Рождество на Байкале - Листвянка и Ольхон
Приглашаем вас провести новогодние каникулы на Байкале: увидеть Иркутск, Листвянку, загадать желание на таинственном острове Ольхон, прогуляться или прокатиться на коньках по чистейшему первому льду, увидеть Байкал в его мощной водной стихии, познакомиться с бурятскими традициями и отведать байкальскую кухню!
Маршрут тура: Иркутск - Тальцы - Листвянка - о. Ольхон - Хужир - Иркутск.
Проживание: 1-, 2-, 3-местное:
Маршрут тура: Иркутск - Тальцы - Листвянка - о. Ольхон - Хужир - Иркутск.
Проживание: 1-, 2-, 3-местное:
- Иркутск - гостиница "Ангара" или подобного уровня, номера с удобствами.
- о-в Ольхон, пос. Хужир - база отдыха "Шаманка" или база подобного уровня, номера с удобствами
Вас ждет:
Программа тура
День 1
День 1
Встреча в аэропорту Иркутска у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08:00-08:30; на ж/д вокзале Иркутск-Пассажирский на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 09:00-09:30. Табличка «Рождество на Байкале». При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Внимание! Заселение в гостиницу производится после экскурсионной программы.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск, во время которой вы познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска (Спасская церковь, Богоявленский собор, Польский костел, Московские ворота, набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом), посещение 130 квартала.
Обед - традиционная бурятская кухня во время экскурсии. Вы попробуете традиционный бурятский супчик и знаменитые позы.
После экскурсии и размещения в отеле, в свободное время самостоятельно можно посетить излюбленное место вечерних прогулок иркутян и гостей города – набережную реки Ангара, или один из многочисленных музеев города. А также прогуляться по ледяному городку на центральной площади города – сквере имени Кирова.
Свободное время, ужин самостоятельно.
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Внимание! Заселение в гостиницу производится после экскурсионной программы.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск, во время которой вы познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска (Спасская церковь, Богоявленский собор, Польский костел, Московские ворота, набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом), посещение 130 квартала.
Обед - традиционная бурятская кухня во время экскурсии. Вы попробуете традиционный бурятский супчик и знаменитые позы.
После экскурсии и размещения в отеле, в свободное время самостоятельно можно посетить излюбленное место вечерних прогулок иркутян и гостей города – набережную реки Ангара, или один из многочисленных музеев города. А также прогуляться по ледяному городку на центральной площади города – сквере имени Кирова.
Свободное время, ужин самостоятельно.
День 2
День 2
После завтрака мы отправимся на Байкал в Листвянку.
Объектами для посещения и знакомства в этот день станут следующие.
Архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX вв. Музей расположен на живописном берегу реки Ангары в Тальцинском урочище, на 47 километре Байкальского тракта.
Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Исток реки Ангары– самый широкий и крупный в мире (863 м). В зимний период в полынье протяженностью от 5 до 15 км обитают до 15 тысяч водоплавающих птиц.
Шаман-Камень - это надводный выступ Ангарского порога. В хорошую погоду над водой видна лишь его верхушка, но под водой в устье реки кроется скальный массив, благодаря которому исток Ангары никогда не замерзает зимой.
Действующая Свято-Никольская Церковь.
Музей Байкала.
Местный рынок.
Обед во время экскурсии.
Возвращение в Иркутск.
Объектами для посещения и знакомства в этот день станут следующие.
Архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX вв. Музей расположен на живописном берегу реки Ангары в Тальцинском урочище, на 47 километре Байкальского тракта.
Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Исток реки Ангары– самый широкий и крупный в мире (863 м). В зимний период в полынье протяженностью от 5 до 15 км обитают до 15 тысяч водоплавающих птиц.
Шаман-Камень - это надводный выступ Ангарского порога. В хорошую погоду над водой видна лишь его верхушка, но под водой в устье реки кроется скальный массив, благодаря которому исток Ангары никогда не замерзает зимой.
Действующая Свято-Никольская Церковь.
Музей Байкала.
Местный рынок.
Обед во время экскурсии.
Возвращение в Иркутск.
День 3
День 3
После завтрака мы отправляемся на Байкал, в самое его сердце - на остров Ольхон.
По дороге, Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива. Здесь увековечили в бронзе Бродягу - героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт и грустную песню заводит, про Родину что-то поёт».
Обед - во время пути, впервые попробуете местную бурятскую кухню.
