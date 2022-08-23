Новый Год на Байкале
В последние дни этого года, когда суматоха кружит над всей страной, у Вас начинается Новогоднее приключение!
Окунуться в красоту Сибирской природы и получить непередаваемые эмоции от встречи 2023 года на Байкале
Маршрут тура: Иркутск - арх.-этн. музей "Тальцы" - Листвянка - Малое море - о. Ольхон - Иркутск
Маршрут тура: Иркутск - арх.-этн. музей "Тальцы" - Листвянка - Малое море - о. Ольхон - Иркутск
Вас ждет:
Программа тура
День 1
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Встреча в г. Иркутск с гидом в аэропорту в 8:00-8:30, на ж/д вокзале в 9:00–9:30 с табличкой «Новый год на Байкале!».
- Знакомство с гидом, завтрак.
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск, во время которой вы познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска (Спасская церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, Московские Ворота, Набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом, Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а так же известного купца и путешественника Григория Шелихова), посещение исторического 130 квартала.
- Обед. Размещение в отеле 4*.
- Вечером, в свободное время, советуем посетить центральную Елку и Ледовый городок на Сквере Кирова.
День 2
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После завтрака и сборов мы отправимся на Байкал в пос. Листвянка, который расположен у истока единственной вытекающей из озера реки - Ангары.
- По пути посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы», здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
- Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен. В зимнее время на территории работают знаменитые русские горки.
- Не откажите себе в удовольствии прокатиться на коровьей шкуре с головокружительной высоты, поводить хороводы и поучаствовать в новогодних конкурсах.
- После прогулки по снежному музею, обед в настоящем Сибирском трактире.
Отправляемся дальше, к Байкалу. Прибытие в Листвянку, остановка у Шаман камня, где вы узнаете красивую легенду о любви Ангары и Енисея, подъем на подъемнике на камень Черского, с которого открывается великолепный вид на исток Ангары, размещение в гостинице.
- Перед новогодним банкетом, свободное время.
- Банкет и новогодняя программа - за доп. плату.
День 3
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Завтрак в гостинице.
- В первой половине дня, после встречи Нового Года, вы можете отдохнуть или прогуляться по заснеженной Листвянке.
- Во второй половине дня мы знакомимся с жизнерадостными и энергичными Байкальскими Хасками. Это особая порода собак, не совсем похожи на привычных для нашего взора Аляскинских хасок, на то они и Байкальские - обладающие повышенной выносливостью и скоростью.
- Море положительных эмоций Вам будет обеспечено, ведь Вас ждет не только общение, фотографирование и прогулка с ездовыми собаками.
- Здесь Вы прокатитесь в санях, управлять которыми будет опытный инструктор.
- А если вы проявите себя как смелый и уверенный в себе каюр, то может вам повезет самим управлять упряжкой!
- После у нас будет дегустация Байкальской рыбки с вкусной настойкой.
День 4
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После завтрака мы отправляемся на другую часть Байкала - ту, что расположена ближе к середине озера рядом с островом Ольхон, на Малое море.
- По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
- Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
- Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива. Здесь увековечили в бронзе Бродягу - героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт и грустную песню заводит, про Родину что-то поёт».
- По прибытии на Малое Море размещение в теплых благоустроенных уютных номерах.
- Обед, во время которого Вы попробуете вкуснейшие блюда байкальской кухни.
Во второй половине дня, когда вы уже успели отдохнуть после пути, нас ждет прогулка на лед Байкала. Байкальский лед знаменит по всему миру. Из-за удивительных свойств воды этого озера, лед остается прозрачным на приличную глубину.
- Это зрелище поражает и захватывает. В некоторых местах можно увидеть ледовые гроты, трещины и другие природные чудеса озера.
- После прогулки горячий и вкусный ужин – дегустация Байкальской кухни.
День 5
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Захватывающий день с насыщенной экскурсионной программой.
- Места силы, просторы, Тажеранские степи, которым более 300 миллионов лет, величественный Байкал, вся мощь природы здесь.
