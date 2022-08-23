Дагестан+Грозный
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Выезд из городов КМВ
Санитарные остановки примерно через каждые 2-3 часа.
Завтрак (доп. плата).
Остановка «Мемориал памяти и славы» Ингушетия, г. Назрань.
Прибытие в г. Грозный. Обзорная экскурсия по г. Грозному.
Посещение православного храма Михаила Архангела, Башни Грозный Сити, Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова — построенная в XXI веке в центре г. Грозного, одна из крупнейших в России и Европе.
Доп. плата г. Грозный 400 руб./чел.
Обед (доп. плата).
Посещение мечети «Сердце матери» г. Аргун.
Бархан Сары- Кум (доп. плата 150 руб./чел).
Выезд в г. Дербент.
Размещение в гостинице г. Дербента (стандартные номера), отдых.
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
Санитарные остановки примерно через каждые 2-3 часа.
Завтрак (доп. плата).
Остановка «Мемориал памяти и славы» Ингушетия, г. Назрань.
Прибытие в г. Грозный. Обзорная экскурсия по г. Грозному.
Посещение православного храма Михаила Архангела, Башни Грозный Сити, Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова — построенная в XXI веке в центре г. Грозного, одна из крупнейших в России и Европе.
Доп. плата г. Грозный 400 руб./чел.
Обед (доп. плата).
Посещение мечети «Сердце матери» г. Аргун.
Бархан Сары- Кум (доп. плата 150 руб./чел).
Выезд в г. Дербент.
Размещение в гостинице г. Дербента (стандартные номера), отдых.
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
День 2
Завтрак в гостинице (входит в стоимость).
Обзорная экскурсия по г. Дербенту. Объекты посещения на экскурсии: Крепость «Нарын-кала» - древняя до арабская цитадель, часть Дербентской крепости, экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть.
Доп. плата г. Дербент 500 руб./чел.
Обед (доп. плата).
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
Обзорная экскурсия по г. Дербенту. Объекты посещения на экскурсии: Крепость «Нарын-кала» - древняя до арабская цитадель, часть Дербентской крепости, экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть.
Доп. плата г. Дербент 500 руб./чел.
Обед (доп. плата).
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
День 3
Завтрак в гостинице (входит в стоимость).
Освобождение номеров.
После завтрака мы выезжаем из г. Дербента и направляемся к реке Сулак. Одна из самых полноводных рек Дагестана, которая прорезала горы на глубину около 2000 м, образовав глубокий Сулакский каньон.
Спуск в каньон и катание на катере по реке Сулак (спуск и катание на катере доп. плата 1 200 руб./чел.).
Форелевое хозяйство.
Обед (доп. плата).
г. Шали мечеть «Гордость мусульман».
Возвращение на КМВ с 24:00-02:00 ночи.
Освобождение номеров.
После завтрака мы выезжаем из г. Дербента и направляемся к реке Сулак. Одна из самых полноводных рек Дагестана, которая прорезала горы на глубину около 2000 м, образовав глубокий Сулакский каньон.
Спуск в каньон и катание на катере по реке Сулак (спуск и катание на катере доп. плата 1 200 руб./чел.).
Форелевое хозяйство.
Обед (доп. плата).
г. Шали мечеть «Гордость мусульман».
Возвращение на КМВ с 24:00-02:00 ночи.
Стоимость
Проживание по программе
Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
12 900 ₽
Ребенок
11 900 ₽
Одноместное размещение
17 400 ₽
Включено в стоимость
- Проезд микроавтобусом туркласса; Проживание 2 ночи в гостинице г. Дербента (номера категории стандарт); 2 завтрака.
Оплачивается отдельно
- г. Грозный - 400 руб./чел.
- Бархан Сары-Кум вход. билет — 150 руб./чел.
- Дербент, вход. билеты — 500 руб./чел.
- спуск и катание на катере по реке Сулак — 1.200 руб./чел.
- питание: обеды и ужины — 300-600 руб./чел.
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