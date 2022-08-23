Рождество на Байкале - Листвянка и Ольхон

Завтрак на базе отдыха.



Сегодня нас ждет насыщенный день с захватывающей экскурсионной программой.



Автомобильная экскурсия до мыса Хобой. Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон. По своему виду напоминает острый клык (как раз «клык» и переводится как «хобой» на бурятский). Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км). Во время экскурсии Вы увидите всю мощь и красоту зимнего Байкала. По пути до мыса вы будете ехать вдоль Малого моря, который уже будет скован льдом.



Сделаем несколько остановок:



Урочище Песчаное - (миниатюра известной Бухты Песчаная). Место где лед встречается с песчаными дюнами. Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками». На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.



Саган-Хушун - «белый мыс» - чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км. Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.



Прибытие на мыс Хобой, небольшой треккинг по тропе (800 м) , и перед Вами открывается бескрайний, могучий Байкал. Здесь, в средней части озера, в этот период еще вода и Байкал только готовиться облачиться в ледяную одежду, поэтому в некоторые дни он парит, что сразу рисует в голове образы, о седом Батюшке Байкале. Именно в средней чаше Байкала, находится самое глубокое место - 1642 м. При хорошей видимости можно рассмотреть восточное побережье - по-в Святой Нос. Возвращаемся с мыса, и нас ждет уже горячий обед-пикник.



После обеда, возвращаемся в поселок, сделав еще несколько остановок на живописных участках острова.



Ужин.



Примечание: в зависимости от снежной обстановки и погодных условий программа экскурсии может меняться.