Прибытие на переправу. В зависимости от ледовой обстановки, переправа осуществляется на корабле или Хивусе. На острове, встречает местный автомобиль (УАЗ). Трансфер до пос. Хужир, размещение на базе отдыха.
Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), которую называют визитной карточкой Байкала.
Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова. В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса. История Бурхана привлекла внимание не только отечественных, но и иностранных археологов. В 70-х гг. прошлого столетия здесь работала совместная советско-американская экспедиция, одним из результатов работы которой стала гипотеза об азиатском происхождении коренного населения Северной Америки. На этой территории также сделано немало археологических находок и открытий.
Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы. Песчаные валы скрывают уютные поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом.
Возвращение на базу отдыха, ужин.
За доп. плату: катание на коньках по льду Байкала, стоимость - от 1000 руб/чел.
По дороге, Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива. Здесь увековечили в бронзе Бродягу - героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт и грустную песню заводит, про Родину что-то поёт».
Обед - во время пути, впервые попробуете местную бурятскую кухню.
Прибытие на переправу. В зависимости от ледовой обстановки, переправа осуществляется на корабле или Хивусе. На острове, встречает местный автомобиль (УАЗ). Трансфер до пос. Хужир, размещение на базе отдыха.
Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), которую называют визитной карточкой Байкала.
Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова. В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса. История Бурхана привлекла внимание не только отечественных, но и иностранных археологов. В 70-х гг. прошлого столетия здесь работала совместная советско-американская экспедиция, одним из результатов работы которой стала гипотеза об азиатском происхождении коренного населения Северной Америки. На этой территории также сделано немало археологических находок и открытий.
Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы. Песчаные валы скрывают уютные поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом.
Возвращение на базу отдыха, ужин.
За доп. плату: катание на коньках по льду Байкала, стоимость - от 1000 руб/чел.
День 4
День 4
Завтрак на базе отдыха.
Сегодня нас ждет насыщенный день с захватывающей экскурсионной программой.
Автомобильная экскурсия до мыса Хобой. Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон. По своему виду напоминает острый клык (как раз «клык» и переводится как «хобой» на бурятский). Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км). Во время экскурсии Вы увидите всю мощь и красоту зимнего Байкала. По пути до мыса вы будете ехать вдоль Малого моря, который уже будет скован льдом.
Сделаем несколько остановок:
Урочище Песчаное - (миниатюра известной Бухты Песчаная). Место где лед встречается с песчаными дюнами. Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками». На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Саган-Хушун - «белый мыс» - чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км. Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.
Прибытие на мыс Хобой, небольшой треккинг по тропе (800 м) , и перед Вами открывается бескрайний, могучий Байкал. Здесь, в средней части озера, в этот период еще вода и Байкал только готовиться облачиться в ледяную одежду, поэтому в некоторые дни он парит, что сразу рисует в голове образы, о седом Батюшке Байкале. Именно в средней чаше Байкала, находится самое глубокое место - 1642 м. При хорошей видимости можно рассмотреть восточное побережье - по-в Святой Нос. Возвращаемся с мыса, и нас ждет уже горячий обед-пикник.
После обеда, возвращаемся в поселок, сделав еще несколько остановок на живописных участках острова.
Ужин.
Примечание: в зависимости от снежной обстановки и погодных условий программа экскурсии может меняться.
Сегодня нас ждет насыщенный день с захватывающей экскурсионной программой.
Автомобильная экскурсия до мыса Хобой. Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон. По своему виду напоминает острый клык (как раз «клык» и переводится как «хобой» на бурятский). Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км). Во время экскурсии Вы увидите всю мощь и красоту зимнего Байкала. По пути до мыса вы будете ехать вдоль Малого моря, который уже будет скован льдом.
Сделаем несколько остановок:
Урочище Песчаное - (миниатюра известной Бухты Песчаная). Место где лед встречается с песчаными дюнами. Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками». На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Саган-Хушун - «белый мыс» - чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км. Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.
Прибытие на мыс Хобой, небольшой треккинг по тропе (800 м) , и перед Вами открывается бескрайний, могучий Байкал. Здесь, в средней части озера, в этот период еще вода и Байкал только готовиться облачиться в ледяную одежду, поэтому в некоторые дни он парит, что сразу рисует в голове образы, о седом Батюшке Байкале. Именно в средней чаше Байкала, находится самое глубокое место - 1642 м. При хорошей видимости можно рассмотреть восточное побережье - по-в Святой Нос. Возвращаемся с мыса, и нас ждет уже горячий обед-пикник.
