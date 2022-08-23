Дагестан+Грозный

Выезд из городов КМВ



Санитарные остановки примерно через каждые 2-3 часа.



Завтрак (доп. плата).



Остановка «Мемориал памяти и славы» Ингушетия, г. Назрань.



Прибытие в г. Грозный. Обзорная экскурсия по г. Грозному.



Посещение православного храма Михаила Архангела, Башни Грозный Сити, Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова — построенная в XXI веке в центре г. Грозного, одна из крупнейших в России и Европе.



Доп. плата г. Грозный 400 руб./чел.



Обед (доп. плата).



Посещение мечети «Сердце матери» г. Аргун.



Бархан Сары- Кум (доп. плата 150 руб./чел).



Выезд в г. Дербент.



Размещение в гостинице г. Дербента (стандартные номера), отдых.



Свободное время.



Ужин (доп. плата).