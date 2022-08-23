Байкальское путешествие зима-весна
Байкал прекрасен в любое время года!
Начало осени встречает яркими красками травы и деревьев, а поздняя осень завораживает синевой воды и неба на фоне белоснежных гольцов.
В декабре волшебная пора, когда лед только начинает сковывать тяжелые уже остывшие воды Байкала. Лед встает в заливах и бухтах Малого моря, он еще такой хрупкий, и безумно красивый. Большой Байкал все еще сопротивляется, здесь вода, которая парит и отдает свое тепло, уже через месяц и эта часть будет покрыта льдом, а пока у нас будет возможность увидеть Байкал в двух стихиях: лед и вода.
В феврале и марте увидите кристальный лед Байкала, ледяные торосы и заснеженные гольцы Саянских гор. В апреле - ледяные поля Байкала, в мае – освобождающиеся от ледовых оков воды Байкала.
В этом туре вы познакомитесь с местной религией, традициями и обычаями. Побываете в Республике Бурятии и в самой северной части дауро-монгольских степей, испытаете наслаждение от прогулок по Тажеранским степям, сосновому лесу и купанию в горячих источниках под открытым небом.
Программа очень насыщенная, включает в себя самые интересные места посещений, которые можно посмотреть за короткий период продолжительности тура, и именно этим обусловлено большое количество переездов по программе тура.
В заезд 16.12-22.12.22 в программе тура сначала поездка в Аршан (2-3 дни), затем поездка на Малое море (4-6 дни).
Маршрут тура: Иркутск – арх.-этн. музей "Тальцы" – Листвянка – Малое море – Ольхон (доп. плата) – Аршан – Жемчуг – Иркутск
Вас ждет:
Программа тура
Завтрак в бистро.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск.
После мы отправимся на Байкал по пути посетим музей деревянного зодчества «Тальцы», далее п. Листвянка, где вас ожидает остановка у Шаман-камня.
Посещение музея Байкала. Затем экскурсия по Листвянке.
Посещение рынка сувениров, рыбного рынка – это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.
Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице.
Обед во время экскурсии, ужин самостоятельно.
Малое море - часть озера Байкал в средней его части, отделённая островом Ольхон. По пути Вы сможете вдоволь полюбоваться Сибирскими просторами – полями, лесами, интересным рельефом степных и лесостепных участков. По пути вам так же встретятся памятники (Орел, Бродяга) с которыми связаны интересные истории и легенды.
Прибытие на базу отдыха. Размещение. Обед.
Автомобильная экскурсия в бухту «Змеинка» (за доп. плату экскурсия может быть проведена на квадроциклах).
Очень красивая и уютная бухта. Дорога к ней такая извилистая, что при взгляде сверху может показаться, что огромная змея, спускаясь с гор к Байкалу, оставила после себя такой след.
Из бухты можно попасть сразу же на гладкий и прозрачный лед большого Байкала, преодолеть необычные и завораживающие торосы и насладиться видами на врастающие в лед обрывистые берега Байкала.
Автомобильная экскурсия в бухту «Змеинка» (в феврале-марте).
Едем на Большой Байкал - смотреть торосы и гладкий зеркальный лед. Панорамные виды, уютная бухта, бескрайние ледовые поля. Потрясающе красивые нагромождения льда, бирюзового, синего прозрачного, они восхищают, глядя на них понимаешь с какая мощь и сила в Байкале.
Здесь мы отведаем Байкальский напиток и попробуем знаменитую байкальскую расколодку и, конечно же, чай из самовара на байкальской воде с местными травами.
А еще берем с собой коньки, здесь непременно будет возможность прокатиться по самому большому катку в мире!
Автомобильная экскурсия «Панорамы Байкала, бухта Змеиная и Тажеранские степи» (в марте-мае).
Мы проедем через Тажеранские степи, увидим Байкал с высоты птичьего полета и спустимся к озеру – в уютную бухту «Змеиная». Дорога к ней такая извилистая, что при взгляде сверху может показаться, что огромная змея, спускаясь с гор к Байкалу, оставила после себя такой след.
Свободный день.
За доп. плату можно заказать доп. экскурсии (авто, хивус, квадроциклы), цены ориентировочные:
- Танхан и Долина каменных духов – мистика и сила Тажеранских степей - от 2000 рублей с человека.
- Остров Ольхон, мыс Бурхан – Сакральное сердце Байкала - от 3000 рублей с человека.
- Остров Ольхон до самого Севера – мыс Хобой - от 5000 рублей с человека.
- Застывшие волны Байкала (сокуи и наплески), волшебные гроты Байкала и залив с пузырями - от 2000 рублей с человека (февраль, март).