После обеда, возвращаемся в поселок, сделав еще несколько остановок на живописных участках острова.
Ужин.
Примечание: в зависимости от снежной обстановки и погодных условий программа экскурсии может меняться.
День 5
День 5
Завтрак на базе.
После завтрака Вас ожидает экскурсия к Южной части острова, где Вы увидите самые невероятные ледовые достопримечательности – наплески и гроты.
Добравшись на автомобиле до юга, мы пересядем на Хивус - это судно на воздушной подушке. В это время года самое безопасное средство передвижения по льду.
Сразу едем смотреть сокуи. Это причудливой формы ледяные наплески, которые появляются поздней осенью во время штормов, когда сердитые байкальские волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками. Они могут быть похожи на длинные ледяные шлейфы из смерзшихся вместе сосулек ли на спирально закрученные ледяные иголки.
Здесь же мы сможем забраться в гроты, которые так труднодоступны в другое время года.
После активного исследования, фотографирования и любования Байкальским льдом возвращаемся в пос. Хужир. Свободное время.
Вечером ужин.
За доп. плату: катание на коньках по льду Байкала, стоимость - от 1000 руб/чел.
После завтрака Вас ожидает экскурсия к Южной части острова, где Вы увидите самые невероятные ледовые достопримечательности – наплески и гроты.
Добравшись на автомобиле до юга, мы пересядем на Хивус - это судно на воздушной подушке. В это время года самое безопасное средство передвижения по льду.
Сразу едем смотреть сокуи. Это причудливой формы ледяные наплески, которые появляются поздней осенью во время штормов, когда сердитые байкальские волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками. Они могут быть похожи на длинные ледяные шлейфы из смерзшихся вместе сосулек ли на спирально закрученные ледяные иголки.
Здесь же мы сможем забраться в гроты, которые так труднодоступны в другое время года.
После активного исследования, фотографирования и любования Байкальским льдом возвращаемся в пос. Хужир. Свободное время.
Вечером ужин.
За доп. плату: катание на коньках по льду Байкала, стоимость - от 1000 руб/чел.
День 6
День 6
Завтрак. Свободное время.
Ориентировочное время выезда 11:00-13:00. Точное время выезда из отеля, будет сообщено накануне.
Обратный трансфер в Иркутск. Ориентировочное прибытие в Иркутск 19:00.
Размещение в гостинице. Свободное время.
Ориентировочное время выезда 11:00-13:00. Точное время выезда из отеля, будет сообщено накануне.
Обратный трансфер в Иркутск. Ориентировочное прибытие в Иркутск 19:00.
Размещение в гостинице. Свободное время.
День 7
День 7
Завтрак в гостинице. Освобождение номера до 12:00. Окончание программы.
Быстро пролетело время на Байкале, и наш тур подошел к концу. Мы уверены, что зимний Байкал очаровал Вас, что за эту неделю Вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного неба, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
После завтрака трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал к рейсу/поезду.
Быстро пролетело время на Байкале, и наш тур подошел к концу. Мы уверены, что зимний Байкал очаровал Вас, что за эту неделю Вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного неба, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
После завтрака трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал к рейсу/поезду.
Стоимость
Проживание по программе
Item 1 of 1
Стандарт
за 7 дней с человека
Одноместное размещение
72 550 ₽
Двухместное размещение
56 800 ₽
Трёхместное размещение
56 800 ₽
- Место встречи: Встреча в аэропорту Иркутска у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08:00-08:30; на ж/д вокзале Иркутск-Пассажирский на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 09:00-09:30. Табличка «Рождество на Байкале».Время местное (+ 5 часов к московскому).
- Транспорт: Автобус/микроавтобус.
- Питание: По программе. Комплексное. 1-2 дни: завтрак, обед; 3 день: завтрак, ужин; 4 день: завтрак, обед, ужин; 5 день: завтрак, ужин; 6 день: завтрак; 7 день: завтрак.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
- Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Возраст: Принимаются c 2-х лет. Рекомендуемый возраст от 6 лет.
Включено в стоимость
- Проживание и питание по программе.
- Экскурсионное и транспортное обслуживание.
- Услуги гида по программе.
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты;
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха;
- Питание, не указанное в программе тура;
- Размещение другого уровня;
- Индивидуальное обслуживание;
- Дополнительные экскурсии.
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