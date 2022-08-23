Байкальское путешествие зима-весна

Байкал прекрасен в любое время года!

Начало осени встречает яркими красками травы и деревьев, а поздняя осень завораживает синевой воды и неба на фоне белоснежных гольцов.



В декабре волшебная пора, когда лед только начинает сковывать тяжелые уже остывшие воды Байкала. Лед встает в заливах и бухтах Малого моря, он еще такой хрупкий, и безумно красивый. Большой Байкал все еще сопротивляется, здесь вода, которая парит и отдает свое тепло, уже через месяц и эта часть будет покрыта льдом, а пока у нас будет возможность увидеть Байкал в двух стихиях: лед и вода.

В феврале и марте увидите кристальный лед Байкала, ледяные торосы и заснеженные гольцы Саянских гор. В апреле - ледяные поля Байкала, в мае – освобождающиеся от ледовых оков воды Байкала.



В этом туре вы познакомитесь с местной религией, традициями и обычаями. Побываете в Республике Бурятии и в самой северной части дауро-монгольских степей, испытаете наслаждение от прогулок по Тажеранским степям, сосновому лесу и купанию в горячих источниках под открытым небом.



Программа очень насыщенная, включает в себя самые интересные места посещений, которые можно посмотреть за короткий период продолжительности тура, и именно этим обусловлено большое количество переездов по программе тура.

В заезд 16.12-22.12.22 в программе тура сначала поездка в Аршан (2-3 дни), затем поездка на Малое море (4-6 дни).



Маршрут тура: Иркутск – арх.-этн. музей "Тальцы" – Листвянка – Малое море – Ольхон (доп. плата) – Аршан – Жемчуг – Иркутск

