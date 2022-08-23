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Дагестан+Грозный

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Программа тура

День 1
Выезд из городов КМВ

Санитарные остановки примерно через каждые 2-3 часа.

Завтрак (доп. плата).

Остановка «Мемориал памяти и славы» Ингушетия, г. Назрань.

Прибытие в г. Грозный. Обзорная экскурсия по г. Грозному.

Посещение православного храма Михаила Архангела, Башни Грозный Сити, Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова — построенная в XXI веке в центре г. Грозного, одна из крупнейших в России и Европе.

Доп. плата г. Грозный 400 руб./чел.

Обед (доп. плата).

Посещение мечети «Сердце матери» г. Аргун.

Бархан Сары- Кум (доп. плата 150 руб./чел).

Выезд в г. Дербент.

Размещение в гостинице г. Дербента (стандартные номера), отдых.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).
День 2
Завтрак в гостинице (входит в стоимость). 

Обзорная экскурсия по г. Дербенту. Объекты посещения на экскурсии: Крепость «Нарын-кала» - древняя до арабская цитадель, часть Дербентской крепости, экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть.  

Доп. плата г. Дербент 500 руб./чел. 

Обед (доп. плата). 

Свободное время. 

Ужин (доп. плата). 
День 3
Завтрак в гостинице (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

После завтрака мы выезжаем из г. Дербента и направляемся к реке Сулак. Одна из самых полноводных рек Дагестана, которая прорезала горы на глубину около 2000 м, образовав глубокий Сулакский каньон.

Спуск в каньон и катание на катере по реке Сулак (спуск и катание на катере доп. плата 1 200 руб./чел.).

Форелевое хозяйство.

Обед (доп. плата).

г. Шали мечеть «Гордость мусульман».

Возвращение на КМВ с 24:00-02:00 ночи.

Стоимость

Проживание по программе

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Стандарт
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
12 900 ₽
Ребенок
11 900 ₽
Одноместное размещение
17 400 ₽

Включено в стоимость

  • Проезд микроавтобусом туркласса;                                                                                                                                                                          Проживание 2 ночи в гостинице г. Дербента (номера категории стандарт);                                                        2 завтрака.                                                                                                                                

Оплачивается отдельно

  • г. Грозный - 400 руб./чел.                                                                                                                    
  • Бархан Сары-Кум вход. билет — 150 руб./чел.                                                                          
  • Дербент, вход. билеты — 500 руб./чел.                                                                                                    
  • спуск и катание на катере по реке Сулак — 1.200 руб./чел.                                                                      
  • питание: обеды и ужины — 300-600 руб./чел.                       

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