- Выезд на Большое море, где увидите необъятные Байкальские просторы! Вы думаете зимой весь Байкал покрыт льдом? А вот и нет, в январе промерзают только заливы, а Большой Байкал только готовится, он парит и начинает промерзать около берегов. И вот буквально час назад из своего номера вы видели ледяное зеркало, а тут – вода!
- После экскурсии мы приглашаем Вас в настоящую сибирскую баньку.
День 6
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Завтрак на базе.
- После завтрака Вас ожидает автомобильная экскурсия на острове Ольхон до мыса Бурхан. А до самого острова мы будем добираться на хивусе, так безопаснее в это время года, да и поездка на этом виде транспорта очень интересна! Хивус – это судно на воздушной подушке.
- По пути мы увидим удивительные особенности Байкальского льда.
- Одна из таких особенностей – сокуи. Это причудливой формы ледяные наплески, которые появляются поздней осенью во время штормов, когда сердитые байкальские волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками. Они могут быть похожи на длинные ледяные шлейфы из смерзшихся вместе сосулек ли на спирально закрученные ледяные иголки.
- Целью поездки станет мыс Бурхан, овеянный легендами и необычными историями. Мыс Бурхан является визитной карточкой озера Байкал.
- Расположен он в средней части острова Ольхон, где раскинулся рядом поселок Хужир, самый большой и многочисленный поселок на острове.
- Здесь у Вас будет возможность прогуляться по площадке и полюбоваться с одной стороны мысом, а с другой - растянувшимся на 3 км песчаным Сарайским пляжем.
- После обеда в Хужире, предстоит обратный путь. После осмотра достопримечательностей Вы вернетесь на базу на Малом море, где Вас будет ждать сытный ужин.
День 7
- Завтрак. Свободное время.
- После обеда сборы и обратный трансфер в Иркутск.
- Размещение в отеле 4*.
- Ужин самостоятельно.
День 8
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Быстро пролетела неделя на Байкале, Новогодний тур подошел к концу.
- Мы уверены, что зимний Байкал очаровал Вас, что за эту неделю Вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного неба, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
- После завтрака персональный трансфер в аэропорт или на жд вокзал к рейсу/поезду.
- Расчётный час в отеле: 12.00 (возможно продление проживания за доп. плату).
Стоимость
Проживание по программе
Item 1 of 1
Стандарт
за 8 дней с человека
Одноместное размещение
102 000 ₽
Двухместное размещение
75 000 ₽
Взрослый на доп.месте
75 000 ₽
Трёхместное размещение
75 000 ₽
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Место встречи в аэропорту Иркутска у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08:00-08:30; на ж/д вокзале Иркутск-Пассажирский на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 09:00-09:30. Табличка «Новый год на Байкале». Время местное + 5 часов к московскому.
-
Транспорт: Автобус/микроавтобус.
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Питание: По программе. Комплексное. 1-2 дни: завтрак, обед; 3 день: завтрак; 4-6 дни: завтрак, обед, ужин; 7 день: завтрак; обед, 8 день: завтрак.
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Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
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Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
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Гостиницы: В Иркутске - гостиница "Байкал Форест" 4* или подобного уровня. В Листвянке - отель «Крестовая падь» или гостиница подобного уровня. На Малом море - база отдыха "Мир Байкала" или база подобного уровня.
-
Возраст: 0+ (рекомендуемый возраст: 6+).
Включено в стоимость
-
Проживание и питание по программе.
-
Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе.
-
Входные билеты в арх.-этн. музей "Тальцы".
-
Услуги гида по программе.
-
Катание на собачьей упряжке.
Оплачивается отдельно
-
Перелет или переезд до Иркутска от места прибытия и далее вылет или переезд до следующего места прибытия после окончания программы.
-
Питание в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет.
-
Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе.
-
Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе.
-
Дополнительные экскурсии, не включенные в программу.
- Новогодний банкет и программа 31.12.22 в отеле Крестовая падь (Листвянка), ориентировочно 10 000 руб/чел, оплата заранее.
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