году, но никаких исследований тогда не проводилось. Зато после того, как в 1740 году в этих водах появился бот «Святой архангел Гавриил» (руководил им штурман Иван Елагин), русские начали осваивать берега бухты. Был построен острог, завязались связи с местными жителями, с которыми начали обмениваться каким-то товарами. Появление ботов Алексея Чирикова и Витуса Беринга еще больше усилило русское влияние на Камчатке. Острог назвали Петропавловской гаванью в честь кораблей эти капитанов «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел».
Моряки сразу оценили удобство бухты. Ее глубина позволяет без проблем заходить сюда и мелким, и крупным судам. Обилие дичи и рыбы, необходимой для пропитания, наличие пресной воды – все это было сразу оценено опытными мореплавателями, построившими здесь жилища.
Вам предстоит испытать на себе, каково это – ходить по Авачинской бухте. На катере вы выйдете на морской простор.
Прямо на границе бухты, там, где ее воды сливаются с водами залива, стоят три вертикальные скалы – это кеккуры «Три брата». Этот памятник природы является символом Авачинского залива. Скалы образованы базальтовыми отложениями, вокруг них очень активное течение, не позволяющее подойти близко. Те, кто добираются до них вплавь под водой, знают, что на глубине 13 метров кеккуры таят еще и пещеру.
Свое название «Три брата» получили благодаря легенде, рассказывающей о противостоянии трех братьев-богатырей силе океанских божеств, насылавших на берег огромные волны. Защищая свой берег, богатыри так и застыли в виде скал, и ведь добились своего. Авачинская бухта относится к спокойным водоемам, досюда разрушительная сила цунами фактически не доходит. Стражи камчатского берега держат оборону.
Полюбовавшись впечатляющими кеккурами, двигаемся в сторону еще одной интересной природной достопримечательности – острова Старичков. Название этого острова связано с птицей старик (ударение на первом слоге), а не с пожилыми людьми. Моряки, впервые увидев этот кусок суши среди залива, полный птиц стариков и других пернатых, дали ему такое имя. Остров интересен не только с орнитологической точки зрения, он имеет важное навигационное значение. Недаром на нем установлен соответствующий знак.
Наблюдать за шумной жизнью обитателей острова очень увлекательно. В существовании птичьего базара есть свои закономерности. Кажущийся хаос на самом деле весьма организован. Множество птиц живет на небольшом пространстве, строго соблюдая иерархию и подчиняясь негласным правилам. Рядом с ними обитают спокойные и невозмутимые ластоногие, за которыми тоже интересно понаблюдать.
Экскурсия завершается морской рыбалкой и ужином, на который подают деликатес – только что выловленных морских крабов, которых тут же готовит повар. После ужина катер берет курс на берег.
После морской прогулки переезжаем на Халактырский пляж, где размещаемся в двухместных глэмпингах. Встречаем закат на побережье Тихого океана.
Встречаем рассвет на берегу Тихого океана. Завтракаем. Наслаждаемся окружающим видом и готовимся к следующей поездке.
На полуострове издревле жили коряки, ительмены, чукчи и другие народности Дальнего Востока. В своей культуре они отразили своеобразие этого края, воспели ее красоту, поэтично рассказали о разных природных достопримечательностях. Мифы и легенды коренных жителей Камчатки полны благоговения перед силами природы, ощущения своего единства с ними. Свое видение мира люди отразили в фольклоре. Посещение стойбища – интересный и познавательный опыт.
Образ жизни первых жителей полуострова в наше время, конечно, изменился. Но некоторые традиции и привычки сохранились и действуют сейчас. К таким традиционным вещам относится использование собачьей упряжки как транспортного средства. Хотя в быту этот способ передвижения в XXI веке встретишь нечасто, в качестве этническоговида спорта гонки на собачьих упряжках весьма популярны. Мы предлагаем нашим гостям посетить питомник ездовых собак, который содержат супруги Семашкины.
Питомцы этой семьи успешно участвуют в ежегодном популярном фестивале «Берингия», центральным событием которого являются гонки. Это настоящие ездовые собаки, выносливые, сильные, любящие скорость. Туристы знакомятся с условиями их содержания, пробуют управлять собачьей упряжкой.
Во время посещения стойбища гостям рассказывают об истории и традициях коряков, ительменов. Можно увидеть настоящую ярангу, другие предметы обихода, посмотреть концерт народного ансамбля. Без угощения никто не уедет из стойбища. Дегустация национальных блюд – приятное завершение экскурсии.
После этого возвращаемся в гостиницу и готовимся к завтрашнему отъезду.
К западу от Петропавловска-Камчатского примерно в 80 километрах находится горный массив Вачкажец. Шестой день тура посвящен ему. Рано утром вы выезжаете в направлении массива, дорога на автомобиле занимает пару часов.
Вачкажец находится в заповедной зоне, последнюю часть пути нужно пройти пешком. Не торопясь, вдыхая свежий, чистый воздух, двигаемся к подножию вулкана, любуясь открывающимися видами. Время в пути проходит незаметно, ведь вокруг красота.
