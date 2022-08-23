На Камчатку - Легко!

Среди камчатских вулканов Вилючинский выделяется своей особенно классической формой. Он расположен на берегу Авачинской бухты и виден во всей своей красе прямо из центра Петропавловска-Камчатского. Его достаточно близкое расположение к городу позволяет посещать это впечатляющее природное сооружение, не тратя много времени на дорогу. Прямое расстояние до вулкана от столицы края – примерно 50 км. Но путь пролегает не по прямой.

Последнее извержение Вилючинский испытал около десяти тысяч лет назад, и после этого перешел на спокойное существование. Именно такой режим способствовал сохранению правильной формы конуса, поражающей всех своим эстетичным видом. На вершине вулкана образовались ледники. Зимой тут просто раздолье для любителей лыжного спорта и сноубордов. Летом снег и лед тают, зато с перевала открывается отличный вид, ради которого сюда устремляется множество людей.

Позавтракав, вы поедете в сопровождении гида на Вилючинский перевал. Транспорт – машины или автобус, в зависимости от количества людей. На перевал ведет обустроенная автомобильная дорога.

Добравшись до перевала, сделаем остановку. Здесь, на высокой точке, оборудована смотровая площадка. Она устроена так, чтобы возвышающаяся громада Вилючинского вулкана была максимально доступна для обозрения. На площадке находятся скамейки, есть информационные стенды, рассказывающие о фауне Камчатки. Органично смотрятся деревянные фигуры тотемов, оживляя своим присутствием пейзаж и напоминая о том, насколько древний этот край, и что издавна тут жили люди.

Вилючинский достигает в высоту почти 2200 метров, и с перевала виден во всей своей красе. Своеобразный рельеф склонов образован барранкосами, разбегающимися с вершины вниз. Барранкосы – это овраги, возникающие из-за дождей и таяния ледников, а также в результате схода сухих лавин, которые могут скатываться из кратера.

Недалеко от Вилючинского стоят громады Горелого и Мутновского вулканов. Все вместе они образуют впечатляющую группу. Горелый является действующим вулканом, ему почти 40 тысяч лет. За это время он пережил множество катаклизмов. Мутновский – тоже действующий, и очень активен в своей фумарольной деятельности. Фумаролы – это трещины в разных местах вулкана, откуда вырываются газы.

Далее наше путешествие продолжится к верховью Вилючинской долины, откуда мы прогуляемся к величественному водопаду Косы Вероники. Это один из красивейших водопадов полуострова, расположенный на ручье Спокойном. Он берет начало на склоне вулкана Горелого.

Высота водопада составляет 16 м, а ширина падающего потока 5 м. Водопад обрамляют крутые скалистые берега, покрытые кустами ольховника и каменной березы.

К вечеру вы вернетесь в гостиницу, где вас ждет спокойный отдых после полного впечатлениями дня.