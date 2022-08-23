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Солнце за нас!

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Если вы хотите побывать на Байкале, совсем необязательно ждать лета, чтобы с ним познакомиться.

Байкал зимой не менее красив и гостеприимен, солнце светит еще ярче, многократно усиленное искристыми полями снега и льда, да и возможностей для интересного и разнообразного отдыха гораздо больше, чем летом. Впрочем, как говорится, лучше один раз увидеть. Поэтому мы приглашаем вас на зимний Байкал: посетить туристскую Мекку юго-западного побережья – поселок Листвянка и сердце озера – легендарный, солнечный остров Ольхон.

Маршрут тура: Иркутск – Листвянка – о. Ольхон – Иркутск.

Проживание в туре: 1-, 2-местные номера:
  • В Листвянке: гостиница тур-класса, номера с удобствами.
  • На Ольхоне: благоустроенная турбаза, номера с удобствами.
  • В Иркутске: гостиница тур-класса, номера с удобствами.

Программа тура

День 1
Сбор группы в аэропорту г. Иркутска в 10.00. День начала пути и знакомства с Байкалом. 

Начать его, мы предлагаем с поселка Листвянка. Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера, превратилось в туристический центр, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов. 

Трансфер в пос. Листвянка (65 км, ~ 1 час).

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп.плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.

В Листвянке предлагаем совершить обзорную экскурсию с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей. 

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп.плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее.

Обед в кафе.

Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Размещение в гостинице Листвянки.

Свободное время.
День 2
Свободный день.
 
Этот день вы проведете в Листвянке, и каждый может выбрать себе развлечения по душе:
  • Отправиться на снежное сафари по сибирской тайге на снегоходах или настоящих ездовых собаках (доп.плата);
  • Прокатиться верхом на послушных лошадках (доп.плата);
  • Попробовать себя в кузнечном, гончарном мастерстве или креативном рукоделии (доп.плата); 
  • Освоить местные горнолыжные трассы (доп.плата) или просто погулять по Листвянке и рассмотреть то, что не успели в первый день.
А после обеда – возвращение в город, чтобы набраться сил перед второй частью путешествия.

Трансфер в Иркутск (70 км). Размещение в гостинице. Ночь в гостинице.
День 3
После завтрака трансфер на рейсовом микроавтобусе остров Ольхон (320 км, ~ 7 ч.) по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.

Переправа на Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера. Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.

Еще 40 километров по острову и Вы в поселке Хужир – столице острова.

Размещение и ужин на турбазе. После насыщенного дня дорожных впечатлений и первого знакомства с островом, сон на свежем воздухе деревянного дома будет глубоким и продолжительным.
День 4
А вот с утра – вперед – покорять неизведанные просторы острова Ольхон. 

Занятием на первую половину дня для Вас станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.

После обеда – свободное время для самостоятельных прогулок и дополнительных экскурсий.

Ночь на турбазе.
День 5
Остров островом, но здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день. 

Вот и этот день почти целиком уйдет на целодневную автомобильную экскурсию на мыс Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала.

По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.

А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.
День 6
После завтрака на турбазе на микроавтобусе отправляемся в Иркутск. Трансфер в Иркутск на рейсовом транспорте (320 км, ~ 7 ч.). 

Долгая дорога снова радует сменяющимися пейзажами и дает время для воспоминаний и обмена впечатлениями от незаметно пролетевших дней путешествия, а также для постепенной подготовки к возвращению в шум и суету городской жизни. Главное – за этим занятием не забудьте поблагодарить духов за хорошую погоду и удачу в пути!

Размещение в гостинице.

Свободное время.
День 7
Завтрак в гостинице. 

Заключительный день программы и знакомство со старинным сибирским городом Иркутском.

Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры. Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.). 

Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.

Ориентировочное время окончания программы в центре города – 14:00.

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 1
Стандарт
за 7 дней с человека
Одноместный номер
76 900 ₽
Двухместный номер
55 400 ₽
  • Место встречи: Сбор группы в аэропорту г. Иркутска в 10.00, на стоянке перед зданием аэровокзала (напротив выхода в город). Автобус и гид находятся на стоянке с 9.30 по местному времени.
  • Ориентировочное время окончания программы в последний день тура - 14.00. По окончании программы возможна бесплатная доставка туристов в одно место (определяется исходя из пожеланий большей части группы) - аэропорт, ж/д вокзал, гостиница в центре города.
  • Время местное. Разница с Москвой +5 часов.
  • Транспорт: Автобус/микроавтобус/автомобиль.
  • Питание: По программе. Комплексное
  • Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную. 
  • В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Возраст: 0+

Включено в стоимость

  • Размещение в гостиницах и на турбазах по программе: в Листвянке (1 ночь), на Ольхоне (3 ночи), в Иркутске (2 ночи) на базе двухместного размещения.
  • Все трансферы по программе.
  • Питание, указанное в программе.
  • Экскурсии (по программе).
  • Услуги местных гидов на экскурсионную программу.

Оплачивается отдельно

  • Перелет или переезд до/от места начала/окончания программы тура - г. Иркутска.
  • Размещение свыше времени пребывания, указанного в туре.
  • Питание: 1-й день – завтрак и ужин, 2-й день – обед и ужин, 3-й – обед, 6-й и 7-й дни – обед и ужин.
  • Алкогольные напитки.
  • Услуги, предлагаемые в гостиницах и на турбазах и не включенные в программу; 
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

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