- Священный остров Огой, наплески и мыс Дракона - от 3200 рублей с человека (февраль, март).
- Экскурсия на Хивусе (декабрь, январь, февраль, март, апрель) - от 7000 рублей за группу (до 6 человек).
А вечером Вас будет ждать самая настоящая сибирская банька с вениками и чаем на сибирских травах.
Свободное время. Обед.
Трансфер в Иркутск.
Отъезд в Тункинскую долину в поселок Аршан (230 км), расположенный в республике Бурятия у предгорий Восточных Саян. «Аршан», в переводе с бурятского, означает «целебный источник». Здесь, рядом с лечебными, минеральными источниками, расположен известный санаторий «Аршан».
По прибытию обед – бурятская национальная кухня. После обеда размещение в отеле.
Пешеходная экскурсия на водопады на реке Кынгарга. Горная река Кынгарга (в переводе "Барабан"), протекающая через территорию курортной зоны, радует кристальной свежестью и чистотой. В верхнем ее течении находятся водопады, самые высокие из которых имеют падение воды до 10 метров. Всего на Кынгарге насчитывается 12 водопадов. Дно каньона, где протекает река, выстлано отполированным водой мрамором розового и желтого цветов.
Экскурсия проходит до первого водопада. Первый и самый посещаемый из водопадов находится на расстоянии 1,5 километров от курорта «Аршан». К этому водопаду ведет обустроенная тропа вдоль левого берега реки.
После водопада - посещение Буддийского дацана «Бодхидхарма». Здесь проводятся службы и обучаются послушники. Все передвижения по территории традиционно осуществляются по ходу движения солнца - слева на право.
Посещение местного рынка, здесь можно приобрести местные целебные травы и чаи, и товары из Монголии.
Ужин самостоятельно.
Отправление в пос. Жемчуг.
Поселок Жемчуг примечателен целебными горячими источниками и грязевыми ваннами на живописном берегу реки Иркут. Сейчас источник самоизливается, температура вод +38 градусов.
При желании можно искупаться в источнике (доп плата). Необычное чувство принятия горячих ванн в окружении гольцов Саянских отрогов, оставят незабываемое впечатление об этом удивительном курорте расположенном в сердце Тункинской долины.
Трансфер в Иркутск.
Окончание тура. Выселение из номеров до 12:00.
Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (стоимость 1200 рублей /легковой автомобиль).
Стоимость
Проживание по программе
- Место встречи: Встреча в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08.00-08.30.Встреча на ж/д вокзале на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала 09.00-09.30.Гид с табличкой «Байкальское путешествие».
- Окончание программы в последний день по расчетному часу в гостинице - в 12.00. Время местное + 5 часов к московскому времени.
- Транспорт: Автобус/микроавтобус
- Питание: По программе. Комплексное. 1 день: завтрак, обед; 2-3 дни: завтрак, обед, ужин; 4-5 дни: завтрак, обед; 6-7 дни: завтрак. В заезд 16.12-22.12.22: 1-2 дни: завтрак, обед; 3 день: завтрак; 4-5 дни: завтрак, обед, ужин; 6 день: завтрак, обед; 7 день: завтрак.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Возраст: 5+
- В даты с 18 по 24 ноября, стоимость тура при одноместном размещении составит 64 875 руб/чел; при двух и трехместном размещении - 48 000 руб/чел.
- В даты с 12 февраля по 13 марта, стоимость тура при одноместном размещении составит 61 875 руб/чел; при двух и трехместном размещении - 45 000 руб/чел.
Включено в стоимость
- Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале.
- Трансферы на микроавтобусе/автомобиле.
- Проживание во время тура в номерах с удобствами.
- Питание по программе.
- Услуги гидов по программе.
- Экскурсии и входные билеты по программе.
- Баня (2 часа).
Оплачивается отдельно
- Перелет или переезд до Иркутска от места прибытия и далее вылет или переезд до следующего места прибытия после окончания программы, питание, не указанное в программе.
- Доп. экскурсии (авто, хивус, квадроциклы), цены ориентировочные:
- Танхан и Долина каменных духов – мистика и сила Тажеранских степей - от 2000 рублей с человека.
- Остров Ольхон, мыс Бурхан – Сакральное сердце Байкала - от 3000 рублей с человека.
- Остров Ольхон до самого Севера – мыс Хобой - от 5000 рублей с человека.
- Застывшие волны Байкала (сокуи и наплески), волшебные гроты Байкала и залив с пузырями - от 2000 рублей с человека (февраль, март).
- Священный остров Огой, наплески и мыс Дракона - от 3200 рублей с человека (февраль, март).
- Экскурсия на Хивусе (декабрь, январь, февраль, март, апрель) - от 7000 рублей за группу (до 6 человек).
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