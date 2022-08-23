Медведи, вулканы, косатки

С Мутновского плато стартует наше приключение на Камчатке. Именно в этом районе расположена одна из самых интересных с туристской точки зрения вершин высотой более чем 1,8 км. Мы поднимемся именно сюда, на вулкан Горелый.

Вахтовка сможет подвезти нас достаточно близко к склону. Около полудня мы организуем небольшой перекус – достаточный, чтобы утолить утренний голод, но легкий, поскольку на полный желудок после плотного обеда достаточно трудно идти в гору.

Подъем по склону вулкана Горелый будет не слишком крутым. В основном мы будем перемещаться по застывшей когда-то лаве и шлаковым отложениям. Наша цель – пройти путь, соответствующий перепаду высоты 0,9 км. Это займет от 3-х до 4-х часов. После этого – долгожданный бонус! Перед вами откроется потрясающая панорама, и появится возможность сделать уникальные фотографии. Далее – 11 кратеров. Да, именно столько их у Горелого. Ну и, конечно, небольшой пикник, как же без этого.

На 3-х кратерах мы советуем заострить ваше внимание:

«Активный», который поражает красивым рисунком минералов на склонах и непередаваемой игрой света;

«Голубое озеро» с настоящей ледниковой водой, имеющей редкий бирюзовый оттенок;

«Чаша» со знаменитым кислотным водоемом, который до 2011 г. представлял собой полноценное и очень опасное озеро, а сейчас (после извержения) жидкость ушла.

После того, как вы сполна насладитесь величием вулкана и красотой окрестностей, мы спускаемся к его подножию и переезжаем на ночевку в глэмпинг. Размещение многоместное. Здесь, нас уже будет ждать приготовленный поваром сытный ужин.

Вряд ли вам захочется сразу уйти спать. Первая ночь на природе, бездонное звездное небо с четко различимым Млечным путем (в ясную погоду), разговоры у костра… Но усталость от впечатлений и целого дня физических нагрузок возьмет свое. И даже с учетом нового незнакомого места все путешественники уснут глубоким и спокойным сном.