Остановку делаем на берегу озера Тахколоч. Этот водоем отличается своей спокойной водой, обрамленной летом цветущими растениями. В озеро поступает вода из горных источников, поэтому она прозрачная и почти ледяная. Питает Тахколоч и река Ключевая, само название которой говорит об ее истоках. Из озера вытекает другая река, получившая то же название, являющаяся притоком более крупной реки Плотникова, в свою очередь, впадающей в Охотское море.
Отдых и перекус рядом с озером Тахколоч придают сил, и мы готовы начать восхождение на Вачкажец. Поскольку склоны достаточно пологие, а путь уже опробован многими туристами, подъем на вершину не вызывает затруднений даже у тех, кто ранее никогда не занимался этим.
В процессе восхождения озеро оказывается внизу, и открывается интересная особенность – его очертания имеют своеобразную форму, напоминающую сердце. Одновременно фантазия рисует абрис медвежьей морды. В зависимости от игры воображения можно видеть и то, и другое.
Это выглядит очень символично. Медведь – хозяин этих мест, а сердце всегда олицетворяло чувство любви, и ведь именно его испытывают все, кто оказался на Камчатке, к этому удивительному краю.
Вачкажец когда-то был гигантским активным вулканом, проживавшим свою жизнь весьма бурно. Но после мощнейшего извержения, разделившего его на три части, он успокоился, оброс растительностью (ярким цветом в ней выделяются рододендроны), украсился пейзажем, который имеет сходство с альпийским, обзавелся горными ручьями. Бурное геологическое прошлое вулкана можно прочитать по его структуре, да еще по минералогическому составу. Среди камней порой блестят кварцы с прожилками опала.
Река Ключевая, берущая свое начало в чистейших ледниках Вачкажца, стремится вниз, чтобы влить свои воды в Тахколоч, и по пути образует красивейшие каскады. Благодаря крутым склонам водопад получается очень впечатляющим. Именно туда мы и устремляемся и, подойдя близко к низвергающемуся потоку воду, застываем в восхищении.
Полюбовавшись водопадом, вы пойдете к еще одному примечательному месту на массиве Вачкажец – к горному цирку. Когда-то здесь, в жерле вулкана, господствовала стихия огня, кипели камни, шипел горячий пар. Сейчас здесь тихо и спокойно, и хозяевами бывшего кратера стали евражки, которых тут снует множество.
Отдохнув, начинается спуск, который идет по другому склону, мимо небольшим красивых водопадов, и проходит гораздо быстрее подъема. У подножия вы поужинаете, после чего путь пойдет к термальному комплексу Зеленовские Озерки. Это место отдыха известно своими горячими сероводородными источниками. Их состав лечебный.
Вечером группа приезжает в гостиницу.
В этот день по желанию участники тура могут оставить свободное время для самостоятельного изучения Камчатки или за дополнительную плату отправиться на вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров.
Перед тем, как покинуть гостеприимную Камчатку, вы посетите рыбный рынок, где, пользуясь консультациями гида, сможете купить рыбные деликатесы, чтобы увести домой вкусный сувенир.
Камчатка славится своей рыбой и морепродуктами. Особенно велик выбор лососевых рыб. Их разнообразие поражает.
После посещения рынка - трансфер в аэропорт.
Стоимость
Спа-отель Лагуна
- непромокаемые и непродуваемые куртка со штанами
- непромокаемые треккинговые ботинки (если ботинки новые, их обязательно нужно разносить до тура)
- сменная легкая обувь, которую будет приятно одеть после активностей на природе
- головной убор, очки и крем, защищающие от солнца
- небольшое рюкзак для переноски личных вещей и перекусов на маршрутах
- термос объемом от 0,5 л
- средство от комаров
- купальный костюм
- личная аптечка
Некоторые экскурсии требуют физическую выносливость, но на маршруте нет затяжных восхождений. Информация о сложности маршрута представлена ниже.
Экскурсия на Авачинский перевал с подъемом на г. Верблюд:
Набор высоты - около 300 метров.
В конце есть резкий подъем с углом наклона в 35 градусов.
Общая протяженность пешей части маршрута – около 5 километров.
Экскурсия на Вачкажец:
Набор высоты - около 400 метров.
Общая протяженность пешей части маршрута – около 16 километров.
Включено в стоимость
- групповой трансфер по программе на базе автомобилей КАМаз/Урал/ЗИЛ
- все экскурсии по программе (в группе)
- завтраки в гостинице
- завтрак на активной части маршрута в Дни: 5
- обед/перекус на активной части маршрута в Дни: 2-6
- ужин на активной части маршрута в Дни: 4
- проживание в гостиничном комплексе «Лагуна», двухместное размещение
- проживание в глэмпинге на Халактырском пляже, двухместное размещение
- работа гидов на активных маршрутах
- аренда группового снаряжения
- разрешение на посещение особо охраняемых территорий
Оплачивается отдельно
- перелет до Петропавловска-Камчатского и обратно
- обеды и ужины на базе отдыха в Паратунке
- посещение аквацентра в гостинице СПА-Лагуна
- страховка (обязательно)
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