Новый Год на Байкале

Окунуться в красоту Сибирской природы и получить непередаваемые эмоции от встречи 2023 года на Байкале



Маршрут тура: Иркутск - арх.-этн. музей "Тальцы" - Листвянка - Малое море - о. Ольхон - Иркутск

В последние дни этого года, когда суматоха кружит над всей страной, у Вас начинается Новогоднее приключение!